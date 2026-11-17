La Turquie s'apprête à connaître une récolte exceptionnelle d'huile d'olive, les premières estimations évaluant la production nationale entre 400 000 et 500 000 tonnes métriques pour la campagne 2026/27.

Les experts attribuent ces perspectives au fait que les oliviers entrent dans une année « de production » au sein de leur cycle de production alternée, ainsi qu’au nombre croissant d’arbres plantés au cours des dernières décennies.

« Avec l’entrée en production des oliviers plantés il y a environ 20 ans et l’augmentation de la récolte qui en découle, il est évident que les records de production battus par la Turquie ces dernières années ne sont pas le fruit du hasard », a déclaré Mustafa Tan, président du Conseil national turc de l’olive et de l’huile d’olive (UZZK).

La chute des prix de l’huile d’olive, combinée à la hausse des coûts de main-d’œuvre, signifie que dans certaines régions, les producteurs pourraient laisser les olives sur les arbres, car la récolte coûterait plus cher que ce que la récolte rapporterait. – Ece Er Aydin, fondatrice d’Olizzi

Selon les estimations officielles, la Turquie compte environ 200 millions d’oliviers, contre 90 millions il y a 15 ans. Toutefois, les données de l’Institut turc de statistique (TÜİK) indiquent qu’environ 155 millions d’arbres sont en production. Un rapport de l’USDA examine également la capacité de production agricole croissante du pays.

Ces perspectives s’inscrivent dans un contexte de changement dans la manière dont les prévisions officielles sont établies. Le ministère turc de l’Agriculture et des Forêts a repris ce processus à la charge de l’UZZK, qui coordonnait les estimations de production depuis 2007, selon les médias turcs.

Cette reprise fait suite à une campagne agricole 2025/26 décevante, au cours de laquelle la sécheresse et le cycle naturel d’alternance de production des oliviers avaient maintenu la production en dessous de 300 000 tonnes métriques.

En 2024/25, les estimations officielles évaluaient la récolte d’huile d’olive de la Turquie à un niveau record de 475 000 tonnes métriques, bien que les estimations finales de rendement aient varié.

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) et certains experts du secteur avaient estimé la production à près de 400 000 tonnes métriques pour cette saison, alors que les prévisions tablaient sur une récolte exceptionnelle.

Cette saison, des conditions favorables pourraient propulser la production turque d’huile d’olive vers un nouveau record.

« D’après nos propres évaluations, nous prévoyons que la production nationale d’huile d’olive atteindra environ 500 000 à 550 000 tonnes au cours de la saison 2026/2027 », a déclaré à Olive Oil Times Murat Akman, associé gérant chez Artem Oliva, l’un des plus grands producteurs et exportateurs d’huile d’olive de Turquie.

M. Akman a toutefois précisé que ces chiffres restaient provisoires. La production réelle dépendra de la part de la récolte d’olives destinée à la production d’huile, de la teneur en huile des fruits et de l’avancement de la récolte.

Il a également souligné qu’une récolte plus importante ne se traduirait pas nécessairement par des bénéfices plus élevés pour les oléiculteurs et les producteurs.

« Les coûts de production ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment la main-d’œuvre nécessaire à la récolte, les intrants agricoles, l’énergie et les frais de financement », a-t-il précisé.

« Parallèlement, la perspective d’une offre abondante exerce une pression à la baisse sur les prix de l’huile d’olive à l’origine », a ajouté M. Akman. « Dans certaines régions productrices, les prix actuels sur le marché de gros seraient proches, voire inférieurs, aux coûts de production. »

Les prix à la production de l’huile d’olive extra vierge en Turquie restent inférieurs à 5 € le litre, allant de 195 livres turques (3,51 €) à Nazilli à 220 livres (3,96 €) à Aydın et 274 livres (4,94 €) à Edremit.

Ece Er Aydin, fondatrice de la société Olizzi, basée à Izmir, a reconnu que la Turquie pourrait se diriger vers une récolte record. Elle a fait écho aux préoccupations de M. Akman concernant la réduction des marges bénéficiaires.

« Le défi le plus urgent concerne la rentabilité des producteurs », a déclaré Mme Aydin à Olive Oil Times.

« La chute des prix de l’huile d’olive, combinée à la hausse des coûts de main-d’œuvre, signifie que dans certaines régions, les producteurs pourraient laisser les olives sur les arbres, car la récolte coûterait plus cher que ce que la récolte rapporterait. »

Mme Aydin, dégustatrice certifiée d’huile d’olive, a indiqué que le secteur avait également réalisé des progrès significatifs en matière de qualité, parallèlement à la croissance de sa production.

