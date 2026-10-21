La longue quête de l'excellence en matière d'huile d'olive menée par un producteur brésilien porte ses fruits

Après près de trois décennies d'expérimentation, Tenuta do Bosque a remporté quatre prix au NYIOOC, ce qui a marqué une étape importante pour son fondateur et pour l'industrie émergente de l'huile d'olive au Brésil.

Le producteur brésilien Tenuta do Bosque a remporté deux médailles d'or et deux médailles d'argent pour sa première participation au Concours mondial de l'huile d'olive NYIOOC 2026, avec trois huiles monovariétales et un assemblage.

Pour son fondateur, Rogério Khmayis, ce succès marque l’aboutissement de près de trois décennies de recherche agricole, d’expérimentation, de voyages en Europe et d’une passion de toute une vie pour les oliviers.

« Je suis né sous un olivier au Moyen-Orient. Ma mère, effrayée par les bombardements pendant la guerre, cherchait refuge sous un olivier millénaire », a confié M. Khmayis à Olive Oil Times. « Lorsque je suis parti en Italie pour étudier la médecine vétérinaire, j’ai vu des oliviers partout et j’ai rêvé d’avoir ma propre exploitation. À mon arrivée au Brésil, je me suis demandé pourquoi il n’y avait pratiquement pas d’oliviers ici. »

Des oliveraies s’étendent sur les collines vallonnées de la Tenuta do Bosque à Guaíba, dans l’État du Rio Grande do Sul, où près de trois décennies d’expérimentation ont permis de mettre en place une exploitation oléicole primée.

Khmayis a passé une partie de sa jeunesse en Sicile, où il a étudié la médecine vétérinaire à Messine et vécu près de Milazzo, où les oliveraies, les vignobles et les vergers d’agrumes composaient le paysage agricole.

« Il y avait du soleil, il y avait de l’eau, il y avait tout. Il y avait des vignobles, comme en Italie, mais il n’y avait pas d’oliviers », se souvient-il.

« Quand je demandais aux gens pourquoi ils ne cultivaient pas d’olives, ils me répondaient que ce n’était pas possible. Mais je continuais à leur demander : s’ils peuvent produire des olives en Uruguay, au Chili et en Argentine, où les conditions sont similaires, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire ici ? »

À la fin des années 1990, Khmayis avait commencé à s’essayer à la culture de l’olivier sur sa propriété de Guaíba, dans l’État du Rio Grande do Sul, où il élevait également des bovins et des chèvres.

« Tout le monde pensait que j’étais fou. On m’appelait “o louco da oliveira”, le fou des oliviers », raconte-t-il. « Personne ne croyait que ces arbres pouvaient pousser ici. Je n’avais ni la technologie ni l’expérience nécessaires, et quand je demandais de l’aide, les gens ne me prenaient pas au sérieux. »

Des rangées de vignes s’étendent à flanc de colline à la Tenuta do Bosque, à Guaíba, dans le sud du Brésil, où la culture de l’olivier s’inscrit dans le cadre d’une exploitation agricole diversifiée qui comprend également des vignobles et un élevage.

Khmayis a importé de jeunes oliviers d’Italie et du Moyen-Orient et les a testés dans différents types de sols. Une fois, il a rapporté environ 500 jeunes plants au Brésil et en a perdu près de la moitié.

« J’ai passé dix ans à essayer », a-t-il déclaré. « J’avais l’habitude de faire le tour du voisinage pour demander aux gens si je pouvais planter quelques arbres près de chez eux, afin de tester différents sols et de comprendre comment les plantes réagissaient. J’ai importé de nombreux arbres et j’en ai offert beaucoup. »

La variété Frantoio a été l’une des premières qu’il a testées, mais ses besoins en froid se sont avérés difficiles à satisfaire. Sur les conseils d’un spécialiste italien, il a commencé à expérimenter avec l’Arbequina, avant d’ajouter par la suite la Picual et la variété grecque Koroneiki.

Aujourd’hui, Tenuta do Bosque gère environ 50 hectares d’oliveraies, auxquels s’ajoutent 20 hectares en cours de culture. Selon Khmayis, le domaine compte environ 3 000 oliviers matures et productifs, en plus de ses vignobles et de ses activités d’élevage.

Au-delà de ses principales variétés, l’exploitation mène des essais avec la Nabali, une variété d’olive traditionnelle cultivée au Levant, notamment en Palestine et en Jordanie.

« Son élégance et ses saveurs exceptionnelles sont remarquables », a déclaré M. Khmayis. La production reste limitée, et le domaine utilise la majeure partie de l’huile ainsi obtenue dans ses assemblages.

Les oliveraies sont cultivées sans irrigation, en s’appuyant sur les précipitations de la région et le relief naturellement en pente, qui assure le drainage.

Pendant des années, l’absence d’installations de pressage à proximité a empêché le domaine de maîtriser pleinement sa production d’huile d’olive.

« Nous devions transporter nos olives jusqu’à 200 kilomètres de là pour les faire transformer », explique M. Khmayis. « C’était une charge de travail énorme. Parfois, je me disais qu’il valait mieux vendre les olives et ne produire qu’une petite quantité d’huile d’olive. Jusqu’à l’année dernière, ce sont ceux qui achetaient mes olives qui remportaient les prix », a-t-il ajouté.

