Η Τουρκία αναμένεται να σημειώσει εξαιρετική συγκομιδή ελαιολάδου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν την εθνική παραγωγή μεταξύ 400.000 και 500.000 μετρικών τόνων για την καλλιεργητική περίοδο 2026/27.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτές τις προοπτικές στο γεγονός ότι οι ελιές εισέρχονται σε μια «χρονιά υψηλής παραγωγής» στον κύκλο εναλλασσόμενης καρποφορίας τους, καθώς και στον αυξανόμενο αριθμό δέντρων που έχουν φυτευτεί τις τελευταίες δεκαετίες.

«Με την έναρξη της παραγωγής των ελαιόδεντρων που φυτεύτηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια και τη συνακόλουθη αύξηση της συγκομιδής, είναι προφανές ότι τα ρεκόρ παραγωγής που έχει καταρρίψει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν είναι αποτέλεσμα τύχης», δήλωσε ο Μουσταφά Ταν, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ελιάς και Ελαιολάδου της Τουρκίας (UZZK).

Η πτώση των τιμών του ελαιολάδου, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος εργασίας, σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές οι καλλιεργητές ενδέχεται να αφήσουν τις ελιές στα δέντρα, καθώς η συγκομιδή θα κόστιζε περισσότερο από τα έσοδα που θα απέφερε η σοδειά. – Έτσε Ερ Αϊντίν, ιδρύτρια της Olizzi

Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, η Τουρκία διαθέτει περίπου 200 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, σε σύγκριση με τα 90 εκατομμύρια πριν από 15 χρόνια. Ωστόσο, στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (TÜİK) δείχνουν ότι περίπου 155 εκατομμύρια δέντρα είναι καρποφόρα. Μια έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) εξετάζει επίσης την αυξανόμενη παραγωγική ικανότητα της χώρας στον τομέα της γεωργίας.

Οι προοπτικές αυτές παρουσιάζονται εν μέσω μιας αλλαγής στον τρόπο κατάρτισης των επίσημων προβλέψεων. Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας έχει αναλάβει τη διαδικασία από το UZZK, το οποίο συντόνιζε τις εκτιμήσεις παραγωγής από το 2007, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η ανάκαμψη ακολουθεί μια απογοητευτική καλλιεργητική περίοδο 2025/26, κατά την οποία η ξηρασία και ο φυσικός κύκλος εναλλασσόμενης παραγωγής των δέντρων κράτησαν την παραγωγή κάτω από τις 300.000 μετρικούς τόνους.

Το 2024/25, οι επίσημες εκτιμήσεις τοποθετούσαν τη συγκομιδή ελαιολάδου της Τουρκίας στο ρεκόρ των 475.000 μετρικών τόνων, αν και οι τελικές εκτιμήσεις για την απόδοση διέφεραν.

Το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA) και ορισμένοι εμπειρογνώμονες του κλάδου εκτιμούσαν ότι η παραγωγή εκείνη τη σεζόν θα κυμαινόταν κοντά στις 400.000 μετρικούς τόνους, παρά τις προβλέψεις για εξαιρετική σοδειά.

Αυτή τη σεζόν, οι ευνοϊκές συνθήκες θα μπορούσαν να ωθήσουν την παραγωγή ελαιολάδου της Τουρκίας σε νέο υψηλό.

«Με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις, αναμένουμε ότι η εθνική παραγωγή ελαιολάδου θα φτάσει περίπου τους 500.000 έως 550.000 τόνους κατά τη σεζόν 2026/2027», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Μουράτ Ακμάν, διευθύνων εταίρος της Artem Oliva, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς ελαιολάδου της Τουρκίας.

Ο Ακμάν προειδοποίησε ότι τα στοιχεία παραμένουν προσωρινά. Η πραγματική παραγωγή θα εξαρτηθεί από το ποσοστό της ελαιοκαλλιέργειας που θα διατεθεί για την παραγωγή ελαιολάδου, την περιεκτικότητα των καρπών σε έλαιο και την πρόοδο της συγκομιδής.

