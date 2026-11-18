“Do ponto de vista da produção, foi um bom ano”, disse Domenico Buondioli, olivicultor de quarta geração em Carpino, na península do Gargano, na Apúlia, ao Olive Oil Times.

Não podemos esperar que os agricultores arcem com os custos de proporcionar benefícios à sociedade. A paisagem é um bem público, mas o custo de manutenção dos olivais tradicionais recai sobre o produtor. – Gabriele Scozzafava, Universidade de Florença

As temperaturas excepcionalmente altas do verão limitaram as infestações da mosca-da-azeitona na região. No entanto, as condições favoráveis de cultivo pouco contribuíram para aliviar as preocupações do setor.

“É uma pena que as coisas tenham acabado assim”, disse Buondioli, descrevendo uma safra marcada pela queda nos preços do azeite, estoques substanciais de produtos não vendidos e incerteza generalizada entre produtores e moinhos à medida que a safra de 2026/27 se desenrola.

Impulsionados pela recuperação da produção em todo o Mediterrâneo, os preços do azeite nos mercados nacionais e internacionais caíram drasticamente. De acordo com o Instituto de Serviços para o Mercado Agrícola e Alimentar (ISMEA), o preço médio do azeite extravirgem italiano na origem ficou em € 4,75 por quilograma em outubro de 2026, uma queda de 47,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Trabalhadores recolhem azeitonas recém-colhidas em redes nos olivais da família Buondioli, na Apúlia, onde o aumento dos custos de mão de obra está agravando a pressão causada pela queda nos preços do azeite de oliva.

Os estoques de azeite na Itália também estão significativamente mais altos do que há um ano. O último relatório da inspetoria de qualidade alimentar e antifraude do Ministério da Agricultura italiano aponta 194.539 toneladas métricas armazenadas no final de outubro, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.

Em outubro, olivicultores, moinhos e cooperativas se manifestaram na Apúlia contra a queda dos preços. Entre os organizadores, o comitê Orgoglio Olivicolo exigiu o reconhecimento oficial de uma crise no setor, maior rastreabilidade das importações e controles antifraude mais rigorosos, além de medidas emergenciais de armazenamento para sustentar os preços ao produtor.

“Os motivos por trás dos protestos são absolutamente justificados”, disse Buondioli. “O problema está, em parte, no momento escolhido e, em parte, na organização. O momento coincidiu com um período em que ou se colhe as azeitonas ou se perde a safra.”

“Na minha opinião, precisamos distinguir entre dois produtos: o azeite de consumo básico e o azeite de qualidade”, acrescentou ele. “Os protestos dos últimos dias têm se concentrado essencialmente no produto de consumo básico.”

De acordo com Angelo Frascarelli, professor de economia agrícola da Universidade de Perugia, as tendências atuais de preços devem ser consideradas no contexto das condições excepcionais do mercado dos últimos anos.

Os preços do azeite extravirgem italiano oscilaram entre € 4,20 e € 4,30 por quilo durante o primeiro semestre de 2022, antes de subir para mais de € 9,50, à medida que graves escassezes de produção afetaram a Espanha e outros produtores do Mediterrâneo.

“A questão é: por que os preços subiram? Por que algo que valia €4,20 chegou a €9,70?”, disse ele, explicando que a escassez de azeite comum nos mercados internacionais também impulsionou os preços italianos.

“Os produtores passaram a acreditar que aquele era o preço correto. Mas não era”, disse Frascarelli. “Bastou que a Espanha e os países do Mediterrâneo retomassem a produção.”

A cotação atual de € 4,75, portanto, não está longe do nível de € 4,20 a € 4,30 que Frascarelli lembrava de antes do aumento dos preços.

A Espanha, maior produtora mundial de azeite, prevê aproximadamente 1,6 milhão de toneladas métricas para a safra de 2026/27, 23% a mais do que na safra anterior.

Em contrapartida, uma previsão de outubro divulgada pelo Olive Oil Times estimou a produção italiana de azeite entre 270 mil e 290 mil toneladas métricas para 2026/27, aproximadamente 20% abaixo da safra anterior, apesar das condições favoráveis descritas por Buondioli no Gargano.

Buondioli estimou que somente a colheita pode custar a uma empresa de olivicultura estabelecida em sua região de €3 a €3,50 por cada quilo de azeite de oliva produzido. Ele descreveu uma operação de colheita envolvendo cinco trabalhadores e equipamentos mecânicos que pode custar cerca de €1.200 por um único dia. Essas despesas não incluem os custos anuais de manejo do olival e de moagem.