Le soleil se couche sur les oliveraies de la Tenuta do Bosque à Guaíba, dans le sud du Brésil, où le fondateur Rogério Khmayis a passé près de trois décennies à développer la culture de l’olivier.

Un tournant décisif s’est produit avec l’investissement dans un moulin à huile moderne sur le domaine, qui a commencé à fonctionner en 2026. L’installation peut traiter 1 500 kilogrammes d’olives par heure, ce qui permet à l’entreprise de contrôler directement l’extraction et de réduire considérablement le délai entre la récolte et le broyage.

« Désormais, nous cueillons les olives et, en moins de deux heures, nous produisons déjà de l’huile d’olive », a déclaré M. Khmayis. « Cela change la qualité de l’huile. C’est pourquoi nous étions si heureux de remporter les Gold Awards à New York. C’est le fruit de notre travail. »

D’autres producteurs ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation des équipements du domaine, et Tenuta do Bosque prévoit de mettre ses installations de broyage à leur disposition dès la prochaine récolte.

Malgré ce nouveau moulin, les coûts énergétiques élevés, la pénurie de main-d’œuvre saisonnière pour la taille et les conditions météorologiques imprévisibles restent des défis de taille.

« Le plus gros problème, franchement, c’est le climat et l’eau », a-t-il déclaré. « Nous avons eu trop de pluie. Les mois de septembre et octobre sont particulièrement importants en raison de la floraison, et des précipitations excessives peuvent nuire à la production. »

Néanmoins, M. Khmayis a qualifié la saison 2026 de l’une des meilleures récoltes de l’histoire récente de la région, en phase avec la reprise générale de la production d’huile d’olive au Brésil.

Pour relever ces défis, il faut également investir dans la technologie et dans une expertise spécialisée. M. Khmayis a indiqué que le matériel de récolte peut coûter plusieurs fois plus cher au Brésil qu’en Europe. L’entreprise a également mis en place l’utilisation de drones pour les traitements agricoles.

« Avec un tracteur, certains traitements pouvaient prendre dix jours », a-t-il expliqué. « Avec un drone, nous pouvons les réaliser en un ou deux jours. »

Il a également souligné l’importance des connaissances agronomiques spécialisées, qui faisaient largement défaut au niveau local lorsqu’il a commencé ses expériences.

« Les olives, ce n’est pas du maïs ni du riz. Il faut de la technologie, il faut de l’expérience », a déclaré M. Khmayis. « Il ne suffit pas de suivre une formation. Il faut se rendre là où l’on cultive des olives depuis des siècles et apprendre directement de cette expérience. »

M. Khmayis s’est également penché sur l’histoire de la culture de l’olivier à Guaíba.

Selon M. Khmayis, des oliviers ont été plantés dans la région dès les années 1950, et au moins un d’entre eux subsiste encore aujourd’hui. Les recherches qu’il a menées avec un ami dans un musée de Porto Alegre ont mis au jour des archives historiques attestant de tentatives antérieures d’introduction de la culture de l’olivier dans la commune.

En collaboration avec les autorités locales, il a promu un projet visant à planter 100 oliviers dans les espaces publics de Guaíba. Il a indiqué que 17 avaient déjà été plantés, tandis que d’autres avaient été offerts à des écoles locales.

« Je veux apprendre aux enfants ce qu’est un olivier », a-t-il déclaré sur le ton de la plaisanterie. « Peut-être qu’alors leurs parents commenceront à acheter de l’huile d’olive. »

Un jeune visiteur découvre des olives fraîchement récoltées à la Tenuta do Bosque, dans le sud du Brésil. « Je veux apprendre aux enfants ce qu’est un olivier », a déclaré le fondateur Rogério Khmayis. « Peut-être qu’alors leurs parents commenceront à acheter de l’huile d’olive. »

Faire découvrir aux consommateurs l’olivier et les qualités de l’huile d’olive extra vierge est également au cœur des projets du domaine visant à développer l’oléotourisme.

La fille de M. Khmayis, Yasmin Sabioni, qui supervise le développement de ces activités, a indiqué que le domaine avait déjà organisé des journées de récolte qui avaient suscité un vif intérêt auprès des visiteurs locaux.

« Je pense que les gens apprennent », a-t-elle déclaré à Olive Oil Times. « Ils ne connaissent pas encore exactement les différences entre les huiles d’olive, mais le processus d’apprentissage a commencé. »

« Lorsque nous participons à des événements, nous proposons des dégustations de chaque huile d’olive car, pour beaucoup de gens, c’est simplement de l’huile d’olive, point », a-t-elle ajouté. « Mais lorsqu’ils goûtent différentes variétés, ils disent toujours : “Je préfère celle-ci, je préfère celle-là.” Certains préfèrent les huiles fruitées, d’autres aiment les saveurs plus épicées ou plus piquantes. C’est ainsi qu’ils commencent à développer leurs propres préférences. »

L’entreprise prévoit d’organiser d’autres événements proposant des dégustations d’huile d’olive, des accords mets-huiles et des visites de domaines.

« Les consommateurs pourront ainsi découvrir une huile d’olive extra vierge de qualité et comprendre la valeur des produits haut de gamme issus de la production locale », a déclaré Mme Sabioni.

« Il faut bien commencer quelque part », a-t-elle conclu.