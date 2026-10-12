Nach Angaben der North American Olive Oil Association hat die Förderung von Olivenöl durch die Trump-Regierung im Rahmen von Aufklärungskampagnen zum Thema öffentliche Gesundheit neue Chancen für die Branche geschaffen, doch die Zölle treiben die Kosten für die Verbraucher in die Höhe und könnten den Verbrauch einschränken.

Die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten stehen kurz bevor: Alle 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses und 35 Senatoren stehen zur Wahl, und es herrscht weit verbreitete Unzufriedenheit mit der regierenden Republikanischen Partei während der zweiten Amtszeit von Präsident Donald J. Trump.

Joseph R. Profaci, Geschäftsführer der North America Olive Oil Association, erklärte jedoch, dass die ersten beiden Jahre von Trumps zweiter Amtszeit für die Olivenölbranche nicht schlecht verlaufen seien, selbst unter Berücksichtigung der mal stärkeren, mal schwächeren Auswirkungen der Zölle auf US-Olivenölimporte.

„Wir erreichen eine Bevölkerungsgruppe, die bisher nicht zur Welt des Olivenöls gehörte. “ – Joseph R. Profaci, North America Olive Oil Association

„Unter [der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. im Ministerium für Gesundheit und Soziales] gab es viele positive Entwicklungen, und ich denke, das Gute, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, überwiegt bei weitem das Schlechte“, sagte Profaci gegenüber der Olive Oil Times.

„Er hat ein Beraterteam zusammengestellt, das sich offenbar sehr gut mit Olivenöl und dessen gesundheitlichen Vorteilen auskennt. Zu ihnen gehört [die leitende Beraterin] Calley Means, die meiner Meinung nach eine Befürworterin von Olivenöl ist“, fügte er hinzu.

Eine Möglichkeit, wie die Trump-Regierung die Olivenölindustrie unterstützt hat, war die Überarbeitung und endgültige Verabschiedung einer von der vorherigen Regierung unter Präsident Joseph R. Biden Jr. initiierten Regelung der Food and Drug Administration (FDA) zu gesundheitsbezogenen Angaben .

„Als Trump sein Amt antrat, hatte die neue Regierung eine Prüfungsfrist, bevor die Regelung in Kraft trat. Sie prüfte sie einige Wochen lang und bestätigte sie“, sagte Profaci. „Olivenöl wird prominent als eines der Produkte hervorgehoben, die nun als gesund gekennzeichnet werden dürfen.“

„Die neue Regelung gilt für so gut wie alle pflanzlichen Speiseöle mit weniger als 20 Prozent gesättigten Fettsäuren, was im Grunde alle außer Kokosöl sind“, fügte er hinzu. „Aber was haben sie als Symbol gewählt? Eine Flasche Olivenöl, mit einem kleinen Olivenzweig und Oliven darunter.“

Profaci wies zudem auf die herausragende Rolle einer Olivenölflasche in der Mitte der von der Trump-Regierung neu konzipierten Ernährungspyramide hin und lobte die Bemühungen der Regierung, empfohlene Ernährungsrichtlinien durch Empfehlungen für echte Lebensmittel zu ersetzen, was seiner Meinung nach dem modernen Verständnis von Lebensmittelwissenschaft und Ernährung besser entspricht – ohne darauf einzugehen, welche Lebensmittel, außer Olivenöl, eine Förderung verdienen.

Allerdings gab es reichlich Kritik an der neuen Ernährungspyramide, unter anderem wegen der fehlenden Begrenzung der Empfehlungen zum Verzehr von rotem Fleisch oder gesättigten Fetten, obwohl seit Jahrzehnten Belege vorliegen, die einen hohen Konsum gesättigter Fette mit höheren Raten von Schlaganfällen oder Herzinfarkten in Verbindung bringen.

Profaci erklärte, er wolle sich lieber auf die Haltung der Regierung zum Thema Olivenöl konzentrieren, anstatt sich zu anderen gesundheitspolitischen Maßnahmen der Regierung zu äußern. Stattdessen lobte er die Empfehlung der neuen Ernährungsrichtlinien, wonach Amerikaner mit „essentiellen Fettsäuren wie Olivenöl“ kochen sollten.

Profaci lobte zudem die Rolle von Kennedys neuer, staatlich finanzierter Sendung „Real Food Show“, in der Olivenöl in der ersten Folge mit Gastkoch Andrew Gruel eine herausragende Rolle spielte und in der jüngsten Folge eine „unverzichtbare“ Empfehlung von Lori Taylor von „Produce Moms“ enthalten war, die Vorratskammer mit Oliven- oder Avocadoöl zu füllen.

In der ersten Folge bereiteten Gruel und Kennedy knusprige Lachsküchlein mit einem Beilagensalat zu. Gruel empfahl zunächst, Lachsfilets in „gutem nativem Olivenöl extra “ zu backen, um „süchtig machende Aromen einzubringen“, ohne die Kosten zu erhöhen oder auf stark verarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen.

Gruel sagte jedoch auch, dass Rindertalg oder Avocadoöl geeignete Ersatzprodukte für Olivenöl seien – Empfehlungen, denen einige Gesundheitsexperten widersprechen.

