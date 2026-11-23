Die weltweite Olivenölproduktion wird im Erntejahr 2026/27 voraussichtlich 3,74 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 6,4 Prozent gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht. Dies geht aus Schätzungen hervor, die der Internationale Olivenrat (IOC) am Montag veröffentlicht hat.

Der prognostizierte Anstieg, der vor allem auf eine Erholung der europäischen Produktion zurückzuführen ist, dürfte das Verbrauchswachstum übertreffen und dazu beitragen, die weltweiten Olivenölvorräte wieder aufzufüllen. Gleichzeitig wird ein Rückgang des internationalen Handels prognostiziert, was für Produzenten und Exporteure, die bereits unter dem Druck sinkender Preise stehen, gemischte Aussichten bedeutet.

Die Schätzungen, die auf der Grundlage von Daten erstellt wurden, die die IOC-Mitgliedsländer während ihrer jährlichen Statistiker-Tagung im November vorgelegt hatten, deuten darauf hin, dass sich das weltweite Angebot nach mehreren Jahren ausgeprägter Marktvolatilität erholt.

„Die neuesten Schätzungen für das Erntejahr 2026/27 deuten auf eine größere Ernte, eine stabile weltweite Nachfrage und eine deutliche Erholung der weltweiten Lagerbestände hin“, sagte Abderraouf Laajimi, stellvertretender Exekutivdirektor des IOC für operative Angelegenheiten.

„Gleichzeitig bleibt der Verbrauch hoch, während sich der internationale Handel verlangsamt“, fügte er hinzu.

Europäische Produktion treibt weltweite Erholung voran

Die Europäische Union wird voraussichtlich fast 2,4 Millionen Tonnen Olivenöl produzieren, was 63,9 Prozent der weltweiten Produktion entspricht.

Spanien, der weltweit größte Produzent, wird voraussichtlich rund 1,6 Millionen Tonnen beisteuern, was fast 43 Prozent der weltweiten Produktion entspricht.

Diese Zahl deckt sich mit der Prognose des spanischen Landwirtschaftsministeriums vom Oktober, die von 1,603 Millionen Tonnen ausgeht – ein Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Erntejahr. Günstige Niederschläge im Frühjahr und gute Blühbedingungen stützten die Aussichten, obwohl hohe Sommertemperaturen und die Erntebedingungen weiterhin wichtige Variablen darstellen.

Der erwartete Anstieg hat bereits zu staatlichen Eingriffen geführt. Wie die Olive Oil Times Anfang dieses Monats berichtete, haben die spanischen Behörden die Ölmühlen angewiesen, 12 Prozent ihrer Ernte 2026/27 bis zum 30. September 2027 vom Markt zurückzuhalten, um die Preise zu stabilisieren.

Die Maßnahme, die schätzungsweise 188.000 Tonnen entspricht, hat die Branche gespalten. Landwirtschaftsverbände haben die Bemühungen zum Schutz der Erzeugereinkommen im Allgemeinen unterstützt, während Abfüller, Exporteure und einige Premium-Produzenten die Beschränkungen in Frage gestellt haben.

In anderen Teilen Europas sind die Produktionsaussichten uneinheitlich.

In Griechenland deuten Branchenschätzungen auf eine Ernte von etwa 300.000 Tonnen hin, möglicherweise die größte des Landes seit 2022/23. Von der „Olive Oil Times“ im Oktober befragte Erzeuger berichteten von verbesserten Bedingungen nach mehreren schwierigen Saisons, insbesondere in Teilen Kretas, obwohl niedrige Preise und hohe Betriebskosten weiterhin Anlass zur Sorge geben.

In Italien sieht die Lage anders aus. Eine von der Olive Oil Times im Oktober veröffentlichte Einschätzung bezifferte die italienische Produktion auf 270.000 bis 290.000 Tonnen, was etwa 20 Prozent unter dem Wert der vorangegangenen Saison liegt. Anhaltende Sommerhitze führte zu Ertragseinbußen in den südlichen Regionen, insbesondere in Apulien, während bessere Bedingungen in Mittel- und Norditalien die Verluste nur teilweise ausgleichen konnten.

Das IOC zählte auch die Türkei und Tunesien zu den weltweit führenden Erzeugern. In Tunesien deutete eine frühere Branchenprognose darauf hin, dass die Produktion von etwa 500.000 Tonnen in der vorangegangenen Saison auf rund 300.000 Tonnen zurückgehen könnte, was auf den Wechselertrag und wetterbedingte Belastungen zurückzuführen ist.

Der Verbrauch wächst langsamer als die Produktion

Der weltweite Olivenölverbrauch wird 2026/27 voraussichtlich 3,42 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von lediglich 0,8 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Erntejahr entspricht.

Das prognostizierte Produktionsvolumen würde den jährlichen Verbrauch um etwa 320.000 Tonnen übersteigen. Auch wenn sich diese Differenz nicht direkt in einem entsprechenden Anstieg der Endbestände niederschlägt, stützt sie doch die Erwartung des IOC hinsichtlich einer erheblichen Erholung der Lagerbestände.

Die Nachfrage dürfte je nach Markt erheblich variieren. Für die Europäische Union wird ein Anstieg des Verbrauchs um 6,6 Prozent prognostiziert, während für andere IOC-Mitgliedsländer ein Wachstum von 3,6 Prozent erwartet wird.

