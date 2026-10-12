総説：認知機能の低下抑制におけるオリーブオイルの役割を探る

ある新しい科学的な総説では、エクストラバージンオリーブオイルと地中海式食事法が、炎症、酸化ストレス、および血管リスクを軽減することで、認知機能をどのように保護し得るかを検証している。

最近の 研究レビュー では、 地中海式食事 法の実践や エクストラバージンオリーブオイル の摂取が、認知機能の健康にどのような好影響を与える可能性があるかが検証されている。

73万人の参加者を対象としたメタ分析や、最新の磁気共鳴画像法（MRI）による証拠を基に、研究者らは、オリーブオイルの摂取や地中海式食事法が 心血管の健康 を促進し、炎症を軽減するメカニズムの多くが、軽度認知障害、 アルツハイマー病 、および血管性認知症の影響も緩和すると結論付けた。

データを詳細に分析した研究者らは、地中海式食事法の実践が心血管リスク因子に及ぼす影響、エキストラバージンオリーブオイルの抗炎症作用および抗酸化作用、脳卒中予防におけるオリーブオイルの役割、ならびにその他のいくつかの健康指標について調査を行った。

「要するに、この研究は、オリーブオイルと地中海式食事法に含まれる抗炎症性ポリフェノールやその他の成分が、血管リスク要因を軽減するための全身的な反応を引き起こすと同時に、認知症の発症予防に役立つ直接的な神経保護効果をもたらすことを示している」 と、本研究の筆頭著者であり、バスク自治大学の医学部6年生であるアイトル・ゴンサレス＝シダッド氏は述べた。

しかし、研究者らは、高齢者の加齢に伴う認知機能低下において、エキストラバージンオリーブオイルが果たす栄養面での支援的役割を確認するためには、さらなるプラセボ対照臨床試験が必要であることを強調した。

「今後の研究では、エクストラバージンオリーブオイルとそのポリフェノールを単離することで、これらのメカニズムが臨床現場でどのように活かされるかを明らかにしなければならない」と彼らは記した。

認知機能障害における心血管の健康改善という役割に着目し、研究者らは、エクストラバージンオリーブオイルを含む地中海式食事法を実践している患者は、高血圧や肥満のリスクが低いことを発見した。これらはいずれも、認知機能障害に関連する心血管疾患や血管疾患の症状と強く関連している。

さらに、研究者らは、地中海式食事法が、心血管疾患の主要な原因の一つである動脈硬化の主な病因因子に直接影響を与えることを指摘した。動脈硬化は、血管性認知症の発症において根本的な役割を果たしている。

地中海式食事法の実践により、血圧の低下、脂質プロファイルの改善、そして炎症の軽減がもたらされ、こうした効果が得られた。

また研究者らは、アルツハイマー病に次いで2番目に多い認知症である血管性認知症と直接関連する血管の健康状態の悪化に対し、地中海式食事法とエクストラバージンオリーブオイルが果たす役割についても調査した。

科学文献によると、脳卒中、慢性脳虚血、皮質下虚血性小血管疾患を含む脳血管疾患が、血管性認知症の主な原因である。

研究者らは、地中海式食事の遵守が虚血性および出血性脳卒中の予防につながり、ひいては血管性認知症の発症率を低下させることを明らかにした。さらに、地中海式食事はこれらの代謝パラメータを改善することで、脳血管の健全性と機能を維持するのに役立つと付け加えた。

さらに研究者らは、この保護作用におけるエクストラバージンオリーブオイルの特異的な役割を強調し、239人の虚血性脳卒中患者を対象としたある観察研究において、地中海式食事療法全般の遵守と比較して、エクストラバージンオリーブオイルの摂取の方が動脈の完全な再疎通率が高いことが示されたと指摘した。

この知見は、エクストラバージンオリーブオイルが、地中海式食事法単独で得られる効果とは異なる、独自の血管への効果をもたらすことを示唆している。

これとは別に、研究者らは、地中海式食事とエクストラバージンオリーブオイルの摂取が認知機能の健康にプラスの影響を与える最も重要なメカニズムの一つとして、酸化ストレスの低減を特定した。

研究者らは、酸化ストレスが脳の老化や神経変性の主要な要因であり、認知機能の低下を遅らせることを目的とした介入における重要なターゲットであると指摘した。

科学文献によれば、脳への血流が減少することで生じる脳卒中や脳虚血は、酸化ストレスやミトコンドリア機能障害をさらに悪化させ、これらは神経細胞の損傷やアルツハイマー病に関連するプロセスであることが明らかになっている。

分析を通じて、研究者らは、地中海式食事法に含まれるビタミンCやEなどの抗酸化物質が、酸化ストレスを軽減し、認知機能の改善と関連していることから、これらの影響を打ち消すのに役立つ可能性があることを突き止めた。

