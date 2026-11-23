国際オリーブ評議会（IOC）が月曜日に発表した推計によると、2026/27年産期の世界のオリーブオイル生産量は、前産期比6.4％増の374万メートルトンに達すると予測されている。

主に欧州の生産回復に牽引されるこの増加は、消費の伸びを上回り、世界のオリーブオイル在庫の回復に寄与すると見込まれている。一方、国際貿易は縮小すると予測されており、価格下落による圧力にすでに直面している生産者や輸出業者にとっては、見通しは好悪入り混じったものとなるだろう。

11月に開催された年次統計担当者会議でIOC加盟国から提出されたデータをもとにまとめられたこの推計は、数年にわたる著しい市場の変動を経て、世界の供給が回復しつつあることを示唆している。

「2026/27収穫年度に関する最新の推計は、収穫量の増加、世界的な需要の安定、そして世界的な在庫の大幅な回復を示唆している」と、IOCの業務担当副事務局長アブデルラウフ・ラジミ氏は述べた。

「一方で、消費は依然として高い水準にある一方、国際貿易は鈍化している」と同氏は付け加えた。

欧州の生産が世界的な回復を牽引

欧州連合（EU）のオリーブオイル生産量は240万トン近くに達すると見込まれており、これは世界生産量の63.9％を占める。

世界最大の生産国であるスペインの生産量は約160万トンと予測されており、これは世界生産量の43％近くを占める。

この数値は、スペイン農業省が10月に発表した160万3000トンという予測と一致しており、前作年度比で23％の増加となる。春の降雨量と開花条件が良好だったことがこの見通しを後押ししているが、夏の高温や収穫時の状況は依然として重要な変動要因となっている。

この生産量の増加見通しを受け、政府はすでに介入に乗り出している。『Olive Oil Times』が今月初めに報じたように、スペイン当局は価格安定化を図るため、搾油業者に対し、2026/27年度の生産量の12％を2027年9月30日まで市場に出さないよう命じた。

推定18万8,000トンに相当するこの措置に対し、業界内では意見が分かれている。農業団体は概ね生産者の所得を守る取り組みを支持している一方、瓶詰め業者、輸出業者、および一部のプレミアム生産者は、この制限措置に疑問を呈している。

欧州の他の地域では、生産見通しはまちまちだ。

ギリシャでは、業界の推計によると収穫量は約30万トンと見込まれており、2022/23年シーズン以来の最大規模となる可能性がある。10月に『Olive Oil Times』が取材した生産者らは、特にクレタ島の一部地域において、数シーズンにわたる厳しい状況の後に状況が改善したと報告したが、低価格と高い運営コストは依然として懸念材料となっている。

イタリアの状況はこれとは異なっている。『オリーブオイル・タイムズ』が報じた10月の見通しによると、イタリアの生産量は27万～29万トンと推定され、前シーズン比で約20％減少する見込みだ。 夏の猛暑が長期化したことで、南部地域、特にプーリア州の収穫量が減少した一方、イタリア中部および北部での好条件は、その損失を部分的にしか補うことができなかった。

IOCはまた、トルコとチュニジアを世界有数の生産国として挙げた。チュニジアでは、業界の先行予測によると、隔年結実や天候要因の影響により、生産量が前シーズンの約50万トンから30万トン程度に減少する可能性がある。

生産に比べ消費の伸びは緩やか

2026/27年の世界のオリーブオイル消費量は342万トンに達すると予想されており、これは前収穫年度からわずか0.8％の増加にとどまる。

予測される生産量は、年間消費量を約32万トン上回ると見込まれる。この差は、期末在庫の同等の増加に直接つながるわけではないが、IOCが予想する在庫の大幅な回復を裏付けるものである。

需要は市場によってかなりばらつきが見込まれる。欧州連合（EU）の消費量は6.6％増加すると予測される一方、その他のIOC加盟国では3.6％の増加が見込まれている。

対照的に、IOC非加盟国における消費量は8.3％減少すると予測されており、この業界にとって重要な国際市場の一部では、需要が依然として脆弱な状態にあることが示唆されている。

