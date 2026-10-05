Çatışmaların Hasat ve Ticareti Aksatması Nedeniyle Lübnan’ın Zeytinyağı İhracatı Düşüşe Geçti

2026 yılının ilk yedi ayında, çatışmaların ulaşımı aksatması, güneydeki zeytinliklere erişimi kısıtlaması ve uluslararası alıcılar arasında endişe yaratması nedeniyle Lübnan’ın zeytinyağı ihracatı yarıdan fazla azaldı.

2026 yılının ilk yedi ayında Lübnan zeytinyağı ihracatı keskin bir düşüş yaşadı; resmi rakamlara göre yurt dışına 2.575 ton sevk edilirken, bu rakam 2025 yılının aynı döneminde 5.559 tondu; bu da yüzde 53,7’lik bir düşüşe tekabül ediyor.

İhracat değeri de yüzde 52,3 oranında düşerek 2,28 trilyon Lübnan lirası (o tarihte yaklaşık 21,7 milyon avro) seviyesinden 1,09 trilyon liraya (yaklaşık 10,7 milyon avro) geriledi.

Umudumuz, uluslararası alıcıların, bölgedeki binlerce ailenin gelir kaynağı olan mükemmel Lübnan sızma zeytinyağına yeniden ilgi göstermesidir. – Rose Bechara Perini, Darmmess

Ancak Lübnan’ın zeytinyağı üretimi benzer bir düşüş yaşamadı. Uluslararası Zeytin Konseyi’nin tahminlerine göre, 2024/25 hasat yılında üretim 19.000 ton, 2025/26 hasat yılında ise 19.500 ton olacak.

İkinci tahmin, Tarım Bakanı Nizar Hani’nin 2025/26 hasat yılı için yüzde 40’lık bir düşüş öngördüğü daha önceki resmi tahmininden önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

İhracattaki keskin düşüşün ardında, artan lojistik maliyetler, güneydeki zeytinliklere erişimin kısıtlanması ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde üretilen zeytinyağına ilişkin piyasa algısı konusundaki endişeler yatmaktadır.

Mart 2026’dan bu yana yeniden alevlenen çatışma, ülke genelinde ulaşım ve tedarik zincirlerini aksatırken, Lübnan’ın güneyinde askeri operasyonlar devam ediyor. Bu bölgede, çatışma sırasında birçok zeytinlik tahrip olurken, diğerleri ise zarar görmeden kalmıştır.

Lübnanlı üreticilere göre, nakliye ve sevkiyat giderek daha karmaşık hale gelmiş, ek izinler ve güzergâh değişiklikleri gerektirir hale gelmiştir.

Ödüllü Darmmess şirketinin kurucusu Rose Bechara Perini, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Önümüzdeki sezon, zeytinyağımızı Beyrut’tan düzenli olarak ihraç edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Zeytinlerini Lübnan’ın kuzey ve güneyindeki bahçelerden temin eden Darmmess, zeytinleri yerel değirmenlerde sıkıp, elde edilen yağı ihracat için Beyrut’a nakletmeyi planlıyor.

Bechara Perini, normalde yaklaşık 90 dakika süren Beyrut ile Deir Mimas arasındaki yolculuğun, artık güvenlik nedeniyle Bekaa Vadisi üzerinden bir dolambaçlı yol izlemesini gerektirdiğini, bunun da yolculuğa üç ila dört saat eklediğini ve malzeme ile zeytinyağı nakliye maliyetlerini artırdığını belirtti.

Bechara Perini’ye göre, Deir Mimas ile Kawkaba ve Rashaya El Foukhar köyleri çevresinde, yerel halk arasında “Vahiy Yolu” olarak bilinen bölgede yaklaşık 350.000 zeytin ağacı yetişiyor. Bunların çoğu, çatışmaların doğrudan yaşanmadığı bölgelerde bulunan anıtsal zeytin ağaçlarıdır.

Bechara Perini, Deir Mimas’taki zeytinliklerin yaklaşık yüzde 20’sine, İsrail tarafından belirlenen askeri tampon bölge sınırları içinde yer aldıkları için şu anda ulaşılamadığını söyledi. Lübnan ordusunun kontrolündeki diğer bölgelere erişim için özel izinler gerekiyor.

“Daha önce bazı bölgelere erişemiyorduk ya da bahçelerde yapılacak işleri kolayca planlayamıyorduk,” dedi. “Şimdi çiftçiler hasat izni talep ediyor. Erişim hakkı elde etmek için, orada çalışacak kişilerin isimleri ve kimlik bilgileri de dahil olmak üzere gerekli belgeleri sunmak gerekiyor. Şu anda hasada başlıyoruz.”

Çiftçiler ayrıca, çatışmanın bölgede üretilen zeytinyağının itibarını zedelediğinden ve bunun da ihracatı daha da olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyuyor.

“İnternette bu bölgelerde üretilen zeytinyağının güvenliği hakkında pek çok dedikodu dolaşıyor,” dedi Bechara Perini. “Bu yüzden bu söylentilere karşı koymak için benzeri görülmemiş bir girişimde bulunduk.”

Darmmess, yerel çiftçilerle birlikte CIHEAM Bari tarafından geliştirilen numune alma protokollerini uyguladı. Bechara Perini, bölgenin batısından doğusuna ve güneyinden kuzeyine kadar, 15 ağaçlık gruplardan yaklaşık bir kilogram zeytin topladıklarını söyledi.

