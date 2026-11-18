Die US-Botschafterin in Kroatien, Nicole McGraw, begleitete Olivenbauern in Istrien bei der diesjährigen Ernte und besuchte den Betrieb Agrolaguna in der Nähe von Poreč, um sich über die Olivenölproduktion in der Region und die Herausforderungen zu informieren, denen die Erzeuger nach einer Saison mit extremen Wetterbedingungen gegenüberstehen.

Als ich den gesamten Prozess aus nächster Nähe miterlebte, bekam ich eine ganz neue Wertschätzung für die Sorgfalt, Geduld und harte Arbeit, die hinter jedem Tropfen stecken. – Nicole McGraw, US-Botschafterin in Kroatien

McGraw, die seit ihrem Amtsantritt als Botschafterin ausgiebig durch Kroatien gereist ist, nahm gemeinsam mit lokalen Arbeitern an der Ernte teil und sammelte mit Handschuhen und einem mechanischen Olivenrüttler Früchte von Leccino- und Picholine-Bäumen.

„Ich hatte das Vergnügen, bei der Olivenernte mitzuhelfen“, sagte McGraw. „Ich habe Oliven gepflückt und aus erster Hand erlebt, wie daraus Olivenöl wird.“

Ihr Gastgeber war Josip Barišić, Produktionsleiter und Chefönologe bei Agrolaguna, der die Anbau- und Verarbeitungsmethoden hinter den Olivenölen des Unternehmens erläuterte.

„Den gesamten Prozess aus nächster Nähe zu beobachten, hat mir eine ganz neue Wertschätzung für die Sorgfalt, Geduld und harte Arbeit vermittelt, die hinter jedem Tropfen stecken“, sagte McGraw.

Der Besuch der Botschafterin fand während einer besonders schwierigen Erntesaison statt, die von einer anhaltenden Sommerdürre gefolgt von starken Herbstregenfällen geprägt war.

Von der Sommerdürre zu den Herbstregenfällen

In Teilen der Region stiegen die Temperaturen im Sommer auf über 40 °C, während die Trockenheit bis fast Mitte September anhielt.

Eine anhaltende Dürre kann die Ölbildung in den heranwachsenden Oliven beeinträchtigen. Unter starkem Wasserstress produzieren die Bäume möglicherweise kleinere Früchte oder werfen einen Teil ihrer Ernte ab, um Ressourcen zu sparen.

Im Herbst änderten sich die Bedingungen schlagartig, als anhaltende Regenfälle die Böden durchnässten und die Erntearbeiten behinderten. Der feuchte Boden erschwerte den Maschinen das Befahren einiger Olivenhaine und zwang die Erzeuger dazu, unter zunehmend unvorhersehbaren Wetterbedingungen zu arbeiten.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte Agrolaguna laut Mia Vukdragović aus der Marketingabteilung von Badel Erträge erzielen, die mit denen des Vorjahres vergleichbar oder sogar leicht höher waren.

Agrolaguna bewirtschaftet mehr als 68.000 Olivenbäume auf einer Fläche von 226 Hektar im Westen Istriens. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung hatte das Unternehmen mehr als die Hälfte der geplanten Ernte abgeschlossen und Oliven von etwa 30.000 Bäumen geerntet.

Bewässerung trägt zum Schutz der Produktion bei

Ein wesentlicher Faktor für die Leistung des Unternehmens waren die Investitionen in die Bewässerung.

Agrolaguna bewässert etwa 110 Hektar Olivenhaine im Gebiet Červar, wo sich eine 130 Hektar große Plantage befindet, die das Unternehmen als die größte in Istrien bezeichnet.

Die Wasserversorgung erfolgt aus dem Mateši-Stausee, einem vom Landkreis Istrien finanzierten Infrastrukturprojekt. Das System hat dazu beigetragen, die Fruchtentwicklung auch während längerer regenloser Perioden aufrechtzuerhalten.

Das Unternehmen berichtete zudem von gesunden Früchten und nur geringem Befall durch die Olivenfliege, deren Aktivität durch längere Perioden extremer Hitze unterdrückt werden kann.

Agrolaguna rechnet in dieser Saison mit einer Produktion von 140.000 bis 160.000 Litern Olivenöl.

Neue Mahlanlage verdreifacht die Verarbeitungskapazität

Neben der Bewässerung hat das Unternehmen in eine schnellere Verarbeitung investiert, um die Qualität des Olivenöls während einer durch Regen unterbrochenen Ernte zu sichern.

In diesem Jahr hat Agrolaguna in seiner Ölmühle in Poreč eine vollautomatische Verarbeitungslinie eingeführt und damit die Kapazität von 1,6 auf fünf Tonnen Oliven pro Stunde erhöht.

Die erweiterte Anlage ermöglicht es, geerntete Oliven innerhalb von acht bis zwölf Stunden nach der Ernte zu verarbeiten, wodurch sich die Wartezeit der Früchte vor der Mahlung verkürzt.

Eine schnelle Verarbeitung ist wichtig für die Erhaltung der Olivenölqualität, insbesondere wenn nasse Erntebedingungen das Risiko eines Verderbs der Früchte erhöhen.

Die daraus gewonnenen Öle zeichnen sich laut Hersteller durch Aromen von grünen Früchten, Frische und eine angenehme Schärfe aus.

Agrolaguna vermarktet seine nativen Olivenöle extra unter der Marke „Ol Istria“, darunter sortenreine Öle aus den Sorten Picholine, Pendolino, Leccino und den einheimischen Sorten Istarska Bjelica, Rošinjola und Črnica sowie Mischungen ausgewählter Sorten.

Die Öle des Unternehmens wurden bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, darunter beim NYIOOC World Olive Oil Competition.

„Ol Istria“ trägt zudem das Gütesiegel „Istria“ (geschützte Ursprungsbezeichnung), das Anforderungen an die geografische Herkunft, zugelassene Olivensorten und Produktionsmethoden festlegt, darunter Verarbeitungstemperaturen von maximal 27 °C.

Istriens Ruf für Qualität hat international an Bedeutung gewonnen, und die Region wurde wiederholt im Olivenölführer „Flos Olei“ ausgezeichnet.

Nach einem Rundgang durch die Olivenhaine und der Verkostung der frisch hergestellten Öle dankte McGraw ihren Gastgebern dafür, dass sie ihr einen weiteren Aspekt des kroatischen Landlebens nähergebracht hatten.

„Vielen Dank an meine wunderbaren kroatischen Gastgeber bei Agrolaguna Poreč, dass sie diese Erfahrung mit mir geteilt haben“, sagte sie. „Je mehr Zeit ich in Kroatien verbringe, desto mehr verliebe ich mich in die Menschen, die Traditionen, die Küche und die wunderschöne Landschaft.“