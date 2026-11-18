„Aus produktionstechnischer Sicht war es ein gutes Jahr“, erklärte Domenico Buondioli, ein Olivenbauer in vierter Generation aus Carpino auf der Halbinsel Gargano in Apulien, gegenüber der „Olive Oil Times“.

Wir können nicht erwarten, dass die Landwirte die Kosten für den gesellschaftlichen Nutzen tragen. Die Landschaft ist ein öffentliches Gut, aber die Kosten für die Erhaltung traditioneller Olivenhaine tragen die Erzeuger. – Gabriele Scozzafava, Universität Florenz

Ungewöhnlich hohe Sommertemperaturen haben den Befall durch die Olivenfliege in der Region begrenzt. Dennoch haben die günstigen Anbaubedingungen wenig dazu beigetragen, die Sorgen der Branche zu lindern.

„Es ist schade, dass sich die Dinge so entwickelt haben“, sagte Buondioli und beschrieb eine Saison, die von sinkenden Olivenölpreisen, erheblichen unverkauften Lagerbeständen und weit verbreiteter Unsicherheit unter den Erzeugern und Ölmühlenbetreibern geprägt ist, während die Ernte 2026/27 voranschreitet.

Angetrieben durch die sich erholende Produktion im Mittelmeerraum sind die Olivenölpreise auf den nationalen und internationalen Märkten stark gefallen. Nach Angaben des Instituts für Dienstleistungen für den Agrar- und Lebensmittelmarkt (ISMEA) lag der durchschnittliche Preis für italienisches natives Olivenöl extra am Ursprungsort im Oktober 2026 bei 4,75 Euro pro Kilogramm, was einem Rückgang von 47,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.

Arbeiter sammeln frisch geerntete Oliven in Netzen in den Olivenhainen der Familie Buondioli in Apulien, wo steigende Arbeitskosten den Druck durch sinkende Olivenölpreise noch verstärken.

Auch die Olivenölvorräte in Italien sind deutlich höher als vor einem Jahr. Der jüngste Bericht der Aufsichtsbehörde für Lebensmittelqualität und Betrugsbekämpfung des italienischen Landwirtschaftsministeriums weist Ende Oktober 194.539 Tonnen Lagerbestände aus, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Oktober demonstrierten Olivenbauern, Ölmühlenbetreiber und Genossenschaften in Apulien gegen die sinkenden Preise. Zu den Organisatoren gehörte das Komitee „Orgoglio Olivicolo“, das die offizielle Anerkennung einer Branchenkrise, strengere Rückverfolgbarkeit von Importen und Kontrollen zur Betrugsbekämpfung sowie Notfallmaßnahmen zur Lagerung forderte, um die Erzeugerpreise zu stützen.

„Die Gründe für die Proteste sind absolut berechtigt“, sagte Buondioli. „Das Problem liegt teils im Zeitpunkt und teils in der Organisation. Der Zeitpunkt fiel mit einer Phase zusammen, in der man entweder die Oliven erntet oder sie verliert.“

„Meiner Ansicht nach müssen wir zwischen zwei Produkten unterscheiden: Olivenöl als Massenware und Qualitätsolivenöl“, fügte er hinzu. „Bei den Protesten der letzten Tage ging es im Wesentlichen um das Massenprodukt.“

Laut Angelo Frascarelli, Professor für Agrarökonomie an der Universität Perugia, sollten die aktuellen Preisentwicklungen vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Marktbedingungen der letzten Jahre betrachtet werden.

Die Preise für italienisches natives Olivenöl extra bewegten sich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zwischen 4,20 und 4,30 Euro pro Kilogramm, bevor sie auf über 9,50 Euro stiegen, als Spanien und andere Produzenten im Mittelmeerraum von schweren Produktionsengpässen betroffen waren.

„Die Frage ist: Warum sind die Preise gestiegen? Warum erreichte etwas, das 4,20 € wert war, einen Preis von 9,70 €?“, sagte er und erklärte, dass die Knappheit an Standard-Olivenöl auf den internationalen Märkten auch die italienischen Preise in die Höhe getrieben habe.