Προειδοποίησε επίσης ότι μια μεγαλύτερη συγκομιδή δεν θα μεταφραστεί απαραίτητα σε υψηλότερα κέρδη για τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς.

«Τα κόστη παραγωγής έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά το εργατικό κόστος της συγκομιδής, τα γεωργικά εφόδια, την ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά έξοδα», ανέφερε.

«Παράλληλα, η προσδοκία για άφθονη προσφορά ασκεί πτωτική πίεση στις τιμές του ελαιολάδου στην πηγή», πρόσθεσε ο Ακμάν. «Σε ορισμένες περιοχές παραγωγής, οι τρέχουσες τιμές χονδρικής αγοράς, σύμφωνα με πληροφορίες, πλησιάζουν ή ακόμη και πέφτουν κάτω από το κόστος παραγωγής».

Οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Τουρκία παραμένουν κάτω από τα 5 ευρώ ανά λίτρο, κυμαινόμενες από 195 τουρκικές λίρες (3,51 ευρώ) στο Ναζίλι έως 220 λίρες (3,96 ευρώ) στο Αϊδίν και 274 λίρες (4,94 ευρώ) στο Εδρεμίτ.

Η Ece Er Aydin, ιδρύτρια της εταιρείας Olizzi με έδρα τη Σμύρνη, συμφώνησε ότι η Τουρκία ενδέχεται να οδεύει προς μια ρεκόρ συγκομιδή. Επανέλαβε τις ανησυχίες του Akman σχετικά με τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους.

«Η πιο επείγουσα πρόκληση είναι η κερδοφορία των παραγωγών», δήλωσε η Aydin στην Olive Oil Times.

«Η πτώση των τιμών του ελαιολάδου, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος εργασίας, σημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές οι καλλιεργητές ενδέχεται να αφήσουν τις ελιές στα δέντρα, καθώς η συγκομιδή θα κόστιζε περισσότερο από τα έσοδα που θα απέφερε η σοδειά».

Η Aydin, πιστοποιημένη δοκιμάστρια ελαιολάδου, ανέφερε ότι ο κλάδος έχει σημειώσει επίσης σημαντική πρόοδο στην ποιότητα παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής.

«Πολλοί παραγωγοί με τους οποίους συνεργάζομαι έχουν επενδύσει σε προηγμένο εξοπλισμό ελαιοτριβείου και έχουν εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις τους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην επεξεργασία και παράγοντας εξαιρετικά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα», ανέφερε.

Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την έλλειψη νερού σε ορισμένες περιοχές παραγωγής, η Aydin διαβλέπει ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της παρουσίας του τουρκικού ελαιολάδου στο εξωτερικό.

«Η ευκαιρία για την Τουρκία είναι να χτίσει μια ισχυρότερη διεθνή φήμη για την ποιότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η παραγωγή αυτής της ποιότητας παραμένει οικονομικά βιώσιμη για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτήν», είπε.

Στο Μπαλικεσίρ, στη βορειοδυτική περιοχή της Μαρμαράς, η παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να φτάσει περίπου τις 40.000 μετρικούς τόνους αυτή τη σεζόν.

Η τοπική παραγωγός Νερμίν Γκόκντουμαν δήλωσε ότι η πτώση των τιμών του ελαιολάδου και η σταθερή αύξηση του κόστους αποθαρρύνουν ορισμένους αγρότες από το να συγκομίσουν τους ελαιώνες τους.

«Η εργασία αυτή δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής και φέτος πολλοί αγρότες δεν θα συγκομίσουν [τις ελιές τους] μαζί με τις οικογένειές τους», δήλωσε η Γκόκντουμαν. «Δυστυχώς, υπάρχει η πιθανότητα η σοδειά τους να παραμείνει στους ελαιώνες».

Άλλοι παραγωγοί της περιοχής ανέφεραν ότι οι ημερήσιοι μισθοί των εργατών συγκομιδής ελιών έχουν ανέλθει φέτος σε σχεδόν 1.500 τουρκικές λίρες (27 ευρώ), από 900 λίρες (17,20 ευρώ) πέρυσι.

