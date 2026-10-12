Übersichtsartikel untersucht die Rolle von Olivenöl bei der Verlangsamung des kognitiven Verfalls

Eine neue wissenschaftliche Übersichtsarbeit untersucht, wie natives Olivenöl extra und die mediterrane Ernährung die kognitiven Funktionen schützen können, indem sie Entzündungen, oxidativen Stress und Gefäßrisiken reduzieren.

Eine aktuelle Forschungsübersicht untersucht, wie sich die Einhaltung der Mittelmeerdiät und der Verzehr von nativem Olivenöl extra positiv auf die kognitive Gesundheit auswirken können.

Auf der Grundlage von Metaanalysen mit 730.000 Teilnehmern und aktueller Erkenntnisse aus der Magnetresonanztomographie kamen die Forscher zu dem Schluss, dass viele der Mechanismen, durch die der Verzehr von Olivenöl und die mediterrane Ernährung die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern und Entzündungen lindern, auch die Auswirkungen von leichter kognitiver Beeinträchtigung, Alzheimer und vaskulärer Demenz abmildern.

Bei der Auswertung der Daten untersuchten die Forscher die Auswirkungen der Einhaltung der mediterranen Ernährung auf kardiovaskuläre Risikofaktoren, die entzündungshemmenden und antioxidativen Wirkungen von nativem Olivenöl extra, die Rolle von Olivenöl bei der Schlaganfallprävention sowie verschiedene andere Gesundheitsindikatoren.

„Kurz gesagt zeigt die Studie, dass Olivenöl und die mediterrane Ernährung entzündungshemmende Polyphenole und andere Inhaltsstoffe enthalten, die eine systemische Reaktion zur Milderung vaskulärer Risikofaktoren auslösen und gleichzeitig direkte neuroprotektive Wirkungen entfalten, um dem Ausbruch von Demenz vorzubeugen“, sagte Aitor González-Cidad, Hauptautor der Studie und Medizinstudent im sechsten Studienjahr an der Universität des Baskenlandes.

Die Forscher betonten jedoch die Notwendigkeit weiterer placebokontrollierter klinischer Studien, um die unterstützende ernährungsphysiologische Rolle von nativem Olivenöl extra beim altersbedingten kognitiven Verfall bei älteren Menschen zu bestätigen.

„Zukünftige Forschungsarbeiten müssen klären, wie sich diese Mechanismen in die klinische Praxis umsetzen lassen, indem natives Olivenöl extra und seine Polyphenole isoliert untersucht werden“, schrieben sie.

Ausgehend von der Rolle der Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit bei kognitiven Beeinträchtigungen stellten die Forscher fest, dass Patienten, die sich nach der Mittelmeerdiät mit nativem Olivenöl extra ernährten, ein geringeres Risiko für Bluthochdruck und Adipositas aufwiesen – beides Faktoren, die stark mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vaskulären Symptomen in Verbindung stehen, die wiederum mit kognitiven Beeinträchtigungen assoziiert sind.

Darüber hinaus wiesen die Forscher darauf hin, dass die mediterrane Ernährung direkten Einfluss auf die wichtigsten pathogenen Faktoren einer der Hauptursachen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, nämlich die Atherosklerose, die eine grundlegende Rolle bei der Entstehung der vaskulären Demenz spielt.

Die Einhaltung der mediterranen Ernährung erreichte dies durch die Senkung des Blutdrucks, die Verbesserung der Blutfettwerte und die Verringerung von Entzündungen.

Die Forscher untersuchten zudem die Rolle der Mittelmeerdiät und von nativem Olivenöl extra für die Gefäßgesundheit, deren Verschlechterung in direktem Zusammenhang mit der vaskulären Demenz steht – der zweithäufigsten Demenzform nach der Alzheimer-Krankheit.

Laut der wissenschaftlichen Literatur sind zerebrovaskuläre Erkrankungen, darunter Schlaganfall, chronische zerebrale Ischämie und subkortikale Ischämie sowie Kleingefäßerkrankungen, die Hauptursache für vaskuläre Demenz.

