Au cœur des communautés trappistes italiennes qui produisent de l'huile d'olive et de la bière

L'un des rares moulins à huile en activité dans l'agglomération romaine, celui de l'abbaye de Tre Fontane est le seul situé au cœur de la Ville éternelle. Géré par la communauté trappiste qui y réside, le moulin fait partie du domaine de l’abbaye, qui produit de l’huile d’olive extra vierge, du miel et les seules bières trappistes d’Italie, dont l’une est aromatisée aux feuilles des oliviers du domaine.

Les Trappistes tirent leur nom de l’abbaye Notre-Dame de la Trappe, située à Soligny, en France. Ils constituent une branche de l’ordre cistercien, fondé par des moines bénédictins en 1098.

Notre journée s’articule autour de l’Office divin, ce cycle de prières qui rythme les heures du jour et de la nuit, ainsi que des périodes de travail manuel. – Sœur Daniela, abbaye de Tre Fontane

Depuis des siècles, la Règle de saint Benoît guide la vie quotidienne des communautés trappistes, prescrivant l’étude et le travail manuel parallèlement à la prière comme moyens de subvenir à leurs besoins. Le chapitre 48 stipule : « Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt. » (« L’oisiveté est l’ennemie de l’âme ; c’est pourquoi les frères [et sœurs] doivent s’occuper de travaux manuels à certaines heures, et de la lecture divine à d’autres heures fixes […] ils sont véritablement moines [et moniales] s’ils vivent du travail de leurs propres mains. »)

La vente des produits fabriqués par les communautés trappistes de l’abbaye de Tre Fontane et du monastère de Valserena contribue à subvenir aux besoins des monastères et à soutenir des initiatives caritatives. (Photo : monastère de Valserena)

Au fil des siècles, cet engagement en faveur du travail et de l’autosuffisance a conduit les communautés monastiques trappistes du monde entier à se spécialiser dans un large éventail d’activités agricoles, en s’adaptant aux conditions et aux cultures locales. La vente des produits ainsi obtenus contribue à subvenir aux besoins des monastères et à soutenir des initiatives caritatives.

En Italie, l’abbaye de Tre Fontane à Rome, dans le Latium, et le monastère de Valserena à Guardistallo, près de Pise, en Toscane, produisent de l’huile d’olive extra vierge à partir des oliveraies de leurs domaines.

Ayant obtenu l’autorisation de rendre visite à cette communauté cloîtrée, Olive Oil Times a rencontré Sœur Daniela, qui nous a accueillis dans la cour d’entrée de l’abbaye de Tre Fontane avant de nous faire visiter le moulin et l’oliveraie.

« Notre journée s’articule autour de l’Office divin, ce cycle de prières qui rythme les heures du jour et de la nuit, ainsi que des périodes de travail manuel », a-t-elle expliqué. « Nous participons aux travaux agricoles tout au long de l’année, y compris à toutes les étapes de la production d’huile d’olive, de la taille à la récolte. »

La vie quotidienne des moines et moniales trappistes est régie par la Règle de saint Benoît, qui, outre la prière, prescrit l’étude et le travail manuel. (Photo : Monastère de Valserena)

Sœur Daniela a expliqué que la journée commence à 3 h 30 du matin par les Veillées, la première prière de l’Office divin, célébrée pendant la nuit. Les Laudes suivent à 6 h 45, après quoi la communauté assiste à la messe avant de se réunir pour la Tierce à 8 h 30, la Sexte à midi, la None à 15 h, les Vêpres à 18 h et les Complies à 20 h.

Chaque jour, un temps est également réservé à la Lectio Divina, pratique consistant en une lecture méditative et une contemplation des Écritures saintes.

« Bien que ce soit nous qui priions, nous agissons en tant que voix de toute l’humanité devant Dieu », a déclaré sœur Daniela. « Au cours de nos prières, nous proclamons les Psaumes, qui englobent l’expérience humaine dans toute son universalité et s’adressent à tous, indépendamment de leur croyance ou de leur origine. Lorsque l’on récite ces paroles, c’est comme si l’on redécouvrait non seulement sa propre humanité, mais aussi l’humanité commune à tous les êtres humains sur terre. »

Les moments de contemplation et d’étude sont complétés par au moins cinq heures de travail par jour, conformément à la Règle de saint Benoît.

Le moulin et les oliveraies s’étendent le long du complexe monastique et de ses trois églises : l’abbaye des Saints Vincent et Anastase, Santa Maria Scala Cœli et l’église du Martyre de saint Paul.

Lors de notre visite, le moulin tournait à plein régime. Alors que nous nous approchions des installations par un passage latéral, le silence qui régnait dans les cours de l’abbaye a progressivement cédé la place au battement rythmé des machines. Deux techniciens traitaient les olives cueillies plus tôt dans la journée.

