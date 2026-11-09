Kroatische Olivenbauern erwarten eine bessere Ernte, kritisieren jedoch die Mahlsteuer

Kroatische Olivenbauern melden trotz monatelanger extremer Hitze und Dürre eine bessere Ernte als im Vorjahr. Doch während die Ölmühlen die neue Ernte verarbeiten, geben die Erzeuger an, dass hohe Betriebskosten und eine Mehrwertsteuer von 25 Prozent auf die Mahlleistungen ihre Erträge schmälern.

In Teilen Dalmatiens dauert die Ernte noch an, wobei die Erzeuger im Allgemeinen von zufriedenstellenden Erträgen und gesunden Früchten berichten. Die endgültigen Produktionszahlen werden erst nach Abschluss der Ölgewinnung bekannt sein.

„Besser als im letzten Jahr“, sagte Ante Vulin, ein Olivenbauer aus Pakoštane, der in der Nähe des Vrana-Sees etwa 1.000 Bäume bewirtschaftet, gegenüber der „Olive Oil Times“.

Vulin erinnerte daran, dass Kroatien im vergangenen Jahr mehr Olivenöl importiert als produziert habe – eine schwierige Saison für die Erzeuger im Landkreis Zadar. Dort wurden 6.450 Tonnen Oliven geerntet und 1.906,5 Hektoliter Öl produziert – fast 40 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der Olivenbauer angab.

„Wer in diesem Jahr beschnitten und bewässert hat, wird trotz der Wetterextreme keinen Mangel an Öl haben“, sagte Vulin.

Lokale Agrarwissenschaftler, darunter der verstorbene Ante Medin aus Zadar, betonen seit langem die Bedeutung des Baumschnitts. Der Agrarwissenschaftler Šime Marcelić und seine Kollegen hoben zudem die Vorteile offener, gut gepflegter Baumkronen hervor.

Marcelić erklärte, dass richtig beschnittene Bäume im gesamten Kronenbereich Früchte tragen können und nicht hauptsächlich entlang der äußeren Äste. Günstige Bedingungen im Frühjahr begünstigten die Blüte und den Fruchtansatz, doch anhaltende Sommerhitze beeinträchtigte anschließend die Fruchtentwicklung.

In Zadar fielen im Juni 38 Millimeter Niederschlag und Anfang Juli nur wenig mehr. Von da an bis Mitte September gab es in weiten Teilen der Region praktisch keinen Regen. Die Dürre verzögerte die Kernentwicklung und verlangsamte das Wachstum des Olivenfleisches, was in vielen Hainen zu kleineren Früchten führte.

Hitze verlangsamt die Ölbildung

Öl beginnt sich in Oliven anzusammeln, wenn der Kern aushärtet, in der Regel Ende Juli und im August. Extreme Hitze unterbrach diesen Prozess in nicht bewässerten Olivenhainen, insbesondere dort, wo die Temperaturen 40 °C erreichten. Einige Früchte schrumpften, trockneten aus oder fielen ab, bevor in der zweiten Septemberhälfte lang ersehnter Regen eintraf.

Vulin merkte an, dass ein höherer Ölausbeute-Prozentsatz nicht immer bedeutet, dass die Frucht mehr Öl produziert hat. Da Oliven Wasser verlieren, kann der Ölanteil am Gewicht steigen, selbst wenn sich die absolute Ölmenge kaum verändert.

Erzeuger mit Bewässerung, darunter auch Vulin, konnten Anfang Oktober mit der Ölgewinnung beginnen. Er sagte, die Öle aus der frühen Ernte wiesen wünschenswerte sensorische Eigenschaften auf, darunter Fruchtigkeit, Schärfe und Ausgewogenheit sowie hohe Polyphenolkonzentrationen.

Der ungewöhnlich heiße Sommer hatte zudem eine positive Auswirkung: einen geringeren Befall durch die Olivenfliege, einen Schädling, der die Ernte ernsthaft schädigen kann.

Toni Družijanić, Agrarwissenschaftler und Vorsitzender des Olivenbauernverbands der Gespanschaft Zadar, stimmte zu, dass hohe Temperaturen die Reifung und die Ölbildung verlangsamten. Er erklärte außerdem, dass Olivenhaine mit mehr organischer Substanz im Boden, insbesondere auf felsigem Gelände und auf Inseln, Hitze und Wassermangel besser standhalten konnten.

Družijanić ist Eigentümer von Orkulo, einem Unternehmen, dessen Teams im vergangenen Monat professionelle Erntedienste erbracht haben.

Laut lokalen Experten hat die Hitze im Juli und August zwei Generationen der Olivenfruchtfliege unterdrückt, sodass relativ wenig sichtbarer Schaden entstanden ist. Eine dritte Generation sei noch nicht in nennenswerter Zahl aufgetreten, sagten sie, obwohl die Erzeuger dennoch zügig ernten müssen.

