L'ambassadrice des États-Unis en Croatie, Nicole McGraw, s'est jointe aux oléiculteurs d'Istrie à l'occasion de la récolte de cette année. Elle s'est rendue à Agrolaguna, près de Poreč, pour découvrir la production d'huile d'olive de la région et les défis auxquels sont confrontés les producteurs après une saison marquée par des conditions météorologiques extrêmes.

Le fait d’observer de près l’ensemble du processus m’a permis d’apprécier sous un tout nouveau jour le soin, la patience et le travail acharné qui se cachent derrière chaque goutte. – Nicole McGraw, ambassadrice des États-Unis en Croatie

Mme McGraw, qui a beaucoup voyagé à travers la Croatie depuis sa prise de fonction, a participé à la récolte aux côtés des travailleurs locaux, utilisant des gants et une secoueuse mécanique pour cueillir les fruits des oliviers des variétés Leccino et Picholine.

« J’ai eu le plaisir de participer à la récolte des olives », a déclaré Mme McGraw. « J’ai cueilli des olives et découvert par moi-même comment elles sont transformées en huile d’olive. »

Elle était accueillie par Josip Barišić, directeur de production et œnologue en chef d’Agrolaguna, qui lui a expliqué les méthodes de culture et de transformation utilisées pour les huiles d’olive de l’entreprise.

« Observer de près l’ensemble du processus m’a permis d’apprécier sous un tout nouveau jour le soin, la patience et le travail acharné qui se cachent derrière chaque goutte », a déclaré Mme McGraw.

La visite de l’ambassadrice a eu lieu au cours d’une saison de récolte particulièrement difficile, marquée par une sécheresse estivale prolongée suivie de fortes pluies automnales.

De la sécheresse estivale aux pluies d’automne

Les températures ont dépassé les 40 °C dans certaines parties de la région pendant l’été, tandis que la sécheresse a persisté jusqu’à près de la mi-septembre.

Une sécheresse prolongée peut limiter l’accumulation d’huile dans les olives en cours de développement. Soumis à un stress hydrique sévère, les oliviers peuvent produire des fruits plus petits ou perdre une partie de leur récolte afin de préserver leurs ressources.

La situation a radicalement changé à l’automne, lorsque des pluies persistantes ont saturé les sols et perturbé les opérations de récolte. Le sol détrempé a rendu difficile l’accès des machines à certaines oliveraies, obligeant les producteurs à s’adapter à des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.

Malgré ces difficultés, Agrolaguna a maintenu des rendements comparables, voire légèrement supérieurs, à ceux enregistrés l’année dernière, selon Mia Vukdragović, du service marketing de Badel.

Agrolaguna gère plus de 68 000 oliviers répartis sur 226 hectares dans l’ouest de l’Istrie. Au moment de la rédaction de ce rapport, l’entreprise avait achevé plus de la moitié de sa récolte prévue, en récoltant les olives d’environ 30 000 arbres.

L’irrigation contribue à protéger la production

L’investissement de l’entreprise dans l’irrigation a joué un rôle déterminant dans ses performances.

Agrolaguna irrigue environ 110 hectares d’oliveraies dans la région de Červar, où se trouve une plantation de 130 hectares que l’entreprise décrit comme la plus grande d’Istrie.

L’eau provient du réservoir de Mateši, un projet d’infrastructure financé par le comté d’Istrie. Ce système a permis de maintenir le développement des fruits pendant de longues périodes sans précipitations.

L’entreprise a également fait état de fruits sains, avec une pression limitée de la mouche de l’olivier, dont l’activité peut être freinée par des périodes prolongées de chaleur extrême.

Agrolaguna prévoit de produire entre 140 000 et 160 000 litres d’huile d’olive cette saison.

Une nouvelle ligne de broyage triple la capacité de transformation

Parallèlement à l’irrigation, l’entreprise a investi dans une transformation plus rapide afin de préserver la qualité de l’huile d’olive lors d’une récolte interrompue par la pluie.

Cette année, Agrolaguna a mis en service une ligne de transformation entièrement automatisée dans son moulin de Poreč, portant ainsi la capacité de 1,6 à 5 tonnes d’olives par heure.

Grâce à cette installation agrandie, les olives récoltées peuvent être transformées dans les huit à douze heures suivant leur cueillette, ce qui réduit le temps d’attente des fruits avant le broyage.

Une transformation rapide est essentielle pour préserver la qualité de l’huile d’olive, en particulier lorsque des conditions de récolte humides augmentent le risque de détérioration des fruits.

Selon le producteur, les huiles ainsi obtenues se caractérisent par des arômes de fruits verts, une grande fraîcheur et une agréable note piquante.

Agrolaguna commercialise ses huiles d’olive extra vierges sous la marque Ol Istria, notamment des huiles monovariétales issues des variétés Picholine, Pendolino, Leccino et des cultivars autochtones Istarska Bjelica, Rošinjola et Črnica, ainsi que des assemblages de variétés sélectionnées.

Les huiles de l’entreprise ont été récompensées lors de concours internationaux, notamment le Concours mondial de l’huile d’olive NYIOOC.

Ol Istria bénéficie également de l’appellation d’origine protégée « Istra », qui définit des exigences en matière d’origine géographique, de variétés d’olives autorisées et de méthodes de production, notamment une température de transformation ne dépassant pas 27 °C.

La réputation de qualité de l’Istrie s’est renforcée à l’échelle internationale, la région ayant été maintes fois mise à l’honneur dans le guide des huiles d’olive Flos Olei.

Après avoir visité les oliveraies et dégusté les huiles fraîchement produites, Mme McGraw a remercié ses hôtes de lui avoir fait découvrir une autre facette de la vie agricole croate.

« Merci à mes merveilleux hôtes croates d’Agrolaguna Poreč de m’avoir fait partager cette expérience », a-t-elle déclaré. « Plus je passe de temps en Croatie, plus je tombe amoureuse de ses habitants, de ses traditions, de sa cuisine et de ses magnifiques paysages. »