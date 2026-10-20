Italien steht angesichts sinkender Preise und steigender Lagerbestände vor einer geringeren Olivenölernte

Die Olivenölproduktion in Italien wird voraussichtlich auf 270.000 bis 290.000 Tonnen sinken, da die Sommerhitze die Erträge im Süden schmälert, während sinkende Preise und hohe Lagerbestände die Erzeuger und Ölmühlen unter Druck setzen.

Die italienische Olivenölproduktion dürfte im Erntejahr 2026/27 um etwa 20 Prozent auf 270.000 bis 290.000 Tonnen zurückgehen, da die geringeren Erträge im Süden nur teilweise durch eine Erholung in den zentralen und nördlichen Regionen ausgeglichen werden.

Auf dem Land herrscht derzeit eine gewisse Besorgnis. Die Erzeuger müssen die Kosten für die Ernte tragen, und wir müssen hoffen, dass die Preise für sie weiterhin rentabel bleiben. “ – Massimo Ragno, Monini

„Unsere Umfrage in den italienischen Regionen deutet darauf hin, dass die nationale Produktion etwa 20 Prozent unter dem gerade zu Ende gegangenen Erntejahr liegen könnte“, erklärte Massimo Ragno, Leiter des Expertengremiums und Einkaufsleiter bei Monini, gegenüber der Olive Oil Times.

„Ein wirklich wissenschaftliches Bild würde ein landesweites Netzwerk von Versuchsplantagen und eine kontinuierliche Überwachung erfordern, aber das wäre wirtschaftlich nicht machbar“, fügte er hinzu. „Die Schätzungen basieren auf Feldbegehungen und engen Kontakten zu Erzeugern und Ölmühlen in den verschiedenen Regionen.“

In Süditalien wird in Apulien, der größten Olivenöl-Anbauregion des Landes, eine Ernte von 130.000 bis 140.000 Tonnen erwartet. „Das Potenzial liegt viel höher, bei etwa 210.000 Tonnen, aber es war ein sehr heißer Sommer, der von Ende Mai bis in die erste Septemberhälfte andauerte“, sagte Ragno.

„Diejenigen, die Zugang zu Bewässerung hatten, sind in einer deutlich besseren Lage als die Haine, die nur auf Regenwasser angewiesen sind“, fügte er hinzu und verwies dabei auf die hohen Wasser- und Energiekosten. „Da die Kosten sehr hoch sind, gibt es Erzeuger, die sich dafür entschieden haben, weniger zu bewässern, als es die agronomischen Bedingungen nahegelegt hätten.“

Auch für Sizilien und Kalabrien wird eine geringere Ernte als im vorangegangenen Erntejahr erwartet.

„Im vergangenen Jahr lag die Olivenernte in Sizilien – nicht die Olivenölproduktion – zwischen 400.000 und 450.000 Tonnen; in diesem Jahr erwarten wir etwa 350.000 Tonnen, in Kalabrien 320.000 bis 330.000 Tonnen Oliven“, sagte Ragno.

„Man kann das Olivenöl in den Oliven nicht mit bloßem Auge sehen“, scherzte er und wies darauf hin, dass sich die Olivenmenge nicht direkt in die Ölproduktion umrechnen lässt.

Nach einer vielversprechenden Blütezeit in diesem Frühjahr führte anhaltende Hitze zu einem Rückgang der Anzahl und Größe der Früchte. Die hohen Temperaturen trugen jedoch auch dazu bei, Pilzkrankheiten und die Olivenfliege in Schach zu halten.

„Wir sehen sie fast nirgendwo, und die Oliven sind sehr gesund“, sagte Ragno. Auch erste Verkostungen seien vielversprechend. „Es besteht definitiv das Potenzial für eine sehr hochwertige Olivenölproduktion.“

Es wird erwartet, dass sich die zentralen und nördlichen Regionen von der Ernte des letzten Jahres erholen werden. „Für die meisten dieser Regionen war das letzte Jahr ein Schwachjahr, und in dieser Saison sehen wir stattdessen viele Früchte an den Bäumen“, sagte Ragno und verwies dabei auf den natürlichen Wechselzyklus der Olivenbäume.

Die stärkere Ernte dürfte den Rückgang im Süden teilweise ausgleichen, sodass die Gesamtproduktion zwar unter dem Vorjahresniveau liegen wird, aber wahrscheinlich höher ausfällt als in einigen der frühesten Prognosen angenommen.

Italien geht mit beträchtlichen Olivenölvorräten in das Erntejahr 2026/27. Ende Juli beliefen sich die Lagerbestände auf etwa 233.000 Tonnen, gegenüber 162.000 Tonnen im Vorjahr – ein Anstieg um mehr als 40 Prozent.

„Ich denke, wir könnten im November noch 70.000 bis 100.000 Tonnen italienisches Olivenöl auf Lager haben, wahrscheinlich etwa 80.000 oder 90.000 Tonnen“, sagte Ragno. „Wenn die neue Ernte zwischen 270.000 und 290.000 Tonnen liegen wird, ist das immer noch eine beträchtliche Menge Öl.“

Ragno führte den Lageraufbau teilweise auf die ungewöhnlich große Preisdifferenz zurück, die sich im vergangenen Erntejahr zwischen italienischem Olivenöl und Öl aus anderen Ländern der Europäischen Union ergeben hatte.

