Bir Derleme Çalışması, Zeytinyağının Bilişsel Gerilemeyi Azaltmadaki Rolünü İnceliyor

Yeni bir bilimsel derleme, sızma zeytinyağı ve Akdeniz diyetinin iltihaplanmayı, oksidatif stresi ve damar hastalıkları riskini azaltarak bilişsel işlevleri nasıl koruyabileceğini inceliyor.

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma derlemesi, Akdeniz diyetine uyumun ve sızma zeytinyağı tüketiminin bilişsel sağlığı nasıl olumlu etkileyebileceğini inceliyor.

730.000 katılımcının yer aldığı meta analizlerden ve son manyetik rezonans görüntüleme bulgularından yola çıkan araştırmacılar, zeytinyağı tüketimi ve Akdeniz diyetinin kardiyovasküler sağlığı destekleyip iltihaplanmayı azalttığı mekanizmaların birçoğunun, hafif bilişsel bozukluk, Alzheimer hastalığı ve vasküler demansın etkilerini de hafiflettiği sonucuna varmışlardır.

Verileri ayrıntılı olarak inceleyen araştırmacılar, Akdeniz diyetine uymanın kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkilerini, sızma zeytinyağının iltihap önleyici ve antioksidan etkilerini, zeytinyağının inme önlemedeki rolünü ve diğer çeşitli sağlık göstergelerini araştırdılar.

“Kısacası, bu çalışma zeytinyağı ve Akdeniz diyetinin, vasküler risk faktörlerini hafifletmek için sistemik bir tepki yaratan anti-inflamatuar polifenoller ve diğer bileşenler içerdiğini ve aynı zamanda demansın başlangıcını önlemeye yardımcı olacak doğrudan nöroprotektif etkiler sunduğunu göstermektedir,” dedi çalışmanın baş yazarı ve Bask Ülkesi Üniversitesi’nde altıncı sınıf tıp öğrencisi olan Aitor González-Cidad.

Ancak araştırmacılar, yaşlılarda yaşa bağlı bilişsel gerilemede sızma zeytinyağının destekleyici beslenme rolünü doğrulamak için ek plasebo kontrollü klinik çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladılar.

“Gelecekteki araştırmalar, sızma zeytinyağını ve içindeki polifenolleri izole ederek bu mekanizmaların klinik uygulamalara nasıl yansıtılacağını belirlemelidir,” diye yazdılar.

Araştırmacılar, bilişsel bozuklukta kardiyovasküler sağlığı iyileştirme rolüyle başlayarak, sızma zeytinyağı içeren Akdeniz diyetini uygulayan hastaların, hem kardiyovasküler hastalıklarla hem de bilişsel bozuklukla bağlantılı vasküler hastalık belirtileriyle güçlü bir şekilde ilişkili olan hipertansiyon ve obezite riskinin daha düşük olduğunu buldular.

Ayrıca araştırmacılar, Akdeniz diyetinin, vasküler demansın gelişiminde temel bir rol oynayan kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedenlerinden biri olan aterosklerozun ana patojenik faktörlerini doğrudan etkilediğini belirtmişlerdir.

Akdeniz diyetine bağlı kalmak, kan basıncını düşürerek, lipid profillerini iyileştirerek ve iltihaplanmayı azaltarak bunu başardı.

Araştırmacılar ayrıca, Alzheimer hastalığından sonra en yaygın ikinci demans türü olan vasküler demans ile doğrudan ilişkili olan vasküler sağlığın bozulmasında Akdeniz diyeti ve sızma zeytinyağının rolünü de inceledi.

Bilimsel literatüre göre, inme, kronik serebral iskemi ve subkortikal iskemi küçük damar hastalığı dahil olmak üzere serebrovasküler hastalıklar, vasküler demansın birincil nedenidir.

Araştırmacılar, Akdeniz diyetine uyumun iskemik ve hemorajik inmenin önlenmesiyle bağlantılı olduğunu ve bunun da vasküler demans insidansını azalttığını tespit etmişlerdir; ayrıca Akdeniz diyetinin bu metabolik parametreleri iyileştirerek serebrovasküler bütünlüğü ve işlevi korumaya yardımcı olduğunu eklemişlerdir.

