Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) tarafından Pazartesi günü açıklanan tahminlere göre, küresel zeytinyağı üretiminin 2026/27 hasat yılında bir önceki sezona göre yüzde 6,4 artışla 3,74 milyon metrik tona ulaşması öngörülüyor.

Büyük ölçüde Avrupa'daki üretimdeki toparlanmanın etkisiyle gerçekleşmesi öngörülen bu artışın, tüketim artışını geride bırakması ve küresel zeytinyağı stoklarının yeniden oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor. Öte yandan, uluslararası ticaretin daralacağı tahmin ediliyor; bu durum, zaten düşen fiyatların yarattığı baskı altında olan üreticiler ve ihracatçılar için karışık bir görünüm ortaya koyuyor.

Kasım ayında düzenlenen yıllık istatistikçiler toplantısında IOC üye ülkeleri tarafından sunulan verilerden derlenen tahminler, birkaç yıl süren belirgin piyasa dalgalanmasının ardından küresel arzın toparlanmakta olduğunu gösteriyor.

IOC’nin operasyonel işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Abderraouf Laajimi, “2026/27 hasat yılına ilişkin en son tahminler, daha büyük bir hasat, istikrarlı bir küresel talep ve küresel stoklarda önemli bir toparlanmaya işaret ediyor” dedi.

“Aynı zamanda, tüketim yüksek seviyede seyrederken uluslararası ticaret yavaşlıyor” diye ekledi.

Avrupa üretimi küresel toparlanmaya öncülük ediyor

Avrupa Birliği’nin yaklaşık 2,4 milyon ton zeytinyağı üretmesi ve bu rakamın küresel üretimin yüzde 63,9’unu oluşturması bekleniyor.

Dünyanın en büyük üreticisi olan İspanya’nın, küresel üretimin yaklaşık yüzde 43’ünü temsil eden 1,6 milyon tonluk bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Bu rakam, İspanya Tarım Bakanlığı’nın Ekim ayında yaptığı 1,603 milyon tonluk tahminle uyumludur; bu, bir önceki hasat yılına göre yüzde 23’lük bir artışa işaret etmektedir. İlkbahardaki elverişli yağışlar ve çiçeklenme koşulları bu beklentiyi desteklemiştir; ancak yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar ve hasat koşulları hâlâ önemli değişkenler olarak kalmaktadır.

Beklenen artış, şimdiden hükümetin müdahalesine yol açtı. Olive Oil Times’ın bu ayın başlarında bildirdiği gibi, İspanyol yetkililer fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla, yağhanelere 2026/27 üretimlerinin yüzde 12’sini 30 Eylül 2027 tarihine kadar piyasadan çekmelerini emretti.

Tahmini 188.000 tona denk gelen bu önlem, sektörde görüş ayrılığına yol açtı. Tarım örgütleri genel olarak üreticilerin gelirlerini korumaya yönelik çabaları desteklerken, şişeleyiciler, ihracatçılar ve bazı premium üreticiler bu kısıtlamaları sorguladı.

Avrupa’nın diğer bölgelerinde ise üretim beklentileri dengesizdir.

Yunanistan’da sektör tahminleri, yaklaşık 300.000 tonluk bir hasada işaret ediyor; bu, ülkenin 2022/23 sezonundan bu yana elde edeceği en büyük hasat olabilir. Ekim ayında Olive Oil Times’ın röportaj yaptığı üreticiler, özellikle Girit’in bazı bölgelerinde birkaç zorlu sezonun ardından koşulların iyileştiğini bildirdi; ancak düşük fiyatlar ve yüksek işletme maliyetleri hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

İtalya ise farklı bir tablo ile karşı karşıya. Olive Oil Times tarafından Ekim ayında yayınlanan bir değerlendirmede, İtalya’nın üretiminin 270.000 ile 290.000 ton arasında olacağı ve bunun bir önceki sezona göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olacağı belirtildi. Uzun süren yaz sıcağı, güney bölgelerde, özellikle Puglia’da verimi düşürürken, orta ve kuzey İtalya’daki daha iyi koşullar bu kayıpları yalnızca kısmen telafi etti.

IOC ayrıca Türkiye ve Tunus’u dünyanın önde gelen üreticileri arasında saydı. Tunus’ta, daha önceki bir sektör tahmini, alternatif verim döngüsü ve hava koşullarına bağlı baskılar nedeniyle üretimin önceki sezonun yaklaşık 500.000 ton seviyesinden 300.000 ton civarına düşebileceğini göstermişti.

Tüketim, üretimden daha yavaş artıyor

Küresel zeytinyağı tüketiminin 2026/27 sezonunda 3,42 milyon tona ulaşması bekleniyor; bu, bir önceki hasat yılına göre sadece yüzde 0,8’lik bir artışa tekabül ediyor.

Tahmin edilen üretim hacmi, yıllık tüketimi yaklaşık 320.000 ton aşacaktır. Bu fark, son stoklarda doğrudan eşdeğer bir artışa yol açmasa da, IOC’nin stoklarda önemli bir toparlanma olacağı yönündeki beklentisini desteklemektedir.

Talebin pazarlara göre önemli ölçüde farklılık göstermesi beklenmektedir. Avrupa Birliği’ndeki tüketimin yüzde 6,6 artacağı tahmin edilirken, diğer IOC üye ülkelerinde yüzde 3,6’lık bir artış beklenmektedir.