Die Forscher stellten fest, dass die Einhaltung der mediterranen Ernährung mit der Prävention von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen in Verbindung steht, was wiederum die Inzidenz der vaskulären Demenz senkt, und fügten hinzu, dass die mediterrane Ernährung durch die Verbesserung dieser Stoffwechselparameter dazu beiträgt, die Integrität und Funktion der zerebrovaskulären Gefäße zu erhalten

Die Forscher hoben zudem die spezifische Rolle von nativem Olivenöl extra bei diesem Schutz hervor und wiesen darauf hin, dass eine Beobachtungsstudie mit 239 Patienten mit ischämischem Schlaganfall höhere Raten einer vollständigen arteriellen Rekanalisation bei der Einnahme von nativem Olivenöl extra zeigte als bei der allgemeinen Einhaltung der mediterranen Ernährung.

Dieser Befund deutete darauf hin, dass natives Olivenöl extra einzigartige vaskuläre Wirkungen entfaltet, die sich von denen unterscheiden, die allein durch die mediterrane Ernährung erzielt werden.

Unabhängig davon identifizierten die Forscher die Verringerung von oxidativem Stress als einen der wichtigsten Mechanismen, über die sich die mediterrane Ernährung und der Verzehr von nativem Olivenöl extra positiv auf die kognitive Gesundheit auswirken.

Sie stellten fest, dass oxidativer Stress maßgeblich zur Alterung des Gehirns und zur Neurodegeneration beiträgt, was ihn zu einem wichtigen Ansatzpunkt für Maßnahmen zur Verlangsamung des kognitiven Abbaus macht.

In der wissenschaftlichen Literatur wurde festgestellt, dass Schlaganfälle und zerebrale Ischämie – die auftreten, wenn die Durchblutung des Gehirns verringert ist – oxidativen Stress und mitochondriale Dysfunktion weiter verschlimmern können; diese Prozesse stehen im Zusammenhang mit neuronalen Schäden und der Alzheimer-Krankheit.

Im Rahmen ihrer Analyse stellten die Forscher fest, dass die mediterrane Ernährung durch ihre antioxidativen Verbindungen – darunter die Vitamine C und E –, die oxidativen Stress reduzieren und mit verbesserten kognitiven Ergebnissen in Verbindung gebracht werden, dazu beitragen könnte, diesen Effekten entgegenzuwirken.

Die Forscher hoben die Rolle von Ölsäure, Hydroxytyrosol und Oleocanthal bei der Reduzierung von oxidativem Stress, der Verbesserung der Endothelfunktion und der Modulation von Entzündungskaskaden hervor, die an der zerebralen Kleingefäßerkrankung beteiligt sind, welche „eng verbunden“ mit der Pathogenese der vaskulären Demenz ist.

Sie fügten hinzu, dass die positiven Auswirkungen von nativem Olivenöl extra auf den Taillenumfang, die Triglyceride, den Nüchternblutzucker, das High-Density-Lipoprotein (HDL) und systemische Entzündungsfaktoren ebenfalls in direktem Zusammenhang mit einem verringerten zerebrovaskulären Risiko stehen.

Die Forscher fanden zudem heraus, dass natives Olivenöl extra die Gesundheit der Mitochondrien wirksam fördert, indem es die ATP-Produktion steigert und die kognitiven Werte in Rattenmodellen verbessert.

Darüber hinaus fügten sie hinzu, dass die Einhaltung der mediterranen Ernährung aufgrund reduzierter Entzündungen und einer verbesserten Endothelfunktion mit einem geringeren Risiko für hämorrhagische Schlaganfälle in Verbindung gebracht wurde. Der Schlaganfall ist eine der Hauptursachen für vaskuläre Demenz.

Bei der gezielten Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Verzehr von nativem Olivenöl extra und kognitiven Beeinträchtigungen bestätigten die Forscher zudem, dass entzündungshemmende Mechanismen einer Ernährung, die reich an einfach ungesättigten Fettsäuren , Antioxidantien und den in nativem Olivenöl extra enthaltenen Polyphenolen ist, den Spiegel von Interleukin-6 – einem proinflammatorischen Zytokin, das mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht wird – signifikant senken.

Um zu verdeutlichen, wie die positiven Zusammenhänge zwischen nativem Olivenöl extra und der kognitiven Gesundheit miteinander verflochten sind, erklärten die Forscher, dass diese Verbindungen die Mitochondrienfunktion verbessern, was wiederum oxidativen Stress reduziert und die Endothelfunktion verbessert.

