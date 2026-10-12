Como o segundo mandato de Trump está afetando o setor de azeite de oliva

A Associação Norte-Americana de Azeite de Oliva afirma que a promoção do azeite de oliva pelo governo Trump por meio de campanhas de saúde pública criou oportunidades para o setor, mas que as tarifas estão elevando os custos para o consumidor e, potencialmente, limitando o consumo.

As eleições de meio de mandato estão se aproximando rapidamente nos Estados Unidos, com todos os 435 membros da Câmara dos Deputados e 35 senadores em disputa, além de um descontentamento generalizado com o Partido Republicano, atualmente no poder, durante o segundo mandato do presidente Donald J. Trump.

No entanto, o diretor executivo da Associação Norte-Americana de Azeite, Joseph R. Profaci, afirmou que os dois primeiros anos do segundo mandato de Trump não foram ruins para o setor de azeite, mesmo levando em conta o impacto intermitente das tarifas sobre as importações de azeite nos EUA.

Estamos alcançando um público que não fazia parte do mundo do azeite de oliva. – Joseph R. Profaci, Associação Norte-Americana de Azeite de Oliva

“Houve muitos aspectos positivos sob [a liderança de Robert F. Kennedy Jr. no Departamento de Saúde e Serviços Humanos], e acho que o lado bom do que aconteceu nos últimos dois anos supera de longe o lado ruim”, disse Profaci ao Olive Oil Times.

“Ele reuniu uma equipe de assessores que, aparentemente, conhecem muito bem o azeite de oliva e seus benefícios à saúde . Entre eles está [a assessora sênior] Calley Means, que acredito ser uma defensora do azeite de oliva”, acrescentou.

Uma das formas pelas quais o governo Trump apoiou o setor do azeite de oliva foi revisando e finalizando uma norma da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) sobre alegações de saúde , iniciada pelo governo anterior do presidente Joseph R. Biden Jr.

“Quando Trump assumiu o cargo, o novo governo teve um período de revisão antes que a norma entrasse em vigor. Eles a analisaram por algumas semanas e a confirmaram”, disse Profaci. “O azeite de oliva aparece em destaque como um dos produtos que agora podem ser rotulados como saudáveis.”

“A nova regra se aplica a praticamente todos os óleos vegetais para cozinhar com menos de 20% de gordura saturada, o que basicamente inclui todos, exceto o óleo de coco ”, acrescentou ele. “Mas o que eles escolheram usar como símbolo? Uma garrafa de azeite de oliva, com um pequeno ramo de oliveira e azeitonas abaixo dela.”

Profaci também destacou o papel de destaque de um frasco de azeite no centro da pirâmide alimentar repensada pelo governo Trump, elogiando o esforço do governo em substituir as diretrizes alimentares recomendadas por alimentos reais recomendados, o que, em sua opinião, se alinha mais de perto ao entendimento moderno da ciência alimentar e da nutrição — sem entrar no mérito de quais alimentos, além do azeite de oliva, merecem ser promovidos.

No entanto, tem havido muitas críticas à nova pirâmide alimentar, incluindo a ausência de limites nas recomendações para o consumo de carne vermelha ou gordura saturada, apesar de décadas de evidências que associam o alto consumo de gordura saturada a taxas mais elevadas de derrames ou ataques cardíacos.

Profaci disse que prefere se concentrar na relação do governo com o azeite de oliva, em vez de comentar outras políticas de saúde do governo. Em vez disso, ele elogiou a recomendação das novas diretrizes alimentares para que os americanos cozinhem com “ácidos graxos essenciais, como o azeite de oliva”.

Profaci também aplaudiu o papel do novo programa “Real Food Show”, financiado pelo governo e apresentado por Kennedy, que destacou o azeite de oliva no primeiro episódio com o chef convidado Andrew Gruel e, no episódio mais recente , incluiu uma recomendação “innegociável” de Lori Taylor, do Produce Moms, para que as pessoas mantenham em suas despensas azeite de oliva ou de abacate.

No episódio de estreia, Gruel e Kennedy prepararam bolinhos crocantes de salmão acompanhados de uma salada. Gruel começou recomendando assar filés de salmão em “bom azeite de oliva extravirgem ” para “introduzir sabores que viciam” sem aumentar os custos nem recorrer a alimentos ultraprocessados .

