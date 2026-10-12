Trump’ın İkinci Dönemi Zeytinyağı Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği, Trump yönetiminin halk sağlığı mesajları yoluyla zeytinyağını tanıtmasının sektör için fırsatlar yarattığını, ancak gümrük vergilerinin tüketici maliyetlerini artırdığını ve tüketimi potansiyel olarak sınırlayabileceğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ara seçimler hızla yaklaşıyor; seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesinin tamamı ile 35 senatör için oy kullanılacak ve Başkan Donald J. Trump’ın ikinci döneminde iktidardaki Cumhuriyetçi Parti’ye yönelik yaygın bir hoşnutsuzluk söz konusu.

Ancak, Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği Genel Müdürü Joseph R. Profaci, ABD’ye yapılan zeytinyağı ithalatına uygulanan gümrük vergilerinin zaman zaman ortaya çıkan etkisini de hesaba katsak bile, Trump’ın ikinci döneminin ilk iki yılının zeytinyağı sektörü için fena geçmediğini söyledi.

“Zeytinyağı dünyasının bir parçası olmayan bir kitleye ulaşıyoruz. ” – Joseph R. Profaci, Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği

Profaci, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “[Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nda Robert F. Kennedy Jr.’ın liderliği altında] pek çok olumlu gelişme yaşandı ve bence son iki yılda yaşanan olumlu gelişmelerin olumsuzluklardan çok daha ağır bastığını düşünüyorum,” dedi.

“Zeytinyağı ve sağlık yararları konusunda oldukça bilgili görünen bir danışman ekibi oluşturdu. Bunların arasında, zeytinyağının bir destekçisi olduğuna inandığım [kıdemli danışman] Calley Means de bulunuyor,” diye ekledi.

Trump yönetiminin zeytinyağı sektörünü destekleme yollarından biri, Başkan Joseph R. Biden Jr.’ın önceki yönetimi tarafından başlatılan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) sağlık beyanı kuralını gözden geçirip kesinleştirmek oldu.

“Trump göreve geldiğinde, yeni yönetim kuralın yürürlüğe girmesinden önce bir inceleme süresi tanındı. Birkaç hafta boyunca incelediler ve onayladılar,” dedi Profaci. “Zeytinyağı, artık ‘sağlıklı’ etiketi takılabilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.”

“Yeni kural, doymuş yağ oranı yüzde 20’den az olan hemen hemen tüm bitkisel yemeklik yağlar için geçerlidir; bu da temelde hindistancevizi yağı hariç hepsini kapsar,” diye ekledi. “Peki sembol olarak neyi seçtiler? Altında küçük bir zeytin dalı ve zeytinler bulunan bir zeytinyağı şişesi.”

Profaci ayrıca, Trump yönetiminin yeniden tasarladığı besin piramidinin merkezinde yer alan zeytinyağı şişesinin öne çıkan rolüne dikkat çekti ve yönetimin, önerilen beslenme kılavuzlarını önerilen gerçek gıdalarla değiştirme çabasını takdir etti. Profaci, bu yaklaşımın gıda bilimi ve beslenme konusundaki modern anlayışa daha yakından uyduğunu düşünüyor — zeytinyağı dışında hangi gıdaların zeytinyağı dışında hangi gıdaların tanıtılmayı hak ettiğine girmeden.

Ancak, yüksek doymuş yağ tüketiminin inme veya kalp krizi oranlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu gösteren onlarca yıllık kanıtlara rağmen, kırmızı et veya doymuş yağ tüketimine ilişkin önerilerde herhangi bir sınırlama getirilmemesi de dahil olmak üzere, yeni beslenme piramidine yönelik pek çok eleştiri var.

Profaci, yönetimin diğer sağlık politikaları hakkında yorum yapmak yerine, yönetimin zeytinyağıyla olan ilişkisine odaklanmayı tercih ettiğini söyledi. Bunun yerine, Amerikalıların yemeklerini “zeytinyağı gibi esansiyel yağ asitleri” ile pişirmelerini öneren yeni beslenme kılavuzunu övdü.

Profaci ayrıca, Kennedy’nin hükümet tarafından finanse edilen yeni programı “Real Food Show”un rolünü de takdir etti. Programın ilk bölümünde konuk şef Andrew Gruel ile zeytinyağına önemli yer verilmiş, en son bölümde ise Produce Moms’tan Lori Taylor’ın, kilerinizde zeytinyağı veya avokado yağı bulundurmanız yönündeki “tartışmaya açık olmayan” tavsiyesi yer almıştı.

İlk bölümde Gruel ve Kennedy, yanında salata eşliğinde çıtır somon köfteleri hazırladı. Gruel, maliyeti artırmadan veya aşırı işlenmiş gıdalara başvurmadan “bağımlılık yaratan lezzetler sunmak” amacıyla somon filetolarını “kaliteli sızma zeytinyağında ” pişirmeyi önererek başladı.

Ancak Gruel, sığır yağı veya avokado yağının da zeytinyağı için yeterli alternatifler olduğunu belirtti; bu önerilere bazı sağlık uzmanları katılmamaktadır.

