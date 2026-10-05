La production d'huile d'olive en Grèce devrait rebondir, mais la faiblesse des prix tempère l'optimisme

Après une saison précédente décevante, la production d'huile d'olive en Grèce devrait connaître un rebond significatif, même si les producteurs préviennent que la faiblesse des prix pourrait compromettre les avantages d'une récolte plus abondante.

La production grecque d’huile d’olive devrait rebondir au cours de la campagne agricole 2026/27 après la récolte décevante de la saison dernière, certaines estimations du secteur évaluant le rendement national à environ 300 000 tonnes.

Si ces prévisions se confirment, la Grèce enregistrerait sa plus importante récolte depuis 2022/23, année où le pays avait produit plus de 330 000 tonnes d'huile d'olive.

Ces perspectives optimistes font suite à une saison marquée par de faibles rendements, au cours de laquelle des infestations de ravageurs ont causé des dégâts importants aux olives dans plusieurs régions, contraignant certains producteurs à mettre fin à leur récolte plus tôt que d’habitude.

Dans le sud du Péloponnèse, les oliviers semblent en bonne santé et chargés de fruits.

« Nous nous attendons à une récolte exceptionnelle dans notre région », a déclaré Nikolaos Souretis, propriétaire d’un moulin situé dans la ville côtière de Kyparissia, dans l’ouest de la Messénie.

Ailleurs dans la région, la récolte a déjà commencé par endroits autour de la petite ville de Chora, au centre de la Messénie.

Les agriculteurs locaux cultivent la variété endémique Mavroelia, dont les olives mûrissent généralement plus tôt que la plupart des autres variétés grecques. La récolte de la Koroneiki, variété prédominante de la région, devrait débuter fin octobre.

Selon les premières estimations, la production totale d’huile d’olive de la Messénie pourrait dépasser les 60 000 tonnes cette année.

« Nous nous attendons à une récolte abondante dans notre région, à condition qu’elle se déroule sans contretemps majeurs », a déclaré à Olive Oil Times Giorgos Kokkinos, président de l’association locale de producteurs d’huile d’olive Nileas.

« Une augmentation des précipitations et de l’humidité au cours des deux prochains mois, par exemple, signifierait que les ravageurs de l’olivier, comme le gloeosporium, trouveraient un terrain propice à leur prolifération », a-t-il ajouté.

Au-delà des volumes de production, cependant, l’une des principales préoccupations des producteurs grecs est que les prix de l’huile d’olive à l’origine restent nettement inférieurs à 5 € le litre.

M. Kokkinos a indiqué que les stocks reportés de l’année dernière se vendent actuellement à environ 3,40 € le litre. Il a ajouté que les prix à la production pour la nouvelle récolte s’annoncent également faibles et devraient osciller autour de 4 € le litre pour l’huile d’olive extra vierge.

Il a souligné que les prix à l’origine en Grèce seront influencés dans une certaine mesure par la production espagnole, qui est de loin le plus grand producteur mondial d’huile d’olive et une référence pour les prix de gros à l’échelle mondiale.

« Une production espagnole abondante exercerait une pression sur le secteur grec de l’huile d’olive en réduisant la demande étrangère d’huiles fraîches, ce qui aurait également un impact sur les prix », a-t-il déclaré.

Dans la région voisine de Laconie, les producteurs s’attendent également à un rendement nettement supérieur cette année. La saison dernière, la région n’a produit qu’environ la moitié de sa capacité de production totale, qui s’élève à environ 30 000 tonnes.

Cependant, la faiblesse des prix à la production pèse également sur les producteurs de cette région, car les prévisions d’une offre accrue font craindre une nouvelle pression à la baisse sur les prix.

«Si les prix restent inférieurs à cinq euros le litre, surtout ici où nos olives Athinolia nécessitent plus d’attention que d’autres variétés, je pense que la moitié des oliveraies de la région seront bientôt abandonnées », a déclaré Panagiotis Batzakis, président de l’association Agioi Apostoloi, dans la partie orientale de la région.

