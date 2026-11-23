Se prevé que la producción mundial de aceite de oliva alcance los 3,74 millones de toneladas métricas en la campaña 2026/27, lo que supone un aumento del 6,4 % con respecto a la campaña anterior, según las estimaciones publicadas este lunes por el Consejo Oleícola Internacional (COI).

Se espera que este aumento previsto, impulsado en gran medida por la recuperación de la producción europea, supere el crecimiento del consumo y contribuya a reponer las existencias mundiales de aceite de oliva. Por otra parte, se prevé que el comercio internacional se contraiga, lo que plantea unas perspectivas mixtas para los productores y exportadores, que ya se enfrentan a la presión de la caída de los precios.

Las estimaciones, elaboradas a partir de los datos presentados por los países miembros del COI durante su reunión anual de estadísticos celebrada en noviembre, sugieren que la oferta mundial se está recuperando tras varios años de marcada volatilidad en el mercado.

«Las últimas estimaciones para la campaña 2026/27 apuntan a una cosecha mayor, una demanda mundial estable y una recuperación significativa de las existencias mundiales», afirmó Abderraouf Laajimi, director ejecutivo adjunto del COI para asuntos operativos.

«Al mismo tiempo, el consumo sigue siendo elevado, mientras que el comercio internacional se está ralentizando», añadió.

La producción europea impulsa la recuperación mundial

Se prevé que la Unión Europea produzca cerca de 2,4 millones de toneladas de aceite de oliva, lo que representa el 63,9 % de la producción mundial.

Se prevé que España, el mayor productor mundial, aporte aproximadamente 1,6 millones de toneladas, lo que representa casi el 43 % de la producción mundial.

Esta cifra coincide con la previsión de octubre del Ministerio de Agricultura español, que apuntaba a 1,603 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 23 % con respecto a la campaña anterior. Las favorables precipitaciones primaverales y las condiciones de floración respaldaron estas perspectivas, aunque las altas temperaturas estivales y las condiciones de la cosecha siguen siendo variables importantes.

El aumento previsto ya ha motivado la intervención del Gobierno. Tal y como informó Olive Oil Times a principios de este mes, las autoridades españolas ordenaron a las almazaras que retuvieran del mercado el 12 % de su producción de la campaña 2026/27 hasta el 30 de septiembre de 2027, con el fin de estabilizar los precios.

La medida, equivalente a unas 188 000 toneladas, ha dividido al sector. Las organizaciones agrícolas han apoyado en general los esfuerzos por proteger los ingresos de los productores, mientras que los embotelladores, los exportadores y algunos productores de gama alta han cuestionado las restricciones.

En el resto de Europa, las perspectivas de producción son desiguales.

En Grecia, las estimaciones del sector apuntan a una cosecha de aproximadamente 300 000 toneladas, que podría ser la mayor del país desde la campaña 2022/23. Los productores entrevistados por Olive Oil Times en octubre informaron de una mejora de las condiciones tras varias temporadas difíciles, especialmente en algunas zonas de Creta, aunque los bajos precios y los elevados costes operativos siguen siendo motivo de preocupación.

Italia se enfrenta a unas perspectivas diferentes. Una evaluación de octubre publicada por Olive Oil Times situaba la producción italiana entre 270 000 y 290 000 toneladas, aproximadamente un 20 % por debajo de la temporada anterior. El prolongado calor estival redujo los rendimientos en las regiones del sur, especialmente en Apulia, mientras que las mejores condiciones en el centro y el norte de Italia solo compensaron parcialmente las pérdidas.

El COI también identificó a Turquía y Túnez entre los principales productores mundiales. En Túnez, una previsión anterior del sector sugería que la producción podría descender hasta unas 300 000 toneladas, frente a las aproximadamente 500 000 toneladas de la temporada anterior, lo que refleja la alternancia en la producción y las presiones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

El consumo crece más lentamente que la producción

Se prevé que el consumo mundial de aceite de oliva alcance los 3,42 millones de toneladas en 2026/27, lo que supone un aumento de apenas el 0,8 % con respecto a la campaña anterior.

El volumen de producción previsto superaría el consumo anual en unas 320 000 toneladas. Aunque esa diferencia no se traduce directamente en un aumento equivalente de las existencias finales, respalda la previsión del COI de una recuperación sustancial de las existencias.

Se prevé que la demanda varíe considerablemente de un mercado a otro. Se prevé que el consumo en la Unión Europea aumente un 6,6 %, mientras que en el resto de países miembros del COI se espera un crecimiento del 3,6 %.