Domenico Buondioli recolhe azeitonas recém-colhidas nos olivais de sua família na Apúlia, onde os custos crescentes de produção e a queda nos preços do azeite de oliva estão reduzindo as margens de lucro dos produtores.

Buondioli destacou os aumentos acentuados nos custos com combustível agrícola, mão de obra, manutenção de equipamentos e embalagens nos últimos anos.

“Tudo subiu”, disse Buondioli. “As garrafas ficaram mais caras, as caixas ficaram mais caras, os rótulos ficaram mais caros, as tampas ficaram mais caras.” Ele citou um componente de maquinário cujo custo de reposição havia subido de € 260 para € 560.

Esses desafios não afetam todos os produtores italianos da mesma forma. Frascarelli alertou contra a tendência de tratar o cultivo de oliveiras na Itália como um único sistema de produção.

Ele identificou três grandes categorias, cada uma enfrentando condições econômicas diferentes: olivais “heróicos”, mantidos em áreas desafiadoras, como encostas íngremes ou em terraços; olivais tradicionais com mecanização limitada; e operações modernas e mais produtivas que investiram em tecnologia e eficiência.

“A perspectiva de não colher azeitonas diz respeito principalmente à segunda categoria, que se encontra na fronteira entre a rentabilidade e os prejuízos operacionais, especialmente em um momento em que é cada vez mais difícil encontrar mão de obra”, disse ele, referindo-se aos olivais tradicionais.

“O problema hoje pode estar menos nos preços e mais nos custos, particularmente nos custos de mão de obra”, disse Gabriele Scozzafava, economista agrícola da Universidade de Florença, ao Olive Oil Times. “Além do ônus financeiro, há também a dificuldade de encontrar trabalhadores. A colheita manual tornou-se particularmente desafiadora.”

Em um estudo recente, Scozzafava e seu colega pesquisador Tommaso Fantechi examinaram a viabilidade econômica de longo prazo de olivais tradicionais, intensivos e de altíssima densidade em uma região montanhosa da Toscana.

No estudo, presumiu-se que os olivais tradicionais produzissem 400 kg de azeite por hectare, com custos anuais de colheita de € 1.800 por hectare. Os olivais de altíssima densidade, por outro lado, foram estimados com uma produção de 1.500 kg por hectare, com custos anuais de colheita de € 1.000 por hectare.

De acordo com o modelo dos pesquisadores, a sustentabilidade econômica sem o apoio da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia exigiria um preço do azeite de 9,60 euros por quilograma para os olivais tradicionais nessas colinas da Toscana, em comparação com 6,97 euros para os sistemas intensivos e 4,13 euros para os de altíssima densidade.

Frascarelli afirmou que as indicações geográficas e a diferenciação do produto podem ajudar os produtores a obter preços mais altos, mas a certificação por si só não oferece nenhuma garantia.

“A diferenciação é certamente o caminho mais promissor, desde que os consumidores a reconheçam”, disse ele.

Dados do ISMEA referentes a outubro de 2026 mostram que o azeite extravirgem certificado sob a Denominação de Origem Protegida (DOP) Terra di Bari foi cotado a uma média de €4,59 por quilograma. Durante o mesmo mês, o azeite com Indicação Geográfica Protegida (IGP) “Toscano” atingiu uma média de € 12 por quilograma, enquanto o azeite com DOP “Garda” chegou a € 14.

Embora a média nacional do azeite extravirgem italiano não seja diretamente comparável à cotação de uma única DOP, o preço de € 4,59 da DOP Terra di Bari ficou abaixo da média nacional de € 4,75 estabelecida pelo ISMEA para o azeite extravirgem italiano naquele mês.

Frascarelli observou que a oferta abundante e o menor reconhecimento por parte dos consumidores podem manter os azeites certificados próximos aos preços padrão de mercado.

“A gestão coletiva da oferta pode permitir que os produtores negociem diretamente com a indústria e os varejistas e garantam alguma vantagem de preço, embora não seja substancial”, acrescentou Frascarelli.

Para Buondioli, cuja empresa familiar produz azeite extravirgem orgânico, convencer os consumidores italianos a pagar mais pela qualidade continua sendo um grande desafio.

Domenico Buondioli, olivicultor de quarta geração na Apúlia, afirma que as condições favoráveis da colheita foram ofuscadas pela queda nos preços do azeite e pelo aumento dos custos de produção.