Buna karşılık, IOC dışındaki ülkelerdeki tüketimin yüzde 8,3 oranında azalacağı öngörülmektedir; bu da, sektörün bazı önemli uluslararası pazarlarında talebin hâlâ kırılgan olduğunu göstermektedir.

İspanya ve İtalya, sırasıyla 510.000 ve 497.100 tonluk tahmini tüketimle Avrupa Birliği’nin en büyük tüketicileri olmaya devam edecek.

Artan üretim ile nispeten mütevazı tüketim artışı arasındaki bu fark, özellikle üreticilerin halihazırda üretim maliyetlerini karşılamakta zorlandıkları pazarlarda zeytinyağı fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir.

İspanya’da tarım örgütleri, düşen çiftlik çıkış fiyatlarının geleneksel zeytinliklerin sürdürülebilirliğini tehdit ettiği konusunda uyarıda bulundu. Ekim ayında yayınlanan bir raporda, sızma zeytinyağı fiyatlarının menşe yerinde yıllık bazda yüzde 35 düşüş göstererek kilogram başına 4,90 avrodan 3,19 avroya gerilediği belirtildi.

İtalyan üreticiler de benzer baskılarla karşı karşıya. Olive Oil Times’ın yakın tarihli bir raporunda, üreticiler, düşük piyasa fiyatlarının sürekli yüksek hasat, işçilik ve sıkım maliyetleriyle birleşmesi nedeniyle kâr marjlarının daraldığını belirtti.

ABD, en büyük ithalat pazarı olmaya devam ediyor

IOC, dünya çapında üretimde öngörülen artışa rağmen, 2026/27 sezonunda küresel zeytinyağı ithalatının yüzde 10,5 azalarak 1,152 milyon tona düşeceğini tahmin ediyor.

ABD, 406.400 tonluk ithalat tahminiyle küresel ithalatın yüzde 35,3’üne denk gelen payla en büyük ithalatçı konumunu koruyacak.

Brezilya, Kanada, Japonya, Çin ve Avustralya’nın da uluslararası zeytinyağı ticaretinde başlıca varış noktaları arasında yer alması bekleniyor.

ABD’ye ilişkin bu öngörü, perakende fiyatları ve ticaret politikası konusundaki endişelerin devam ettiği bir dönemde ortaya çıkıyor. Ekim ayında Olive Oil Times, gümrük vergilerinin, Amerikan tüketicilerin aksi takdirde daha düşük uluslararası zeytinyağı fiyatlarından elde edebilecekleri faydalara engel olduğunu bildirmişti.

Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği (NAOAA) Genel Müdürü Joseph R. Profaci, sektörün zeytinyağının sağlık yararlarına yönelik artan ilgiden yararlanmaya çalışmasına rağmen, gümrük vergilerinin tüketiciler için ek bir fiyat engeli oluşturduğunu belirtti.

IOC ayrıca, Avrupa Birliği dışından AB’ye yapılan ithalatın toplamda yaklaşık 188.800 tona ulaşacağını ve bu alımların yaklaşık yüzde 92’sinin İspanya ve İtalya’ya ait olacağını öngörüyor.

Bu yoğunlaşma, iki ülkenin sadece üretici ve tüketici olarak değil, aynı zamanda diğer üretici ülkelerden temin edilen zeytinyağının işleyicisi, şişeleyicisi ve dağıtıcısı olarak da önemini yansıtmaktadır.

Küresel ihracatın yüzde 11,4 düşmesi bekleniyor

Küresel zeytinyağı ihracatının, Avrupa Birliği ve Tunus’tan gelecek sevkiyatlardaki düşüşün etkisiyle yüzde 11,4 azalarak yaklaşık 1,194 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve diğer tedarikçilerden yapılan ihracat artışlarının, bu düşüşleri kısmen telafi etmesi bekleniyor.

Bu görünüm, 2025/26 hasat yılında ihracatın hızla arttığı Tunus için dikkate değer bir değişimi temsil etmektedir. O sezonun ilk on ayında sevkiyatlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,8 artışla 381.200 tona ulaşmıştır.

Ancak, ülkenin dökme ihracata olan bağımlılığının sürmesi, Tunuslu üreticilerin elde ettiği pay konusunda endişelere yol açmıştır. Bu dönemde ihraç edilen zeytinyağının yüzde 85’inden fazlası dökme olarak sevk edilmiş olup, bunun büyük bir kısmı İspanya ve İtalya’ya gönderilmiştir.

Avrupa Birliği içinde, İspanya ve İtalya’nın, blok dışındaki ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatının yüzde 85,8’ini oluşturması bekleniyor.

IOC’nin tahminleri, uluslararası zeytinyağı endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel bir sorunu vurgulamaktadır: Üretimdeki toparlanma, üreticiler için mutlaka daha yüksek getiriler anlamına gelmez.

Tüketiciler açısından, arzın artması, yıllardır süren tedarik kesintilerinin ardından fiyatların düşmesine yardımcı olabilir. Ancak üreticiler için, daha bol hasat, stokların toparlanması ve ticaretin yavaşlaması, kârlılığı üretim maliyetlerine, ürün farklılaşmasına ve pazarlara erişime giderek daha fazla bağımlı hale getirebilir.

Bu tahminler henüz ön nitelikte olup hasat ilerledikçe değişebilir. Gerçek üretim, tüketim ve ticaret akışları, öngörülen fazlalığın ne kadarının bir sonraki hasat yılına taşınacağını belirleyecektir.