Araştırmacılar, bu koruyucu etkide sızma zeytinyağının özel rolünü de vurgulayarak, 239 iskemik inme hastasını kapsayan bir gözlemsel çalışmada, genel Akdeniz diyetine uyumla karşılaştırıldığında sızma zeytinyağı kullanımında tam arteriyel rekanalizasyon oranlarının daha yüksek olduğunu belirttiler.

Bu bulgu, sızma zeytinyağının, yalnızca Akdeniz diyetiyle elde edilenlerden ayrı olarak kendine özgü vasküler etkiler yarattığını ortaya koydu.

Ayrı bir bulguda ise araştırmacılar, Akdeniz diyeti ve sızma zeytinyağı tüketiminin bilişsel sağlığı olumlu yönde etkilediği en önemli mekanizmalar arasında oksidatif stresin azalmasını belirlediler.

Araştırmacılar, oksidatif stresin beyin yaşlanmasına ve nörodejenerasyona önemli bir katkıda bulunduğunu ve bu nedenle bilişsel gerilemeyi yavaşlatmayı amaçlayan müdahaleler için önemli bir hedef olduğunu belirtmişlerdir.

Bilimsel literatürde, beyine kan akışının azalmasıyla ortaya çıkan inme ve serebral iskeminin, oksidatif stresi ve mitokondriyal disfonksiyonu daha da şiddetlendirebileceği, bu süreçlerin ise nöronal hasar ve Alzheimer hastalığı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir.

Araştırmacılar, yaptıkları analiz sonucunda Akdeniz diyetinin, oksidatif stresi azaltan ve bilişsel sonuçların iyileşmesiyle ilişkilendirilen C ve E vitaminleri dahil olmak üzere antioksidan bileşikleri sayesinde bu etkilere karşı koymaya yardımcı olabileceğini buldular.

Araştırmacılar, oleik asit, hidroksitirosol ve oleokanthalın , oksidatif stresi azaltmada, endotel fonksiyonunu güçlendirmede ve vasküler demansın patogenezi ile “yakından ilişkili” olan serebral küçük damar hastalığında rol oynayan inflamatuar kaskadları düzenlemede oynadığı rolü vurguladılar.

Araştırmacılar, sızma zeytinyağının bel çevresi, trigliseridler, açlık glikozu, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve sistemik enflamatuar faktörler üzerindeki olumlu etkilerinin de serebrovasküler riskin azalmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu eklediler.

Araştırmacılar ayrıca, sızma zeytinyağının mitokondriyal sağlığı güçlü bir şekilde desteklediğini, sıçan modellerinde ATP üretimini artırdığını ve bilişsel puanları iyileştirdiğini buldular.

Ayrıca, Akdeniz diyetine uymanın, iltihaplanmanın azalması ve endotel fonksiyonunun iyileşmesi sayesinde hemorajik inme riskinin düşmesiyle bağlantılı olduğunu da eklediler. İnme, vasküler demansın başlıca nedenlerinden biridir.

Sızma zeytinyağı tüketimi ile bilişsel bozukluk arasındaki rolü özellikle inceleyen araştırmacılar, tekli doymamış yağ asitleri , antioksidanlar ve sızma zeytinyağında bulunan polifenoller açısından zengin diyetlerin anti-inflamatuar mekanizmalarının, Alzheimer hastalığıyla ilişkili bir pro-inflamatuar sitokin olan interlökin-6'yı önemli ölçüde azalttığını da doğruladılar.

Sızma zeytinyağının bilişsel sağlıkla olan olumlu ilişkilerinin nasıl iç içe geçtiğini ortaya koyan araştırmacılar, bu bileşiklerin mitokondriyal fonksiyonu iyileştirdiğini, bunun da oksidatif stresi azalttığını ve endotel fonksiyonunu iyileştirdiğini belirtti.

