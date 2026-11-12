El éxito del aceite de oliva croata supera la oferta nacional

Croacia se ha labrado una reputación excepcional por su aceite de oliva de alta calidad, pero produce menos de la mitad de la cantidad que se consume en su mercado nacional.

Los productores croatas obtuvieron 128 premios de un total de 144 candidaturas presentadas en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva NYIOOC 2026, entre ellos 103 medallas de oro y 25 de plata, lo que supone la continuación de una notable racha de reconocimiento internacional.

Sin embargo, las cifras de la Comisión Europea estiman que la producción croata se situó en tan solo 4.226 toneladas para la campaña 2025/26, frente a un consumo interno de 8.600 toneladas. Este déficit pone de manifiesto el contraste entre el éxito del país en el sector del aceite de oliva de alta gama y su limitada capacidad de producción.

Según un análisis publicado por Financije.hr, la producción croata de aceite de oliva cayó aproximadamente un 27 % en 2025, pasando de unos 63 000 hectolitros a menos de 46 000 hectolitros. Las importaciones se acercaron a los 60 000 hectolitros, lo que supone un aumento del 62 % con respecto al año anterior, superando la producción nacional.

Las cifras de comercio exterior muestran que el desequilibrio se mantiene en 2026. Citando al Ministerio de Agricultura de Croacia, Financije.hr informó de que el país importó 1.996 toneladas de aceite de oliva por un valor de casi 10 millones de euros durante los primeros cinco meses del año, mientras que exportó tan solo 155 toneladas por un valor de 1,77 millones de euros. El déficit comercial resultante superó los 8,2 millones de euros.

Este desequilibrio en el suministro refleja algo más que las fluctuaciones entre cosechas. El cultivo del olivo en Croacia se concentra principalmente en Istria y Dalmacia, donde muchos productores cultivan parcelas pequeñas o fragmentadas y dependen en gran medida del trabajo manual. Ampliar la producción en este tipo de explotaciones plantea retos a los que las explotaciones más grandes y mecanizadas de otras zonas del Mediterráneo no se enfrentan en la misma medida.

OPG Nikolic, una explotación familiar cerca de Šibenik, en Dalmacia, es un ejemplo de ello. La familia rehabilitó olivares abandonados y ahora cultiva unos 1.000 olivos, principalmente de la variedad autóctona Oblica, cuya cosecha se realiza íntegramente a mano. Durante la última cosecha, unos 15 miembros de la familia dedicaron casi un mes a recolectar aproximadamente 25 toneladas de aceitunas.

«Queremos que la gente comprenda de dónde procede el aceite de oliva de alta calidad y cuánto trabajo y pasión hay detrás», explicó a Olive Oil Times Mladena Nikolic, responsable de marketing y ventas de la finca.

Ante Nikolic (izquierda) y Hrvoje Nikolic con los pequeños Antonio y Leon en la finca olivarera familiar cerca de Šibenik, en Dalmacia, donde la familia Nikolic ha recuperado olivares abandonados y ha creado una empresa de aceite de oliva galardonada basada en la producción a pequeña escala y la recolección manual.

Este enfoque, que requiere mucha mano de obra, también tiene sus límites. Nikolic señaló que cada vez resulta más difícil encontrar trabajadores dispuestos a realizar cosechas que exigen un gran esfuerzo físico.

Incluso cuando mejoran los rendimientos, los costes de producción pueden reducir sustancialmente los beneficios de los productores. En un informe reciente de Olive Oil Times, un productor dálmata calculó que los gastos directos ascendían a 2.040 € para cosechar y procesar suficientes aceitunas como para producir aproximadamente 250 litros de aceite. Vender el aceite a 20 € el litro generaría 5.000 € en ingresos, lo que dejaría 2.960 € tras deducir esos gastos, pero sin tener en cuenta la mano de obra del agricultor ni el trabajo de los miembros de su familia.

Esta situación económica ayuda a explicar por qué muchos productores croatas se centran en obtener mayores beneficios de cantidades relativamente pequeñas de aceite, en lugar de competir con los mayores productores mundiales en precio o volumen. Su enfoque hace hincapié en las variedades locales distintivas, la venta directa, el posicionamiento de gama alta y el turismo del aceite de oliva.

La experta croata en desarrollo y marcas, Mira Lepur, argumentó en 2025 que el país necesita una estrategia más coordinada que vincule el aceite de oliva con el turismo, la identidad cultural y la sostenibilidad.

Con millones de visitantes internacionales que acuden a Croacia cada año, Lepur considera que el turismo es una vía para que los pequeños productores lleguen a consumidores a los que nunca podrían abastecer únicamente a través de los canales de exportación convencionales. Una botella que un visitante se lleve a casa, afirmó, puede convertirse en embajadora del aceite de oliva croata.

«Croacia no triunfará con litros, pero puede triunfar gota a gota», afirmó Lepur.

El énfasis en la identidad regional también está ganando adeptos más allá de Croacia. Productores y expertos en aceite de oliva de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro han propuesto un sello de calidad denominado «Joyas del Adriático» para los aceites de oliva virgen extra de primera calidad. La iniciativa tiene como objetivo distinguir los aceites del Adriático oriental mediante normas comunes en materia química, sensorial y de trazabilidad, al tiempo que se preservan sus identidades nacionales y las de los productores.

El aumento de la producción nacional sigue siendo otra prioridad. Las iniciativas regionales han abogado por la recuperación de olivares abandonados, la creación de nuevas plantaciones y la expansión del riego de precisión y otras tecnologías que podrían mejorar los rendimientos y la resiliencia. Estas medidas podrían ayudar a reducir el déficit de oferta de Croacia, aunque su impacto dependería de la magnitud de la inversión y de su adopción.

Para muchos productores, sin embargo, la oportunidad más inmediata radica en potenciar el valor del aceite que ya producen. Años de reconocimiento internacional han contribuido a consolidar el aceite de oliva croata como un producto de primera calidad, pero los premios por sí solos no bastan para cubrir los costes de cultivo, cosecha y comercialización de dicho aceite.

En cuanto al mercado nacional, las importaciones seguirán siendo necesarias mientras el consumo supere sustancialmente a la producción. Para los agricultores croatas, la cuestión más trascendental es si el valor asociado a la calidad puede aumentar lo suficiente como para sostener las explotaciones y las familias que lo producen.