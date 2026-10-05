Οι εξαγωγές ελαιολάδου από τον Λίβανο καταρρέουν, καθώς η σύγκρουση διαταράσσει τη συγκομιδή και το εμπόριο

Οι εξαγωγές ελαιολάδου από τον Λίβανο μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ τους πρώτους επτά μήνες του 2026, καθώς η σύγκρουση διακόπησε τις μεταφορές, περιόρισε την πρόσβαση στους ελαιώνες του νότου και προκάλεσε ανησυχίες στους διεθνείς αγοραστές.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου από τον Λίβανο σημείωσαν απότομη πτώση τους πρώτους επτά μήνες του 2026, με τα επίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι εξήχθησαν 2.575 τόνοι, σε σύγκριση με 5.559 τόνους κατά την ίδια περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 53,7 τοις εκατό.

Η αξία των εξαγωγών μειώθηκε επίσης κατά 52,3%, από 2,28 τρισεκατομμύρια λιράδες του Λιβάνου (περίπου 21,7 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την περίοδο) σε 1,09 τρισεκατομμύρια λιράδες (περίπου 10,7 εκατομμύρια ευρώ).

Ελπίζουμε ότι οι διεθνείς αγοραστές θα στραφούν και πάλι στο εξαιρετικό λιβανέζικο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί επίσης πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την περιοχή.– Rose Bechara Perini, Darmmess

Ωστόσο, η παραγωγή ελαιολάδου του Λιβάνου δεν παρουσίασε αντίστοιχη μείωση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η παραγωγή θα ανέλθει σε 19.000 τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/25 και σε 19.500 τόνους το 2025/26.

Η τελευταία αυτή εκτίμηση διαφέρει σημαντικά από μια προηγούμενη επίσημη πρόβλεψη που ανέφερε ο υπουργός Γεωργίας Νιζάρ Χάνι, ο οποίος είχε προβλέψει μείωση κατά 40% για την καλλιεργητική περίοδο 2025/26.

Πίσω από τη δραματική πτώση των εξαγωγών βρίσκονται τα αυξανόμενα έξοδα εφοδιαστικής, η περιορισμένη πρόσβαση στους ελαιώνες του νότου και οι ανησυχίες σχετικά με την αντίληψη της αγοράς για το ελαιόλαδο που παράγεται σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.

Η αναζωπύρωση της σύγκρουσης από τον Μάρτιο του 2026 έχει διαταράξει τις μεταφορές και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στο νότιο Λίβανο. Εκεί, πολλοί ελαιώνες έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ άλλοι παραμένουν άθικτοι.

Σύμφωνα με τους Λιβανέζους παραγωγούς, οι μεταφορές και οι αποστολές έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκες, απαιτώντας πρόσθετες άδειες και αλλαγή διαδρομών.

«Την ερχόμενη σεζόν, πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε το ελαιόλαδό μας κανονικά από τη Βηρυτό», δήλωσε στην Olive Oil Times η Rose Bechara Perini, ιδρύτρια της βραβευμένης εταιρείας Darmmess.

Η Darmmess, η οποία προμηθεύεται ελιές από ελαιώνες στο βόρειο και νότιο Λίβανο, αναμένει να πιέσει τους καρπούς σε τοπικά ελαιοτριβεία πριν μεταφέρει το ελαιόλαδο στη Βηρυτό για εξαγωγή.

Η Bechara Perini ανέφερε ότι η διαδρομή μεταξύ Βηρυτού και Deir Mimas, η οποία κανονικά διαρκεί περίπου 90 λεπτά, απαιτεί πλέον μια παράκαμψη για λόγους ασφαλείας μέσω της κοιλάδας της Μπεκάα, προσθέτοντας τρεις έως τέσσερις ώρες και αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών και του ελαιολάδου.

Σύμφωνα με τον Μπεχάρα Περίνη, περίπου 350.000 ελιές φυτρώνουν γύρω από το Ντεΐρ Μίμας και τα χωριά Καουκάμπα και Ρασάγια Ελ Φουκάρ, μια περιοχή γνωστή τοπικά ως «Μονοπάτι της Αποκάλυψης». Πολλές από αυτές είναι μνημειώδεις ελιές που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εμπλέκονται άμεσα στις μάχες.

