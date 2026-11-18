“Dal punto di vista produttivo, è stato un anno positivo”, ha dichiarato a Olive Oil Times Domenico Buondioli, olivicoltore di quarta generazione a Carpino, nella penisola del Gargano, in Puglia.

Non possiamo aspettarci che siano gli agricoltori a sostenere i costi dei benefici apportati alla società. Il paesaggio è un bene pubblico, ma il costo della manutenzione degli oliveti tradizionali ricade sugli olivicoltori. – Gabriele Scozzafava, Università di Firenze

Le temperature estive insolitamente elevate hanno limitato le infestazioni da mosca dell’olivo nella regione. Tuttavia, le condizioni di crescita favorevoli hanno fatto ben poco per alleviare le preoccupazioni del settore.

«È un peccato che le cose siano andate così», ha affermato Buondioli, descrivendo una stagione caratterizzata dal calo dei prezzi dell’olio d’oliva, da ingenti scorte invendute e da una diffusa incertezza tra olivicoltori e frantoiani mentre si avvicina il raccolto 2026/27.

Spinti dalla ripresa della produzione nell’area mediterranea, i prezzi dell’olio d’oliva sui mercati nazionali e internazionali hanno subito un forte calo. Secondo l’Istituto dei servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), il prezzo medio all’origine dell’olio extravergine di oliva italiano si è attestato a 4,75 euro al chilogrammo nell’ottobre 2026, in calo del 47,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

I lavoratori raccolgono le olive appena mietute in reti negli oliveti della famiglia Buondioli in Puglia, dove l’aumento del costo del lavoro si aggiunge alla pressione esercitata dal calo dei prezzi dell’olio d’oliva.

Anche le scorte di olio d’oliva in Italia sono nettamente superiori rispetto a un anno fa. L’ultimo rapporto dell’Ispettorato per la qualità alimentare e l’antifrode del Ministero dell’Agricoltura italiano indica 194.539 tonnellate metriche in magazzino alla fine di ottobre, con un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

A ottobre, olivicoltori, frantoiani e cooperative hanno manifestato in Puglia contro il calo dei prezzi. Tra gli organizzatori, il comitato «Orgoglio Olivicolo» ha chiesto il riconoscimento ufficiale di una crisi del settore, una tracciabilità più rigorosa delle importazioni e controlli antifrode, nonché misure di stoccaggio d’emergenza a sostegno dei prezzi alla produzione.

«Le ragioni alla base delle proteste sono assolutamente giustificate», ha affermato Buondioli. «Il problema è in parte legato alla tempistica e in parte all’organizzazione. La tempistica ha coinciso con un periodo in cui o si raccolgono le olive o le si perdono».

«A mio avviso, occorre distinguere tra due prodotti: l’olio d’oliva di base e l’olio d’oliva di qualità», ha aggiunto. «Le proteste degli ultimi giorni hanno riguardato essenzialmente il prodotto di base».

Secondo Angelo Frascarelli, professore di economia agraria all’Università di Perugia, l’attuale andamento dei prezzi va considerato nel contesto delle condizioni di mercato eccezionali degli ultimi anni.

I prezzi dell’olio extravergine di oliva italiano hanno oscillato tra i 4,20 e i 4,30 euro al chilogrammo durante la prima metà del 2022, prima di salire oltre i 9,50 euro a causa delle gravi carenze produttive che hanno colpito la Spagna e altri produttori mediterranei.

«La domanda è: perché i prezzi sono aumentati? Perché un prodotto che valeva 4,20 euro è arrivato a 9,70 euro?», ha affermato, spiegando che anche la carenza di olio d’oliva standard sui mercati internazionali aveva fatto salire i prezzi italiani.

«I produttori hanno finito per credere che quello fosse il prezzo giusto. Ma non lo era», ha detto Frascarelli. «È bastato che la Spagna e il Mediterraneo riprendessero la produzione».

L’attuale quotazione di 4,75 euro non è quindi lontana dal livello compreso tra 4,20 e 4,30 euro che Frascarelli ricorda da prima dell’impennata dei prezzi.

La Spagna, il più grande produttore mondiale di olio d’oliva, ha previsto circa 1,6 milioni di tonnellate per la campagna 2026/27, il 23% in più rispetto alla stagione precedente.

Al contrario, secondo una previsione di ottobre riportata da Olive Oil Times, la produzione italiana di olio d’oliva per il 2026/27 si attesterebbe tra le 270.000 e le 290.000 tonnellate metriche, circa il 20% in meno rispetto alla stagione precedente, nonostante le condizioni favorevoli descritte da Buondioli nel Gargano.

