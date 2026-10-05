Griechische Olivenölproduktion steht vor einem Aufschwung, doch niedrige Preise dämpfen den Optimismus

Nach einer enttäuschenden vergangenen Saison wird für die griechische Olivenölproduktion eine deutliche Erholung erwartet, doch die Erzeuger warnen davor, dass niedrige Preise die Vorteile einer größeren Ernte zunichte machen könnten.

Nach der enttäuschenden Ernte der vergangenen Saison wird für das Erntejahr 2026/27 eine Erholung der griechischen Olivenölproduktion erwartet; einigen Schätzungen der Branche zufolge dürfte der nationale Ertrag bei rund 300.000 Tonnen liegen.

Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde Griechenland die größte Ernte seit 2022/23 verzeichnen, als das Land mehr als 330.000 Tonnen Olivenöl produzierte.

Der optimistische Ausblick folgt auf eine Saison mit geringen Erträgen, in der Schädlingsbefall in mehreren Regionen erhebliche Schäden an den Olivenfrüchten verursachte und einige Erzeuger dazu zwang, ihre Ernte früher als üblich zu beenden.

Im Süden des Peloponnes wirken die Olivenbäume gesund und sind reichlich mit Früchten beladen.

„Wir erwarten in unserer Gegend eine Rekordernte“, sagte der Ölmühlenbesitzer Nikolaos Souretis aus der Küstenstadt Kyparissia im Westen von Messenien.

An anderen Orten in der Region hat die Ernte bereits in einzelnen Gebieten rund um die Kleinstadt Chora in Zentral-Messenien begonnen.

Die lokalen Landwirte bauen die endemische Sorte Mavroelia an, deren Oliven in der Regel früher reifen als die der meisten anderen griechischen Sorten. Die Ernte von Koroneiki, der vorherrschenden Sorte der Region, wird voraussichtlich Ende Oktober beginnen.

Ersten Schätzungen zufolge könnte die gesamte Olivenölproduktion in Messenien in diesem Erntejahr 60.000 Tonnen übersteigen.

„Wir erwarten eine kräftige Ernte in unserer Gegend, vorausgesetzt, es gibt keine ernsthaften Rückschläge“, sagte Giorgos Kokkinos, Vorsitzender des örtlichen Olivenölproduzentenverbands Nileas, gegenüber der Olive Oil Times.

„Erhöhte Niederschlagsmengen und Luftfeuchtigkeit in den nächsten Monaten würden beispielsweise bedeuten, dass Olivenschädlinge wie Gloeosporium einen fruchtbaren Boden für ihre Vermehrung vorfinden würden“, fügte er hinzu.

Abgesehen von den Produktionsmengen ist jedoch eine der Hauptsorgen der griechischen Erzeuger, dass die Olivenölpreise am Ursprungsort deutlich unter 5 € pro Liter bleiben.

Kokkinos sagte, die aus dem letzten Jahr übernommenen Bestände würden derzeit für rund 3,40 Euro pro Liter verkauft. Er fügte hinzu, dass auch die Erzeugerpreise für die neue Ernte schwach ausfallen dürften und sich für natives Olivenöl extra wahrscheinlich bei etwa 4 Euro pro Liter einpendeln werden.

Er wies darauf hin, dass die Preise am Ursprungsort in Griechenland in gewissem Maße von der Produktion in Spanien beeinflusst werden, dem mit Abstand weltweit größten Olivenölproduzenten und Maßstab für die globalen Großhandelspreise.

„Eine reichliche spanische Ernte würde den griechischen Olivenölsektor unter Druck setzen, da sie die Nachfrage aus dem Ausland nach frischem Öl senken und sich somit auch auf die Preise auswirken würde“, sagte er.

Im benachbarten Lakonien rechnen die Erzeuger in diesem Jahr ebenfalls mit einem deutlich höheren Ertrag. In der vergangenen Saison produzierte die Region nur etwa die Hälfte ihrer Gesamtproduktionskapazität von rund 30.000 Tonnen.

Allerdings belasten auch dort die niedrigen Preise am Ursprungsort die Erzeuger, da die Erwartung eines erhöhten Angebots Befürchtungen hinsichtlich eines weiteren Preisdrucks nach unten schürt.

„Wenn die Preise unter fünf Euro pro Liter bleiben, insbesondere hier, wo unsere Athinolia-Oliven mehr Pflege erfordern als andere Sorten, glaube ich, dass die Hälfte der Olivenhaine in der Gegend bald aufgegeben wird“, sagte Panagiotis Batzakis, Vorsitzender des Verbandes Agioi Apostoloi im östlichen Teil der Region.

