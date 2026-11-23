Secondo le stime diffuse lunedì dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), la produzione mondiale di olio d’oliva dovrebbe raggiungere i 3,74 milioni di tonnellate metriche nella campagna agricola 2026/27, con un aumento del 6,4% rispetto alla stagione precedente.

L’aumento previsto, trainato in gran parte dalla ripresa della produzione europea, dovrebbe superare la crescita dei consumi e contribuire a ricostituire le scorte mondiali di olio d’oliva. Nel contempo, si prevede una contrazione del commercio internazionale, il che presenta prospettive contrastanti per i produttori e gli esportatori già sottoposti alla pressione del calo dei prezzi.

Le stime, elaborate sulla base dei dati forniti dai paesi membri del COI durante la riunione annuale degli statistici tenutasi a novembre, indicano che l’offerta globale si sta riprendendo dopo diversi anni di marcata volatilità del mercato.

«Le ultime stime per la campagna 2026/27 indicano un raccolto più abbondante, una domanda globale stabile e una significativa ripresa delle scorte mondiali», ha affermato Abderraouf Laajimi, vicedirettore esecutivo dell’IOC per gli affari operativi.

«Allo stesso tempo, il consumo rimane elevato, mentre il commercio internazionale sta rallentando», ha aggiunto.

La produzione europea guida la ripresa globale

Si prevede che l’Unione europea produca quasi 2,4 milioni di tonnellate di olio d’oliva, pari al 63,9 per cento della produzione globale.

La Spagna, il maggiore produttore mondiale, dovrebbe contribuire con circa 1,6 milioni di tonnellate, pari a quasi il 43% della produzione globale.

Il dato è in linea con le previsioni di ottobre del Ministero dell’Agricoltura spagnolo, pari a 1,603 milioni di tonnellate, con un aumento del 23% rispetto alla campagna precedente. Le piogge primaverili favorevoli e le condizioni di fioritura hanno sostenuto le prospettive, sebbene le elevate temperature estive e le condizioni di raccolta rimangano variabili importanti.

L’aumento previsto ha già spinto il governo a intervenire. Come riportato dall’Olive Oil Times all’inizio di questo mese, le autorità spagnole hanno ordinato ai frantoi di trattenere dal mercato il 12% della loro produzione 2026/27 fino al 30 settembre 2027, al fine di stabilizzare i prezzi.

La misura, pari a circa 188.000 tonnellate, ha diviso il settore. Le organizzazioni agricole hanno generalmente sostenuto gli sforzi volti a proteggere i redditi dei coltivatori, mentre gli imbottigliatori, gli esportatori e alcuni produttori di fascia alta hanno contestato le restrizioni.

Nel resto d’Europa, le prospettive di produzione sono disomogenee.

In Grecia, le stime del settore indicano un raccolto di circa 300.000 tonnellate, potenzialmente il più abbondante del Paese dal 2022/23. I produttori intervistati da Olive Oil Times in ottobre hanno segnalato un miglioramento delle condizioni dopo diverse stagioni difficili, in particolare in alcune zone di Creta, sebbene i prezzi bassi e gli elevati costi operativi rimangano motivo di preoccupazione.

L’Italia si trova ad affrontare una situazione diversa. Una valutazione di ottobre riportata dall’Olive Oil Times ha stimato la produzione italiana tra le 270.000 e le 290.000 tonnellate, circa il 20% in meno rispetto alla stagione precedente. Il prolungato caldo estivo ha ridotto le rese nelle regioni meridionali, in particolare in Puglia, mentre le condizioni più favorevoli nell’Italia centrale e settentrionale hanno compensato solo in parte le perdite.

Il CIO ha inoltre identificato la Turchia e la Tunisia tra i principali produttori mondiali. In Tunisia, una precedente previsione del settore suggeriva che la produzione potesse scendere a circa 300.000 tonnellate dalle circa 500.000 tonnellate della stagione precedente, a causa dell’alternanza di raccolto e delle pressioni legate alle condizioni meteorologiche.

Il consumo cresce più lentamente della produzione

Si prevede che il consumo globale di olio d’oliva raggiunga i 3,42 milioni di tonnellate nel 2026/27, con un aumento di appena lo 0,8% rispetto alla campagna precedente.

Il volume di produzione previsto supererebbe il consumo annuale di circa 320.000 tonnellate. Sebbene tale differenza non si traduca direttamente in un aumento equivalente delle scorte finali, essa avvalora le aspettative del CIO di una sostanziale ripresa delle scorte.

Si prevede che la domanda vari notevolmente da un mercato all’altro. Il consumo nell’Unione europea dovrebbe aumentare del 6,6%, mentre negli altri paesi membri del COI si prevede una crescita del 3,6%.

Al contrario, si prevede che il consumo nei paesi al di fuori dell’IOC diminuisca dell’8,3%, il che suggerisce che la domanda rimanga vulnerabile in alcuni dei principali mercati internazionali del settore.

