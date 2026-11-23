Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου προβλέπεται να φθάσει τα 3,74 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την ετήσια περίοδο 2026/27, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε τη Δευτέρα το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOC).

Η προβλεπόμενη αύξηση, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής παραγωγής, αναμένεται να ξεπεράσει τον ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης και να συμβάλει στην ανασύσταση των παγκόσμιων αποθεμάτων ελαιολάδου. Εν τω μεταξύ, το διεθνές εμπόριο προβλέπεται να συρρικνωθεί, δημιουργώντας μια ανάμεικτη εικόνα για τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω της πτώσης των τιμών.

Οι εκτιμήσεις, που συντάχθηκαν με βάση στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη του IOC κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των στατιστικολόγων τους τον Νοέμβριο, υποδηλώνουν ότι η παγκόσμια προσφορά ανακάμπτει μετά από αρκετά χρόνια έντονης αστάθειας στην αγορά.

«Οι τελευταίες εκτιμήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2026/27 δείχνουν μεγαλύτερη συγκομιδή, σταθερή παγκόσμια ζήτηση και σημαντική ανάκαμψη των παγκόσμιων αποθεμάτων», δήλωσε ο Abderraouf Laajimi, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του IOC για επιχειρησιακά θέματα.

«Ταυτόχρονα, η κατανάλωση παραμένει υψηλή, ενώ το διεθνές εμπόριο παρουσιάζει επιβράδυνση», πρόσθεσε.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή οδηγεί την παγκόσμια ανάκαμψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να παράγει σχεδόν 2,4 εκατομμύρια τόνους ελαιολάδου, ποσό που αντιστοιχεί στο 63,9% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως, προβλέπεται να συνεισφέρει περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνους, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 43% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ο αριθμός αυτός συνάδει με την πρόβλεψη του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας τον Οκτώβριο για 1,603 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή αύξηση 23% σε σχέση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Οι ευνοϊκές βροχοπτώσεις την άνοιξη και οι συνθήκες ανθοφορίας ενίσχυσαν τις προοπτικές, αν και οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και οι συνθήκες συγκομιδής παραμένουν σημαντικές μεταβλητές.

Η αναμενόμενη αύξηση έχει ήδη οδηγήσει σε κυβερνητική παρέμβαση. Όπως ανέφερε η Olive Oil Times νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ισπανικές αρχές διέταξαν τα ελαιοτριβεία να παρακρατήσουν το 12% της παραγωγής τους για την περίοδο 2026/27 από την αγορά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με σκοπό τη σταθεροποίηση των τιμών.

Το μέτρο, που αντιστοιχεί σε περίπου 188.000 τόνους, έχει διχάσει τον κλάδο. Οι αγροτικές οργανώσεις έχουν γενικά υποστηρίξει τις προσπάθειες για την προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών, ενώ οι εμφιαλωτές, οι εξαγωγείς και ορισμένοι παραγωγοί ελαιολάδου υψηλής ποιότητας έχουν αμφισβητήσει τους περιορισμούς.

Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, οι προοπτικές παραγωγής είναι άνισες.

Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις του κλάδου δείχνουν συγκομιδή περίπου 300.000 τόνων, πιθανώς τη μεγαλύτερη της χώρας από το 2022/23. Οι παραγωγοί που έδωσαν συνέντευξη στην Olive Oil Times τον Οκτώβριο ανέφεραν βελτιωμένες συνθήκες μετά από αρκετές δύσκολες περιόδους, ιδίως σε περιοχές της Κρήτης, αν και οι χαμηλές τιμές και τα υψηλά λειτουργικά κόστη παραμένουν πηγές ανησυχίας.

Η Ιταλία αντιμετωπίζει διαφορετικές προοπτικές. Μια εκτίμηση του Οκτωβρίου που δημοσίευσε η Olive Oil Times τοποθετούσε την ιταλική παραγωγή μεταξύ 270.000 και 290.000 τόνων, περίπου 20 τοις εκατό χαμηλότερη από την προηγούμενη σεζόν. Η παρατεταμένη καλοκαιρινή ζέστη μείωσε τις αποδόσεις στις νότιες περιοχές, ιδίως στην Απουλία, ενώ οι καλύτερες συνθήκες στην κεντρική και βόρεια Ιταλία αντιστάθμισαν μόνο εν μέρει τις απώλειες.

Η ΔΟΕ ανέφερε επίσης την Τουρκία και την Τυνησία μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών παγκοσμίως. Στην Τυνησία, μια προηγούμενη πρόβλεψη του κλάδου υποδείκνυε ότι η παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί σε περίπου 300.000 τόνους από περίπου 500.000 τόνους την προηγούμενη σεζόν, αντανακλώντας τον κύκλο εναλλαγής της παραγωγής και τις πιέσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.

Η κατανάλωση αυξάνεται πιο αργά από την παραγωγή

Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου αναμένεται να φθάσει τα 3,42 εκατομμύρια τόνους το 2026/27, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Ο προβλεπόμενος όγκος παραγωγής θα υπερβεί την ετήσια κατανάλωση κατά περίπου 320.000 τόνους. Αν και η διαφορά αυτή δεν μεταφράζεται άμεσα σε αντίστοιχη αύξηση των τελικών αποθεμάτων, ενισχύει την προσδοκία του ΔΟΕ για σημαντική ανάκαμψη των αποθεμάτων.

Η ζήτηση αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των αγορών. Η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6,6%, ενώ στις άλλες χώρες μέλη του ΔΟΕ αναμένεται αύξηση κατά 3,6%.

