A produção global de azeite deve atingir 3,74 milhões de toneladas métricas na safra de 2026/27, um aumento de 6,4% em relação à safra anterior, de acordo com estimativas divulgadas nesta segunda-feira pelo Conselho Oleícola Internacional (COI).

O aumento projetado, impulsionado em grande parte pela recuperação da produção europeia, deve superar o crescimento do consumo e ajudar a reabastecer os estoques globais de azeite de oliva. Enquanto isso, prevê-se que o comércio internacional sofra uma contração, apresentando um panorama misto para produtores e exportadores que já enfrentam pressão devido à queda dos preços.

As estimativas, compiladas a partir de dados apresentados pelos países membros do COI durante a reunião anual de estatísticos em novembro, sugerem que a oferta global está se recuperando após vários anos de forte volatilidade no mercado.

“As estimativas mais recentes para a safra de 2026/27 apontam para uma colheita maior, demanda global estável e uma recuperação significativa dos estoques globais”, disse Abderraouf Laajimi, vice-diretor executivo do COI para assuntos operacionais.

“Ao mesmo tempo, o consumo permanece alto, enquanto o comércio internacional está desacelerando”, acrescentou ele.

Produção europeia impulsiona recuperação global

A União Europeia deve produzir cerca de 2,4 milhões de toneladas de azeite, o que representa 63,9% da produção global.

A Espanha, maior produtora mundial, deve contribuir com aproximadamente 1,6 milhão de toneladas, o que representa quase 43% da produção global.

O número está em linha com a previsão de outubro do Ministério da Agricultura da Espanha, de 1,603 milhão de toneladas, um aumento de 23% em relação à safra anterior. As chuvas favoráveis na primavera e as condições de floração reforçaram as perspectivas, embora as altas temperaturas no verão e as condições de colheita continuem sendo variáveis importantes.

O aumento previsto já motivou a intervenção do governo. Conforme noticiado pelo Olive Oil Times no início deste mês, as autoridades espanholas determinaram que os moinhos retivessem 12% de sua produção da safra 2026/27 do mercado até 30 de setembro de 2027, a fim de estabilizar os preços.

A medida, equivalente a cerca de 188 mil toneladas, dividiu o setor. As organizações agrícolas têm, em geral, apoiado os esforços para proteger a renda dos produtores, enquanto engarrafadores, exportadores e alguns produtores de azeite premium questionaram as restrições.

Em outras partes da Europa, as perspectivas de produção são desiguais.

Na Grécia, estimativas do setor apontam para uma colheita de aproximadamente 300.000 toneladas, potencialmente a maior do país desde 2022/23. Produtores entrevistados pelo Olive Oil Times em outubro relataram melhores condições após várias safras difíceis, particularmente em algumas regiões de Creta, embora os preços baixos e os altos custos operacionais continuem sendo motivo de preocupação.

A Itália enfrenta um panorama diferente. Uma avaliação de outubro divulgada pelo Olive Oil Times estimou a produção italiana entre 270.000 e 290.000 toneladas, aproximadamente 20% abaixo da safra anterior. O calor prolongado do verão reduziu os rendimentos nas regiões do sul, especialmente na Apúlia, enquanto as melhores condições no centro e no norte da Itália compensaram apenas parcialmente as perdas.

O COI também identificou a Turquia e a Tunísia entre os principais produtores mundiais. Na Tunísia, uma previsão anterior do setor sugeria que a produção poderia cair para cerca de 300.000 toneladas, ante aproximadamente 500.000 toneladas na safra anterior, refletindo o ciclo alternado de produção e pressões relacionadas ao clima.

O consumo cresce mais lentamente do que a produção

Espera-se que o consumo global de azeite de oliva atinja 3,42 milhões de toneladas em 2026/27, um aumento de apenas 0,8% em relação à safra anterior.

O volume de produção projetado excederia o consumo anual em aproximadamente 320.000 toneladas. Embora essa diferença não se traduza diretamente em um aumento equivalente nos estoques finais, ela corrobora a expectativa do COI de uma recuperação substancial nos estoques.

Espera-se que a demanda varie consideravelmente entre os mercados. Prevê-se que o consumo na União Europeia aumente 6,6%, enquanto nos demais países membros do COI o crescimento seja de 3,6%.