“Se você encontrar um azeite extravirgem na prateleira do supermercado por 5 euros o litro e outro por 12 euros, pode imaginar o que acontece”, disse ele.

“Na Itália, todo mundo tem um tio ou um primo cujo azeite de oliva confia”, disse Buondioli. “O boca a boca conta mais do que alguém que não conhecem tentando vender um produto.”

Como resultado, a empresa familiar tem se voltado cada vez mais para os mercados internacionais. “Produzimos qualidade e, basicamente, exportamos”, disse ele.

Dora Desantis, presidente do grupo de azeite da Assitol, a associação italiana da indústria de óleos comestíveis, disse que o setor enfrenta suas próprias pressões.

“Quando os preços caem, o valor das ações das empresas diminui, e as empresas podem se ver obrigadas a vender em um mercado que não reconhece mais seus custos originais de aquisição”, disse ela ao Olive Oil Times.

Na opinião dela, as exigências dos varejistas por preços de atacado mais baixos também complicam o planejamento e o investimento.

“Estamos pedindo aos varejistas que reflitam sobre o uso contínuo do azeite de oliva extravirgem como produto-chave em promoções abaixo do custo”, disse ela. “O risco é que um preço excepcionalmente baixo se torne o que os consumidores percebem como normal.”

A contribuição dos olivais tradicionais e “heróicos” vai muito além da produção de azeite de oliva.

“Não podemos esperar que os agricultores arcem com os custos de proporcionar benefícios à sociedade. A paisagem é um bem público, mas o custo de manutenção dos olivais tradicionais recai sobre o produtor”, disse Scozzafava.

Os olivais tradicionais podem contribuir para a preservação da paisagem, a conservação da biodiversidade e a proteção das encostas por meio de muros de pedra seca. Esses benefícios, frequentemente descritos pelos economistas como externalidades positivas, não se traduzem necessariamente em preços mais altos para o azeite produzido.

O estudo de Scozzafava–Fantechi estimou que, mesmo com o apoio atual da PAC, os olivais tradicionais enfrentam um déficit de rentabilidade anual de aproximadamente 950 euros por hectare em comparação com os sistemas intensivos e de 3.104 euros em comparação com os pomares de altíssima densidade.

Esses números poderiam ajudar a orientar o apoio público, mas Scozzafava ressaltou que eles não medem o valor dos benefícios ambientais e culturais, o que requer uma avaliação específica para cada local.

Ele também alertou que a modernização por si só não é capaz de colmatar essa lacuna. A mecanização limitada, o envelhecimento da população agrícola e a assistência técnica insuficiente continuam sendo obstáculos significativos, tornando essencial uma intervenção pública direcionada para preservar as paisagens olivícolas economicamente vulneráveis.

Para Desantis, preservar a olivicultura italiana também significa proteger sua diversidade de cultivares e os perfis regionais do azeite de oliva. Os pomares modernos e altamente mecanizados, no entanto, costumam depender de uma gama limitada de variedades.

“Se quisermos que a modernização evite uma perda gradual de nossa identidade varietal, devemos investir em pesquisa”, afirmou ela. “Em algumas áreas, podemos melhorar significativamente a competitividade por meio da inovação, da mecanização e de uma melhor organização da produção. Em outras áreas, muitas intervenções são muito mais difíceis.”

Para esses territórios, Desantis defendeu políticas públicas direcionadas para preservar paisagens, biodiversidade e patrimônio cultural, cujo valor vai além da produção de azeite.

“Precisamos ter a coragem de reconhecer que não existe um único futuro para a olivicultura italiana”, disse ela.

A lei de apoio à agricultura ColtivaItalia, aprovada definitivamente pelo Senado em 4 de novembro, destina 300 milhões de euros a medidas para o setor olivícola no âmbito do Plano Nacional da Azeitona para 2026–2030.

O ISMEA também disponibilizou 40 milhões de euros em empréstimos a juros zero para moinhos de azeite que enfrentam dificuldades de liquidez.

Ambas as medidas atendem a necessidades estruturais de investimento ou de liquidez, mas nenhuma delas garante diretamente preços mais altos aos produtores.

Desantis afirmou que a Itália deve decidir que tipo de olivicultura deseja desenvolver, reconhecendo que diferentes territórios exigirão soluções diferentes.

“Caso contrário, corremos o risco de prometer aos olivicultores um nível de remuneração que o mercado, por si só, não pode garantir”, concluiu ela.