La production d'huile d'olive en Uruguay a augmenté pour la deuxième année consécutive en 2026, atteignant 1 300 tonnes, selon les données du ministère de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche.

La récolte de 2026 a dépassé les 1 273 tonnes produites en 2025 et les 614 tonnes de 2024, même si la production est restée inférieure de 10 % à la moyenne sur cinq ans.

Les producteurs de tout le pays ont bénéficié de l’arrivée d’El Niño, qui a contribué à atténuer le grave déficit hydrique causé par la sécheresse prolongée de 2023 et 2024. Ces conditions avaient conduit à une récolte historiquement faible en 2024.

Les pluies hivernales abondantes qui ont précédé la récolte de 2026, suivies d’un été ensoleillé et sec, ont favorisé une bonne nouaison dans tout le pays. De nombreux producteurs ont également fait état de rendements en huile supérieurs à la moyenne.

Selon le ministère, plus de 11 millions de kilogrammes d’olives ont été récoltés pour la production d’huile, auxquels s’ajoutent 6 065 kilogrammes destinés aux olives de table. Les chiffres communiqués par 33 moulins interrogés par le ministère indiquent un rendement moyen en huile de 11,7 %.

Les données du ministère indiquent également un marché intérieur relativement dynamique, les producteurs ayant déclaré avoir vendu 64 % de leur huile d’olive en Uruguay et en avoir exporté 20 % supplémentaires.

Le Brésil, l’Espagne et les États-Unis sont restés les principales destinations des exportations d’huile d’olive uruguayenne, tandis que des volumes plus modestes ont également été expédiés vers l’Argentine voisine.

Malgré la hausse de la production et des exportations, l’Uruguay reste un importateur net d’huile d’olive. Un rapport récent de l’Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX) a identifié le pays comme un marché stratégique pour les exportateurs espagnols d’huile d’olive.

Selon l’ICEX, l’Uruguay a importé 2 200 tonnes d’huile d’olive pour une valeur de 11,6 millions de dollars (10,6 millions d’euros) en 2025, contre des exportations de 285 tonnes d’une valeur de 1,2 million de dollars (1,1 million d’euros).

L’institut a indiqué que la consommation d’huile d’olive avait augmenté ces dernières années, atteignant 0,5 litre par habitant. L’Espagne était le premier fournisseur d’huile d’olive de l’Uruguay en 2025, suivie par l’Argentine et l’Italie.

« L’huile d’olive extra vierge gagne en importance en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et d’une préférence pour des produits de meilleure qualité », écrit l’ICEX. « L’huile d’olive conserve une image de produit haut de gamme, même si la croissance du segment intermédiaire encourage sa consommation auprès d’un public plus large. »

Alors que les exportateurs espagnols voient un « potentiel de croissance significatif » en Uruguay, certains producteurs locaux craignent que l’augmentation des importations n’affaiblisse l’industrie nationale.

Des producteurs ont déclaré à Olive Oil Times que de plus en plus d’entreprises uruguayennes importaient de l’huile d’olive pour se prémunir contre la volatilité des récoltes et respecter les contrats d’approvisionnement stricts conclus avec les supermarchés.

Certains producteurs et acteurs du secteur ont également exprimé en privé leurs inquiétudes quant au fait que des entreprises uruguayennes mettent en bouteille des huiles importées et les étiquettent comme « Produit de l’Uruguay ».

Selon les producteurs, ces tendances ont contribué à maintenir les prix de l’huile d’olive uruguayenne à un niveau relativement stable, alors même que les coûts des bouteilles, des produits phytosanitaires et d’autres intrants continuent d’augmenter. L’inflation globale a également exercé une pression supplémentaire, les données gouvernementales faisant état d’une hausse de 4,82 % depuis le début de l’année.

Selon le ministère, le prix moyen de vente en vrac hors taxes de l’huile d’olive uruguayenne a atteint 388 pesos uruguayens (8,77 €), tandis que le prix moyen au détail s’élevait à 478,6 pesos (10,80 €) par litre.

L’un des avantages concurrentiels dont bénéficient les producteurs locaux réside dans le droit de douane de 8,4 % appliqué aux importations d’huile d’olive en provenance de l’Union européenne.

Toutefois, ce droit de douane devrait être progressivement supprimé au cours de la prochaine décennie dans le cadre de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le Mercosur, dont l’Uruguay est l’un des quatre pays membres, dès l’entrée en vigueur de cet accord.

« Il existe un potentiel de croissance important à exploiter en attirant les consommateurs qui passent des huiles de graines à l’huile d’olive », écrit l’ICEX. « L’accord UE-Mercosur améliorera progressivement la compétitivité des huiles d’olive européennes. »

« Les opportunités se multiplient pour l’huile d’olive extra vierge, les produits biologiques et les formats d’emballage innovants, en particulier auprès des jeunes consommateurs », conclut le rapport.