Les producteurs locaux ont également indiqué que la demande des négociants et des grands embouteilleurs était actuellement faible, ce qui laisse les cuves de stockage remplies d’huile d’olive reportée de l’année dernière.

Sur l’île de Lesbos, en mer Égée, les producteurs s’attendent également à une récolte plus importante cette année, même si la production devrait désormais être inférieure aux prévisions initiales.

« Il y a de fortes chances que nous n’obtenions que la moitié du rendement initialement prévu sur l’île », a déclaré Babis Papadellis, propriétaire d’un moulin, à la chaîne publique grecque ERT.

M. Papadellis a expliqué que les oliviers de l’île avaient subi un stress thermique dû à des températures plus élevées que d’habitude, ce qui leur a fait perdre une partie importante de leur feuillage. Bien que les récentes précipitations aient stimulé une nouvelle pousse, il a précisé que ces dégâts avaient réduit la capacité des arbres à produire une récolte abondante cette saison.

Les prix à la production à Lesbos ne devraient pas s’écarter de manière significative de ceux pratiqués ailleurs dans le pays et devraient rester proches de 4 € le litre pour l’huile d’olive extra vierge à faible acidité.

Des rendements élevés sont également prévus en Crète pour cette campagne agricole, l’un des fiefs du secteur oléicole grec avec le Péloponnèse.

Selon des estimations préliminaires, les oliviers de l’île pourraient produire jusqu’à deux fois le maigre rendement de l’année dernière, qui s’élevait à environ 40 000 tonnes d’huile d’olive.

Kostis Kekerides, de la coopérative agricole de Zakros près de Lasithi, a déclaré que la production d’huile d’olive dans la région pourrait dépasser les 1 000 tonnes cette année, un chiffre nettement supérieur au rendement annuel moyen d’environ 300 tonnes enregistré ces dernières années.

« La récolte des olives dans notre région débutera début octobre et devrait se prolonger jusqu’en février », a-t-il déclaré à Olive Oil Times. « Nous avons connu des problèmes de sécheresse au cours des trois dernières campagnes agricoles, mais la situation s’annonce bien meilleure cette année grâce aux précipitations abondantes enregistrées dans notre région. »

M. Kekerides a précisé qu’une partie de l’huile d’olive de la coopérative était commercialisée sous l’appellation d’origine protégée (AOP) « Sitia », principalement à destination de l’exportation. Cependant, les négociants achètent la majeure partie de sa production annuelle en vrac.

« Idéalement, nous préférerions vendre toute notre huile d’olive sous une marque, mais cela nécessiterait d’abord de lui trouver un marché », a-t-il déclaré.

D’autres producteurs crétois ont fait écho aux préoccupations exprimées par leurs homologues de la Grèce continentale concernant les faibles prix à la production et les marges bénéficiaires de plus en plus réduites.

« Les frais de récolte, les coûts des engrais et de l’irrigation, ainsi que le coût de l’énergie ont tous explosé », ont-ils déclaré. « Si les prix de l’huile d’olive restent à des niveaux qui ne couvrent pas nos dépenses, nous ne pourrons pas être viables. »

Cependant, l’optimisme concernant la récolte 2026/27 n’est pas partagé par toute la Grèce.

À Stylida, en Grèce centrale, les producteurs locaux se sont regroupés pour protester contre les faibles prix à la production et les prévisions d’une nouvelle récolte médiocre dans la région.

Les producteurs ont reproché aux autorités locales ce qu’ils ont qualifié de mesures insuffisantes pour lutter contre la mouche de l’olivier, qui, selon eux, s’est multipliée dans la région et menace la récolte. Ils ont également réclamé un prix minimum garanti pour l’huile d’olive, suffisant pour couvrir les frais de production et assurer aux producteurs un revenu viable.

« Pour une énième année, la récolte des olives va débuter avec des prix [à la production] bas qui ne couvrent pas les coûts de production », ont déclaré deux associations locales d’oléiculteurs dans un communiqué commun.

« [Les producteurs] constatent que leurs revenus diminuent et qu’ils ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins ni à poursuivre leur activité agricole », ont ajouté les associations.