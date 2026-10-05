Les exportations d'huile d'olive libanaise s'effondrent alors que le conflit perturbe la récolte et le commerce

Les exportations d'huile d'olive libanaise ont chuté de plus de moitié au cours des sept premiers mois de 2026, le conflit ayant perturbé les transports, restreint l'accès aux oliveraies du sud et suscité des inquiétudes chez les acheteurs internationaux.

Les exportations libanaises d’huile d’olive ont fortement chuté au cours des sept premiers mois de 2026 : selon les chiffres officiels, 2 575 tonnes ont été expédiées à l’étranger, contre 5 559 tonnes au cours de la même période en 2025, soit une baisse de 53,7 %.

La valeur des exportations a également baissé de 52,3 %, passant de 2 280 milliards de lires libanaises (environ 21,7 millions d’euros à l’époque) à 1 090 milliards de lires (environ 10,7 millions d’euros).

Nous espérons que les acheteurs internationaux s’intéresseront à nouveau à l’excellente huile d’olive extra vierge libanaise, qui constitue également une source de revenus pour des milliers de familles dans toute la région. – Rose Bechara Perini, Darmmess

Pourtant, la production d’huile d’olive du Liban n’a pas connu une baisse comparable. Selon les estimations du Conseil oléicole international, la production s’élèverait à 19 000 tonnes pour la campagne 2024/25 et à 19 500 tonnes pour la campagne 2025/26.

Cette dernière estimation s’écarte nettement d’une prévision officielle antérieure citée par le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, qui avait tablé sur une baisse de 40 % pour la campagne 2025/26.

Cette forte baisse des exportations s’explique par la hausse des coûts logistiques, l’accès restreint aux oliveraies du sud du pays et les inquiétudes quant à la perception par le marché de l’huile d’olive produite dans les zones touchées par le conflit.

La reprise du conflit depuis mars 2026 a perturbé les transports et les chaînes d’approvisionnement dans tout le pays, tandis que les opérations militaires se poursuivent dans le sud du Liban. Dans cette région, de nombreuses oliveraies ont été détruites pendant le conflit, tandis que d’autres sont restées intactes.

Selon les producteurs libanais, le transport et l’expédition sont devenus de plus en plus compliqués, nécessitant des autorisations supplémentaires et des changements d’itinéraire.

« Pour la saison à venir, nous pensons pouvoir exporter régulièrement notre huile d’olive depuis Beyrouth », a déclaré à Olive Oil Times Rose Bechara Perini, fondatrice de la société primée Darmmess.

Darmmess, qui s’approvisionne en olives dans des oliveraies du nord et du sud du Liban, prévoit de presser les fruits dans des moulins locaux avant de transporter l’huile à Beyrouth en vue de son exportation.

Bechara Perini a expliqué que le trajet entre Beyrouth et Deir Mimas, qui dure normalement environ 90 minutes, nécessite désormais un détour imposé pour des raisons de sécurité via la vallée de la Bekaa, ce qui ajoute trois à quatre heures au trajet et augmente le coût du transport des matières premières et de l’huile d’olive.

Selon Bechara Perini, environ 350 000 oliviers poussent autour de Deir Mimas et des villages de Kawkaba et Rashaya El Foukhar, une région connue localement sous le nom de « Chemin de la Révélation ». Beaucoup sont des oliviers monumentaux situés dans des zones qui ne sont pas directement touchées par les combats.

Bechara Perini a indiqué qu’environ 20 % des oliveraies de Deir Mimas sont actuellement inaccessibles, car elles se trouvent dans une zone tampon militaire définie par Israël. L’accès aux autres zones sous contrôle de l’armée libanaise nécessite des autorisations spéciales.

« Auparavant, nous ne pouvions pas accéder à certaines zones ni planifier facilement le travail dans les oliveraies », a-t-elle expliqué. « Aujourd’hui, les agriculteurs demandent l’autorisation de récolter. Pour obtenir l’accès, il faut présenter des documents, notamment les noms et les pièces d’identité des personnes qui y travailleront. Nous commençons maintenant la récolte. »

Les agriculteurs craignent également que le conflit ne nuise à la réputation de l’huile d’olive produite dans la région, ce qui pourrait peser davantage sur les exportations.

« Il y a eu beaucoup de rumeurs en ligne concernant la sécurité de l’huile d’olive produite dans ces zones », a déclaré Bechara Perini. « C’est pourquoi nous avons pris une initiative sans précédent pour contrer ces rumeurs. »

En collaboration avec les agriculteurs locaux, M. Darmmess a suivi les protocoles d’échantillonnage élaborés par le CIHEAM de Bari. Bechara Perini a précisé qu’ils avaient récolté environ un kilogramme d’olives provenant de groupes de 15 oliviers répartis dans toute la zone, d’ouest en est et du sud au nord.

Les échantillons, prélevés en septembre 2026, ont été envoyés au Laboratorio Juan Antonio Tello de Jaén, en Espagne, un laboratoire reconnu par le COI, puis analysés plus tard dans le mois. Le laboratoire a analysé l’huile extraite des échantillons afin de détecter la présence de résidus d’herbicides et de pesticides, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de métaux lourds et de radionucléides.