« De nombreux producteurs avec lesquels je travaille ont investi dans des équipements de broyage de pointe et ont modernisé leurs installations, ce qui leur permet d’apporter une plus grande précision à la transformation et de produire des huiles d’olive extra vierges d’exception », a-t-elle déclaré.

Malgré des conditions météorologiques irrégulières et des pénuries d’eau dans certaines régions productrices, Mme Aydin entrevoit des opportunités de croissance supplémentaire en renforçant la présence de l’huile d’olive turque à l’étranger.

« L’opportunité pour la Turquie est de se forger une réputation internationale plus solide en matière de qualité, tout en veillant à ce que la production de cette qualité reste économiquement viable pour ceux qui la réalisent », a-t-elle déclaré.

À Balıkesir, dans la région de Marmara au nord-ouest du pays, la production d’huile d’olive devrait atteindre environ 40 000 tonnes cette saison.

Nermin Gökduman, une productrice locale, a expliqué que la chute des prix de l’huile d’olive et la hausse constante des coûts découragent certains agriculteurs de récolter leurs oliveraies.

« L’opération ne couvre pas les coûts de production, et cette année, de nombreux agriculteurs ne récolteront pas [leurs olives] avec leur famille », a déclaré Mme Gökduman. « Malheureusement, il est possible que leur récolte reste dans les oliveraies. »

D’autres producteurs de la région ont indiqué que le salaire journalier des cueilleurs d’olives était passé de 900 livres turques (17,20 €) l’année dernière à près de 1 500 livres turques (27 €) cette année.

Une récolte abondante pourrait également permettre à la Turquie de disposer d’une quantité nettement plus importante d’huile d’olive destinée à l’exportation. Or, les résultats récents du pays en matière d’exportation ont été médiocres.

Les exportations turques d’huile d’olive ont chuté de 53 % entre janvier et septembre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, pour s’établir à seulement 15 700 tonnes métriques.

À titre de comparaison, la Turquie avait exporté 146 000 tonnes d’huile d’olive pour une valeur de plus de 700 millions de dollars (627 millions d’euros) au cours de la campagne agricole 2022/23.

Les producteurs qui se sont précédemment exprimés auprès d’Olive Oil Times ont souligné la nécessité de forger une identité plus forte pour l’huile d’olive turque sur les marchés internationaux.

Afin de stimuler les exportations, l’Association des exportateurs d’olives et d’huile d’olive de la mer Égée (EZZIB) réclame la suppression des barrières commerciales auxquelles sont confrontés les producteurs turcs.

L’association a exhorté l’Union européenne à relever son quota d’importation d’huile d’olive en franchise de droits pour la Turquie, le faisant passer de 100 tonnes à au moins 60 000 tonnes.

L’huile d’olive extra vierge et vierge importée dans l’UE depuis la Turquie au-delà de ce quota est soumise à un droit de douane de 1,12 € par kilogramme.

Les prix à la production dans les pays producteurs d’huile d’olive de l’UE se situant cette saison entre 3,50 et 4,50 €, les experts estiment que ce droit de douane représente environ un tiers de la valeur du produit, ce qui rend l’huile d’olive turque moins compétitive pour les importateurs et les acheteurs en gros européens.

L’EZZIB a également appelé à la suppression d’un droit de douane supplémentaire de 12,5 % sur les produits turcs entrant aux États-Unis, l’une des principales destinations d’exportation de l’huile d’olive du pays aux côtés de l’Espagne et de l’Italie.

Le président de l’association, Mehmet Emre Uygun, a identifié le Royaume-Uni comme un autre marché prometteur. La Turquie et le Royaume-Uni sont liés par un accord de libre-échange depuis 2021, et M. Uygun a déclaré que les négociations à venir pourraient ouvrir la voie à des exportations d’huile d’olive turque en franchise de droits.

Alors que la récolte bat son plein, les producteurs affirment qu’un meilleur accès aux marchés étrangers sera essentiel.

« La saison 2026/27 représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur turc de l’huile d’olive », a déclaré M. Akman.

« Une production plus élevée pourrait renforcer la position de la Turquie sur les marchés internationaux, notamment en améliorant la disponibilité de l’offre et la compétitivité des prix », a-t-il ajouté. « Cependant, la concurrence des autres producteurs méditerranéens, en particulier l’Espagne, restera un facteur important. »

M. Akman a indiqué que le secteur devait privilégier les exportations à valeur ajoutée et de marque plutôt que les expéditions en vrac, différencier ses huiles par leur qualité et développer des relations à long terme avec les acheteurs internationaux.

« En fin de compte, une récolte record ne doit pas seulement être mesurée à l’aune de la quantité d’huile d’olive produite, mais aussi de la valeur que cette production génère pour les agriculteurs et les entreprises qui la soutiennent », a-t-il conclu.