„Die Erzeuger kamen zu der Überzeugung, dass dies der richtige Preis sei. Aber das war er nicht“, sagte Frascarelli. „Es genügte, dass Spanien und der Mittelmeerraum die Produktion wieder aufnahmen.“

Der aktuelle Notierungspreis von 4,75 € liegt somit nicht weit entfernt von dem Niveau von 4,20 € bis 4,30 €, an das sich Frascarelli aus der Zeit vor dem Preisanstieg erinnert.

Spanien, der weltweit größte Olivenölproduzent, prognostiziert für das Erntejahr 2026/27 etwa 1,6 Millionen Tonnen – 23 Prozent mehr als in der vorangegangenen Saison.

Im Gegensatz dazu bezifferte eine von der Olive Oil Times im Oktober veröffentlichte Prognose die italienische Olivenölproduktion für 2026/27 auf 270.000 bis 290.000 Tonnen – etwa 20 Prozent weniger als in der vorangegangenen Saison, trotz der günstigen Bedingungen, die Buondioli für den Gargano beschrieb.

Buondioli schätzte, dass allein die Ernte für einen etablierten Olivenanbaubetrieb in seiner Region 3 bis 3,50 Euro pro Kilogramm des letztendlich produzierten Olivenöls kosten kann. Er beschrieb einen Ernteeinsatz mit fünf Arbeitern und maschineller Ausrüstung, der für einen einzigen Tag rund 1.200 Euro kosten kann. In diesen Ausgaben sind die jährlichen Kosten für die Bewirtschaftung der Olivenhaine und die Ölmühle nicht enthalten.

Domenico Buondioli sammelt frisch geerntete Oliven in den Olivenhainen seiner Familie in Apulien, wo steigende Produktionskosten und sinkende Olivenölpreise die Gewinnmargen der Erzeuger unter Druck setzen.

Buondioli wies auf den starken Anstieg der Kosten für Agrarkraftstoff, Arbeitskräfte, Maschinenwartung und Verpackung in den letzten Jahren hin.

„Alles ist teurer geworden“, sagte Buondioli. „Flaschen sind teurer geworden, Kartons sind teurer geworden, Etiketten sind teurer geworden, Verschlüsse sind teurer geworden.“ Er nannte als Beispiel ein Maschinenbauteil, dessen Ersatzkosten von 260 € auf 560 € gestiegen seien.

Diese Herausforderungen betreffen nicht alle italienischen Erzeuger gleichermaßen. Frascarelli warnte davor, den italienischen Olivenanbau als ein einheitliches Produktionssystem zu betrachten.

Er identifizierte drei große Kategorien, die jeweils mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen konfrontiert sind: „heroische“ Olivenhaine, die in schwierigen Lagen wie steilen oder terrassierten Hängen gepflegt werden; traditionelle Haine mit begrenzter Mechanisierung; sowie moderne, produktivere Betriebe, die in Technologie und Effizienz investiert haben.

„Die Aussicht, keine Oliven zu ernten, betrifft vor allem die zweite Kategorie, die sich an der Grenze zwischen Rentabilität und Betriebsverlusten befindet, insbesondere in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, Arbeitskräfte zu finden“, sagte er mit Blick auf die traditionellen Haine.

„Das Problem liegt heute vielleicht weniger bei den Preisen als vielmehr bei den Kosten, insbesondere den Arbeitskosten“, erklärte Gabriele Scozzafava, Agrarökonom an der Universität Florenz, gegenüber der Olive Oil Times. „Abgesehen von der finanziellen Belastung gibt es auch die Schwierigkeit, Arbeitskräfte zu finden. Die manuelle Ernte ist zu einer besonderen Herausforderung geworden.“

In einer aktuellen Studie untersuchten Scozzafava und ihr Kollege Tommaso Fantechi die langfristige wirtschaftliche Rentabilität von traditionellen, intensiv bewirtschafteten und extrem dicht bepflanzten Olivenhainen in einer hügeligen Region der Toskana.

