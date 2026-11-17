Türkiye, rekor düzeyde bir zeytinyağı hasadına doğru ilerliyor; ilk tahminlere göre 2026/27 hasat yılında ülke çapındaki üretim 400.000 ila 500.000 metrik ton arasında olacak.

Uzmanlar, bu beklentiyi zeytin ağaçlarının alternatif verim döngüsünde “verimli yıl” dönemine girmesine ve son on yıllarda dikilen ağaç sayısının artmasına bağlıyor.

Türkiye Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, “Yaklaşık 20 yıl önce dikilen zeytin ağaçlarının üretime girmesi ve bunun sonucunda hasadın artmasıyla birlikte, Türkiye’nin son yıllarda kırdığı üretim rekorlarının tesadüf eseri olmadığı ortada” dedi.

Zeytinyağı fiyatlarındaki düşüş ve artan işçilik maliyetleri, bazı bölgelerde üreticilerin hasat masraflarının elde edilecek gelirden daha fazla olması nedeniyle zeytinleri ağaçta bırakabilecekleri anlamına geliyor. – Olizzi’nin kurucusu Ece Er Aydın

Resmi tahminlere göre, Türkiye’de 15 yıl önce 90 milyon olan zeytin ağacı sayısı şu anda yaklaşık 200 milyona ulaşmıştır. Ancak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, meyve veren ağaç sayısı yaklaşık 155 milyondur. ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) bir raporu da ülkenin artan tarımsal üretim kapasitesini incelemektedir.

Bu görünüm, resmi tahminlerin hazırlanış biçimindeki bir değişikliğin ortasında ortaya çıkıyor. Türk basında yer alan haberlere göre, Türkiye Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, 2007 yılından bu yana üretim tahminlerini koordine eden UZZK’dan bu süreci devraldı.

Bu toparlanma, kuraklık ve ağaçların doğal alternatif verim döngüsü nedeniyle üretimin 300.000 metrik tonun altında kaldığı hayal kırıklığı yaratan 2025/26 hasat yılının ardından gerçekleşti.

2024/25 sezonunda, nihai verim tahminleri farklılık gösterse de, resmi tahminlere göre Türkiye’nin zeytinyağı hasadı rekor seviyeye ulaşarak 475.000 metrik ton olarak gerçekleşti.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ve bazı sektör uzmanları, rekor düzeyde bir hasat öngörülerinin ardından, o sezonki üretimi 400.000 metrik tona yakın olarak belirlemişti.

Bu sezon, elverişli koşullar Türkiye’nin zeytinyağı üretimini yeni bir zirveye taşıyabilir.

“Kendi değerlendirmelerimize göre, 2026/2027 sezonunda ulusal zeytinyağı üretiminin yaklaşık 500.000 ila 550.000 tona ulaşmasını bekliyoruz,” dedi Türkiye’nin en büyük zeytinyağı üreticileri ve ihracatçılarından biri olan Artem Oliva’nın yönetici ortağı Murat Akman, Olive Oil Times’a.

Akman, bu rakamların henüz geçici olduğunu belirtti. Gerçek üretim miktarı, zeytin mahsulünün ne kadarının yağ üretimine ayrılacağına, meyvenin yağ içeriğine ve hasat sürecinin gidişatına bağlı olacaktır.

Ayrıca, hasat miktarının artmasının, zeytin yetiştiricileri ve üreticiler için mutlaka daha yüksek kâr anlamına gelmeyeceği konusunda da uyarıda bulundu.

“Son yıllarda üretim maliyetleri, özellikle hasat işçiliği, tarımsal girdiler, enerji ve finansman giderleri açısından önemli ölçüde arttı,” dedi.

Akman, “Öte yandan, arzın bol olacağına dair beklentiler, menşe ülkedeki zeytinyağı fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor” diye ekledi. “Bazı üretim bölgelerinde, mevcut toptan piyasa fiyatlarının üretim maliyetlerine yaklaştığı, hatta bu seviyenin altına düştüğü bildiriliyor.”

Türkiye’de sızma zeytinyağı üretici fiyatları litre başına 5 avronun altında kalmaya devam ediyor; bu fiyatlar Nazilli’de 195 Türk lirası (3,51 avro), Aydın’da 220 lira (3,96 avro) ve Edremit’te 274 lira (4,94 avro) arasında değişiyor.

İzmir merkezli Olizzi’nin kurucusu Ece Er Aydın, Türkiye’nin rekor bir hasat dönemine doğru ilerleyebileceği görüşüne katıldı. Aydın, kâr marjlarının daralmasına ilişkin Akman’ın endişelerini yineledi.

Aydın, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “En acil sorun, üreticilerin kârlılığıdır” dedi.

“Düşen zeytinyağı fiyatları ve artan işçilik maliyetleri bir araya geldiğinde, bazı bölgelerde üreticiler hasat masraflarının elde edilecek gelirden daha fazla olacağı için zeytinleri ağaçta bırakmak zorunda kalabilir.”