Buondioli ha stimato che la sola raccolta possa costare a un’azienda olivicola consolidata della sua zona da 3 a 3,50 euro per ogni chilogrammo di olio d’oliva che verrà prodotto. Ha descritto un’operazione di raccolta che coinvolge cinque lavoratori e attrezzature meccaniche, il cui costo giornaliero può aggirarsi intorno ai 1.200 euro. Tali spese non includono i costi annuali di gestione degli oliveti e di molitura.

Domenico Buondioli raccoglie le olive appena mietute negli oliveti di famiglia in Puglia, dove l’aumento dei costi di produzione e il calo dei prezzi dell’olio d’oliva stanno riducendo i margini dei coltivatori.

Buondioli ha sottolineato i forti aumenti registrati negli ultimi anni nei costi del carburante agricolo, della manodopera, della manutenzione delle attrezzature e dell’imballaggio.

«È aumentato tutto», ha affermato Buondioli. «Sono aumentate le bottiglie, sono aumentate le scatole, sono aumentate le etichette, sono aumentati i tappi». Ha citato un componente di un macchinario il cui costo di sostituzione era passato da 260 a 560 euro.

Queste sfide non interessano tutti i produttori italiani allo stesso modo. Frascarelli ha messo in guardia dal considerare l’olivicoltura italiana come un unico sistema produttivo.

Ha individuato tre grandi categorie, ciascuna delle quali deve affrontare condizioni economiche diverse: oliveti “eroici” coltivati in zone difficili come pendii ripidi o terrazzati; oliveti tradizionali con meccanizzazione limitata; e aziende moderne e più produttive che hanno investito in tecnologia ed efficienza.

«La prospettiva di non raccogliere le olive riguarda principalmente la seconda categoria, che si trova al limite tra redditività e perdite operative, soprattutto in un momento in cui è sempre più difficile reperire manodopera», ha affermato, riferendosi agli oliveti tradizionali.

«Il problema oggi potrebbe riguardare meno i prezzi che i costi, in particolare quelli della manodopera», ha dichiarato a Olive Oil Times Gabriele Scozzafava, economista agrario dell’Università di Firenze. «Oltre all’onere finanziario, c’è anche la difficoltà di reperire manodopera. La raccolta manuale è diventata particolarmente impegnativa».

In un recente studio, Scozzafava e il collega ricercatore Tommaso Fantechi hanno esaminato la redditività economica a lungo termine degli oliveti tradizionali, intensivi e ad altissima densità in una zona collinare della Toscana.

Nello studio, si è ipotizzato che gli oliveti tradizionali producessero 400 chilogrammi di olio d’oliva per ettaro, con costi di raccolta annuali pari a 1.800 euro per ettaro. Gli oliveti ad altissima densità, al contrario, sono stati ipotizzati con una resa di 1.500 chilogrammi per ettaro, con costi di raccolta annuali pari a 1.000 euro per ettaro.

Secondo il modello dei ricercatori, la sostenibilità economica senza il sostegno della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea richiederebbe un prezzo dell’olio d’oliva di 9,60 euro al chilogrammo per gli oliveti tradizionali in quelle colline toscane, rispetto ai 6,97 euro per i sistemi intensivi e ai 4,13 euro per quelli ad altissima densità.

Frascarelli ha affermato che le indicazioni geografiche e la differenziazione dei prodotti possono aiutare i coltivatori a ottenere prezzi più elevati, ma la certificazione da sola non offre alcuna garanzia.

«La differenziazione è certamente la strada più promettente, a condizione che i consumatori la riconoscano», ha affermato.

I dati ISMEA relativi a ottobre 2026 mostrano che l’olio extravergine di oliva certificato con la Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Terra di Bari” era quotato in media a 4,59 euro al chilogrammo. Nello stesso mese, l’olio d’oliva a Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Toscano» ha registrato una media di 12 euro al chilogrammo, mentre l’olio d’oliva DOP «Garda» ha raggiunto i 14 euro.

Sebbene una media nazionale per l’olio extravergine di oliva italiano non sia direttamente comparabile con la quotazione di una singola DOP, il prezzo di 4,59 € della DOP “Terra di Bari” era inferiore alla media nazionale dell’ISMEA di 4,75 € per l’olio extravergine di oliva italiano in quel mese.

Frascarelli ha osservato che l’abbondante offerta e il minore riconoscimento da parte dei consumatori possono mantenere gli oli certificati vicini ai prezzi standard di mercato.

«La gestione collettiva dell’offerta potrebbe consentire ai produttori di negoziare direttamente con l’industria e i rivenditori e assicurarsi un certo vantaggio in termini di prezzo, sebbene non sostanziale», ha aggiunto Frascarelli.

Per Buondioli, la cui azienda di famiglia produce olio extravergine di oliva biologico, convincere i consumatori italiani a pagare di più per la qualità rimane una sfida importante.

Domenico Buondioli, olivicoltore di quarta generazione in Puglia, afferma che le condizioni favorevoli del raccolto sono state oscurate dal calo dei prezzi dell’olio d’oliva e dall’aumento dei costi di produzione.