Η Μπεχάρα Περίνη ανέφερε ότι περίπου το 20% των ελαιώνων του Ντεΐρ Μίμας δεν είναι προς το παρόν προσβάσιμο, καθώς βρίσκονται εντός μιας στρατιωτικής ζώνης ασφαλείας που έχει ορίσει το Ισραήλ. Η πρόσβαση σε άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του λιβανικού στρατού απαιτεί ειδικές άδειες.

«Παλαιότερα, δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ούτε να προγραμματίζουμε εύκολα τις εργασίες στους ελαιώνες», είπε. «Τώρα οι αγρότες ζητούν άδεια για τη συγκομιδή. Για να αποκτήσουν πρόσβαση, πρέπει να υποβάλουν έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των στοιχείων ταυτότητας όσων θα εργάζονται εκεί. Τώρα ξεκινάμε τη συγκομιδή».

Οι αγρότες ανησυχούν επίσης ότι η σύγκρουση βλάπτει τη φήμη του ελαιολάδου που παράγεται στην περιοχή, κάτι που ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές.

«Υπήρξαν πολλές φήμες στο διαδίκτυο σχετικά με την ασφάλεια του ελαιολάδου που παράγεται σε αυτές τις περιοχές», είπε ο Μπεχάρα Περίνη. «Γι’ αυτό και αναλάβαμε μια πρωτοφανή πρωτοβουλία για να αντικρούσουμε αυτές τις φήμες».

Σε συνεργασία με τους τοπικούς αγρότες, η Darmmess ακολούθησε τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας που έχει αναπτύξει το CIHEAM Bari. Ο Μπεχάρα Περίνη ανέφερε ότι συνέλεξαν περίπου ένα κιλό ελιές από ομάδες 15 δέντρων σε ολόκληρη την περιοχή, από δυτικά προς ανατολικά και από νότια προς βόρεια.

Τα δείγματα, που συλλέχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, αποστάληκαν στο αναγνωρισμένο από τη ΔΟΕ εργαστήριο «Laboratorio Juan Antonio Tello» στην Χαέν της Ισπανίας και αναλύθηκαν αργότερα τον ίδιο μήνα. Το εργαστήριο εξέτασε το ελαιόλαδο που εξήχθη από τα δείγματα για υπολείμματα ζιζανιοκτόνων και φυτοφαρμάκων, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, βαρέα μέταλλα και ραδιονουκλίδια.

Η περιεκτικότητα σε γλυφοσάτη και συναφείς ενώσεις ήταν κάτω από 0,01 mg/kg, σε σύγκριση με τη μέγιστη τιμή αναφοράς της έκθεσης, η οποία ανέρχεται σε 1 mg/kg για τη γλυφοσάτη. Ο μόλυβδος ήταν κάτω από 0,02 mg/kg, σε σύγκριση με μέγιστη τιμή 0,10 mg/kg, ενώ το βενζο[α]πυρένιο, ένας από τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που εξετάστηκαν, ήταν κάτω από 0,5 µg/kg έναντι μέγιστου ορίου 2 µg/kg.

Το αρσενικό, το κάδμιο και ο υδράργυρος ήταν επίσης κάτω από τα 0,02 mg/kg. Το ιώδιο-131, το καισίου-134, το καισίου-137 και το αμερίκιο-241 ήταν όλα κάτω από τα όρια ποσοτικοποίησης του εργαστηρίου.

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα δείγματα δεν παρουσίασαν σημαντική μόλυνση από τις ουσίες που εξετάστηκαν.

«Ελπίζουμε ότι οι διεθνείς αγοραστές θα στραφούν και πάλι στο εξαιρετικό λιβανέζικο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί επίσης πηγή εισοδήματος για χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Μπεχάρα Περίνη.

Η ευρύτερη οικονομία του Λιβάνου εξακολουθεί επίσης να βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 6,4% το 2026, ανατρέποντας την εύθραυστη ανάκαμψη που καταγράφηκε το 2025.

Ως εκ τούτου, οι εξαγωγές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον τομέα του ελαιολάδου της χώρας. Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, οι αγρότες του νότου πρέπει πρώτα να φτάσουν στα δέντρα τους, να συντηρήσουν τους ελαιώνες τους και να μεταφέρουν τις ελιές στο ελαιοτριβείο.