Bemerkenswert ist, dass auch andere Rezepte Avocadoöl empfehlen, dem ebenfalls die mit nativem Olivenöl extra verbundenen gesundheitlichen Vorteile fehlen, insbesondere die Polyphenole .

Im weiteren Verlauf wies Gruel die Zuschauer an, ein Viertel Tasse natives Olivenöl extra für eine Vinaigrette zum Beilagensalat zu verwenden, wobei er den damit verbundenen Nährwert hervorhob und darauf hinwies, dass die Zubereitung zu Hause etwa halb so viel kostet wie ein im Laden gekauftes Salatdressing.

„Hier steht der Minister für Gesundheit und Soziales neben einem Koch, der überall natives Olivenöl extra über den Teller gießt“, sagte Profaci. „Das ist schon bemerkenswert.“

Er fügte hinzu, dass er den Clip kürzlich auf einer Konferenz in Spanien gezeigt habe, wo Vertreter der lokalen Olivenölindustrie anmerkten, dass kein Mitglied der spanischen Regierung eine so ausdrückliche Befürwortung des Produkts aussprechen würde.

Als Ergänzung zu Kennedys Bemühungen, Vollwertkost zu fördern, sagte Profaci, dass Untersuchungen der NAOOA einen Anstieg der Google-Suchanfragen nach Olivenöl und verwandten Themen gezeigt hätten.

„Wir haben festgestellt, dass die Suchanfragen nach nativem Olivenöl extra im Vergleich zum Vorjahr um etwa 22 Prozent gestiegen sind, während die Suchanfragen nach allen anderen Speiseölen um ungefähr denselben Prozentsatz zurückgegangen sind“, sagte er. „Anschließend führten wir eine weitere Suche durch, um herauszufinden, was die Menschen über natives Olivenöl extra wissen wollten. Die beiden mit Abstand beliebtesten Themen waren das Kochen mit Olivenöl und dessen gesundheitliche Vorteile, die gleichauf lagen.“

Profaci fügte hinzu, dass Fragen zur Reinheit und zum Preis im Vergleich dazu vernachlässigbar waren, was seiner Meinung nach eine echte Verschiebung in den Interessen und Informationsbedürfnissen der Menschen im Vergleich zu früheren Untersuchungen darstelle.

„Für mich ist dies eine wirklich ungewöhnliche Zeit. In meinen neun Jahren als Geschäftsführer habe ich noch nie ein solches Umfeld erlebt“, sagte er. „Wir erreichen eine Bevölkerungsgruppe, die bisher nicht zur Welt des Olivenöls gehörte.“

Profaci erklärte, dass die firmeneigenen Daten der NAOOA diese Aussage stützen: Die Haushaltsdurchdringung stieg bis April 2025 von 38,5 Prozent auf 41,3 Prozent, noch bevor die Trump-Regierung ihre erste Welle von Zöllen ankündigte.

Trotz der offensichtlichen positiven Auswirkungen der Bemühungen der Trump-Regierung um Ernährungsumstellungen auf den Olivenölkonsum lassen sich die Folgen der Zölle kaum ignorieren.

Profaci fügte hinzu, dass dieselben Daten darauf hindeuten, dass der Gesamtverbrauch in den USA nicht gestiegen ist, was er auf eine „Preisbarriere“ zurückführte, die teilweise durch die Zölle verursacht wurde.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sank der inländische Olivenölverbrauch von 454.000 Tonnen im Erntejahr 2024/25 auf 430.000 Tonnen im Erntejahr 2025/26. Das USDA prognostizierte jedoch für 2026/27 eine Erholung des Verbrauchs auf 454.000 Tonnen.

Die USA hatten ursprünglich im April 2025 im Rahmen des „International Economic Emergency Act“ einen Zoll von 25 Prozent auf Olivenöl eingeführt. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA diesen als rechtswidrig eingestuft hatte, führte die Trump-Regierung im März 2026 im Rahmen einer separaten Regelung einen Zoll von 10 Prozent ein.

„Die weltweiten Olivenölpreise sind deutlich gesunken, doch aufgrund der Zölle kommt diese Entlastung bei den amerikanischen Familien nicht an“, schrieb Profaci im Mai an den US-Handelsbeauftragten.

Nach Prognosen der NAOOA zahlen amerikanische Verbraucher pro Liter Olivenöl wahrscheinlich 2 Dollar (1,79 Euro) bis 3 Dollar (2,68 Euro) mehr als in einem Szenario ohne Zölle, was einem Aufschlag von etwa 18 bis 25 Prozent entspricht.

Profaci erklärte seinerseits, die NAOOA habe sich bei der Trump-Regierung dafür eingesetzt, Importe von nativem Olivenöl extra von den Zöllen auszunehmen, und dabei auf deren Rolle im Rahmen der „Make America Healthy Again“-Agenda verwiesen.

„Sie haben Kokosöl eine Ausnahmeregelung gewährt, Olivenöl jedoch nicht“, sagte Profaci. „Ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie wissen, dass Olivenöl für die europäische Wirtschaft sehr wichtig ist.“