Spagna e Italia rimarranno i maggiori consumatori dell’Unione europea, con un consumo previsto rispettivamente di 510.000 e 497.100 tonnellate.

La divergenza tra l’aumento della produzione e una crescita dei consumi relativamente modesta potrebbe intensificare la pressione sui prezzi dell’olio d’oliva, in particolare nei mercati in cui i produttori faticano già a coprire i costi di produzione.

In Spagna, le organizzazioni agricole hanno avvertito che il calo dei prezzi alla produzione sta minacciando la redditività degli oliveti tradizionali. Un rapporto di ottobre ha segnalato un calo annuo del 35% dei prezzi dell’olio extravergine di oliva all’origine, passati da 4,90 a 3,19 euro al chilogrammo.

I produttori italiani devono affrontare pressioni simili. In un recente articolo dell’Olive Oil Times, i coltivatori hanno descritto margini sempre più ridotti, poiché i prezzi di mercato più bassi si scontrano con costi di raccolta, manodopera e molitura che rimangono elevati.

Gli Stati Uniti rimangono il principale mercato di importazione

Il COI prevede che le importazioni globali di olio d’oliva diminuiranno del 10,5%, attestandosi a 1,152 milioni di tonnellate nel 2026/27, nonostante l’aumento previsto della produzione mondiale.

Gli Stati Uniti rimarranno il principale importatore, con acquisti previsti pari a 406.400 tonnellate, equivalenti al 35,3% delle importazioni globali.

Anche Brasile, Canada, Giappone, Cina e Australia dovrebbero rimanere tra le principali destinazioni dell’olio d’oliva commercializzato a livello internazionale.

Le prospettive per gli Stati Uniti si inseriscono in un contesto di continue preoccupazioni riguardo ai prezzi al dettaglio e alla politica commerciale. A ottobre, Olive Oil Times ha riportato che i dazi stavano limitando i benefici che i consumatori americani avrebbero altrimenti potuto trarre dai prezzi internazionali più bassi dell’olio d’oliva.

Joseph R. Profaci, direttore esecutivo della North American Olive Oil Association, ha affermato che i dazi hanno creato un’ulteriore barriera di prezzo per i consumatori, proprio mentre il settore cercava di trarre vantaggio dal crescente interesse per i benefici per la salute dell’olio d’oliva.

Il CIO prevede inoltre che le importazioni nell’Unione Europea da paesi extra-UE ammontino complessivamente a circa 188.800 tonnellate, con Spagna e Italia che rappresentano circa il 92% di tali acquisti.

Tale concentrazione riflette l’importanza dei due paesi non solo come produttori e consumatori, ma anche come trasformatori, imbottigliatori e distributori di olio d’oliva proveniente da altri paesi produttori.

Prevista una flessione dell’11,4% delle esportazioni globali

Si prevede che le esportazioni globali di olio d’oliva diminuiscano dell’11,4%, attestandosi a circa 1,194 milioni di tonnellate, con un calo delle spedizioni dall’Unione Europea e dalla Tunisia.

Si prevede che l’aumento delle esportazioni dalla Turchia e da altri fornitori compensi in parte tali cali.

Le prospettive rappresentano un cambiamento significativo per la Tunisia, dove le esportazioni hanno registrato un’impennata durante la campagna agricola 2025/26. Le spedizioni hanno raggiunto le 381.200 tonnellate nei primi dieci mesi di quella stagione, con un aumento del 50,8% rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente.

Tuttavia, la continua dipendenza del Paese dalle esportazioni alla rinfusa ha sollevato preoccupazioni riguardo alla quota di valore che rimane ai produttori tunisini. Oltre l’85% dell’olio d’oliva esportato in quel periodo è stato spedito alla rinfusa, in gran parte verso la Spagna e l’Italia.

All’interno dell’Unione europea, si prevede che Spagna e Italia rappresentino l’85,8% delle esportazioni di olio d’oliva verso destinazioni al di fuori del blocco.

Le previsioni del CIO evidenziano una sfida fondamentale che il settore oleario internazionale deve affrontare: una ripresa della produzione non si traduce necessariamente in maggiori profitti per i coltivatori.

Per i consumatori, una maggiore disponibilità potrebbe contribuire a moderare i prezzi dopo anni di interruzioni dell’approvvigionamento. Per i produttori, tuttavia, raccolti più abbondanti, scorte in ripresa e un rallentamento degli scambi potrebbero rendere la redditività sempre più dipendente dai costi di produzione, dalla differenziazione dei prodotti e dall’accesso ai mercati.

Le stime rimangono preliminari e potrebbero subire variazioni con l’avanzare della raccolta. La produzione effettiva, i consumi e i flussi commerciali determineranno in che misura l’eccedenza prevista si riverserà nella campagna agricola successiva.