No entanto, Gruel também afirmou que o sebo bovino ou o óleo de abacate são substitutos adequados do azeite de oliva — recomendações com as quais alguns profissionais da saúde discordam.

Notavelmente, outras receitas recomendam o óleo de abacate, que também não possui os benefícios à saúde associados ao azeite de oliva extravirgem, especificamente os polifenóis .

Mais adiante no programa, Gruel orientou os telespectadores a usar um quarto de xícara de azeite de oliva extravirgem em um molho vinagrete para a salada de acompanhamento, enfatizando o valor nutricional que ele agrega e que a preparação caseira custa cerca de metade do preço de um molho de salada comprado em loja.

“Aqui temos o Secretário de Saúde e Serviços Humanos ao lado de um chef que está derramando azeite de oliva extravirgem por toda parte”, disse Profaci. “É bastante notável.”

Ele acrescentou que havia exibido o vídeo em uma conferência recente na Espanha, onde membros da indústria local de azeite de oliva comentaram que nenhum membro do governo espanhol faria um endosso tão explícito do produto.

Complementando os esforços de Kennedy para promover alimentos integrais, Profaci disse que uma pesquisa da NAOOA mostrou um aumento nas buscas por palavras-chave no Google relacionadas ao azeite de oliva e a temas afins.

“Constatamos que as buscas por azeite de oliva extravirgem aumentaram cerca de 22% em relação ao ano anterior, enquanto as buscas por todos os outros óleos de cozinha diminuíram aproximadamente na mesma proporção”, disse ele. “Posteriormente, fizemos outra pesquisa para descobrir o que as pessoas estavam perguntando sobre o azeite de oliva extravirgem. De longe, os dois temas mais populares foram cozinhar com ele e seus benefícios à saúde, que ficaram empatados.”

Profaci acrescentou que as perguntas sobre pureza e preço eram insignificantes em comparação, o que, segundo ele, representou uma mudança real no que as pessoas estão interessadas e querem aprender, em comparação com pesquisas anteriores.

“Para mim, este é um momento realmente incomum. Em meus nove anos como diretor executivo, nunca vi um cenário como este”, disse ele. “Estamos alcançando um público que não fazia parte do mundo do azeite de oliva.”

Profaci afirmou que os dados exclusivos da NAOOA corroboram essa afirmação, com a penetração nos lares aumentando de 38,5% para 41,3% em abril de 2025, antes de o governo Trump anunciar sua primeira onda de tarifas .

Apesar dos benefícios aparentes para o consumo de azeite decorrentes dos esforços do governo Trump em relação a mudanças na alimentação, é difícil ignorar o impacto das tarifas.

Profaci acrescentou que os mesmos dados indicavam que o consumo geral nos EUA não aumentou, o que ele atribuiu a uma “barreira de preço”, criada em parte pelas tarifas.

De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o consumo doméstico de azeite de oliva caiu de 454.000 toneladas métricas na safra de 2024/25 para 430.000 toneladas em 2025/26. No entanto, o USDA previu que o consumo voltaria a atingir 454.000 toneladas na safra de 2026/27.

Os EUA implementaram inicialmente uma tarifa de 25% sobre o azeite de oliva em abril de 2025, nos termos da Lei de Emergência Econômica Internacional. Depois que a Suprema Corte dos EUA considerou a medida ilegal, o governo Trump implementou uma tarifa de 10% em março de 2026, sob um marco regulatório distinto.

“Os preços globais do azeite de oliva caíram significativamente, mas, devido às tarifas, esse alívio não está chegando às famílias americanas”, escreveu Profaci ao Representante de Comércio dos EUA em maio.

De acordo com as projeções da NAOOA, os consumidores americanos provavelmente estão gastando de US$ 2 (€ 1,79) a US$ 3 (€ 2,68) a mais por litro de azeite de oliva do que em um cenário sem tarifas, o que representa um acréscimo de cerca de 18% a 25%.

Por sua vez, Profaci afirmou que a NAOOA tem pressionado o governo Trump para excluir as importações de azeite de oliva extravirgem das tarifas, citando seu papel na agenda “Make America Healthy Again” (Tornar os Estados Unidos Saudáveis Novamente).

“Eles concederam isenção ao óleo de coco, mas não ao azeite de oliva”, disse Profaci. “Acredito que a razão seja que eles sabem que o azeite de oliva é muito importante para a economia europeia.”