Les concentrations de glyphosate et de composés apparentés étaient inférieures à 0,01 mg/kg, alors que la valeur de référence maximale indiquée dans le rapport pour le glyphosate est de 1 mg/kg. La teneur en plomb était inférieure à 0,02 mg/kg, contre une valeur maximale de 0,10 mg/kg, tandis que celle du benzo[a]pyrène, l’un des hydrocarbures aromatiques polycycliques analysés, était inférieure à 0,5 µg/kg, contre une valeur maximale de 2 µg/kg.

L’arsenic, le cadmium et le mercure étaient également inférieurs à 0,02 mg/kg. L’iode 131, le césium 134, le césium 137 et l’américium 241 étaient tous inférieurs aux limites de quantification du laboratoire.

D’après les analyses du laboratoire, les échantillons ne présentaient aucune contamination significative parmi les substances testées.

« Nous espérons que les acheteurs internationaux se tourneront à nouveau vers l’excellente huile d’olive extra vierge libanaise, qui constitue également une source de revenus pour des milliers de familles dans toute la région », a déclaré Bechara Perini.

L’économie libanaise dans son ensemble reste également soumise à de fortes tensions. La Banque mondiale prévoit une contraction du produit intérieur brut de 6,4 % en 2026, inversant ainsi la fragile reprise enregistrée en 2025.

Les exportations revêtent donc une importance particulière pour le secteur de l’huile d’olive du pays. À court terme, cependant, les agriculteurs du sud doivent d’abord accéder à leurs oliviers, entretenir leurs oliveraies et acheminer les olives jusqu’au moulin.

Ibrahim, un agriculteur de Deir Mimas dont la famille possède environ 200 oliviers, a expliqué qu’ils n’avaient pas pu récolter depuis trois ans, alors qu’ils comptent sur les olives pour leurs revenus. À l’approche de la récolte de 2026, il ne sait toujours pas si la famille pourra accéder à tous les arbres.

« Si nous parvenons à les récolter, le rendement sera suffisant pour assurer à la famille un niveau de vie décent », a-t-il déclaré dans un commentaire adressé à Olive Oil Times. « Les olives sont d’excellente qualité, et tant nous que la famille serions ravis si nous pouvions les récolter. »

À Rashaya El Foukhar, Ghaith Maalouf, âgé de 68 ans, gère environ huit hectares d’oliveraies et trois hectares d’autres cultures. Au cours des quatre dernières années, sa famille a dû quitter le village à plusieurs reprises pendant des mois, lors de périodes de combats intenses.

« Nous n’avons pas complètement cessé de travailler, de cultiver ou de récolter la terre », a déclaré M. Maalouf. « Cependant, il y a eu des périodes dangereuses où nous avons été contraints de quitter le village pendant des mois, pour n’y revenir que lorsque les conditions de sécurité le permettaient. »

Parfois, certaines parcelles étaient trop dangereuses d’accès, et une partie de la récolte n’a pas pu être ramassée. M. Maalouf a expliqué que l’entretien des oliveraies s’est parfois avéré encore plus difficile que la récolte elle-même, car le désherbage et le labour sont essentiels pour réduire le risque d’incendies susceptibles de détruire ces arbres centenaires.

Environ 30 % des terres de la famille restent soumises à des restrictions d’accès. Maalouf s’attend néanmoins à ce que la production de cette année atteigne environ la moitié d’une récolte normale, les précipitations abondantes ayant permis aux fruits de rester en excellent état.

« La récolte de cette année nous permettra certainement de continuer à fournir les services essentiels nécessaires pour maintenir la productivité des oliveraies dans les années à venir, tout en garantissant un niveau de vie minimum à trois familles qui dépendent principalement de ces cultures pour subvenir à leurs besoins fondamentaux », a-t-il déclaré.

Un autre agriculteur, Joseph Sleiman, âgé de 62 ans, possède environ 1 200 oliviers centenaires. Sa famille n’a pas pu accéder à une grande partie de l’oliveraie pendant certaines des pires périodes du conflit, lorsque la production était tombée à une fraction de ses niveaux habituels.

« Si la récolte est menée à bien cette année, elle soutiendra financièrement la famille et nous assurera un moyen de subsistance », a déclaré M. Sleiman, ajoutant que les oliviers étaient en bon état.

Bechara Perini a expliqué qu’une grande partie de la production de la région provenait de la variété d’olive autochtone « Souri », dont les arbres séculaires sont étroitement liés au patrimoine oléicole millénaire du sud du Liban.

« Si cette récolte est bonne, comme nous l’espérons, et si les ventes sont à la hauteur, la plupart des familles concernées verront leur situation s’améliorer », a déclaré Bechara Perini. « Elles ont cessé de récolter les olives pendant trois ans à cause de la guerre. Il est temps pour elles de retourner dans leurs champs. »