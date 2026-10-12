Un estudio analiza el papel del aceite de oliva en la reducción del deterioro cognitivo

Un nuevo estudio científico analiza cómo el aceite de oliva virgen extra y la dieta mediterránea pueden proteger la función cognitiva al reducir la inflamación, el estrés oxidativo y el riesgo vascular.

Una revisión científica reciente analiza cómo el seguimiento de la dieta mediterránea y el consumo de aceite de oliva virgen extra pueden influir positivamente en la salud cognitiva.

Basándose en metaanálisis de 730 000 participantes y en pruebas recientes obtenidas mediante resonancia magnética, los investigadores concluyeron que muchos de los mecanismos por los que el consumo de aceite de oliva y la dieta mediterránea favorecen la salud cardiovascular y reducen la inflamación también mitigan los efectos del deterioro cognitivo leve, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular.

Al analizar los datos, los investigadores estudiaron los efectos de seguir la dieta mediterránea sobre los factores de riesgo cardiovascular, los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del aceite de oliva virgen extra, el papel del aceite de oliva en la prevención del ictus y varios otros indicadores de salud.

«En resumen, el estudio demuestra que el aceite de oliva y la dieta mediterránea contienen polifenoles antiinflamatorios y otros componentes que generan una respuesta sistémica para mitigar los factores de riesgo vascular, al tiempo que ofrecen efectos neuroprotectores directos que ayudan a prevenir la aparición de la demencia», afirmó Aitor González-Cidad, autor principal del estudio y estudiante de sexto curso de Medicina en la Universidad del País Vasco.

Sin embargo, los investigadores hicieron hincapié en la necesidad de realizar ensayos clínicos adicionales controlados con placebo para confirmar el papel nutricional beneficioso del aceite de oliva virgen extra en el deterioro cognitivo asociado a la edad en las personas mayores.

«Las investigaciones futuras deben determinar cómo se traducen estos mecanismos en la práctica clínica mediante el aislamiento del aceite de oliva virgen extra y sus polifenoles», escribieron.

Partiendo del papel que desempeña la mejora de la salud cardiovascular en el deterioro cognitivo, los investigadores descubrieron que los pacientes que seguían la dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra presentaban un menor riesgo de hipertensión y obesidad, ambas estrechamente relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y los síntomas de las enfermedades vasculares vinculados al deterioro cognitivo.

Además, los investigadores indicaron que la dieta mediterránea influye directamente en los principales factores patogénicos de una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares, la aterosclerosis, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la demencia vascular.

La adherencia a la dieta mediterránea lo logró mediante la reducción de la presión arterial, la mejora de los perfiles lipídicos y la reducción de la inflamación.

Los investigadores también estudiaron el papel de la dieta mediterránea y del aceite de oliva virgen extra en la salud vascular, cuyo deterioro está directamente asociado a la demencia vascular, el segundo tipo más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer.

Según la literatura científica, la enfermedad cerebrovascular —que incluye el ictus, la isquemia cerebral crónica y la enfermedad de los vasos pequeños subcorticales— es la causa principal de la demencia vascular.

Los investigadores descubrieron que seguir la dieta mediterránea está relacionado con la prevención de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, lo que a su vez reduce la incidencia de la demencia vascular, y añadieron que la dieta mediterránea ayuda a preservar la integridad y la función cerebrovasculares al mejorar estos parámetros metabólicos.

Los investigadores destacaron además el papel específico del aceite de oliva virgen extra en esta protección, señalando que un estudio observacional realizado con 239 pacientes con ictus isquémico mostró tasas más elevadas de recanalización arterial completa con el consumo de aceite de oliva virgen extra que con la adherencia general a la dieta mediterránea.

Este hallazgo sugirió que el aceite de oliva virgen extra producía efectos vasculares únicos, distintos de los obtenidos únicamente con la dieta mediterránea.

Por otra parte, los investigadores identificaron la reducción del estrés oxidativo como uno de los mecanismos más significativos a través de los cuales la dieta mediterránea y el consumo de aceite de oliva virgen extra influyen positivamente en la salud cognitiva

Señalaron que el estrés oxidativo es un factor clave en el envejecimiento cerebral y la neurodegeneración, lo que lo convierte en un objetivo importante para las intervenciones destinadas a ralentizar el deterioro cognitivo.

La literatura científica ha identificado que el ictus y la isquemia cerebral, que se producen cuando se reduce el flujo sanguíneo al cerebro, pueden exacerbar aún más el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, procesos asociados al daño neuronal y a la enfermedad de Alzheimer.

A través de su análisis, los investigadores descubrieron que la dieta mediterránea puede ayudar a contrarrestar estos efectos gracias a sus compuestos antioxidantes, entre los que se incluyen las vitaminas C y E, que reducen el estrés oxidativo y se han relacionado con una mejora de los resultados cognitivos.