„Es gab einen Zeitpunkt, an dem der Preis für europäisches Olivenöl auf etwa 4 bis 4,50 Euro pro Kilogramm gefallen war, während italienisches Öl noch zwischen 7 und 8 Euro lag“, sagte er. „Dieser Unterschied wurde zu groß und machte es vielen Händlern schwer, italienisches Olivenöl zu verkaufen.“

Ragno betonte, dass die Aufrechterhaltung eines Preisaufschlags für italienisches Olivenöl nach wie vor unerlässlich sei, um Qualität zu honorieren und die Erzeuger zu unterstützen. Er warnte jedoch davor, dass ein übermäßiger Preisunterschied im Vergleich zu konkurrierenden Herkunftsländern die Nachfrage schwächen könne.

„Wir haben stets eine auf Wert ausgerichtete Politik unterstützt, denn nur Wert und Qualität können das Produkt schützen“, sagte er. „Wenn der Unterschied jedoch im Vergleich zur Entwicklung auf dem internationalen Markt zu groß wird, können Probleme entstehen. Wir beobachten seit einiger Zeit einen Rückgang des Verbrauchs von italienischem Olivenöl, der sich erst seit Kurzem mit sinkenden Preisen wieder etwas entspannt hat.“

Die Preiskorrektur war erheblich. Nach Angaben von Ismea, dem italienischen Institut für Agrar- und Lebensmittelmarktdienste, fielen die durchschnittlichen Preise für natives Olivenöl extra am Ursprungsort im August auf 4,86 Euro pro Kilogramm und lagen damit 49,3 Prozent unter dem Wert des gleichen Monats im Jahr 2025. In der dritten Septemberwoche meldete Ismea Preise für spanisches natives Olivenöl extra von 3,67 € pro Kilogramm.

Der Rückgang hat für Erzeuger und Ölmühlenbetreiber angesichts der bevorstehenden Ernte zu wachsenden Schwierigkeiten geführt. „Auf dem Land herrscht derzeit eine gewisse Angst“, sagte Ragno. „Die Erzeuger müssen die Kosten für die Ernte tragen, und wir müssen hoffen, dass die Preise für sie weiterhin rentabel bleiben.“

„Wenn die Oliven einen guten Ertrag bringen, können die Verarbeiter mehr dafür bezahlen und die Arbeit der Erzeuger angemessen vergüten“, fügte er hinzu. „Aber wenn die Erträge gering sind und das daraus gewonnene Olivenöl 7 oder 8 Euro pro Kilogramm kostet, während europäisches Öl zu deutlich niedrigeren Preisen gehandelt wird, dann wird es schwierig.“

Die italienischen Ölmühlenverbände AIFO und AFP warnten kürzlich, dass erhebliche Mengen an unverkauftem Olivenöl in Apulien Betriebskapital binden und damit die den Ölmühlen zur Verfügung stehende Liquidität zu Beginn der neuen Ernte verringern.

Die Verbände forderten die regionalen Behörden auf, den Ölmühlen zu gestatten, den Wert ihrer Olivenölvorräte im Rahmen der Kurzfristfazilität des Programms „Puglia Moltiplica“ zur Beschaffung kurzfristiger Finanzmittel zu nutzen.

Sie warnten, dass unzureichende Liquidität die Fähigkeit der Ölmühlen einschränken könnte, während der Ernte Oliven anzukaufen und die Landwirte pünktlich zu bezahlen.

Vor diesem Hintergrund hat die italienische Regierung die Europäische Kommission gebeten, die Agrarreserve der EU zu aktivieren, und verwies dabei auf den anhaltenden Abwärtsdruck auf die Erzeugerpreise, steigende Lagerbestände und hohe Produktionskosten.

Die Regierung hat zudem das „Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo“ (DAO) angekündigt, ein neues digitales Begleitdokument, das in das SIAN-System und das telematische Olivenölregister integriert werden soll.

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Rückverfolgbarkeit zu stärken und die Kontrollen des Verkehrs von Oliven und Olivenöl zu verschärfen. Außerdem würde sie die Frist für die Erfassung der Vorgänge von sechs auf drei Tage verkürzen und soll im Erntejahr 2027/28 in Kraft treten.

„Orgoglio Olivicolo“, ein Ausschuss aus Erzeugern und Ölmühlenbetreibern, der sich für stärkere Fördermaßnahmen einsetzt, begrüßte die Initiative als einen Schritt in die richtige Richtung, kündigte jedoch an, Demonstrationen und andere Bemühungen fortzusetzen, um mehr öffentliche Unterstützung für den Sektor zu gewinnen.

Da die Ernte in mehreren Gebieten bereits begonnen hat, könnten sich die endgültigen Produktionszahlen noch ändern, insbesondere wenn kühlere Temperaturen und Niederschläge die Fruchtgröße vor der Ernte verbessern.

„Wir brauchen etwas kühleres Wetter und etwas Regen“, sagte Ragno. „Wenn die Bedingungen günstig bleiben, besteht die Möglichkeit, sehr gute Öle zu ernten und zu produzieren.“