Eylül 2026’da toplanan numuneler, İspanya’nın Jaén kentinde bulunan ve IOC tarafından tanınan Laboratorio Juan Antonio Tello’ya gönderildi ve aynı ayın ilerleyen günlerinde analiz edildi. Laboratuvar, numunelerden elde edilen yağı herbisit ve pestisit kalıntıları, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, ağır metaller ve radyonüklidler açısından inceledi.

Glifosat ve ilgili bileşiklerin seviyeleri, raporda glifosat için belirtilen 1 mg/kg’lık maksimum referans değerin altında, 0,01 mg/kg’ın altındaydı. Kurşun, 0,10 mg/kg’lık maksimum değere kıyasla 0,02 mg/kg’ın altındayken, test edilen polisiklik aromatik hidrokarbonlardan biri olan benzo[a]piren, 2 µg/kg’lık maksimum değere karşılık 0,5 µg/kg’ın altındaydı.

Arsenik, kadmiyum ve cıva da 0,02 mg/kg'ın altındaydı. İyot-131, sezyum-134, sezyum-137 ve amerisyum-241'in tümü laboratuvarın niceleme sınırlarının altındaydı.

Laboratuvar analizlerine göre, numunelerde test edilen maddeler arasında önemli bir kirlilik görülmedi.

Bechara Perini, “Umarız ki uluslararası alıcılar, bölgedeki binlerce ailenin gelir kaynağı olan mükemmel Lübnan sızma zeytinyağını yeniden tercih ederler” dedi.

Lübnan ekonomisi genelinde de ciddi bir baskı devam ediyor. Dünya Bankası, gayri safi yurtiçi hasılanın 2026 yılında yüzde 6,4 oranında daralmasını ve 2025 yılında kaydedilen kırılgan toparlanmanın tersine dönmesini öngörüyor.

Bu nedenle ihracat, ülkenin zeytinyağı sektörü için özellikle önemlidir. Ancak kısa vadede, güneydeki çiftçilerin öncelikle ağaçlarına ulaşmaları, bahçelerini bakımlı tutmaları ve zeytinleri değirmene getirmeleri gerekiyor.

Deir Mimas’tan, ailesinin yaklaşık 200 zeytin ağacına sahip olduğu bir çiftçi olan İbrahim, gelir kaynağı olarak zeytine güvenmelerine rağmen üç yıldır hasat yapamadıklarını söyledi. 2026 hasadı başlarken, ailenin tüm ağaçlara ulaşıp ulaşamayacağını hâlâ bilmiyor.

Olive Oil Times’a gönderdiği yorumda, “Hasat etmeyi başarabilirsek, elde edeceğimiz verim ailenin makul bir yaşam standardını sağlamaya yetecek” dedi. “Zeytinlerin kalitesi mükemmel ve hasat edebilirsek hem biz hem de ailemiz çok seviniriz.”

Rashaya El Foukhar’da 68 yaşındaki Ghaith Maalouf, yaklaşık sekiz hektarlık zeytinlik ve üç hektarlık diğer tarım alanlarını işletiyor. Son dört yıl boyunca, ailesi şiddetli çatışmaların yaşandığı dönemlerde defalarca aylarca köyü terk etmek zorunda kaldı.

“Toprakları işlemekten, ekim yapmaktan ya da hasat etmekten tamamen vazgeçmedik,” dedi Maalouf. “Ancak, aylarca köyü terk etmek zorunda kaldığımız ve ancak güvenlik koşulları elverdiğinde geri dönebildiğimiz tehlikeli dönemler oldu.”

Bazen bazı tarlalara ulaşmak çok tehlikeli olduğundan, mahsulün bir kısmı hasat edilemeden kaldı. Maalouf, eski ağaçları yok edebilecek yangın riskini azaltmak için yabani otlarla mücadele ve toprak sürmenin hayati önem taşıdığından, zeytinliklerin bakımının bazen hasattan bile daha zor olduğunu belirtti.

Ailenin arazisinin yaklaşık yüzde 30’u hâlâ erişim kısıtlamalarına tabidir. Yine de Maalouf, bol yağışların meyveleri mükemmel durumda bırakması sayesinde bu yılki verimin normal bir hasadın yaklaşık yarısına ulaşabileceğini öngörüyor.

“Bu yılki hasat, önümüzdeki yıllarda bahçelerin verimli kalması için gerekli temel hizmetleri sunmaya devam etmemizi sağlayacak ve aynı zamanda temel ihtiyaçlarını karşılamak için esas olarak bu mahsullere güvenen üç ailenin asgari yaşam standardını güvence altına alacaktır,” dedi.

Bir başka üretici olan 62 yaşındaki Joseph Sleiman, yaklaşık 1.200 adet asırlık zeytin ağacına sahip. Ailesi, çatışmanın en şiddetli dönemlerinden bazılarında bahçenin büyük bir kısmına ulaşamamış ve bu dönemde üretim normal seviyelerin çok altında kalmıştı.

“Bu yıl hasat tamamlanırsa, bu durum ailemize maddi destek sağlayacak ve geçimimizi temin edecektir,” diyen Sleiman, ağaçların iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

Bechara Perini, bölgedeki üretimin büyük bir kısmının, eski ağaçları Güney Lübnan’ın bin yıllık zeytin yetiştiriciliği mirasıyla yakından ilişkili olan yerli Souri zeytin çeşidinden geldiğini söyledi.

Bechara Perini, “Bu hasat umduğumuz gibi iyi geçerse ve satışlar olması gerektiği gibi olursa, bu işin içinde olan ailelerin çoğunun hayatı yeniden canlanacak” dedi. “Savaş nedeniyle üç yıldır zeytin toplamaktan kaçındılar. Artık tarlalarına dönmelerinin zamanı geldi.”