Sertifikalı zeytinyağı tadımcısı olan Aydın, sektörün üretim artışının yanı sıra kalite konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

“Birlikte çalıştığım birçok üretici, gelişmiş sıkma ekipmanlarına yatırım yaptı ve tesislerini modernize ederek işleme sürecine daha fazla hassasiyet kazandırdı ve olağanüstü sızma zeytinyağları üretti,” dedi.

Bazı üretim bölgelerindeki değişken hava koşulları ve su kıtlığına rağmen Aydın, Türk zeytinyağının yurtdışındaki varlığını güçlendirerek daha fazla büyüme fırsatları gördüğünü belirtti.

“Türkiye’nin fırsatı, kalite konusunda daha güçlü bir uluslararası itibar oluştururken, bu kalitenin üretilmesinin arkasındaki insanlar için ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamaktır,” dedi.

Kuzeybatı Marmara bölgesindeki Balıkesir’de, bu sezon zeytinyağı üretiminin yaklaşık 40.000 metrik tona ulaşması bekleniyor.

Yerel üretici Nermin Gökduman, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüş ve sürekli artan maliyetlerin bazı çiftçileri bahçelerinden hasat yapmaktan vazgeçirdiğini söyledi.

Gökduman, “Hasat işlemi üretim maliyetlerini karşılamıyor ve bu yıl birçok çiftçi aileleriyle birlikte [zeytinlerini] hasat etmeyecek” dedi. “Maalesef, mahsullerinin bahçelerde kalma ihtimali var.”

Bölgedeki diğer üreticiler, zeytin toplayıcılarının günlük ücretlerinin geçen yıl 900 Türk lirası (17,20 avro) iken bu yıl 1.500 Türk lirasına (27 avro) yükseldiğini belirtti.

Bol bir hasat, Türkiye’nin ihracat için kullanabileceği zeytinyağı miktarını da önemli ölçüde artırabilir. Ancak ülkenin son dönemdeki ihracat performansı zayıftır.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 düşüş göstererek sadece 15.700 metrik tona geriledi.

Buna karşılık, Türkiye 2022/23 hasat yılında 700 milyon dolardan (627 milyon avro) fazla değere sahip 146.000 metrik ton zeytinyağı ihraç etmişti.

Daha önce Olive Oil Times’a konuşan üreticiler, uluslararası pazarlarda Türk zeytinyağı için daha güçlü bir kimlik oluşturulması gerektiğini vurguladılar.

İhracatı canlandırmak amacıyla Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZIB), Türk üreticilerin karşı karşıya olduğu ticaret engellerinin kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Dernek, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik gümrüksüz zeytinyağı ithalat kotasını 100 metrik tondan en az 60.000 metrik tona çıkarmasını talep etti.

Bu kota dışında Türkiye’den AB’ye ithal edilen sızma ve ilk sıkım zeytinyağına kilogram başına 1,12 avro gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Bu sezon AB’deki zeytinyağı üreticisi ülkelerdeki üretici fiyatlarının yaklaşık 3,50 ila 4,50 avro arasında seyretmesi nedeniyle uzmanlar, bu verginin ürün değerinin yaklaşık üçte birini oluşturduğunu ve bu durumun Türk zeytinyağını Avrupalı ithalatçılar ve toptan alıcılar için daha az rekabetçi hale getirdiğini belirtti.

EZZIB ayrıca, İspanya ve İtalya ile birlikte ülkenin önde gelen zeytinyağı ihracat pazarlarından biri olan ABD’ye giren Türk ürünlerine uygulanan yüzde 12,5’lik ek gümrük vergisinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Emre Uygun, Birleşik Krallık’ı da umut vaat eden bir başka pazar olarak gösterdi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2021 yılından beri bir serbest ticaret anlaşması yürürlükte olup, Uygun, yakında başlayacak müzakerelerin gümrüksüz Türk zeytinyağı ihracatının önünü açabileceğini belirtti.

Hasat ilerledikçe, üreticiler dış pazarlara daha güçlü erişimin hayati önem taşıyacağını belirtiyor.

Akman, “2026/27 sezonu, Türk zeytinyağı sektörü için hem bir fırsat hem de bir zorluk teşkil ediyor” dedi.

“Üretimdeki artış, özellikle arzın artması ve fiyat rekabetçiliğinin iyileşmesi yoluyla Türkiye’nin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirebilir,” diye ekledi. “Ancak, diğer Akdeniz üreticileri, özellikle İspanya’dan gelen rekabet önemli bir faktör olmaya devam edecek.”

Akman, sektörün toplu sevkiyatlar yerine katma değerli ve markalı ihracata ağırlık vermesi, zeytinyağlarını kalite açısından farklılaştırması ve uluslararası alıcılarla uzun vadeli ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

“Sonuçta, rekor bir hasat, sadece ne kadar zeytinyağı ürettiğimizle değil, aynı zamanda bu üretimin arkasındaki çiftçiler ve işletmeler için ne kadar değer yarattığıyla da ölçülmelidir,” diye sözlerini tamamladı.