Em contrapartida, o consumo em países fora do IOC deverá cair 8,3%, sugerindo que a demanda permanece vulnerável em alguns dos principais mercados internacionais do setor.

A Espanha e a Itália continuarão sendo os maiores consumidores da União Europeia, com consumo projetado de 510.000 e 497.100 toneladas, respectivamente.

A divergência entre o aumento da produção e o crescimento comparativamente modesto do consumo pode intensificar a pressão sobre os preços do azeite, particularmente em mercados onde os produtores já enfrentam dificuldades para cobrir os custos de produção.

Na Espanha, organizações agrícolas alertaram que a queda nos preços na porteira está ameaçando a viabilidade dos olivais tradicionais. Um relatório de outubro citou uma queda anual de 35% nos preços do azeite extravirgem na origem, de € 4,90 para € 3,19 por quilograma.

Os produtores italianos enfrentam pressões semelhantes. Em uma reportagem recente do Olive Oil Times, os produtores descreveram margens cada vez menores, à medida que os preços mais baixos de mercado se chocavam com os custos persistentemente altos de colheita, mão de obra e moagem.

Os Estados Unidos continuam sendo o maior mercado de importação

O COI prevê que as importações globais de azeite diminuam em 10,5%, para 1,152 milhão de toneladas em 2026/27, apesar do aumento projetado na produção mundial.

Os Estados Unidos continuarão sendo o maior importador, com compras previstas em 406.400 toneladas, o que equivale a 35,3% das importações globais.

Brasil, Canadá, Japão, China e Austrália também devem permanecer entre os principais destinos do azeite comercializado internacionalmente.

As perspectivas para os EUA surgem em meio a preocupações contínuas com os preços no varejo e a política comercial. Em outubro, o Olive Oil Times informou que as tarifas estavam limitando os benefícios que os consumidores americanos poderiam obter com os preços internacionais mais baixos do azeite de oliva.

Joseph R. Profaci, diretor executivo da Associação Norte-Americana de Azeite de Oliva, afirmou que as tarifas criaram uma barreira de preço adicional para os consumidores, mesmo enquanto o setor buscava capitalizar sobre o crescente interesse nos benefícios do azeite de oliva para a saúde.

O COI também espera que as importações para a União Europeia provenientes de fora do bloco totalizem aproximadamente 188.800 toneladas, sendo que a Espanha e a Itália respondem por cerca de 92% dessas compras.

Essa concentração reflete a importância dos dois países não apenas como produtores e consumidores, mas também como processadores, engarrafadores e distribuidores de azeite proveniente de outros países produtores.

Exportações globais devem cair 11,4%

Prevê-se que as exportações globais de azeite diminuam 11,4%, para aproximadamente 1,194 milhão de toneladas, com uma redução esperada nos embarques da União Europeia e da Tunísia.

Espera-se que os aumentos nas exportações da Turquia e de outros fornecedores compensem parcialmente essas quedas.

Essa perspectiva representa uma mudança notável para a Tunísia, onde as exportações dispararam durante a safra de 2025/26. Os embarques atingiram 381.200 toneladas nos primeiros dez meses daquela safra, um aumento de 50,8% em relação ao período correspondente do ano anterior.

No entanto, a dependência contínua do país em relação às exportações a granel tem suscitado preocupações quanto à parcela do valor retida pelos produtores tunisianos. Mais de 85% do azeite exportado durante esse período foi enviado a granel, grande parte para a Espanha e a Itália.

Dentro da União Europeia, espera-se que a Espanha e a Itália respondam por 85,8% das exportações de azeite para destinos fora do bloco.

As previsões do COI destacam um desafio central enfrentado pela indústria internacional de azeite: a recuperação da produção não se traduz necessariamente em retornos maiores para os produtores.

Para os consumidores, a maior disponibilidade poderia ajudar a moderar os preços após anos de interrupções no abastecimento. Para os produtores, no entanto, colheitas maiores, estoques em recuperação e um comércio mais lento podem tornar a rentabilidade cada vez mais dependente dos custos de produção, da diferenciação do produto e do acesso aos mercados.

As estimativas continuam preliminares e podem sofrer alterações à medida que a colheita avança. A produção, o consumo e os fluxos comerciais reais determinarão qual parte do excedente projetado será transferida para a safra seguinte.