Los investigadores destacaron el papel del ácido oleico, el hidroxitirosol y el oleocanthal en la reducción del estrés oxidativo, la mejora de la función endotelial y la modulación de las cascadas inflamatorias implicadas en la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales, que está «íntimamente relacionada» con la patogénesis de la demencia vascular.

Añadieron que los efectos positivos del aceite de oliva virgen extra sobre la circunferencia de la cintura, los triglicéridos, la glucosa en ayunas, las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y los factores inflamatorios sistémicos también están directamente relacionados con la reducción del riesgo cerebrovascular.

Los investigadores también descubrieron que el aceite de oliva virgen extra actúa como un potente potenciador de la salud mitocondrial, aumentando la generación de ATP y mejorando las puntuaciones cognitivas en modelos con ratas.

Además, añadieron que seguir la dieta mediterránea se ha relacionado con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos debido a la reducción de la inflamación y a la mejora de la función endotelial. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de la demencia vascular.

Al analizar específicamente el papel del consumo de aceite de oliva virgen extra y el deterioro cognitivo, los investigadores confirmaron además que los mecanismos antiinflamatorios de las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados , antioxidantes y los polifenoles presentes en el aceite de oliva virgen extra reducen significativamente la interleucina-6, una citocina proinflamatoria asociada a la enfermedad de Alzheimer.

Para demostrar cómo se entrelazan las asociaciones positivas del aceite de oliva virgen extra con la salud cognitiva, los investigadores señalaron que estos compuestos mejoran la función mitocondrial, lo que a su vez reduce el estrés oxidativo y mejora la función endotelial.

La mejora de la función endotelial, a su vez, hace que el organismo adopte fenotipos metabólicos más saludables y modula la expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico y la sensibilidad a la insulina, entre otros mecanismos.

Volviendo al papel del aceite de oliva virgen extra en el deterioro cognitivo, los investigadores destacaron que los ensayos preclínicos muestran que los polifenoles pueden influir en la hiperfosforilación de la proteína tau y en las agregaciones de beta-amiloide, dos mecanismos fisiopatológicos fundamentales de la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores también estudiaron la relación entre los polifenoles del aceite de oliva virgen extra y el deterioro cognitivo.

Descubrieron que el hidroxitirosol, el oleocanthal, la oleuropeína y la luteolina se han relacionado en estudios preclínicos con la modulación de mecanismos clave de la enfermedad de Alzheimer.

Más concretamente, descubrieron que el oleocanthal y la oleuropeína inhiben el ensamblaje de la proteína beta-amiloide en oligómeros y fibrillas neurotóxicas y facilitan la desagregación de las estructuras amiloides ya formadas.

También se ha demostrado que el oleocanthal activa el proceso autofágico que ayuda a eliminar los residuos celulares y a mejorar la función mitocondrial, lo que protege contra la enfermedad de Alzheimer.

Estos polifenoles han reducido de forma similar la fosforilación y la agregación de la proteína tau, mientras que se ha demostrado que otros compuestos fenólicos reducen la neuroinflamación crónica al disminuir la activación microglial y reducir los niveles de citocinas inflamatorias.

También se ha demostrado que estos compuestos fenólicos inhiben las vías de la p38 MAPK, implicadas en el estrés oxidativo y la neurodegeneración, y ayudan a romper el ciclo de toxicidad amiloide, reduciendo la muerte neuronal.

Desde lo altamente científico hasta lo más cotidiano, los investigadores también examinaron el impacto de la dieta mediterránea en el sueño y el estado de ánimo.

Descubrieron que un mayor cumplimiento de la dieta mediterránea se asociaba con una mejor calidad del sueño y un sueño más estable, «lo que proporciona un mecanismo plausible de neuroprotección», ya que la falta de sueño se ha relacionado con el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia.

Añadieron que seguir la dieta mediterránea mejora los marcadores de inflamación y estrés oxidativo, lo que sugiere un impacto beneficioso sobre la apnea del sueño y una mejor circulación glinfática durante el sueño, lo cual favorece la función cognitiva.

Dado que en los próximos meses se publicarán más investigaciones sobre el tema, los investigadores afirmaron que los médicos deberían considerar más seriamente la incorporación de la dieta mediterránea en los programas de tratamiento para personas con riesgo de deterioro cognitivo.

«Los médicos deberían hacer hincapié en la dieta mediterránea en futuras estrategias dietéticas y no farmacológicas diseñadas específicamente para mitigar los principales factores de riesgo de demencia», escribieron.

«Si bien los beneficios generales de la dieta mediterránea están bien documentados, es necesario sintetizar los datos más recientes, que se remontan a 2020, sobre los mecanismos neuroprotectores específicos del aceite de oliva virgen extra y cómo estas intervenciones se correlacionan con resultados clínicos cuantificables», concluyeron los investigadores.