Μια μεγάλη συγκομιδή θα μπορούσε επίσης να αφήσει την Τουρκία με σημαντικά περισσότερο ελαιόλαδο διαθέσιμο για εξαγωγή. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιδόσεις της χώρας στον τομέα των εξαγωγών ήταν αδύναμες.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου από την Τουρκία μειώθηκαν κατά 53% από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας μόλις τους 15.700 μετρικούς τόνους.

Συγκριτικά, η Τουρκία εξήγαγε 146.000 μετρικούς τόνους ελαιολάδου αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων (627 εκατομμύρια ευρώ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2022/23.

Οι παραγωγοί που έχουν μιλήσει στο παρελθόν με την Olive Oil Times τόνισαν την ανάγκη να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη ταυτότητα για το τουρκικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές.

Για την τόνωση των εξαγωγών, ο Σύλλογος Εξαγωγέων Ελιάς και Ελαιολάδου του Αιγαίου (EZZIB) ζητά την άρση των εμπορικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι παραγωγοί.

Ο σύλλογος έχει παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την αφορολόγητη ποσόστωση εισαγωγής ελαιολάδου για την Τουρκία από 100 μετρικούς τόνους σε τουλάχιστον 60.000 μετρικούς τόνους.

Το εξαιρετικό παρθένο και το παρθένο ελαιόλαδο που εισάγεται στην ΕΕ από την Τουρκία εκτός αυτής της ποσόστωσης υπόκειται σε δασμό 1,12 ευρώ ανά κιλό.

Με τις τιμές παραγωγού στις ελαιοπαραγωγές χώρες της ΕΕ να κυμαίνονται από περίπου 3,50 έως 4,50 ευρώ αυτή τη σεζόν, οι ειδικοί ανέφεραν ότι ο δασμός αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της αξίας του προϊόντος, καθιστώντας το τουρκικό ελαιόλαδο λιγότερο ανταγωνιστικό για τους ευρωπαίους εισαγωγείς και χονδρεμπόρους.

Η EZZIB ζήτησε επίσης την κατάργηση ενός επιπλέον δασμού 12,5% επί των τουρκικών προϊόντων που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν από τους κορυφαίους προορισμούς εξαγωγής ελαιολάδου της χώρας, παράλληλα με την Ισπανία και την Ιταλία.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Mehmet Emre Uygun, χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως μια άλλη πολλά υποσχόμενη αγορά. Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου από το 2021, και ο κ. Uygun δήλωσε ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για αφορολόγητες εξαγωγές τουρκικού ελαιολάδου.

Καθώς προχωρά η συγκομιδή, οι παραγωγοί αναφέρουν ότι η καλύτερη πρόσβαση στις ξένες αγορές θα είναι ζωτικής σημασίας.

«Η περίοδος 2026/27 αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για τον τομέα του ελαιολάδου της Τουρκίας», δήλωσε ο Ακμάν.

«Η αύξηση της παραγωγής θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Τουρκίας στις διεθνείς αγορές, ιδίως μέσω της βελτίωσης της διαθεσιμότητας του εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας των τιμών», πρόσθεσε. «Ωστόσο, ο ανταγωνισμός από άλλους παραγωγούς της Μεσογείου, ειδικά από την Ισπανία, θα παραμείνει ένας σημαντικός παράγοντας».

Ο Ακμάν ανέφερε ότι ο κλάδος πρέπει να δώσει έμφαση στις εξαγωγές προϊόντων προστιθέμενης αξίας και επώνυμων προϊόντων έναντι των χύδην αποστολών, να διαφοροποιήσει τα ελαιόλαδά του βάσει της ποιότητας και να αναπτύξει μακροπρόθεσμες σχέσεις με διεθνείς αγοραστές.

«Τελικά, μια ρεκόρ συγκομιδή δεν πρέπει να αξιολογείται μόνο με βάση την ποσότητα ελαιολάδου που παράγουμε, αλλά και με βάση την αξία που δημιουργεί αυτή η παραγωγή για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτήν», κατέληξε.