Ο Ιμπραήμ, ένας αγρότης από το Ντεΐρ Μίμας, η οικογένεια του οποίου διαθέτει περίπου 200 ελαιόδεντρα, δήλωσε ότι δεν έχουν καταφέρει να συγκομίσουν εδώ και τρία χρόνια, παρά το γεγονός ότι βασίζονται στις ελιές για το εισόδημά τους. Καθώς ξεκινά η συγκομιδή του 2026, εξακολουθεί να μην γνωρίζει αν η οικογένεια θα καταφέρει να φτάσει σε όλα τα δέντρα.

«Αν καταφέρουμε να τις συγκομίσουμε, η παραγωγή θα είναι επαρκής για να εξασφαλίσει στην οικογένεια ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο», ανέφερε σε σχόλιο που έστειλε στην Olive Oil Times. «Οι ελιές είναι εξαιρετικής ποιότητας, και τόσο εμείς όσο και η οικογένεια θα χαρούμε πάρα πολύ αν καταφέρουμε να τις συγκομίσουμε».

Στο Rashaya El Foukhar, ο 68χρονος Ghaith Maalouf διαχειρίζεται περίπου οκτώ εκτάρια ελαιώνων και τρία εκτάρια άλλων καλλιεργειών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, η οικογένειά του αναγκάστηκε επανειλημμένα να εγκαταλείψει το χωριό για μήνες, κατά τη διάρκεια περιόδων έντονων συγκρούσεων.

«Δεν έχουμε σταματήσει εντελώς να εργαζόμαστε, να καλλιεργούμε ή να συγκομίζουμε τη γη», είπε ο Μααλούφ. «Ωστόσο, υπήρξαν επικίνδυνες περιόδους κατά τις οποίες αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το χωριό για μήνες, επιστρέφοντας μόνο όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες ασφάλειας».

Μερικές φορές, η πρόσβαση σε ορισμένα αγροτεμάχια ήταν πολύ επικίνδυνη και μέρος της σοδειάς παρέμεινε αθερισμένο. Ο Μααλούφ ανέφερε ότι η συντήρηση των ελαιώνων ήταν μερικές φορές ακόμη πιο δύσκολη από τη συγκομιδή, καθώς ο έλεγχος των ζιζανίων και το όργωμα είναι απαραίτητα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα αιωνόβια δέντρα.

Περίπου το 30% της γης της οικογένειας εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς πρόσβασης. Παρ’ όλα αυτά, ο Μααλούφ εκτιμά ότι η φετινή παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει περίπου το μισό μιας κανονικής συγκομιδής, καθώς οι άφθονες βροχοπτώσεις έχουν αφήσει τους καρπούς σε άριστη κατάσταση.

«Η φετινή συγκομιδή θα μας επιτρέψει σίγουρα να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι ελαιώνες παραγωγικοί τα επόμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ελάχιστο βιοτικό επίπεδο για τρεις οικογένειες που βασίζονται κυρίως σε αυτές τις καλλιέργειες για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους», είπε.

Ένας άλλος καλλιεργητής, ο 62χρονος Τζόζεφ Σλεϊμάν, διαθέτει περίπου 1.200 αιωνόβια ελαιόδεντρα. Η οικογένειά του δεν μπορούσε να προσεγγίσει μεγάλα τμήματα του ελαιώνα κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις χειρότερες περιόδους της σύγκρουσης, όταν η παραγωγή μειώθηκε σε ένα κλάσμα των κανονικών επιπέδων.

«Αν ολοκληρωθεί η συγκομιδή φέτος, αυτό θα στηρίξει οικονομικά την οικογένεια και θα μας εξασφαλίσει τα προς το ζην», είπε ο Σλέιμαν, προσθέτοντας ότι τα δέντρα βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο Μπεχάρα Περίνη ανέφερε ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής της περιοχής προέρχεται από την αυτόχθονη ποικιλία ελιάς «Σούρι», τα αρχαία δέντρα της οποίας συνδέονται στενά με την χιλιετή παράδοση της ελαιοκαλλιέργειας στο νότιο Λίβανο.

«Αν αυτή η συγκομιδή είναι καλή, όπως ελπίζουμε, και αν οι πωλήσεις είναι αυτές που πρέπει να είναι, οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες οικογένειες θα δουν τη ζωή τους να ανανεώνεται», είπε ο Μπεχάρα Περίνη. «Έχουν απέχει από τη συγκομιδή ελιών για τρία χρόνια λόγω του πολέμου. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουν στα χωράφια τους».