Cómo está afectando el segundo mandato de Trump al sector del aceite de oliva

La Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva afirma que la promoción del aceite de oliva por parte de la Administración Trump a través de mensajes de salud pública ha generado oportunidades para el sector, pero que los aranceles están aumentando los costes para los consumidores y podrían limitar el consumo.

Las elecciones de mitad de legislatura se acercan a pasos agigantados en Estados Unidos, con los 435 miembros de la Cámara de Representantes y los 35 senadores en liza, y un descontento generalizado con el Partido Republicano en el poder durante el segundo mandato del presidente Donald J. Trump.

Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva, Joseph R. Profaci, afirmó que los dos primeros años del segundo mandato de Trump no han sido malos para el sector del aceite de oliva, incluso teniendo en cuenta el impacto intermitente de los aranceles sobre las importaciones de aceite de oliva en Estados Unidos.

«Estamos llegando a un sector de la población que antes no formaba parte del mundo del aceite de oliva». — Joseph R. Profaci, Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva

«Ha habido muchos aspectos positivos bajo [el liderazgo de Robert F. Kennedy, Jr. en el Departamento de Salud y Servicios Humanos], y creo que lo bueno de lo que ha ocurrido en los últimos dos años supera con creces lo malo», declaró Profaci a Olive Oil Times.

«Ha reunido un equipo de asesores que, al parecer, conocen muy bien el aceite de oliva y sus beneficios para la salud . Entre ellos se encuentra [la asesora principal] Calley Means, quien, según tengo entendido, es una defensora del aceite de oliva», añadió.

Una de las formas en que la Administración Trump ha apoyado al sector del aceite de oliva ha sido revisando y ultimando una norma de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre declaraciones de propiedades saludables , iniciada por la anterior Administración del presidente Joseph R. Biden, Jr.

«Cuando Trump asumió el cargo, la nueva administración dispuso de un periodo de revisión antes de que la norma entrara en vigor. La revisaron durante unas semanas y la confirmaron», explicó Profaci. «El aceite de oliva ocupa un lugar destacado como uno de los productos que ahora pueden etiquetarse como saludables».

«La nueva normativa se aplica a prácticamente todos los aceites de cocina de origen vegetal con menos del 20 % de grasas saturadas, lo que básicamente los incluye a todos excepto el aceite de coco », añadió. «Pero, ¿qué eligieron como símbolo? Una botella de aceite de oliva, con una pequeña rama de olivo y aceitunas debajo».

Profaci también destacó el papel destacado que ocupa una aceitera de aceite de oliva en el centro de la pirámide alimenticia rediseñada por la Administración Trump, y aplaudió el esfuerzo de la Administración por sustituir las pautas dietéticas recomendadas por alimentos reales recomendados, lo que, en su opinión, se ajusta mejor a los conocimientos modernos sobre ciencia alimentaria y nutrición —sin entrar en qué alimentos, aparte del aceite de oliva, merecen ser promovidos.

Sin embargo, la nueva pirámide alimenticia ha sido objeto de numerosas críticas , entre ellas el hecho de que no establezca límites en las recomendaciones sobre el consumo de carne roja o grasas saturadas, a pesar de décadas de pruebas que relacionan un elevado consumo de grasas saturadas con mayores índices de accidentes cerebrovasculares o infartos.

Profaci afirmó que prefiere centrarse en la postura del Gobierno respecto al aceite de oliva en lugar de comentar otras políticas sanitarias de la Administración. En su lugar, elogió la recomendación de las nuevas directrices dietéticas de que los estadounidenses cocinen con «ácidos grasos esenciales, como el aceite de oliva».

Profaci también aplaudió el papel del nuevo programa «Real Food Show» de Kennedy, financiado con fondos públicos, que destacó el aceite de oliva en el primer episodio con el chef invitado Andrew Gruel y, en el episodio más reciente , incluyó una recomendación «innegociable» de Lori Taylor, de Produce Moms, de abastecer la despensa con aceite de oliva o de aguacate.

En el episodio de estreno, Gruel y Kennedy prepararon croquetas crujientes de salmón acompañadas de una ensalada. Gruel comenzó recomendando hornear filetes de salmón en «buen aceite de oliva virgen extra » para «aportar sabores adictivos» sin aumentar el coste ni recurrir a alimentos ultraprocesados .