In der Studie wurde davon ausgegangen, dass traditionelle Olivenhaine 400 Kilogramm Olivenöl pro Hektar liefern, bei jährlichen Erntekosten von 1.800 Euro pro Hektar. Bei Olivenhainen mit extrem hoher Pflanzdichte wurde hingegen von einem Ertrag von 1.500 Kilogramm pro Hektar bei jährlichen Erntekosten von 1.000 Euro pro Hektar ausgegangen.

Nach dem Modell der Forscher würde wirtschaftliche Nachhaltigkeit ohne Unterstützung durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union einen Olivenölpreis von 9,60 € pro Kilogramm für traditionelle Olivenhaine in diesen toskanischen Hügeln erfordern, verglichen mit 6,97 € für intensive und 4,13 € für Anbausysteme mit extrem hoher Pflanzdichte.

Frascarelli erklärte, dass geografische Angaben und Produktdifferenzierung den Erzeugern helfen können, höhere Preise zu erzielen, eine Zertifizierung allein jedoch keine Garantie biete.

„Differenzierung ist sicherlich der vielversprechendste Weg, vorausgesetzt, die Verbraucher erkennen sie an“, sagte er.

Daten des ISMEA für Oktober 2026 zeigen, dass natives Olivenöl extra mit der geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) „Terra di Bari“ zu einem Durchschnittspreis von 4,59 € pro Kilogramm notiert wurde. Im selben Monat lag der Durchschnittspreis für Olivenöl mit der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) „Toscano“ bei 12 € pro Kilogramm, während Olivenöl mit der g.U. „Garda“ 14 € erreichte.

Obwohl ein nationaler Durchschnittspreis für italienisches natives Olivenöl extra nicht direkt mit dem Preis einer einzelnen g.U. vergleichbar ist, lag der Preis von 4,59 € für die g.U. „Terra di Bari“ unter dem von ISMEA ermittelten nationalen Durchschnittspreis von 4,75 € für italienisches natives Olivenöl extra in diesem Monat.

Frascarelli merkte an, dass ein reichliches Angebot und eine geringere Bekanntheit bei den Verbrauchern dazu führen können, dass zertifizierte Öle nahe an den marktüblichen Preisen bleiben.

„Die gemeinsame Steuerung des Angebots könnte es den Erzeugern ermöglichen, direkt mit der Industrie und dem Einzelhandel zu verhandeln und sich einen gewissen Preisvorteil zu sichern, wenn auch keinen wesentlichen“, fügte Frascarelli hinzu.

Für Buondioli, dessen Familienbetrieb biologisches natives Olivenöl extra herstellt, bleibt es eine große Herausforderung, die italienischen Verbraucher davon zu überzeugen, für Qualität mehr zu bezahlen.

Domenico Buondioli, ein Olivenbauer in der vierten Generation aus Apulien, sagt, dass die günstigen Erntebedingungen von sinkenden Olivenölpreisen und steigenden Produktionskosten überschattet wurden.

„Wenn man im Supermarktregal ein natives Olivenöl extra für 5 € pro Liter und ein anderes für 12 € findet, kann man sich vorstellen, was passiert“, sagte er.

„In Italien hat jeder einen Onkel oder Cousin, dessen Olivenöl er vertraut“, so Buondioli. „Mundpropaganda zählt mehr als jemand, den man nicht kennt und der versucht, einem ein Produkt zu verkaufen.“

Infolgedessen hat sich sein Familienunternehmen zunehmend den internationalen Märkten zugewandt. „Wir produzieren Qualität und exportieren sie im Wesentlichen“, sagte er.

Dora Desantis, Vorsitzende der Olivenölgruppe bei Assitol, dem italienischen Verband der Speiseölindustrie, sagte, die Branche stehe unter eigenem Druck.

„Wenn die Preise fallen, sinkt der Wert der Unternehmensaktien, und die Unternehmen sehen sich möglicherweise gezwungen, auf einem Markt zu verkaufen, der ihre ursprünglichen Anschaffungskosten nicht mehr anerkennt“, erklärte sie gegenüber der Olive Oil Times.

Ihrer Ansicht nach erschweren auch die Forderungen der Einzelhändler nach niedrigeren Großhandelspreisen die Planung und Investitionen.