Αντίθετα, η κατανάλωση σε χώρες εκτός του IOC προβλέπεται να μειωθεί κατά 8,3%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζήτηση παραμένει ευάλωτη σε ορισμένες από τις σημαντικές διεθνείς αγορές του κλάδου.

Η Ισπανία και η Ιταλία θα παραμείνουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προβλεπόμενη κατανάλωση 510.000 και 497.100 τόνων, αντίστοιχα.

Η απόκλιση μεταξύ της αυξανόμενης παραγωγής και της συγκριτικά μέτριας αύξησης της κατανάλωσης ενδέχεται να εντείνει την πίεση στις τιμές του ελαιολάδου, ιδίως σε αγορές όπου οι παραγωγοί ήδη δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος παραγωγής.

Στην Ισπανία, οι αγροτικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι η πτώση των τιμών παραγωγού απειλεί τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών ελαιώνων. Μια έκθεση του Οκτωβρίου ανέφερε ετήσια πτώση κατά 35% στις τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην πηγή, από 4,90 € σε 3,19 € ανά κιλό.

Οι Ιταλοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις. Σε πρόσφατη έκθεση της Olive Oil Times, οι παραγωγοί περιέγραψαν τη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους, καθώς οι χαμηλότερες τιμές της αγοράς συγκρούονταν με τα επίμονα υψηλά κόστη συγκομιδής, εργασίας και ελαιοτριβής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών

Ο ΔΟΕ αναμένει ότι οι παγκόσμιες εισαγωγές ελαιολάδου θα μειωθούν κατά 10,5% σε 1,152 εκατομμύρια τόνους το 2026/27, παρά την προβλεπόμενη αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, με τις αγορές να προβλέπονται σε 406.400 τόνους, που αντιστοιχούν στο 35,3% των παγκόσμιων εισαγωγών.

Η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Αυστραλία αναμένεται επίσης να παραμείνουν μεταξύ των κύριων προορισμών για το ελαιόλαδο που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου.

Οι προοπτικές για τις ΗΠΑ διαμορφώνονται εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών σχετικά με τις τιμές λιανικής και την εμπορική πολιτική. Τον Οκτώβριο, η Olive Oil Times ανέφερε ότι οι δασμοί περιόριζαν τα οφέλη που θα μπορούσαν διαφορετικά να αποκομίσουν οι Αμερικανοί καταναλωτές από τις χαμηλότερες διεθνείς τιμές του ελαιολάδου.

Ο Joseph R. Profaci, εκτελεστικός διευθυντής της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Ελαιολάδου, δήλωσε ότι οι δασμοί είχαν δημιουργήσει ένα επιπλέον εμπόδιο στις τιμές για τους καταναλωτές, ακόμη και την ώρα που ο κλάδος προσπαθούσε να αξιοποιήσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη του ελαιολάδου στην υγεία.

Η ΔΟΕ αναμένει επίσης ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός της Ένωσης θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 188.800 τόνους, με την Ισπανία και την Ιταλία να αντιπροσωπεύουν περίπου το 92% αυτών των αγορών.

Η συγκέντρωση αυτή αντανακλά τη σημασία των δύο χωρών όχι μόνο ως παραγωγών και καταναλωτών, αλλά και ως μεταποιητών, εμφιαλωτών και διανομέων ελαιολάδου που προέρχεται από άλλες χώρες παραγωγής.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά 11,4%

Οι παγκόσμιες εξαγωγές ελαιολάδου προβλέπεται να μειωθούν κατά 11,4% σε περίπου 1,194 εκατομμύρια τόνους, με αναμενόμενη μείωση των αποστολών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τυνησία.

Η αύξηση των εξαγωγών από την Τουρκία και άλλους προμηθευτές αναμένεται να αντισταθμίσει εν μέρει αυτές τις μειώσεις.

Οι προοπτικές αυτές αντιπροσωπεύουν μια αξιοσημείωτη μεταβολή για την Τυνησία, όπου οι εξαγωγές σημείωσαν ραγδαία αύξηση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2025/26. Οι αποστολές έφτασαν τους 381.200 τόνους κατά τους πρώτους δέκα μήνες της εν λόγω περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 50,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη εξάρτηση της χώρας από τις εξαγωγές χύδην έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το μερίδιο της αξίας που παραμένει στους Τυνήσιους παραγωγούς. Πάνω από το 85% του ελαιολάδου που εξήχθη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποστάλθηκε χύδην, το μεγαλύτερο μέρος του προς την Ισπανία και την Ιταλία.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία και η Ιταλία αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 85,8% των εξαγωγών ελαιολάδου προς προορισμούς εκτός της Ένωσης.

Οι προβλέψεις του ΔΟΕ υπογραμμίζουν μια κεντρική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο διεθνής κλάδος του ελαιολάδου: η ανάκαμψη της παραγωγής δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε υψηλότερες αποδόσεις για τους παραγωγούς.

Για τους καταναλωτές, η βελτιωμένη διαθεσιμότητα θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών μετά από χρόνια διαταραχών στην προσφορά. Για τους παραγωγούς, ωστόσο, οι μεγαλύτερες συγκομιδές, η ανάκαμψη των αποθεμάτων και η επιβράδυνση του εμπορίου ενδέχεται να καταστήσουν την κερδοφορία όλο και πιο εξαρτημένη από το κόστος παραγωγής, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την πρόσβαση στις αγορές.

Οι εκτιμήσεις παραμένουν προκαταρκτικές και ενδέχεται να αλλάξουν καθώς προχωρά η συγκομιδή. Η πραγματική παραγωγή, η κατανάλωση και οι εμπορικές ροές θα καθορίσουν το μέγεθος του προβλεπόμενου πλεονάσματος που θα μεταφερθεί στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.