Unmittelbarere Sorgen bereiten Herbstregen und starke Winde, darunter die nordöstliche Bora und die südliche Jugo, die reife Oliven zu Boden wehen können.

Der Agrarwissenschaftler Zvonimir Vlatković vom landwirtschaftlichen Beratungsdienst des Landwirtschaftsministeriums schätzt, dass es im Landkreis Zadar etwa eine Million Olivenbäume gibt, die in dieser Saison rund 10.500 Tonnen Früchte tragen.

„Wenn alles geerntet werden kann, sollten wir rund 13.500 Hektoliter Olivenöl produzieren“, sagte Vlatković. Er rechnet damit, dass die nationale Produktion etwa 55.000 Hektoliter erreichen wird, deutlich mehr als im letzten Jahr.

Die wirtschaftlichen Aspekte einer besseren Ernte

Eine gute Ernte bedeutet nicht zwangsläufig einen komfortablen Gewinn. Ein lokaler Erzeuger legte eine Aufschlüsselung der Kosten für die Ernte von 2.136 Kilogramm Oliven und die Herstellung von etwa 250 Litern Öl bei einer Ausbeute von etwa 12 Prozent vor.

Seine direkten Produktionskosten beliefen sich auf insgesamt 2.040 Euro, darunter 750 Euro für die Ölgewinnung zu 0,35 Euro pro Kilogramm Oliven. Der Verkauf des Öls zu 20 Euro pro Liter würde Einnahmen in Höhe von 5.000 Euro generieren, wovon nach Abzug dieser direkten Kosten 2.960 Euro übrig blieben.

In dieser Zahl sind die Arbeitsleistung des Erzeugers und die Arbeit seiner Familienangehörigen über mehrere Monate hinweg nicht berücksichtigt, was den tatsächlichen Ertrag erheblich schmälert.

Für die Verbraucher werden die Olivenölpreise im Landkreis Zadar voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben, obwohl einige Erzeuger Preiserhöhungen von 10 bis 15 Prozent erwarten, um steigende Betriebs- und Arbeitskosten auszugleichen.

Markenloses Olivenöl, das direkt von Familienbetrieben verkauft wird, kostet in der Regel 13 bis 15 Euro pro Liter, während hochwertige Markenöle 20 Euro oder mehr erzielen können. Die Preise in Fachgeschäften liegen zwischen 20 und 25 Euro pro Liter, wobei einige istrische Öle für 25 bis 30 Euro verkauft werden.

Eine kurze Pause während der Olivenernte

Auch die Besitzer von Ölmühlen sehen sich mit höheren Kosten für Strom, Heizöl und Ersatzteile konfrontiert. Ein Besitzer einer Ölmühle in der Region Zadar, der anonym bleiben wollte, sagte, er habe die Verarbeitungsgebühren seit zwei Jahren unverändert gelassen.

„Aus Solidarität mit den Erzeugern haben wir die Verarbeitungspreise seit vorletztem Jahr nicht erhöht“, sagte er. „Der diesjährige Satz von 0,35 € pro Kilogramm verarbeiteter Oliven wäre sogar noch niedriger, wenn der Staat nicht den vollen Mehrwertsteuersatz von 25 Prozent erheben würde.“

Diese steuerliche Behandlung steht im Gegensatz zu den ermäßigten Sätzen, die in anderen Mittelmeerländern für die Olivenverarbeitung gelten. Eine italienische Ölmühle gibt einen Mehrwertsteuersatz von 4 Prozent an, Portugal hat 2026 einen Satz von 6 Prozent für die Verarbeitung von Oliven zu Öl wieder eingeführt, und Spanien wendet einen ermäßigten Satz von 10 Prozent auf bestimmte landwirtschaftliche Dienstleistungen an.

Für die befragten kroatischen Erzeuger verschärft dieser Unterschied die ohnehin schon schwierige Kostenstruktur. Die 25-prozentige Mehrwertsteuer gilt für die Verarbeitungsgebühr, nicht für den Wert der geernteten Oliven oder des Öls.

Qualität hängt vom richtigen Zeitpunkt und der Lagerung ab

Stjepan Dević, Agrarwissenschaftler und Vorstandsmitglied des Olivenbauernverbands der Gespanschaft Zadar, bezeichnete die Saison als insgesamt erfolgreich, insbesondere für die lokale Sorte „Oblica“.

„Trotz des trockenen Jahres können wir in unserem Teil Dalmatiens insgesamt von einer guten Olivenanbausaison mit einer reichhaltigen Ernte sprechen“, sagte er.

Auf einigen Inseln und an weniger günstigen Standorten waren die Bedingungen weniger günstig, wo die Dürre zu einem begrenzten Fruchtfall führte. Der Schädlingsbefall entlang der Küste blieb jedoch relativ gering.