« Si l’abbaye et son oliveraie ont une longue histoire, le moulin a été installé il y a environ 20 ans », a expliqué Stefano Bivone, qui supervise les opérations de trituration. « Il est équipé d’une ligne d’extraction Pieralisi qui nous permet d’atteindre le niveau de qualité auquel nous aspirons. Afin d’accorder le plus grand soin à notre huile, nous ne transformons les olives pour des tiers que les samedis et dimanches. De plus, notre produit est biologique, ce qui exige encore plus d’attention. »

Les communautés trappistes complètent la prière et l’étude par plusieurs heures de travail chaque jour, conformément à la Règle de saint Benoît. (Photo : Monastère de Valserena)

Sœur Daniela nous a ensuite conduits vers l’oliveraie, qui abrite environ 4 000 oliviers, principalement des variétés Leccino et Frantoio, ainsi que d’anciennes variétés autochtones telles que la « Corse ».

Des eucalyptus séculaires et imposants bordent l’oliveraie. Leurs feuilles sont récoltées puis envoyées à un laboratoire, où elles servent à produire une liqueur selon une recette ancestrale conservée par l’abbaye.

« Cette liqueur est en fait utilisée à des fins médicinales, car elle est réputée pour ses effets apaisants sur la gorge », a expliqué Sœur Daniela. « Les eucalyptus constituent une caractéristique distinctive de l’abbaye de Tre Fontane. Il y a plusieurs siècles, cette région était un marécage où le paludisme représentait un risque, et ces arbres ont été plantés pour améliorer les conditions sanitaires de la zone. »

À la même période, le monastère de Valserena procède également à la récolte des olives : les religieuses qui y résident s’occupent d’une oliveraie de 6,5 hectares comptant environ 1 030 arbres, dont la plupart sont antérieurs à la construction du monastère. Les 200 arbres les plus jeunes ont été plantés en 2021.

Le monastère utilise des variétés toscanes traditionnelles, notamment le Leccino, le Frantoio, le Moraiolo et le Lazzero, pour produire de l’huile d’olive extra vierge et une gamme de produits à base d’huile d’olive, notamment des cosmétiques.

À l’abbaye de Tre Fontane, la récolte se poursuivra tout au long du mois de novembre. Les feuilles récemment récoltées sur le domaine aromatisent la Tertia, l’une des trois bières brassées dans un espace dédié du complexe monastique, aux côtés de la Scala Coeli et de la Tripel. Ensemble, elles constituent les seules bières trappistes d’Italie et portent le label « Produit trappiste authentique ».

« Les bières trappistes sont produites selon des critères stricts établis par l’Association internationale des trappistes », a expliqué le frère Pietro tout en supervisant l’un des derniers brassages de l’année. « Mon rôle consiste à superviser le processus, en veillant au respect des trois exigences fondamentales auxquelles doit satisfaire une bière trappiste. »

Selon les critères établis par l’Association trappiste internationale, la brasserie doit être située au sein même de l’abbaye ou à proximité immédiate de celle-ci ; la production doit avoir lieu sous la supervision des moines ; et les recettes doivent servir à soutenir la communauté monastique, l’ordre trappiste, des projets de développement et des œuvres caritatives, sans enrichissement individuel ni but de profit commercial.

« Outre la supervision de la production, je collabore avec les autres frères aux dernières étapes du processus, notamment l’étiquetage, la mise en cartons et l’expédition », explique le frère Pietro.

Le terme « trappiste » ne désigne pas un style de bière spécifique, mais une appellation liée à l’origine de la bière et à sa production monastique. Les bières trappistes se caractérisent traditionnellement par un corps ample, une teneur en alcool relativement élevée et des notes fruitées ou épicées. Beaucoup subissent une fermentation secondaire en bouteille. Aujourd’hui, moins d’une douzaine de monastères dans le monde produisent de l’authentique bière trappiste.

Les autres bières de l’abbaye intègrent également des ingrédients botaniques distinctifs : la Scala Coeli est aromatisée à l’écorce d’orange, tandis que la Tripel est brassée avec des feuilles d’eucalyptus provenant du domaine.

Les communautés trappistes de l’abbaye Tre Fontane à Rome et du monastère de Valserena à Guardistallo participent à toutes les étapes de la production d’huile d’olive, de la taille à la récolte. (Photo : monastère de Valserena)

« Les feuilles d’olivier sont soigneusement sélectionnées et débarrassées de toutes les petites brindilles », explique Claudio Conti, le maître brasseur qui soutient la communauté dans la production de bière. « Nous utilisons un kilogramme pour 1 400 litres de moût ; nous les ajoutons pendant les 10 à 15 dernières minutes d’ébullition et les laissons infuser afin que leurs composants aromatiques imprègnent la bière. La Tertia est une bière de style anglais à fermentation haute, brassée avec du malt Pilsner, un houblon européen de grande qualité et du sucre pour la fermentation secondaire en bouteille. »

Alors que notre visite touchait à sa fin et que nous quittions le calme de l’abbaye pour retrouver l’agitation de la ville, sœur Daniela et frère Pietro avaient encore des tâches à accomplir avant de regagner l’église du monastère pour les prières qui viendraient clore une nouvelle journée de travail et de contemplation.