„Wir bitten die Einzelhändler, darüber nachzudenken, ob sie natives Olivenöl extra weiterhin als Lockvogelangebot bei Sonderaktionen unter Selbstkostenpreis einsetzen sollten“, sagte sie. „Das Risiko besteht darin, dass ein außergewöhnlich niedriger Preis von den Verbrauchern als normal wahrgenommen wird.“

Der Beitrag traditioneller und „heroischer“ Olivenhaine reicht weit über die Olivenölproduktion hinaus.

„Wir können nicht erwarten, dass die Landwirte die Kosten für den gesellschaftlichen Nutzen tragen. Die Landschaft ist ein öffentliches Gut, aber die Kosten für die Erhaltung traditioneller Olivenhaine tragen die Erzeuger“, sagte Scozzafava.

Traditionelle Olivenhaine können zur Landschaftspflege, zum Erhalt der Artenvielfalt und zum Schutz von Hängen durch Trockenmauern beitragen. Diese Vorteile, die von Ökonomen oft als positive externe Effekte bezeichnet werden, schlagen sich nicht unbedingt in höheren Preisen für das produzierte Olivenöl nieder.

Die Studie von Scozzafava und Fantechi schätzt, dass traditionelle Olivenhaine selbst bei bestehender GAP-Förderung im Vergleich zu intensiven Anbausystemen eine jährliche Rentabilitätslücke von etwa 950 Euro pro Hektar und im Vergleich zu Plantagen mit extrem hoher Pflanzdichte eine Lücke von 3.104 Euro aufweisen.

Diese Zahlen könnten als Orientierungshilfe für die öffentliche Förderung dienen, doch Scozzafava betonte, dass sie den Wert der ökologischen und kulturellen Vorteile nicht erfassen, da hierfür eine standortspezifische Bewertung erforderlich ist.

Er warnte zudem, dass Modernisierung allein diese Lücke nicht schließen könne. Begrenzte Mechanisierung, eine alternde Landbevölkerung und unzureichende technische Unterstützung blieben erhebliche Hindernisse, weshalb gezielte staatliche Maßnahmen unerlässlich seien, um wirtschaftlich gefährdete Olivenlandschaften zu erhalten.

Für Desantis bedeutet die Erhaltung des italienischen Olivenanbaus auch den Schutz der Vielfalt der Sorten und der regionalen Olivenölprofile. Moderne, hochmechanisierte Plantagen stützen sich jedoch oft auf eine begrenzte Auswahl an Sorten.

„Wenn wir durch Modernisierung einen allmählichen Verlust unserer Sortenidentität vermeiden wollen, müssen wir in die Forschung investieren“, sagte sie. „In einigen Gebieten können wir die Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation, Mechanisierung und eine bessere Organisation der Produktion deutlich verbessern. In anderen Gebieten sind viele Maßnahmen wesentlich schwieriger.“

Für diese Gebiete forderte Desantis gezielte staatliche Maßnahmen zum Erhalt von Landschaften, Biodiversität und kulturellem Erbe, deren Wert über die Olivenölproduktion hinausgeht.

„Wir müssen den Mut haben, anzuerkennen, dass es nicht nur eine einzige Zukunft für den italienischen Olivenanbau gibt“, sagte sie.

Das Agrarfördergesetz ColtivaItalia, das am 4. November vom Senat endgültig verabschiedet wurde, sieht im Rahmen des Nationalen Olivenplans für 2026–2030 300 Millionen Euro für Maßnahmen im Olivensektor vor.

Die ISMEA hat zudem zinslose Darlehen in Höhe von 40 Millionen Euro für Olivenmühlen bereitgestellt, die unter Liquiditätsdruck stehen.

Beide Maßnahmen zielen auf strukturelle Investitions- oder Liquiditätsbedürfnisse ab, garantieren den Erzeugern jedoch nicht direkt höhere Preise.

Desantis erklärte, Italien müsse entscheiden, welche Art des Olivenanbaus es entwickeln wolle, und dabei anerkennen, dass unterschiedliche Gebiete unterschiedliche Lösungen erfordern.

„Andernfalls laufen wir Gefahr, den Olivenbauern ein Vergütungsniveau zu versprechen, das der Markt allein nicht garantieren kann“, schloss sie.