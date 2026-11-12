Η επιτυχία της Κροατίας στον τομέα του ελαιολάδου ξεπερνά την εγχώρια προσφορά της

Η Κροατία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για το ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας που παράγει, αλλά η παραγωγή της δεν φτάνει ούτε το μισό της ποσότητας που καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά της.

Οι Κροάτες παραγωγοί κέρδισαν 128 βραβεία από τις 144 συμμετοχές τους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC του 2026, μεταξύ των οποίων 103 χρυσά και 25 ασημένια βραβεία, συνεχίζοντας έτσι την αξιοσημείωτη πορεία διεθνούς αναγνώρισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κροατική παραγωγή εκτιμάται σε μόλις 4.226 τόνους για την καλλιεργητική περίοδο 2025/26, σε σύγκριση με την εγχώρια κατανάλωση των 8.600 τόνων. Το έλλειμμα αυτό καταδεικνύει την αντίθεση μεταξύ της επιτυχίας της χώρας στον τομέα του ελαιολάδου υψηλής ποιότητας και της περιορισμένης παραγωγικής της ικανότητας.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσε το Financije.hr, η παραγωγή ελαιολάδου στην Κροατία μειώθηκε κατά περίπου 27 τοις εκατό το 2025, από περίπου 63.000 εκατόλιτρα σε λιγότερο από 46.000 εκατόλιτρα. Οι εισαγωγές προσέγγισαν τα 60.000 εκατόλιτρα, σημειώνοντας αύξηση 62% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπερβαίνοντας την εγχώρια παραγωγή.

Τα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου δείχνουν ότι η ανισορροπία συνεχίζεται και το 2026. Αναφερόμενο στο Υπουργείο Γεωργίας της Κροατίας, το Financije.hr ανέφερε ότι η χώρα εισήγαγε 1.996 τόνους ελαιολάδου αξίας σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, ενώ εξήγαγε μόλις 155 τόνους αξίας 1,77 εκατομμυρίων ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα που προέκυψε ξεπέρασε τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ.

Το κενό στην προσφορά δεν αντανακλά απλώς διακυμάνσεις μεταξύ των συγκομιδών. Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κροατία συγκεντρώνεται κυρίως στην Ίστρια και τη Δαλματία, όπου πολλοί παραγωγοί καλλιεργούν μικρά ή κατακερματισμένα αγροτεμάχια και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χειρωνακτική εργασία. Η επέκταση της παραγωγής σε τέτοιες εκμεταλλεύσεις παρουσιάζει προκλήσεις που οι μεγαλύτερες, πιο μηχανοποιημένες εκμεταλλεύσεις σε άλλες περιοχές της Μεσογείου δεν αντιμετωπίζουν στον ίδιο βαθμό.

Η OPG Nikolic, μια οικογενειακή επιχείρηση κοντά στο Σίμπενικ της Δαλματίας, αποτελεί ένα παράδειγμα. Η οικογένεια αποκατέστησε παραμελημένους ελαιώνες και τώρα καλλιεργεί περίπου 1.000 ελαιόδεντρα, κυρίως της γηγενής ποικιλίας «Ομπλίτσα», με τη συγκομιδή να γίνεται εξ ολοκλήρου με το χέρι. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συγκομιδής, περίπου 15 μέλη της οικογένειας αφιέρωσαν σχεδόν ένα μήνα για να μαζέψουν περίπου 25 τόνους ελιών.

«Θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν από πού προέρχεται το ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας και πόση δουλειά και πάθος κρύβονται πίσω από αυτό», δήλωσε η Mladena Nikolic, η οποία διαχειρίζεται το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις του αγροκτήματος, στην Olive Oil Times.

Ο Άντε Νικόλιτς (αριστερά) και ο Χρβόγιε Νικόλιτς με τους μικρούς Αντόνιο και Λεόν στο ελαιώνα της οικογένειας κοντά στο Σίμπενικ της Δαλματίας, όπου η οικογένεια Νικόλιτς έχει ανασυγκροτήσει παραμελημένους ελαιώνες και έχει δημιουργήσει μια βραβευμένη επιχείρηση ελαιολάδου βασισμένη στην παραγωγή μικρής κλίμακας με χειρωνακτική συγκομιδή.

Η εργοβόρα αυτή προσέγγιση έχει όμως και τα όριά της. Ο Νικόλιτς ανέφερε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν εργάτες πρόθυμοι να αναλάβουν τη σωματικά απαιτητική συγκομιδή.

