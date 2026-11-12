O sucesso do azeite da Croácia supera a oferta interna do país

A Croácia conquistou uma reputação excepcional pelo seu azeite de alta qualidade, mas produz menos da metade da quantidade consumida em seu mercado interno.

Os produtores croatas conquistaram 128 prêmios entre 144 inscrições no Concurso Mundial de Azeite NYIOOC 2026, incluindo 103 prêmios de ouro e 25 de prata, dando continuidade a uma notável trajetória de reconhecimento internacional.

No entanto, dados da Comissão Europeia estimam a produção croata em apenas 4.226 toneladas para a safra de 2025/26, em comparação com um consumo interno de 8.600 toneladas. Esse déficit ilustra o contraste entre o sucesso do país no segmento de azeite de oliva premium e sua capacidade de produção limitada.

De acordo com uma análise publicada pelo Financije.hr, a produção croata de azeite caiu aproximadamente 27% em 2025, passando de cerca de 63.000 hectolitros para menos de 46.000 hectolitros. As importações chegaram a quase 60.000 hectolitros, um aumento de 62% em relação ao ano anterior, superando a produção nacional.

Os dados do comércio exterior mostram que o desequilíbrio se estendeu até 2026. Citando o Ministério da Agricultura da Croácia, o Financije.hr informou que o país importou 1.996 toneladas de azeite no valor de quase € 10 milhões durante os primeiros cinco meses do ano, enquanto exportou apenas 155 toneladas no valor de € 1,77 milhão. O déficit comercial resultante ultrapassou € 8,2 milhões.

Essa lacuna no abastecimento reflete mais do que apenas flutuações entre as safras. O cultivo de oliveiras na Croácia concentra-se principalmente na Ístria e na Dalmácia, onde muitos produtores cultivam parcelas pequenas ou fragmentadas e dependem fortemente do trabalho manual. Expandir a produção nessas propriedades apresenta desafios que operações maiores e mais mecanizadas em outras regiões do Mediterrâneo não enfrentam na mesma medida.

A OPG Nikolic, uma produtora familiar próxima a Šibenik, na Dalmácia, é um exemplo disso. A família restaurou olivais abandonados e agora cultiva cerca de 1.000 oliveiras, principalmente da variedade nativa Oblica, com colheita inteiramente manual. Durante a colheita anterior, cerca de 15 membros da família passaram quase um mês colhendo aproximadamente 25 toneladas de azeitonas.

“Queremos que as pessoas entendam de onde vem o azeite de alta qualidade e quanto trabalho e paixão há por trás disso”, disse Mladena Nikolic, que gerencia o marketing e as vendas da fazenda, ao Olive Oil Times.

Ante Nikolic (à esquerda) e Hrvoje Nikolic com os jovens Antonio e Leon na fazenda de oliveiras da família perto de Šibenik, na Dalmácia, onde a família Nikolic restaurou olivais abandonados e construiu um negócio premiado de azeite de oliva baseado na produção em pequena escala e na colheita manual.

Essa abordagem, que exige muita mão de obra, também tem seus limites. Nikolic disse que está se tornando cada vez mais difícil encontrar trabalhadores dispostos a realizar colheitas fisicamente exigentes.

Mesmo quando os rendimentos melhoram, os custos de produção podem reduzir substancialmente os lucros dos produtores. Em uma reportagem recente do Olive Oil Times, um produtor da Dalmácia calculou despesas diretas de € 2.040 para colher e processar a quantidade necessária de azeitonas para produzir aproximadamente 250 litros de azeite. Vender o azeite a € 20 por litro geraria € 5.000 em receita, restando € 2.960 após essas despesas, mas antes de contabilizar a mão de obra do produtor ou o trabalho dos familiares.

Essa dinâmica econômica ajuda a explicar por que muitos produtores croatas se concentram em obter maior lucro com quantidades relativamente pequenas de azeite, em vez de competir com os maiores produtores mundiais em preço ou volume. Sua abordagem enfatiza variedades locais distintas, vendas diretas, posicionamento premium e turismo do azeite de oliva.

A especialista croata em desenvolvimento e branding, Mira Lepur, argumentou em 2025 que o país precisa de uma estratégia mais coordenada que conecte o azeite ao turismo, à identidade cultural e à sustentabilidade.

Com milhões de visitantes internacionais chegando à Croácia a cada ano, Lepur vê o turismo como uma forma de os pequenos produtores alcançarem consumidores que nunca poderiam atender apenas por meio dos canais convencionais de exportação. Uma garrafa levada para casa por um visitante, disse ela, pode se tornar uma embaixadora do azeite de oliva croata.

“A Croácia não vai vencer com litros, mas pode vencer gota a gota”, disse Lepur.

A ênfase na identidade regional também está ganhando apoio fora da Croácia. Produtores e especialistas em azeite da Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro propuseram um selo de qualidade chamado “Joias do Adriático” para azeites extravirgens premium. A iniciativa visa distinguir os azeites do Adriático Oriental por meio de padrões compartilhados de composição química, características sensoriais e rastreabilidade, preservando, ao mesmo tempo, suas identidades nacionais e de produtores.

Aumentar a produção doméstica continua sendo outra prioridade. Iniciativas regionais têm defendido a restauração de olivais abandonados, o estabelecimento de novos plantios e a expansão da irrigação de precisão e de outras tecnologias que possam melhorar os rendimentos e a resiliência. Essas medidas poderiam ajudar a reduzir o déficit de oferta da Croácia, embora seu impacto dependa da escala de investimento e da adoção dessas tecnologias.

Para muitos produtores, no entanto, a oportunidade mais imediata reside no fortalecimento do valor do azeite que já produzem. Anos de reconhecimento internacional ajudaram a estabelecer o azeite croata como um produto premium, mas os prêmios, por si só, não compensam os custos de cultivo, colheita e comercialização desse azeite.

Para o mercado interno, as importações continuarão necessárias enquanto o consumo exceder substancialmente a produção. Para os produtores croatas, a questão mais importante é se o valor atribuído à qualidade pode aumentar o suficiente para sustentar as propriedades e as famílias que o produzem.