Lokale Erzeuger gaben zudem an, dass derzeit kaum Nachfrage seitens der Händler und großer Abfüllbetriebe bestehe, sodass die Lagertanks mit Olivenöl aus dem Vorjahr gefüllt blieben.

Auch auf der Ägäisinsel Lesbos rechnen die Erzeuger in diesem Jahr mit einer größeren Ernte, obwohl die Produktion nun voraussichtlich hinter den ursprünglichen Prognosen zurückbleiben wird.

„Es ist wahrscheinlich, dass wir auf der Insel nur die Hälfte des ursprünglich erwarteten Ertrags erzielen werden“, erklärte der Ölmühlenbesitzer Babis Papadellis gegenüber dem griechischen Staatssender ERT.

Papadellis erklärte, die Olivenbäume der Insel hätten unter Hitzestress aufgrund des ungewöhnlich heißen Wetters gelitten, wodurch sie einen erheblichen Teil ihres Laubs verloren hätten. Obwohl die jüngsten Regenfälle neues Wachstum angeregt hätten, habe der Schaden die Fähigkeit der Bäume beeinträchtigt, in dieser Saison eine ergiebige Ernte zu liefern.

Die Erzeugerpreise auf Lesbos dürften sich nicht wesentlich von denen in anderen Teilen des Landes unterscheiden und werden für natives Olivenöl extra mit niedrigem Säuregehalt voraussichtlich bei etwa 4 € pro Liter liegen.

Auch für Kreta, das neben dem Peloponnes eines der Zentren des griechischen Olivenölsektors ist, werden in diesem Erntejahr hohe Erträge prognostiziert.

Nach vorläufigen Schätzungen könnten die Olivenbäume der Insel bis zu doppelt so viel wie den mageren Ertrag des Vorjahres von rund 40.000 Tonnen Olivenöl liefern.

Kostis Kekerides von der Landwirtschaftsgenossenschaft Zakros in der Nähe von Lasithi sagte, die Olivenölproduktion in der Region könnte in diesem Jahr 1.000 Tonnen übersteigen, was deutlich über dem in den letzten Jahren verzeichneten durchschnittlichen Jahresertrag von etwa 300 Tonnen liegt.

„Die Olivenernte in unserer Region wird Anfang Oktober beginnen und voraussichtlich bis Februar andauern“, erklärte er gegenüber der Olive Oil Times. „In den letzten drei Erntejahren hatten wir Probleme mit Dürre, aber dank der ergiebigen Niederschläge in unserer Region sieht es dieses Jahr viel besser aus.“

Kekerides erklärte, ein Teil des Olivenöls der Genossenschaft werde unter dem g.U.-Label „Sitia“ vermarktet, vor allem für den Export. Der Großteil der Jahresproduktion werde jedoch von Händlern als Großware aufgekauft.

„Im Idealfall würden wir es vorziehen, unser gesamtes Olivenöl als Markenöl zu verkaufen, doch dafür müssten wir zunächst den Markt dafür sichern“, sagte er.

Andere kretische Erzeuger schlossen sich den Bedenken ihrer Kollegen auf dem griechischen Festland hinsichtlich der niedrigen Preise am Ursprungsort und der immer knapper werdenden Gewinnspannen an.

„Die Erntekosten, die Kosten für Düngemittel und Bewässerung sowie die Energiekosten sind alle in die Höhe geschossen“, sagten sie. „Wenn die Olivenölpreise auf einem Niveau bleiben, das unsere Kosten nicht deckt, können wir nicht rentabel arbeiten.“

Der Optimismus hinsichtlich der Ernte 2026/27 ist jedoch nicht in ganz Griechenland verbreitet.

In Stylida in Zentralgriechenland haben sich lokale Erzeuger zusammengeschlossen, um gegen die niedrigen Preise am Ursprungsort und die Erwartung einer weiteren schlechten Ernte in der Region zu protestieren.

Die Erzeuger machten die lokalen Behörden für die ihrer Meinung nach unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Olivenfliege verantwortlich, die sich ihrer Aussage nach in der Region stark vermehrt hat und die Ernte bedroht. Sie forderten zudem einen garantierten Mindestpreis für Olivenöl, der ausreicht, um die Produktionskosten zu decken und den Erzeugern ein existenzsicherndes Einkommen zu sichern.

„Ein weiteres Jahr in Folge wird die Olivenernte mit niedrigen [Erzeuger-]Preisen beginnen, die die Produktionskosten nicht decken“, erklärten zwei lokale Olivenölverbände in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„[Die Erzeuger] sehen, dass ihr Einkommen sinkt, und sie sind nicht in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder die Landwirtschaft fortzuführen“, fügten die Verbände hinzu.