研究者らは、オレイン酸、 ヒドロキシチロソール 、 オレオカンタールが 、酸化ストレスの軽減、内皮機能の向上、および血管性認知症の病因と「密接に関連」している脳小血管疾患に関与する炎症カスケードの調節において果たす役割を強調した。

さらに、エクストラバージンオリーブオイルがウエスト周囲径、トリグリセリド、空腹時血糖値、高密度リポタンパク質（HDL）、全身性の炎症因子に及ぼす好影響も、脳血管リスクの低減に直接関連していると付け加えた。

また、研究者らは、エクストラバージンオリーブオイルがミトコンドリアの健康を強力に促進し、ラットモデルにおいてATP産生を増加させ、認知機能スコアを改善することを発見した。

さらに、地中海式食事法の実践は、炎症の軽減と内皮機能の改善により、出血性脳卒中のリスク低下と関連しているとも付け加えた。脳卒中は、血管性認知症の主な原因の一つである。

エクストラバージンオリーブオイルの摂取と認知機能障害の関連性に特に着目し、研究者らは、 一価不飽和脂肪酸 、抗酸化物質、およびエクストラバージンオリーブオイルに含まれるポリフェノールを豊富に含む食事による抗炎症メカニズムが、アルツハイマー病に関連する炎症誘発性サイトカインであるインターロイキン-6を著しく減少させることをさらに確認した。

エクストラバージンオリーブオイルと認知機能の健康との間の肯定的な関連性がどのように相互に関連しているかを明らかにし、研究者らは、これらの化合物がミトコンドリア機能を改善し、それによって酸化ストレスを軽減し、内皮機能を向上させると述べた。

内皮機能の改善は、ひいては体をより健康的な代謝表現型へと切り替え、脂質代謝やインスリン感受性に関連する遺伝子の発現を調節するなど、さまざまなメカニズムを通じて作用する。

認知機能障害に対するエクストラバージンオリーブオイルの役割に話を戻すと、研究者らは、前臨床試験において、ポリフェノールがアルツハイマー病の2つの主要な病態生理学的メカニズムであるタウタンパク質の過剰リン酸化およびアミロイドβの凝集に影響を与える可能性があることを強調した。

また、研究者らはエクストラバージンオリーブオイルに含まれるポリフェノールと認知機能低下の関係についても調査した。

その結果、ヒドロキシチロソール、オレオカンタル、 オレウロペイン 、ルテオリンのいずれもが、前臨床研究においてアルツハイマー病の主要なメカニズムの調節に関与していることが明らかになった。

より具体的には、オレオカンタルとオレウロペインが、アミロイドβタンパク質の神経毒性を持つオリゴマーやフィブリルへの集合を阻害し、すでに形成されたアミロイド構造の解離を促進することが判明した。

また、オレオカンタールは、細胞残骸の除去を助け、ミトコンドリア機能を改善するオートファジー過程を活性化し、アルツハイマー病を予防することが示されている。

これらのポリフェノールは 同様に、タウタンパク質のリン酸化と凝集を抑制しており、一方、他のフェノール化合物は、ミクログリアの活性化を抑制し、炎症性サイトカインのレベルを低下させることで、慢性的な神経炎症を軽減することが示されています。

また、これらのフェノール化合物は、酸化ストレスや神経変性に関与するp38 MAPK経路を阻害し、アミロイド毒性の悪循環を断ち切り、神経細胞の死を減らすことが示されている。

高度に科学的な側面からより日常的な側面に至るまで、研究者らは地中海式食事法が睡眠や気分に与える影響についても調査した。

その結果、地中海式食事への順守度が高いほど、睡眠の質が向上し、睡眠が安定することが判明した。睡眠の質が低いことは認知機能障害や認知症のリスクと関連しているため、これは「神経保護の妥当なメカニズムを示す」ものである。

さらに、地中海式食事の遵守は炎症や酸化ストレスのマーカーを改善し、睡眠時無呼吸症候群への有益な影響や、認知機能にとって重要な睡眠中のグリムファティック循環の改善を示唆していると付け加えた。

今後数ヶ月以内にこのテーマに関するさらなる研究結果が発表される予定であることから、研究者らは、臨床医が認知機能障害のリスクがある人々に対する治療プログラムに地中海式食事を取り入れることを、より真剣に検討すべきだと述べた。

「認知症の主要な危険因子を軽減するために特別に設計された将来の食事療法や非薬物療法の戦略において、臨床医は地中海式食事法をより重視すべきである」と彼らは記した。

「地中海式食事療法の一般的な利点は十分に立証されているが、エクストラバージンオリーブオイルの具体的な神経保護メカニズムや、こうした介入が測定可能な臨床転帰とどのように相関するかについて、2020年以降の最新データを統合する必要がある」と研究者らは結論づけた。