Eine verbesserte Endothelfunktion wiederum versetzt den Körper in gesündere Stoffwechselphänotypen und moduliert unter anderem die Expression von Genen, die mit dem Fettstoffwechsel und der Insulinsensitivität in Zusammenhang stehen.

Zurückkommend auf die Rolle von nativem Olivenöl extra bei kognitiven Beeinträchtigungen hoben die Forscher hervor, dass präklinische Studien zeigen, dass Polyphenole die Tau-Hyperphosphorylierung und die Amyloid-beta-Aggregationen beeinflussen können – zwei zentrale pathophysiologische Mechanismen der Alzheimer-Krankheit.

Die Forscher untersuchten zudem den Zusammenhang zwischen den Polyphenolen des nativen Olivenöls extra und dem kognitiven Verfall.

Sie stellten fest, dass Hydroxytyrosol, Oleocanthal, Oleuropein und Luteolin in präklinischen Studien alle mit der Modulation zentraler Mechanismen der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht wurden.

Genauer gesagt stellten sie fest, dass Oleocanthal und Oleuropein die Bildung von neurotoxischen Oligomeren und Fibrillen aus dem Amyloid-beta-Protein hemmen und die Disaggregation bereits gebildeter Amyloid-Strukturen fördern.

Oleocanthal aktiviert zudem nachweislich den Autophagieprozess, der zur Beseitigung von Zelltrümmern beiträgt und die Mitochondrienfunktion verbessert, wodurch ein Schutz vor der Alzheimer-Krankheit entsteht.

Diese Polyphenole haben in ähnlicher Weise die Tau-Phosphorylierung und -Aggregation reduziert, während andere phenolische Verbindungen nachweislich chronische Neuroentzündungen verringern, indem sie die Aktivierung der Mikroglia dämpfen und die Konzentrationen entzündlicher Zytokine senken.

Es wurde zudem nachgewiesen, dass diese phenolischen Verbindungen die p38-MAPK-Signalwege hemmen, die an oxidativem Stress und Neurodegeneration beteiligt sind, und dazu beitragen, den Zyklus der Amyloid-Toxizität zu durchbrechen, wodurch der Nervenzelluntergang verringert wird.

Von hochwissenschaftlichen Aspekten bis hin zu eher alltäglichen Themen untersuchten die Forscher auch die Auswirkungen der mediterranen Ernährung auf Schlaf und Stimmung.

Sie stellten fest, dass eine strengere Einhaltung der mediterranen Ernährung mit einer verbesserten Schlafqualität und einem stabileren Schlaf verbunden war, was „einen plausiblen Mechanismus für den Neuroprotektionsprozess darstellt“, da schlechter Schlaf mit kognitiven Beeinträchtigungen und einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht wird.

Sie fügten hinzu, dass die Einhaltung der mediterranen Ernährung Entzündungs- und oxidativen Stressmarker verbessert, was auf einen positiven Einfluss auf Schlafapnoe und eine verbesserte glymphatische Zirkulation während des Schlafs zugunsten der kognitiven Funktionen hindeutet.

Da weitere Forschungsergebnisse zu diesem Thema in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen, erklärten die Forscher, dass Ärzte die Einbeziehung der mediterranen Ernährung in Behandlungsprogramme für Menschen mit einem Risiko für kognitive Beeinträchtigungen ernsthafter in Betracht ziehen sollten.

„Die mediterrane Ernährung sollte von Ärzten in künftigen ernährungsbezogenen und nicht-pharmakologischen Strategien, die speziell darauf ausgerichtet sind, die primären Risikofaktoren für Demenz zu mindern, besonders hervorgehoben werden“, schrieben sie.

„Zwar sind die allgemeinen Vorteile der mediterranen Ernährung gut dokumentiert, doch besteht die Notwendigkeit, die neuesten Daten aus dem Jahr 2020 zu den spezifischen neuroprotektiven Mechanismen von nativem Olivenöl extra zusammenzufassen und zu untersuchen, inwiefern diese Maßnahmen mit messbaren klinischen Ergebnissen korrelieren“, schlussfolgerten die Forscher.