«Se sugli scaffali del supermercato trovi un olio extravergine di oliva a 5 euro al litro e un altro a 12 euro, puoi immaginare cosa succede», ha detto.

«In Italia, tutti hanno uno zio o un cugino di cui si fida per l’olio d’oliva», ha aggiunto Buondioli. «Il passaparola conta più di qualcuno che non conoscono e che cerca di vendere loro un prodotto».

Di conseguenza, la sua azienda di famiglia si è orientata sempre più verso i mercati internazionali. «Produciamo qualità e, in sostanza, la esportiamo», ha affermato.

Dora Desantis, presidente del gruppo olio d’oliva di Assitol, l’associazione italiana dell’industria degli oli alimentari, ha affermato che il settore deve affrontare pressioni specifiche.

«Quando i prezzi calano, il valore delle azioni delle aziende diminuisce e le imprese possono trovarsi a vendere in un mercato che non riconosce più i loro costi di acquisto originari», ha dichiarato a Olive Oil Times.

A suo avviso, anche le richieste dei rivenditori di prezzi all’ingrosso più bassi complicano la pianificazione e gli investimenti.

«Chiediamo ai rivenditori di riflettere sul continuo utilizzo dell’olio extravergine di oliva come prodotto di richiamo in promozioni a prezzi inferiori al costo», ha affermato. «Il rischio è che un prezzo eccezionalmente basso diventi ciò che i consumatori percepiscono come normale».

Il contributo degli oliveti tradizionali e “eroici” va ben oltre la produzione di olio d’oliva.

«Non possiamo aspettarci che siano gli agricoltori a sostenere i costi per fornire benefici alla società. Il paesaggio è un bene pubblico, ma il costo di mantenimento degli oliveti tradizionali ricade sul coltivatore», ha affermato Scozzafava.

Gli oliveti tradizionali possono contribuire alla salvaguardia del paesaggio, alla conservazione della biodiversità e alla protezione dei versanti collinari grazie ai muretti a secco. Questi benefici, spesso descritti dagli economisti come esternalità positive, non si traducono necessariamente in prezzi più elevati per l’olio d’oliva prodotto.

Lo studio di Scozzafava e Fantechi ha stimato che, anche con gli attuali sostegni della PAC, gli oliveti tradizionali presentano un deficit di redditività annuo di circa 950 euro per ettaro rispetto ai sistemi intensivi e di 3.104 euro rispetto agli oliveti ad altissima densità.

Queste cifre potrebbero aiutare a orientare il sostegno pubblico, ma Scozzafava ha sottolineato che non misurano il valore dei benefici ambientali e culturali, che richiedono una valutazione specifica per ogni sito.

Ha inoltre avvertito che la modernizzazione da sola non può colmare il divario. La meccanizzazione limitata, l’invecchiamento della popolazione agricola e l’insufficiente assistenza tecnica rimangono ostacoli significativi, rendendo essenziale un intervento pubblico mirato per preservare i paesaggi oliveti economicamente vulnerabili.

Per Desantis, preservare l’olivicoltura italiana significa anche proteggere la diversità delle cultivar e i profili regionali dell’olio d’oliva. I frutteti moderni e altamente meccanizzati, tuttavia, si basano spesso su una gamma limitata di varietà.

«Se vogliamo che la modernizzazione eviti una graduale perdita della nostra identità varietale, dobbiamo investire nella ricerca», ha affermato. «In alcune aree possiamo migliorare significativamente la competitività attraverso l’innovazione, la meccanizzazione e una migliore organizzazione della produzione. In altre aree, molti interventi risultano molto più difficili».

Per quei territori, Desantis ha chiesto politiche pubbliche mirate per preservare i paesaggi, la biodiversità e il patrimonio culturale, il cui valore va ben oltre la produzione di olio d’oliva.

«Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che non esiste un unico futuro per l’olivicoltura italiana», ha affermato.

La legge di sostegno all’agricoltura ColtivaItalia, approvata in via definitiva dal Senato il 4 novembre, stanzia 300 milioni di euro per interventi nel settore olivicolo nell’ambito del Piano Nazionale Olivicolo 2026–2030.

L’ISMEA ha inoltre stanziato 40 milioni di euro in prestiti a tasso zero per i frantoi in difficoltà di liquidità.

Entrambe le misure rispondono a esigenze strutturali di investimento o di liquidità, ma nessuna delle due garantisce direttamente prezzi più elevati ai coltivatori.

De Santis ha affermato che l’Italia deve decidere quale tipo di olivicoltura intende sviluppare, riconoscendo che territori diversi richiederanno soluzioni diverse.

«Altrimenti, rischiamo di promettere agli olivicoltori un livello di remunerazione che il mercato da solo non può garantire», ha concluso.