Özellikle diğer tariflerde de avokado yağı öneriliyor; ancak bu yağ, sızma zeytinyağıyla ilişkilendirilen sağlık yararlarından, özellikle de polifenollerden yoksundur.

Programın ilerleyen bölümlerinde Gruel, izleyicilere yan salata için hazırlayacakları salata sosunda çeyrek fincan sızma zeytinyağı kullanmalarını söyledi; bunun sağladığı besin değerini vurguladı ve evde hazırlamanın, marketten satın alınan salata sosuna kıyasla yaklaşık yarı yarıya daha ucuza mal olduğunu belirtti.

Profaci, “İşte Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı, her yere sızma zeytinyağı döken bir şefin yanında duruyor,” dedi. “Bu oldukça dikkat çekici.”

Profaci, bu videoyu yakın zamanda İspanya’da düzenlenen bir konferansta gösterdiğini ve orada yerel zeytinyağı sektöründen katılımcıların, İspanyol hükümetinden hiç kimsenin bu ürünü bu kadar açık bir şekilde desteklemeyeceğini belirttiklerini ekledi.

Kennedy’nin doğal gıdaları teşvik etme çabalarını destekleyen Profaci, NAOOA’nın araştırmasının zeytinyağı ve ilgili konular için Google’da yapılan anahtar kelime aramalarında bir artış olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Sızma zeytinyağı aramalarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 22 arttığını, diğer tüm yemeklik yağlara yönelik aramaların ise kabaca aynı oranda azaldığını tespit ettik,” dedi. “Daha sonra, insanların sızma zeytinyağı hakkında ne sorduklarını öğrenmek için başka bir arama yaptık. Açık ara en popüler iki konu, sızma zeytinyağıyla yemek pişirme ve sağlık yararlarıydı; bu iki konu eşit oranda ilgi gördü.”

Profaci, saflık ve fiyatla ilgili soruların buna kıyasla önemsiz düzeyde olduğunu ekledi ve bunun, önceki araştırmalara kıyasla insanların ilgilendiği ve öğrenmek istediği konularda gerçek bir değişim olduğunu belirtti.

“Bana göre bu gerçekten sıra dışı bir dönem. Genel müdür olarak geçirdiğim dokuz yıl boyunca hiç böyle bir ortam görmedim,” dedi. “Zeytinyağı dünyasının bir parçası olmayan bir demografik kitleye ulaşıyoruz.”

Profaci, NAOOA’nın özel verilerinin bu iddiayı desteklediğini belirtti; Trump yönetiminin ilk gümrük vergisi dalgasını açıklamadan önce, Nisan 2025 itibarıyla hane halkı penetrasyonunun yüzde 38,5’ten yüzde 41,3’e yükseldiğini ifade etti.

Trump yönetiminin beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik çabalarının zeytinyağı tüketimine sağladığı bariz faydalara rağmen, gümrük vergilerinin etkisini göz ardı etmek zor.

Profaci, aynı verilerin ABD’deki genel tüketimin artmadığını gösterdiğini de ekledi ve bunu kısmen gümrük vergilerinden kaynaklanan bir “fiyat engeli”ne bağladı.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, yurt içi zeytinyağı tüketimi 2024/25 hasat yılında 454.000 metrik tondan 2025/26'da 430.000 tona düştü. Ancak USDA, tüketimin 2026/27'de 454.000 tona yükseleceğini öngördü.

ABD, ilk olarak Nisan 2025’te Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yasası kapsamında zeytinyağına yüzde 25’lik bir gümrük vergisi uygulamıştı. ABD Yüksek Mahkemesi’nin bu uygulamayı hukuka aykırı bulmasının ardından, Trump yönetimi Mart 2026’da ayrı bir çerçeve kapsamında yüzde 10’luk bir gümrük vergisi uygulamaya koydu.

Profaci, Mayıs ayında ABD Ticaret Temsilcisi’ne yazdığı mektupta, “Küresel zeytinyağı fiyatları önemli ölçüde düştü, ancak gümrük vergileri nedeniyle bu rahatlama Amerikan ailelerine ulaşmıyor” dedi.

NAOOA’nın tahminlerine göre, Amerikalı tüketiciler, gümrük vergilerinin olmadığı bir senaryoya kıyasla zeytinyağının litresi başına 2 dolar (1,79 avro) ila 3 dolar (2,68 avro) daha fazla harcıyor; bu da yaklaşık yüzde 18 ila 25’lik bir fiyat farkı anlamına geliyor.

Profaci ise NAOOA’nın, “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme” gündemindeki rolünü gerekçe göstererek, sızma zeytinyağı ithalatının gümrük vergilerinden muaf tutulması için Trump yönetimine baskı yaptığını belirtti.

“Hindistan cevizi yağına muafiyet verdiler, ama zeytinyağına vermediler,” dedi Profaci. “Bunun nedeninin, zeytinyağının Avrupa ekonomisi için çok önemli olduğunu bilmeleri olduğunu düşünüyorum.”