スペインとイタリアは引き続き欧州連合（EU）最大の消費国であり、消費量はそれぞれ51万トン、49万7,100トンと予測されている。

生産量の増加と、それに比べて控えめな消費の伸びとの乖離は、特に生産者がすでに生産コストの賄いに苦慮している市場において、オリーブオイル価格への圧力を強める可能性がある。

スペインでは、農業団体が、農場出荷価格の下落が伝統的なオリーブ園の存続を脅かしていると警告している。10月の報告書によると、産地におけるエクストラバージンオリーブオイルの価格は、1キログラムあたり4.90ユーロから3.19ユーロへと、前年比35％下落した。

イタリアの生産者も同様の圧力に直面している。最近の『Olive Oil Times』の報道によると、生産者らは、市場価格の下落が、依然として高止まりしている収穫・人件費・搾油コストと重なり、利益率が縮小していると述べた。

米国は依然として最大の輸入市場

IOCは、世界的な生産量の増加が見込まれるにもかかわらず、2026/27年度の世界のオリーブオイル輸入量が10.5％減の115万2000トンになると予測している。

米国は引き続き最大の輸入国であり、輸入量は40万6,400トンと予測されており、これは世界全体の輸入量の35.3％に相当する。

ブラジル、カナダ、日本、中国、オーストラリアも、国際的に取引されるオリーブオイルの主要な輸入先として引き続き位置づけられる見通しだ。

米国の見通しは、小売価格や通商政策に対する懸念が続く中で示されたものである。10月、『Olive Oil Times』は、関税が、国際的なオリーブオイル価格の下落によって本来なら米国消費者が享受できたはずの恩恵を制限していると報じた。

北米オリーブオイル協会のジョセフ・R・プロファチ事務局長は、業界がオリーブオイルの健康効果に対する関心の高まりをビジネスチャンスとして活用しようとしている一方で、関税が消費者にとってさらなる価格障壁となっていると述べた。

IOCはまた、EU域外からのEUへの輸入総量が約18万8,800トンに達すると予測しており、そのうちスペインとイタリアが購入量の約92％を占めると見込んでいる。

この集中ぶりは、両国が生産国および消費国としてだけでなく、他の生産国から調達したオリーブオイルの加工、瓶詰め、流通の面でも重要な役割を果たしていることを反映している。

世界の輸出は11.4％減の見込み

世界のオリーブオイル輸出量は11.4％減の約119万4,000トンになると予測されており、欧州連合（EU）およびチュニジアからの出荷量が減少すると見込まれている。

トルコやその他の供給国からの輸出増加が、こうした減少を一部相殺すると見込まれている。

この見通しは、2025/26年産期に輸出が急増したチュニジアにとって、顕著な変化を示している。同産期の最初の10か月間の出荷量は38万1,200トンに達し、前年同期比で50.8％増加した。

しかし、同国が引き続きバルク輸出に依存していることから、チュニジアの生産者が得る付加価値の割合について懸念が高まっている。同期間に輸出されたオリーブオイルの85％以上がバルクで出荷され、その多くはスペインとイタリア向けであった。

欧州連合（EU）域内では、EU域外へのオリーブオイル輸出の85.8％をスペインとイタリアが占めると見込まれている。

IOCの予測は、国際的なオリーブオイル産業が直面する中心的な課題を浮き彫りにしている。すなわち、生産量の回復が必ずしも生産者の収益向上につながるわけではないということだ。

消費者にとっては、供給不足が数年続いた後、入手しやすさが改善されれば価格の安定につながる可能性がある。しかし生産者にとっては、収穫量の増加、在庫の回復、貿易の鈍化により、収益性は生産コスト、製品の差別化、市場へのアクセスにますます左右されることになるだろう。

これらの推計はあくまで暫定的なものであり、収穫が進むにつれて変更される可能性がある。実際の生産量、消費量、貿易動向によって、予測される余剰分のうちどれだけが翌収穫年に持ち越されるかが決まることになる。