クロアチアのオリーブオイルの成功は、国内の供給量を上回っている

クロアチアは高品質なオリーブオイルで非常に高い評価を得ていますが、その生産量は国内市場で消費される量の半分にも満たないのが現状です。

2026年のNYIOOC世界オリーブオイルコンペティションでは、クロアチアの生産者が144点の出品のうち128の賞（金賞103、銀賞25）を獲得し、国際的な評価における目覚ましい快進撃を続けている。

しかし、欧州委員会の統計によると、2025/26収穫年度のクロアチアの生産量はわずか4,226トンと推定されているのに対し、国内消費量は8,600トンに上る。この供給不足は、高級オリーブオイル分野での同国の成功と、限られた生産能力との対照を浮き彫りにしている。

Financije.hrが発表した分析によると、クロアチアのオリーブオイル生産量は2025年に約27％減少し、約63,000ヘクトリットルから46,000ヘクトリットル未満となった。 輸入量は60,000ヘクトリットル近くに達し、前年比62％増となり、国内生産量を上回った。

対外貿易統計によると、この不均衡は2026年にも続いている。 Financije.hrはクロアチア農業省のデータを引用し、同国が今年の最初の5か月間で1,996トンのオリーブオイル（約1,000万ユーロ相当）を輸入した一方、輸出はわずか155トン（177万ユーロ相当）にとどまったと報じた。その結果、貿易赤字は820万ユーロを超えた。

この供給ギャップは、単に収穫量の変動によるものだけではない。クロアチアのオリーブ栽培は主にイストリア半島とダルマチア地方に集中しており、多くの生産者が小規模または細分化された農地を耕作し、手作業に大きく依存している。こうした農場での生産拡大には、地中海沿岸の他の地域にある、より大規模で機械化が進んだ農場が直面していないような課題が伴う。

ダルマチアのシベニク近郊にある家族経営の生産者「OPG ニコリッチ」は、その一例である。 この家族は、放置されていたオリーブ園を再生させ、現在は主に在来種のオブリツァ種を中心に約1,000本のオリーブの木を栽培しており、収穫はすべて手作業で行われている。前回の収穫では、約15人の家族が1か月近くかけて、およそ25トンのオリーブを収穫した。

「高品質なオリーブオイルがどこから来るのか、そしてその背後にどれほどの労力と情熱が注がれているのか、人々に理解してもらいたい」と、同農場のマーケティングと販売を統括するムラデナ・ニコリッチ氏は『Olive Oil Times』に語った。

アンテ・ニコリッチ（左）とフルヴォイェ・ニコリッチ、そして幼いアントニオとレオンが、ダルマチアのシベニク近郊にあるニコリッチ家のオリーブ農園で。ニコリッチ家はここで、放置されていたオリーブ園を再生させ、小規模で手摘みによる生産を軸に、数々の賞を受賞するオリーブオイル事業を築き上げた。

しかし、この労働集約的な手法にも限界がある。ニコリッチ氏によると、肉体的に過酷な収穫作業を引き受けてくれる労働者を見つけることが、ますます困難になっているという。

収穫量が増加したとしても、生産コストによって生産者の収益は大幅に減少する可能性がある。最近の『オリーブオイル・タイムズ』の報道によると、あるダルマチアの生産者は、約250リットルのオリーブオイルを生産するのに十分な量のオリーブを収穫・加工するための直接経費を2,040ユーロと算出した。 オリーブオイルを1リットルあたり20ユーロで販売した場合、売上高は5,000ユーロとなり、経費を差し引いた後の利益は2,960ユーロとなるが、これには生産者自身の労働や家族による労働の対価は含まれていない。

こうした経済的実情は、多くのクロアチアの生産者が、世界最大の生産者たちと価格や生産量で競争するのではなく、比較的少量のオリーブオイルからより多くの収益を得ることに注力している理由を説明する一因となっている。彼らのアプローチは、特徴的な地元品種、直販、プレミアムなポジショニング、そしてオリーブオイル観光を重視している。

クロアチアの開発・ブランディングの専門家であるミラ・レプル氏は2025年、同国にはオリーブオイルを観光、文化的アイデンティティ、持続可能性と結びつける、より協調的な戦略が必要だと主張した。

毎年数百万人の外国人観光客がクロアチアを訪れる中、レプル氏は、観光を、小規模生産者が従来の輸出ルートだけでは決して供給できない消費者層にリーチするための手段と捉えている。観光客が持ち帰る1本のボトルが、クロアチア産オリーブオイルの「大使」になり得ると彼女は述べた。

「クロアチアはリットル単位では勝てないが、一滴一滴積み重ねていけば勝てる」とレプル氏は語った。

地域アイデンティティの重視は、クロアチア国外でも支持を集めつつある。 クロアチア、スロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロの生産者やオリーブオイルの専門家たちは、プレミアムなエクストラバージンオリーブオイル向けに「アドリア海の宝石（Jewels of the Adriatic）」という品質認証マークの導入を提案している。この取り組みは、各国のアイデンティティや生産者の独自性を維持しつつ、共通の化学的・官能的基準およびトレーサビリティ基準を通じて、アドリア海東部のオリーブオイルを差別化することを目的としている。

国内生産量の増加も引き続き優先課題である。地域レベルの取り組みでは、放棄されたオリーブ園の再生、新規植栽の実施、そして収量と耐性を向上させ得る精密灌漑やその他の技術の導入が呼びかけられている。これらの措置はクロアチアの供給ギャップを縮小するのに役立つ可能性があるが、その効果は投資規模や導入状況に左右されるだろう。

しかし、多くの生産者にとって、より差し迫った機会は、すでに生産しているオリーブオイルの付加価値を高めることにある。長年にわたる国際的な評価により、クロアチアのオリーブオイルは高級品としての地位を確立してきたが、受賞歴だけでは、栽培、収穫、そして市場への流通にかかるコストを賄うことはできない。

国内市場においては、消費量が生産量を大幅に上回る限り、輸入は引き続き必要となるだろう。クロアチアの生産者にとって、より重要な問題は、品質に付加される価値が、それを生産する農場や家族を支えるのに十分な水準まで高まるかどうかである。