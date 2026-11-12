Il successo dell’olio d’oliva croato supera l’offerta interna

La Croazia si è guadagnata una reputazione eccezionale per l’olio d’oliva di alta qualità, ma ne produce meno della metà rispetto a quanto consumato sul proprio mercato interno.

I produttori croati hanno ottenuto 128 premi su 144 candidature al Concorso mondiale dell’olio d’oliva NYIOOC 2026, tra cui 103 medaglie d’oro e 25 d’argento, proseguendo così una straordinaria serie di riconoscimenti internazionali.

Tuttavia, secondo i dati della Commissione Europea, la produzione croata è stimata a sole 4.226 tonnellate per la campagna 2025/26, a fronte di un consumo interno pari a 8.600 tonnellate. Questo deficit evidenzia il contrasto tra il successo del Paese nel settore dell’olio d’oliva di alta qualità e la sua limitata capacità produttiva.

Secondo un’analisi pubblicata da Financije.hr, la produzione croata di olio d’oliva è diminuita di circa il 27% nel 2025, passando da circa 63.000 ettolitri a meno di 46.000 ettolitri. Le importazioni hanno sfiorato i 60.000 ettolitri, con un aumento del 62% rispetto all’anno precedente, superando la produzione interna.

I dati sul commercio estero indicano che lo squilibrio è proseguito anche nel 2026. Citando il Ministero dell’Agricoltura croato, Financije.hr ha riferito che il Paese ha importato 1.996 tonnellate di olio d’oliva per un valore di quasi 10 milioni di euro nei primi cinque mesi dell’anno, mentre ne ha esportate solo 155 tonnellate per un valore di 1,77 milioni di euro. Il deficit commerciale che ne è derivato ha superato gli 8,2 milioni di euro.

Il divario nell’offerta riflette ben più delle semplici fluttuazioni tra un raccolto e l’altro. La coltivazione dell’olivo in Croazia è concentrata in gran parte in Istria e in Dalmazia, dove molti produttori coltivano appezzamenti piccoli o frammentati e fanno ampio ricorso al lavoro manuale. L’espansione della produzione in tali aziende agricole presenta delle sfide che le aziende più grandi e meccanizzate in altre zone del Mediterraneo non affrontano nella stessa misura.

L’OPG Nikolic, un’azienda a conduzione familiare nei pressi di Šibenik, in Dalmazia, ne è un esempio. La famiglia ha riportato in vita oliveti trascurati e ora coltiva circa 1.000 ulivi, principalmente della varietà autoctona Oblica, raccogliendo interamente a mano. Durante la raccolta precedente, circa 15 membri della famiglia hanno impiegato quasi un mese per raccogliere circa 25 tonnellate di olive.

«Vogliamo che le persone capiscano da dove proviene l’olio d’oliva di alta qualità e quanta fatica e passione ci siano dietro», ha dichiarato a Olive Oil Times Mladena Nikolic, responsabile del marketing e delle vendite dell’azienda agricola.

Ante Nikolic (a sinistra) e Hrvoje Nikolic con i piccoli Antonio e Leon nell’azienda olivicola di famiglia vicino a Šibenik, in Dalmazia, dove la famiglia Nikolic ha riportato in vita uliveti abbandonati e ha creato un’azienda olearia pluripremiata basata su una produzione su piccola scala con raccolta manuale.

Questo approccio ad alta intensità di manodopera presenta però anche dei limiti. Nikolic ha affermato che sta diventando sempre più difficile trovare lavoratori disposti a svolgere lavori di raccolta fisicamente impegnativi.

Anche quando le rese migliorano, i costi di produzione possono ridurre sostanzialmente i ricavi dei coltivatori. In un recente articolo dell’Olive Oil Times, un coltivatore dalmata ha calcolato che le spese dirette per la raccolta e la lavorazione di una quantità di olive sufficiente a produrre circa 250 litri di olio ammontano a 2.040 euro. Vendendo l’olio a 20 euro al litro si genererebbero 5.000 euro di ricavi, con un saldo di 2.960 euro al netto di tali spese, ma senza considerare il lavoro del coltivatore né quello dei familiari.

Tali considerazioni economiche aiutano a spiegare perché molti produttori croati puntino a guadagnare di più da quantità relativamente ridotte di olio piuttosto che competere con i maggiori produttori mondiali in termini di prezzo o volume. Il loro approccio pone l’accento sulle varietà locali distintive, sulla vendita diretta, sul posizionamento di fascia alta e sul turismo dell’olio d’oliva.

Mira Lepur, esperta croata di sviluppo e branding, ha sostenuto nel 2025 che il Paese ha bisogno di una strategia più coordinata che colleghi l’olio d’oliva al turismo, all’identità culturale e alla sostenibilità.

Con milioni di visitatori internazionali che ogni anno giungono in Croazia, Lepur vede nel turismo un modo per i piccoli produttori di raggiungere consumatori che non potrebbero mai rifornire solo attraverso i canali di esportazione convenzionali. Una bottiglia portata a casa da un visitatore, ha affermato, può diventare un’ambasciatrice dell’olio d’oliva croato.

«La Croazia non vincerà con i litri, ma può vincere goccia dopo goccia», ha affermato Lepur.

L’enfasi sull’identità regionale sta riscuotendo consensi anche al di fuori della Croazia. Produttori ed esperti di olio d’oliva provenienti da Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro hanno proposto un marchio di qualità denominato “Gioielli dell’Adriatico” per gli oli extravergini di oliva di alta qualità. L’iniziativa mira a contraddistinguere gli oli dell’Adriatico orientale attraverso standard condivisi in materia di composizione chimica, caratteristiche sensoriali e tracciabilità, preservandone al contempo l’identità nazionale e quella dei singoli produttori.

L’aumento della produzione interna rimane un’altra priorità. Le iniziative regionali hanno sollecitato il ripristino degli oliveti abbandonati, la realizzazione di nuovi impianti e l’espansione dell’irrigazione di precisione e di altre tecnologie in grado di migliorare le rese e la resilienza. Queste misure potrebbero contribuire a ridurre il deficit di offerta della Croazia, sebbene il loro impatto dipenda dall’entità degli investimenti e dal grado di adozione.

Per molti produttori, tuttavia, l’opportunità più immediata risiede nel rafforzare il valore dell’olio che già producono. Anni di riconoscimento internazionale hanno contribuito ad affermare l’olio d’oliva croato come prodotto di alta qualità, ma i premi da soli non bastano a coprire i costi di coltivazione, raccolta e immissione sul mercato di tale olio.

Per il mercato interno, le importazioni rimarranno necessarie fintantoché il consumo supererà in modo sostanziale la produzione. Per i coltivatori croati, la questione più rilevante è se il valore attribuito alla qualità possa aumentare abbastanza da sostenere le aziende agricole e le famiglie che lo producono.