Ακόμη και όταν βελτιώνονται οι αποδόσεις, το κόστος παραγωγής μπορεί να μειώσει σημαντικά τα έσοδα των καλλιεργητών. Σε πρόσφατη έκθεση της Olive Oil Times, ένας καλλιεργητής από τη Δαλματία υπολόγισε ότι τα άμεσα έξοδα για τη συγκομιδή και την επεξεργασία επαρκούς ποσότητας ελιών ώστε να παραχθούν περίπου 250 λίτρα ελαιολάδου ανέρχονται σε 2.040 ευρώ. Η πώληση του ελαιολάδου στα 20 ευρώ ανά λίτρο θα απέφερε έσοδα 5.000 ευρώ, αφήνοντας 2.960 ευρώ μετά την αφαίρεση αυτών των εξόδων, χωρίς όμως να υπολογίζεται η εργασία του καλλιεργητή ή των μελών της οικογένειάς του.

Αυτά τα οικονομικά στοιχεία εξηγούν γιατί πολλοί Κροάτες παραγωγοί επικεντρώνονται στο να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη από σχετικά μικρές ποσότητες ελαιολάδου, αντί να ανταγωνίζονται τους μεγαλύτερους παραγωγούς του κόσμου σε επίπεδο τιμής ή όγκου. Η προσέγγισή τους δίνει έμφαση στις ξεχωριστές τοπικές ποικιλίες, τις απευθείας πωλήσεις, την τοποθέτηση σε κατηγορία premium και τον τουρισμό ελαιολάδου.

Η Κροάτισσα ειδική σε θέματα ανάπτυξης και branding, Μίρα Λεπούρ, υποστήριξε το 2025 ότι η χώρα χρειάζεται μια πιο συντονισμένη στρατηγική που θα συνδέει το ελαιόλαδο με τον τουρισμό, την πολιτιστική ταυτότητα και τη βιωσιμότητα.

Με εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες να καταφθάνουν στην Κροατία κάθε χρόνο, η Λεπούρ θεωρεί τον τουρισμό ως έναν τρόπο για τους μικρούς παραγωγούς να προσεγγίσουν καταναλωτές στους οποίους δεν θα μπορούσαν ποτέ να προμηθεύσουν μόνο μέσω των συμβατικών καναλιών εξαγωγής. Ένα μπουκάλι που ένας επισκέπτης παίρνει μαζί του στο σπίτι, είπε, μπορεί να γίνει πρεσβευτής του κροατικού ελαιολάδου.

«Η Κροατία δεν θα κερδίσει με τα λίτρα, αλλά μπορεί να κερδίσει σταγόνα-σταγόνα», δήλωσε η Λεπούρ.

Η έμφαση στην περιφερειακή ταυτότητα κερδίζει επίσης υποστήριξη και πέρα από τα σύνορα της Κροατίας. Παραγωγοί και ειδικοί στο ελαιόλαδο από την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο έχουν προτείνει μια σφραγίδα ποιότητας με την ονομασία «Jewels of the Adriatic» (Κοσμήματα της Αδριατικής) για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας. Η πρωτοβουλία στοχεύει να διακρίνει τα ελαιόλαδα της Ανατολικής Αδριατικής μέσω κοινών προτύπων χημικής σύνθεσης, οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και ιχνηλασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα την εθνική τους ταυτότητα και την ταυτότητα των παραγωγών.

Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής παραμένει μια άλλη προτεραιότητα. Περιφερειακές πρωτοβουλίες έχουν ζητήσει την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ελαιώνων, τη δημιουργία νέων φυτεύσεων και την επέκταση της άρδευσης ακριβείας και άλλων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις και την ανθεκτικότητα. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του ελλείμματος προσφοράς της Κροατίας, αν και ο αντίκτυπός τους θα εξαρτηθεί από την κλίμακα των επενδύσεων και της υιοθέτησής τους.

Για πολλούς παραγωγούς, ωστόσο, η πιο άμεση ευκαιρία έγκειται στην ενίσχυση της αξίας του ελαιολάδου που ήδη παράγουν. Χρόνια διεθνούς αναγνώρισης έχουν συμβάλει στην καθιέρωση του κροατικού ελαιολάδου ως προϊόντος υψηλής ποιότητας, αλλά τα βραβεία από μόνα τους δεν επαρκούν για να καλύψουν το κόστος της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της διάθεσης του ελαιολάδου στην αγορά.

Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, οι εισαγωγές θα παραμείνουν απαραίτητες όσο η κατανάλωση υπερβαίνει σημαντικά την παραγωγή. Για τους Κροάτες καλλιεργητές, το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι αν η αξία που αποδίδεται στην ποιότητα μπορεί να αυξηθεί αρκετά ώστε να στηρίξει τις εκμεταλλεύσεις και τις οικογένειες που το παράγουν.