Sin embargo, Gruel también afirmó que el sebo de vacuno o el aceite de aguacate eran sustitutos adecuados del aceite de oliva, recomendaciones con las que algunos profesionales de la salud no están de acuerdo.

Cabe destacar que otras recetas recomiendan el aceite de aguacate, que tampoco aporta los beneficios para la salud asociados al aceite de oliva virgen extra, concretamente los polifenoles .

Más adelante en el proceso, Gruel indicó a los espectadores que utilizaran un cuarto de taza de aceite de oliva virgen extra en una vinagreta para la ensalada de acompañamiento, haciendo hincapié en el valor nutricional que aporta y en que prepararla en casa cuesta aproximadamente la mitad que un aderezo para ensaladas comprado en la tienda.

«Aquí tenemos al secretario de Salud y Servicios Humanos junto a un chef que está echando aceite de oliva virgen extra por todas partes», dijo Profaci. «Es bastante llamativo».

Añadió que había mostrado el vídeo en una conferencia reciente en España, donde miembros del sector local del aceite de oliva comentaron que ningún miembro del Gobierno español haría un respaldo tan explícito del producto.

Como complemento a los esfuerzos de Kennedy por promover los alimentos integrales, Profaci señaló que las investigaciones de la NAOOA han revelado un aumento en las búsquedas en Google de palabras clave relacionadas con el aceite de oliva y temas afines.

«Descubrimos que las búsquedas de aceite de oliva virgen extra aumentaron alrededor de un 22 % interanual, mientras que las búsquedas de todos los demás aceites de cocina descendieron aproximadamente en la misma proporción», afirmó. «Posteriormente, realizamos otra búsqueda para averiguar qué preguntaba la gente sobre el aceite de oliva virgen extra. Con diferencia, los dos temas más populares fueron cómo cocinar con él y sus beneficios para la salud, que empataron».

Profaci añadió que las preguntas sobre la pureza y el precio eran insignificantes en comparación, lo que, según él, supone un cambio real en lo que interesa a la gente y en lo que quiere saber, en comparación con investigaciones anteriores.

«Para mí, este es un momento realmente inusual. En mis nueve años como director ejecutivo, nunca había visto un entorno como este», afirmó. «Estamos llegando a un sector de la población que antes no formaba parte del mundo del aceite de oliva».

Profaci señaló que los datos propios de la NAOOA respaldan esta afirmación, ya que la penetración en los hogares aumentó del 38,5 % al 41,3 % en abril de 2025, antes de que la Administración Trump anunciara su primera oleada de aranceles .

A pesar de los aparentes beneficios para el consumo de aceite de oliva derivados de los esfuerzos de la Administración Trump en torno a los cambios en la alimentación, es difícil ignorar el impacto de los aranceles.

Profaci añadió que esos mismos datos indicaban que el consumo total en EE. UU. no ha aumentado, lo que atribuyó a una «barrera de precios», impuesta en parte por los aranceles.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el consumo nacional de aceite de oliva descendió de 454 000 toneladas métricas en la campaña agrícola 2024/25 a 430 000 toneladas en 2025/26. Sin embargo, el USDA preveía que el consumo se recuperaría hasta alcanzar las 454 000 toneladas en 2026/27.

Inicialmente, EE. UU. aplicó un arancel del 25 % al aceite de oliva en abril de 2025 en virtud de la Ley de Emergencia Económica Internacional. Después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. lo declarara ilegal, la Administración Trump aplicó un arancel del 10 % en marzo de 2026 en el marco de una normativa distinta.

«Los precios mundiales del aceite de oliva han bajado significativamente, pero, debido a los aranceles, ese alivio no está llegando a las familias estadounidenses», escribió Profaci al Representante de Comercio de EE. UU. en mayo.

Según las previsiones de la NAOOA, es probable que los consumidores estadounidenses estén pagando entre 2 dólares (1,79 euros) y 3 dólares (2,68 euros) más por litro de aceite de oliva que en un escenario sin aranceles, lo que supone un sobrecoste de entre el 18 % y el 25 %.

Por su parte, Profaci afirmó que la NAOOA ha presionado a la Administración Trump para que excluya las importaciones de aceite de oliva virgen extra de los aranceles, alegando su papel en la agenda «Make America Healthy Again» (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable).

«Concedieron una exención al aceite de coco, pero no al aceite de oliva», señaló Profaci. «Creo que la razón es que saben que el aceite de oliva es muy importante para la economía europea».