Demgegenüber wird für Länder außerhalb der IOC ein Rückgang des Verbrauchs um 8,3 Prozent prognostiziert, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage in einigen wichtigen internationalen Märkten der Branche weiterhin anfällig ist.

Spanien und Italien werden mit einem prognostizierten Verbrauch von 510.000 bzw. 497.100 Tonnen weiterhin die größten Verbraucher in der Europäischen Union sein.

Die Diskrepanz zwischen steigender Produktion und vergleichsweise bescheidenem Verbrauchswachstum könnte den Druck auf die Olivenölpreise verstärken, insbesondere auf Märkten, auf denen die Erzeuger bereits Schwierigkeiten haben, ihre Produktionskosten zu decken.

In Spanien haben Landwirtschaftsverbände gewarnt, dass sinkende Erzeugerpreise die Existenzfähigkeit traditioneller Olivenhaine bedrohen. Ein Bericht vom Oktober verwies auf einen jährlichen Rückgang der Preise für natives Olivenöl extra am Ursprungsort um 35 Prozent, von 4,90 € auf 3,19 € pro Kilogramm.

Italienische Erzeuger sehen sich ähnlichen Belastungen ausgesetzt. In einem aktuellen Bericht der Olive Oil Times beschrieben die Erzeuger schrumpfende Gewinnspannen, da niedrigere Marktpreise auf anhaltend hohe Ernte-, Arbeits- und Verarbeitungskosten trafen.

Die Vereinigten Staaten bleiben der größte Importmarkt

Das IOC rechnet damit, dass die weltweiten Olivenölimporte im Jahr 2026/27 trotz des prognostizierten Anstiegs der weltweiten Produktion um 10,5 Prozent auf 1,152 Millionen Tonnen zurückgehen werden.

Die Vereinigten Staaten werden mit einem prognostizierten Importvolumen von 406.400 Tonnen, was 35,3 Prozent der weltweiten Importe entspricht, weiterhin der größte Importeur bleiben.

Auch Brasilien, Kanada, Japan, China und Australien dürften weiterhin zu den wichtigsten Abnehmern für international gehandeltes Olivenöl gehören.

Die Prognose für die USA steht vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der Einzelhandelspreise und der Handelspolitik. Im Oktober berichtete die Olive Oil Times, dass Zölle die Vorteile einschränkten, die amerikanische Verbraucher andernfalls durch niedrigere internationale Olivenölpreise hätten genießen können.

Joseph R. Profaci, Geschäftsführer der North American Olive Oil Association, erklärte, die Zölle hätten eine zusätzliche Preisbarriere für die Verbraucher geschaffen, obwohl die Branche versucht habe, vom wachsenden Interesse an den gesundheitlichen Vorteilen von Olivenöl zu profitieren.

Das IOC rechnet zudem damit, dass sich die Importe in die Europäische Union aus Ländern außerhalb der Union auf insgesamt rund 188.800 Tonnen belaufen werden, wobei Spanien und Italien etwa 92 Prozent dieser Einkäufe ausmachen.

Diese Konzentration spiegelt die Bedeutung der beiden Länder nicht nur als Produzenten und Verbraucher wider, sondern auch als Verarbeiter, Abfüller und Vertreiber von Olivenöl aus anderen Erzeugerländern.

Weltweite Exporte sollen um 11,4 Prozent zurückgehen

Die weltweiten Olivenölexporte werden voraussichtlich um 11,4 Prozent auf etwa 1,194 Millionen Tonnen zurückgehen, wobei geringere Lieferungen aus der Europäischen Union und Tunesien erwartet werden.

Es wird erwartet, dass steigende Exporte aus der Türkei und von anderen Lieferanten diese Rückgänge teilweise ausgleichen werden.

Diese Prognose stellt eine bemerkenswerte Wende für Tunesien dar, wo die Exporte im Erntejahr 2025/26 stark angestiegen waren. In den ersten zehn Monaten dieser Saison erreichten die Lieferungen 381.200 Tonnen, was einem Anstieg von 50,8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Die anhaltende Abhängigkeit des Landes von Massengutexporten hat jedoch Bedenken hinsichtlich des Anteils am Wert geweckt, der den tunesischen Erzeugern verbleibt. Mehr als 85 Prozent des in diesem Zeitraum exportierten Olivenöls wurden als Massengut verschifft, ein Großteil davon nach Spanien und Italien.

Innerhalb der Europäischen Union werden Spanien und Italien voraussichtlich 85,8 Prozent der Olivenölexporte in Länder außerhalb der Union ausmachen.

Die Prognosen des IOC unterstreichen eine zentrale Herausforderung für die internationale Olivenölindustrie: Eine Erholung der Produktion führt nicht zwangsläufig zu höheren Erträgen für die Erzeuger.

Für die Verbraucher könnte eine verbesserte Verfügbarkeit dazu beitragen, die Preise nach Jahren der Versorgungsengpässe zu dämpfen. Für die Erzeuger hingegen könnten größere Ernten, sich erholende Lagerbestände und ein verlangsamter Handel dazu führen, dass die Rentabilität zunehmend von den Produktionskosten, der Produktdifferenzierung und dem Marktzugang abhängt.

Die Schätzungen sind vorläufig und können sich im Laufe der Ernte noch ändern. Die tatsächliche Produktion, der Verbrauch und die Handelsströme werden darüber entscheiden, wie viel des prognostizierten Überschusses in das folgende Erntejahr übergeht.