Πώς επηρεάζει ο δεύτερος θητεία του Τραμπ τον κλάδο του ελαιολάδου

Η Βορειοαμερικανική Ένωση Ελαιολάδου αναφέρει ότι η προώθηση του ελαιολάδου από την κυβέρνηση Τραμπ μέσω μηνυμάτων για τη δημόσια υγεία έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για τον κλάδο, αλλά οι δασμοί αυξάνουν το κόστος για τους καταναλωτές και ενδέχεται να περιορίσουν την κατανάλωση.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τους 35 γερουσιαστές να διεκδικούν την επανεκλογή τους, εν μέσω ευρείας δυσαρέσκειας έναντι του κυβερνώντος Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Ωστόσο, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Ελαιολάδου Βόρειας Αμερικής, Τζόζεφ Ρ. Προφάτσι, δήλωσε ότι τα δύο πρώτα χρόνια της δεύτερης θητείας του Τραμπ δεν ήταν αρνητικά για τον κλάδο του ελαιολάδου, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η διακυμάνουσα επίδραση των δασμών στις εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ.

«Προσεγγίζουμε μια δημογραφική ομάδα που δεν αποτελούσε μέρος του κόσμου του ελαιολάδου. » – Τζόζεφ Ρ. Προφάτσι, Ένωση Ελαιολάδου Βόρειας Αμερικής

«Υπήρξαν πολλά θετικά στοιχεία υπό [την ηγεσία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών], και πιστεύω ότι τα θετικά από όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια υπερτερούν κατά πολύ των αρνητικών», δήλωσε ο Προφάτσι στην Olive Oil Times.

«Έχει συγκροτήσει μια ομάδα συμβούλων που, όπως φαίνεται, γνωρίζουν πολύ καλά το ελαιόλαδο και τα οφέλη του για την υγεία . Μεταξύ αυτών είναι και η [ανώτερη σύμβουλος] Calley Means, η οποία, πιστεύω, είναι υποστηρίκτρια του ελαιολάδου», πρόσθεσε.

Ένας τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει τον κλάδο του ελαιολάδου είναι η αναθεώρηση και η οριστικοποίηση ενός κανονισμού της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) σχετικά με τους ισχυρισμούς υγείας , ο οποίος είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση του Προέδρου Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ.

«Όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, η νέα κυβέρνηση είχε μια περίοδο επανεξέτασης πριν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός. Τον εξέτασαν για μερικές εβδομάδες και τον επικύρωσαν», είπε ο Προφάτσι. «Το ελαιόλαδο αναδεικνύεται ως ένα από τα προϊόντα που μπορούν πλέον να φέρουν την ένδειξη “υγιεινό”».

«Ο νέος κανονισμός ισχύει για σχεδόν όλα τα φυτικά μαγειρικά έλαια με λιγότερο από 20 τοις εκατό κορεσμένα λιπαρά, δηλαδή ουσιαστικά για όλα εκτός από το λάδι καρύδας», πρόσθεσε. «Αλλά τι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ως σύμβολο; Ένα μπουκάλι ελαιόλαδου, με ένα μικρό κλαδί ελιάς και ελιές από κάτω».

Ο Profaci επισήμανε επίσης τον εξέχοντα ρόλο ενός μπουκαλιού ελαιολάδου στο κέντρο της αναδιαμορφωμένης πυραμίδας διατροφής της κυβέρνησης Τραμπ, επαινώντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να αντικαταστήσει τις συνιστώμενες διατροφικές οδηγίες με συνιστώμενα πραγματικά τρόφιμα, κάτι που πιστεύει ότι συνάδει περισσότερο με τη σύγχρονη αντίληψη για την επιστήμη των τροφίμων και τη διατροφή — χωρίς να εισέλθει στο ζήτημα ποια τρόφιμα, εκτός από το ελαιόλαδο, αξίζουν να προωθηθούν.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί πολλές κριτικές για τη νέα διατροφική πυραμίδα, μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι δεν θέτει όρια στις συστάσεις για την κατανάλωση κόκκινου κρέατος ή κορεσμένων λιπαρών, παρά τις δεκαετίες αποδεικτικών στοιχείων που συνδέουν την υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών με υψηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων ή καρδιακών προσβολών.

Ο Profaci δήλωσε ότι προτιμά να επικεντρωθεί στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο ελαιόλαδο παρά να σχολιάσει άλλες πολιτικές της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Αντ’ αυτού, εξήρε τη σύσταση των νέων διατροφικών κατευθυντήριων γραμμών προς τους Αμερικανούς να μαγειρεύουν με «απαραίτητα λιπαρά οξέα, όπως το ελαιόλαδο».

Ο Profaci επαινέσε επίσης τον ρόλο της νέας, χρηματοδοτούμενης από την κυβέρνηση εκπομπής της Kennedy, «Real Food Show», η οποία ανέδειξε το ελαιόλαδο στο πρώτο επεισόδιο με τον προσκεκλημένο σεφ Andrew Gruel και, στο πιο πρόσφατο επεισόδιο , περιέλαβε μια «αδιαπραγμάτευτη» σύσταση από τη Lori Taylor του Produce Moms να εφοδιάσετε το ντουλάπι σας με ελαιόλαδο ή λάδι αβοκάντο.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Gruel και ο Kennedy ετοίμασαν τραγανά κεφτεδάκια σολομού με συνοδευτική σαλάτα. Ο Gruel ξεκίνησε προτείνοντας το ψήσιμο φιλέτων σολομού σε «καλό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» για να «προσθέσει εθιστικές γεύσεις» χωρίς να αυξήσει το κόστος ή να χρησιμοποιήσει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα .

Ωστόσο, ο Gruel ανέφερε επίσης ότι ο βόειος λίπος ή το λάδι αβοκάντο αποτελούν επαρκή υποκατάστατα του ελαιολάδου, συστάσεις με τις οποίες ορισμένοι επαγγελματίες υγείας διαφωνούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλες συνταγές προτείνουν το λάδι αβοκάντο, το οποίο επίσης στερείται των οφελών για την υγεία που συνδέονται με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, συγκεκριμένα των πολυφαινολών .

Αργότερα στη διαδικασία, η Gruel έδωσε οδηγίες στους τηλεθεατές να χρησιμοποιήσουν ένα τέταρτο του φλιτζανιού έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε μια βινεγκρέτ για τη συνοδευτική σαλάτα, τονίζοντας τη θρεπτική αξία που προσθέτει και ότι η παρασκευή στο σπίτι κοστίζει περίπου το μισό από ό,τι μια σάλτσα σαλάτας που αγοράζεται από το κατάστημα.

«Εδώ έχουμε τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών να στέκεται δίπλα σε έναν σεφ που ρίχνει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παντού», είπε ο Profaci. «Είναι αρκετά αξιοσημείωτο.»

Πρόσθεσε ότι είχε δείξει το βίντεο σε πρόσφατο συνέδριο στην Ισπανία, όπου μέλη της τοπικής βιομηχανίας ελαιολάδου παρατήρησαν ότι κανένα μέλος της ισπανικής κυβέρνησης δεν θα έκανε τόσο ρητή υποστήριξη του προϊόντος.

Συμπληρώνοντας τις προσπάθειες του Κένεντι για την προώθηση των ολόκληρων τροφίμων, ο Προφάτσι ανέφερε ότι έρευνα της NAOOA έδειξε αύξηση στις αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών στο Google για το ελαιόλαδο και συναφή θέματα.

«Διαπιστώσαμε ότι οι αναζητήσεις για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αυξήθηκαν κατά περίπου 22 τοις εκατό σε ετήσια βάση, ενώ οι αναζητήσεις για όλα τα άλλα μαγειρικά έλαια μειώθηκαν κατά περίπου το ίδιο ποσοστό», είπε. «Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μια άλλη αναζήτηση για να μάθουμε τι ρωτούσαν οι άνθρωποι σχετικά με το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τα δύο πιο δημοφιλή θέματα, με μεγάλη διαφορά, ήταν το μαγείρεμα με αυτό και τα οφέλη του για την υγεία, τα οποία ήταν ισοδύναμα».

Ο κ. Profaci πρόσθεσε ότι οι ερωτήσεις σχετικά με την καθαρότητα και την τιμή ήταν αμελητέες σε σύγκριση, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί μια πραγματική αλλαγή στο τι ενδιαφέρει τον κόσμο και τι θέλει να μάθει, σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες.

«Για μένα, αυτή είναι μια πραγματικά ασυνήθιστη περίοδος. Στα εννέα χρόνια που είμαι εκτελεστικός διευθυντής, δεν έχω ξαναδεί ένα τέτοιο περιβάλλον», είπε. «Προσεγγίζουμε μια δημογραφική ομάδα που δεν αποτελούσε μέρος του κόσμου του ελαιολάδου».

Ο Profaci ανέφερε ότι τα ιδιόκτητα στοιχεία της NAOOA υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, με τη διείσδυση στα νοικοκυριά να αυξάνεται από 38,5% σε 41,3% τον Απρίλιο του 2025, πριν η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώσει την πρώτη σειρά δασμών της.

Παρά τα προφανή οφέλη για την κατανάλωση ελαιολάδου που προέκυψαν από τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, ο αντίκτυπος των δασμών είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Ο Profaci πρόσθεσε ότι τα ίδια στοιχεία έδειξαν ότι η συνολική κατανάλωση στις ΗΠΑ δεν έχει αυξηθεί, κάτι που απέδωσε σε ένα «εμπόδιο τιμών», το οποίο οφείλεται εν μέρει στους δασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου μειώθηκε από 454.000 μετρικούς τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/25 σε 430.000 τόνους το 2025/26. Ωστόσο, το USDA προέβλεψε ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει στους 454.000 τόνους το 2026/27.

Οι ΗΠΑ είχαν αρχικά επιβάλει δασμό 25% στο ελαιόλαδο τον Απρίλιο του 2025, βάσει του Νόμου για τη Διεθνή Οικονομική Έκτακτη Ανάγκη. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε τον δασμό αυτό παράνομο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε δασμό 10% τον Μάρτιο του 2026, στο πλαίσιο ξεχωριστής νομοθεσίας.

«Οι παγκόσμιες τιμές του ελαιολάδου έχουν μειωθεί σημαντικά, αλλά λόγω των δασμών, αυτή η ανακούφιση δεν φτάνει στις αμερικανικές οικογένειες», έγραψε ο Profaci στον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της NAOOA, οι Αμερικανοί καταναλωτές πιθανότατα δαπανούν 2 δολάρια (1,79 ευρώ) έως 3 δολάρια (2,68 ευρώ) περισσότερα ανά λίτρο ελαιολάδου σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς δασμούς, δηλαδή περίπου 18 έως 25 τοις εκατό επιπλέον κόστος.

Από την πλευρά του, ο Profaci ανέφερε ότι η NAOOA άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ να εξαιρέσει τις εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από τους δασμούς, επικαλούμενη τον ρόλο τους στο πρόγραμμα «Make America Healthy Again».

«Χορήγησαν εξαίρεση στο λάδι καρύδας, αλλά όχι στο ελαιόλαδο», είπε ο Profaci. «Πιστεύω ότι ο λόγος είναι ότι γνωρίζουν ότι το ελαιόλαδο είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία.»