Dević erklärte, die reichhaltige Ernte habe einige Erzeuger dazu veranlasst, Oliven bereits vor der Ölgewinnung zu verkaufen, da ihnen ausreichend Platz zur Lagerung des gewonnenen Öls fehle.

Er betonte, dass der optimale Erntezeitraum je nach Sorte variiere. Unter Berufung auf den italienischen Olivenspezialisten Giorgio Pannelli erklärte Dević, dass die Sorte Leccino einen relativ kurzen Zeitraum für die Gewinnung von Öl höchster Qualität habe – etwa von Mitte September bis Anfang Oktober –, während die istrische Sorte Bjelica später, von Ende Oktober bis Anfang November, hervorragende Öle liefern könne.

Ebenso wichtig ist die richtige Handhabung nach der Ölgewinnung. Frisch gewonnenes Öl kann Feuchtigkeit und kleine Partikel von Olivenfruchtfleisch enthalten, die sich bei der Lagerung absetzen. Wird der Bodensatz nicht innerhalb von etwa 30 bis 45 Tagen entfernt, kann es durch unerwünschte Gärung zu einem als „schlammiger Bodensatz“ (borra) bezeichneten Mangel kommen, der Aroma und Geschmack beeinträchtigt.

Den Erzeugern wird daher empfohlen, saubere Behälter zu verwenden, das Öl bei Bedarf umzufüllen und eine Filtration in Betracht zu ziehen, um die Qualität während der Lagerung zu schützen.

Internationale Auszeichnungen unterliegen Zollgebühren

Die Erzeuger brachten eine weitere Beschwerde vor, die nichts mit der Ernte zu tun hat: Gebühren, die erhoben werden, wenn internationale Olivenöl-Auszeichnungen nach Kroatien versandt werden.

Kroatische Erzeuger haben bei der NYIOOC World Olive Oil Competition Gold- und Silberauszeichnungen gewonnen, doch einige berichten, dass sie Zollgebühren für aus den Vereinigten Staaten versandte Trophäen zahlen mussten.

Das Problem entsteht, wenn der Zoll den angegebenen Herstellungswert einer Trophäe als Wert einer gewöhnlichen Importware behandelt. Die Erzeuger sagen, dass die Anfechtung der Gebühren zeitaufwendig sein kann, und manche zahlen lieber, als zu riskieren, dass die Sendung zurückgeschickt wird.

Nino Brajković, ein Arzt aus Šibenik, sagte, er habe 55 Euro an Gebühren gezahlt, um eine Auszeichnung aus New York zu erhalten. Zlatko Burić, ein preisgekrönter Olivenbauer und Vorsitzender des Olivenbauernverbands „Zlatna Šoltanka“ auf der Insel Šolta, drängte ihn, Einspruch einzulegen.

„Nino, du hättest keine Zollgebühren zahlen dürfen“, sagte Burić zu ihm. „Du musst Einspruch einlegen. Wir machen das jedes Jahr durch, denn internationale Auszeichnungen sind laut Gesetz von der Zollpflicht befreit.“

Die Vorschriften der Europäischen Union sehen eine Befreiung von Einfuhrzöllen für bestimmte nichtkommerzielle Ehrenauszeichnungen vor, darunter bestimmte Pokale, Medaillen und symbolische Gegenstände, sofern die erforderlichen Bedingungen und Unterlagen erfüllt sind. Ob eine bestimmte Sendung die Voraussetzungen erfüllt, kann von den jeweiligen Umständen und dem Einfuhrverfahren abhängen.

Branimir Šunić, Sekretär des Olivenbauernverbands der Gespanschaft Zadar, forderte ein einheitliches Verfahren, das berechtigte Preis-Sendungen ohne individuelle Streitigkeiten anerkennt.

„Es ist inakzeptabel, dass jeder Olivenbauer einen privaten Kampf gegen die Bürokratie führen muss“, sagte Šunić. Er forderte die Behörden nachdrücklich auf, ein klares Verfahren zur Anerkennung offizieller Sendungen aus internationalen Wettbewerben einzuführen.

Erzeuger fordern Steuerreform

Die befragten Erzeuger und Ölmühlenbetreiber erklärten, niedrigere Verarbeitungssteuern könnten Mittel für die Bewirtschaftung der Olivenhaine, die Bewässerung und die Modernisierung der Ausrüstung freisetzen und so kleineren Betrieben helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Derzeit rechnen viele kroatische Erzeuger für 2025 mit einer besseren Ernte und mehr Öl als im Jahr 2024. Ihre Sorge ist, wie viel von dem finanziellen Gewinn übrig bleibt, nachdem sie die Kosten für Anbau, Ernte und Ölgewinnung bezahlt haben.