Por el contrario, se prevé que el consumo en los países no pertenecientes a la OCI disminuya un 8,3 %, lo que sugiere que la demanda sigue siendo vulnerable en algunos de los mercados internacionales más importantes del sector.

España e Italia seguirán siendo los mayores consumidores de la Unión Europea, con un consumo previsto de 510 000 y 497 100 toneladas, respectivamente.

La divergencia entre el aumento de la producción y un crecimiento del consumo relativamente modesto podría intensificar la presión sobre los precios del aceite de oliva, especialmente en mercados donde los productores ya tienen dificultades para cubrir los costes de producción.

En España, las organizaciones agrícolas han advertido de que la caída de los precios en origen está amenazando la viabilidad de los olivares tradicionales. Un informe de octubre señalaba un descenso anual del 35 % en los precios del aceite de oliva virgen extra en origen, pasando de 4,90 € a 3,19 € por kilogramo.

Los productores italianos se enfrentan a presiones similares. En un informe reciente de Olive Oil Times, los agricultores describieron cómo se reducían los márgenes a medida que los precios más bajos del mercado chocaban con unos costes de cosecha, mano de obra y molienda persistentemente elevados.

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de importación

El COI prevé que las importaciones mundiales de aceite de oliva disminuyan un 10,5 %, hasta alcanzar 1,152 millones de toneladas en 2026/27, a pesar del aumento previsto de la producción mundial.

Estados Unidos seguirá siendo el mayor importador, con unas compras previstas de 406 400 toneladas, lo que equivale al 35,3 % de las importaciones mundiales.

También se espera que Brasil, Canadá, Japón, China y Australia sigan figurando entre los principales destinos del aceite de oliva comercializado a nivel internacional.

Las perspectivas para EE. UU. se sitúan en un contexto de continuas preocupaciones sobre los precios al por menor y la política comercial. En octubre, Olive Oil Times informó de que los aranceles estaban limitando los beneficios que, de otro modo, los consumidores estadounidenses podrían obtener gracias a los precios internacionales más bajos del aceite de oliva.

Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la Asociación Norteamericana del Aceite de Oliva, afirmó que los aranceles habían creado una barrera de precios adicional para los consumidores, precisamente cuando el sector intentaba sacar partido del creciente interés por los beneficios para la salud del aceite de oliva.

El COI también prevé que las importaciones a la Unión Europea procedentes de fuera del bloque alcancen un total aproximado de 188 800 toneladas, de las cuales España e Italia representarán alrededor del 92 % de dichas compras.

Esta concentración refleja la importancia de ambos países no solo como productores y consumidores, sino también como transformadores, embotelladores y distribuidores de aceite de oliva procedente de otros países productores.

Se prevé que las exportaciones mundiales caigan un 11,4 %

Se prevé que las exportaciones mundiales de aceite de oliva disminuyan un 11,4 %, hasta situarse en aproximadamente 1,194 millones de toneladas, con una reducción de los envíos procedentes de la Unión Europea y Túnez.

Se espera que el aumento de las exportaciones de Turquía y otros proveedores compense en parte esos descensos.

Estas perspectivas suponen un cambio notable para Túnez, donde las exportaciones se dispararon durante la campaña agrícola 2025/26. Los envíos alcanzaron las 381 200 toneladas durante los primeros diez meses de esa campaña, lo que supone un aumento del 50,8 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la continua dependencia del país de las exportaciones a granel ha suscitado preocupación por la parte del valor que retienen los productores tunecinos. Más del 85 % del aceite de oliva exportado durante ese período se envió a granel, en su mayor parte a España e Italia.

Dentro de la Unión Europea, se prevé que España e Italia representen el 85,8 % de las exportaciones de aceite de oliva a destinos fuera del bloque.

Las previsiones del COI ponen de relieve un reto fundamental al que se enfrenta la industria internacional del aceite de oliva: la recuperación de la producción no se traduce necesariamente en mayores beneficios para los productores.

Para los consumidores, una mayor disponibilidad podría contribuir a moderar los precios tras años de interrupciones en el suministro. Para los productores, sin embargo, las cosechas más abundantes, la recuperación de las existencias y la ralentización del comercio pueden hacer que la rentabilidad dependa cada vez más de los costes de producción, la diferenciación de productos y el acceso a los mercados.

Las estimaciones siguen siendo preliminares y pueden variar a medida que avance la cosecha. La producción, el consumo y los flujos comerciales reales determinarán qué parte del excedente previsto se trasladará a la siguiente campaña agrícola.