İyileşen endotel fonksiyonu ise vücudu daha sağlıklı metabolik fenotiplere yönlendirir ve diğer mekanizmaların yanı sıra lipit metabolizması ve insülin duyarlılığı ile ilgili genlerin ekspresyonunu düzenler.

Süper sızma zeytinyağının bilişsel bozukluk üzerindeki rolüne geri dönersek, araştırmacılar, preklinik çalışmaların polifenollerin, Alzheimer hastalığının iki temel patofizyolojik mekanizması olan tau hiperfosforilasyonunu ve amiloid-beta agregasyonlarını etkileyebileceğini gösterdiğini vurguladılar.

Araştırmacılar ayrıca sızma zeytinyağındaki polifenoller ile bilişsel gerileme arasındaki ilişkiyi de incelediler.

Hidroksitirosol, oleokantal, oleuropein ve luteolinin hepsinin, preklinik çalışmalarda Alzheimer hastalığının temel mekanizmalarını düzenlemeyle bağlantılı olduğu bulunmuştur.

Daha spesifik olarak, oleokantal ve oleuropeinin, amiloid-beta proteininin nörotoksik oligomerler ve fibriller halinde birleşmesini engellediğini ve önceden oluşmuş amiloid yapılarının ayrışmasını kolaylaştırdığını buldular.

Oleokanthalın ayrıca, hücresel kalıntıların temizlenmesine yardımcı olan ve mitokondriyal fonksiyonu iyileştiren otofaji sürecini aktive ettiği ve böylece Alzheimer hastalığına karşı koruma sağladığı gösterilmiştir.

Bu polifenoller benzer şekilde tau fosforilasyonunu ve agregasyonunu azaltırken, diğer fenolik bileşiklerin ise mikroglia aktivasyonunu azaltarak ve enflamatuar sitokin seviyelerini düşürerek kronik nöroinflamasyonu azalttığı gösterilmiştir.

Bu fenolik bileşiklerin ayrıca, oksidatif stres ve nörodejenerasyonda rol oynayan p38 MAPK yolaklarını inhibe ettiği ve amiloid toksisite döngüsünü kırarak sinir hücrelerinin ölümünü azalttığı gösterilmiştir.

Son derece bilimsel konulardan daha sıradan konulara kadar, araştırmacılar Akdeniz diyetinin uyku ve ruh hali üzerindeki etkisini de inceledi.

Kötü uykunun bilişsel bozukluk ve demans riskiyle ilişkilendirildiği göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacılar Akdeniz diyetine daha sıkı uyulmasının uyku kalitesinin artması ve daha istikrarlı bir uyku ile ilişkili olduğunu ve “nöroproteksiyon için makul bir mekanizma sağladığını” tespit ettiler.

Araştırmacılar, Akdeniz diyetine uyumun iltihaplanma ve oksidatif stres belirteçlerini iyileştirdiğini de ekleyerek, bunun uyku apnesine olumlu bir etkisi olduğunu ve uyku sırasında bilişsel işlevler için glifmatik dolaşımın iyileştiğini öne sürdüler.

Konuyla ilgili önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan daha kapsamlı araştırmalara atıfta bulunarak, araştırmacılar, klinisyenlerin bilişsel bozukluk riski taşıyan kişiler için tedavi programlarına Akdeniz diyetini dahil etmeyi daha ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

“Akıl yetersizliğinin birincil risk faktörlerini azaltmak için özel olarak tasarlanmış gelecekteki beslenme ve ilaç dışı stratejilerde klinisyenler Akdeniz diyetini ön plana çıkarmalıdır,” diye yazdılar.

Araştırmacılar, “Akdeniz diyetinin genel faydaları iyi bir şekilde belgelenmiş olsa da, sızma zeytinyağının spesifik nöroprotektif mekanizmaları ve bu müdahalelerin ölçülebilir klinik sonuçlarla nasıl ilişkili olduğu konusunda 2020 yılına kadar uzanan en güncel verilerin sentezlenmesi gerekmektedir” şeklinde bir sonuca vardılar.