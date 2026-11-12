Uspjeh hrvatskog maslinovog ulja nadmašuje domaću opskrbu

Hrvatska je stekla nesrazmjerno veliku reputaciju za visokokvalitetno maslinovo ulje, ali proizvodi manje od polovice količine koju potroši na domaćem tržištu.

Hrvatski proizvođači osvojili su 128 nagrada od 144 prijavljena uzorka na natjecanju NYIOOC World Olive Oil Competition 2026, uključujući 103 zlatne i 25 srebrnih nagrada, nastavljajući izvanredan niz međunarodnog priznanja.

Međutim, prema podacima Europske komisije, hrvatska proizvodnja procjenjuje se na samo 4.226 tona za berbu 2025./26., u usporedbi s domaćom potrošnjom od 8.600 tona. Manjak ilustrira kontrast između uspjeha zemlje u proizvodnji vrhunskog maslinovog ulja i njezinih ograničenih proizvodnih kapaciteta.

Prema analizi objavljenoj na portalu Financije.hr, proizvodnja hrvatskog maslinovog ulja u 2025. godini pala je za otprilike 27 posto, s oko 63.000 hektolitara na manje od 46.000 hektolitara. Uvoz je dosegao 60.000 hektolitara, što je povećanje od 62 posto u odnosu na prethodnu godinu, premašivši domaću proizvodnju.

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni pokazuju da se neravnoteža nastavlja i u 2026. godini. Pozivajući se na Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Financije.hr izvijestio je da je zemlja u prvih pet mjeseci godine uvezla 1.996 tona maslinovog ulja u vrijednosti od gotovo 10 milijuna eura, dok je izvezla samo 155 tona u vrijednosti od 1,77 milijuna eura. Nastali trgovinski deficit premašio je 8,2 milijuna eura.

Manjak u opskrbi odražava više od fluktuacija između berbi. Uzgoj maslina u Hrvatskoj uglavnom je koncentriran u Istri i Dalmaciji, gdje mnogi proizvođači obrađuju male ili fragmentirane parcele i uvelike se oslanjaju na ručni rad. Proširenje proizvodnje na takvim farmama predstavlja izazove s kojima se veće, mehaniziranije farme drugdje na Mediteranu ne suočavaju u istoj mjeri.

OPG Nikolić, obiteljski proizvođač u blizini Šibenika u Dalmaciji, jedan je takav primjer. Obitelj je obnovila zapuštene maslinike i sada uzgaja oko 1000 stabala masline, prvenstveno autohtone sorte Oblica, a berba se odvija isključivo ručno. Tijekom prethodne berbe, oko 15 članova obitelji provelo je gotovo mjesec dana sakupljajući otprilike 25 tona maslina.

"Želimo da ljudi razumiju odakle dolazi visokokvalitetno maslinovo ulje i koliko rada i strasti stoji iza njega", izjavila je za Olive Oil Times Mladena Nikolić, koja vodi marketing i prodaju na farmi.

Ante Nikolić (lijevo) i Hrvoje Nikolić s mladim Antoniom i Leonom na obiteljskoj maslinici kod Šibenika u Dalmaciji, gdje je obitelj Nikolić obnovila zapuštene nasade i izgradila nagrađivani posao s maslinovim uljem temeljen na maloprodaji i ručnoj berbi.

Radno intenzivan pristup također ima svoje granice. Nikolić je rekao da je sve teže pronaći radnike koji su voljni obavljati fizički zahtjevne berbe.

Čak i kada se prinosi poboljšaju, troškovi proizvodnje mogu znatno smanjiti prihode proizvođača. U nedavnom izvješću Olive Oil Timesa, jedan dalmatinski proizvođač izračunao je izravne troškove od 2.040 eura za berbu i preradu dovoljne količine maslina za proizvodnju otprilike 250 litara ulja. Prodaja ulja po cijeni od 20 € po litri donijela bi prihod od 5.000 €, od čega bi nakon tih troškova ostalo 2.960 €, no prije uračunavanja rada uzgajivača ili rada članova obitelji.

Takva ekonomika pomaže objasniti zašto se mnogi hrvatski proizvođači usredotočuju na zarađivanje više od relativno malih količina ulja, umjesto da se natječu s najvećim svjetskim proizvođačima po cijeni ili količini. Njihov pristup naglašava prepoznatljive lokalne sorte, izravnu prodaju, pozicioniranje u premium segmentu i turizam vezan uz maslinovo ulje.

Hrvatska stručnjakinja za razvoj i brendiranje Mira Lepur tvrdila je 2025. godine da zemlji treba koordiniranija strategija koja povezuje maslinovo ulje s turizmom, kulturnim identitetom i održivosti.

S obzirom na milijune međunarodnih posjetitelja koji svake godine dolaze u Hrvatsku, Lepur turizam vidi kao način da mali proizvođači dosegnu potrošače kojima ne bi mogli opskrbiti samo putem konvencionalnih izvoznih kanala. Boca koju posjetitelj ponesi kući, rekla je, može postati ambasador hrvatskog maslinovog ulja.

"Hrvatska neće pobijediti litrama, ali može pobijediti kap po kap", rekla je Lepur.

Naglasak na regionalnom identitetu također dobiva potporu izvan Hrvatske. Proizvođači i stručnjaci za maslinovo ulje iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore predložili su oznaku kvalitete "Blagi Jadrana" za vrhunska ekstra djevičanska maslinova ulja. Inicijativa ima za cilj razlikovati ulja s istočnog Jadrana kroz zajedničke kemijske, senzorske i standarde sljedivosti, istovremeno čuvajući njihove nacionalne i proizvođačke identitete.

Povećanje domaće proizvodnje ostaje još jedan prioritet. Regionalne inicijative pozivaju na obnovu napuštenih nasada, uspostavu novih sadnji i proširenje preciznog navodnjavanja i drugih tehnologija koje bi mogle poboljšati prinose i otpornost. Te mjere mogle bi pomoći u smanjenju jaza u opskrbi u Hrvatskoj, iako bi njihov utjecaj ovisio o razmjeru ulaganja i prihvaćanja.

Međutim, za mnoge proizvođače neposrednija prilika leži u jačanju vrijednosti ulja koje već proizvode. Godine međunarodnog priznanja pomogle su etablirati hrvatsko maslinovo ulje kao vrhunski proizvod, ali nagrade same po sebi ne nadoknađuju troškove uzgoja, berbe i plasmana tog ulja na tržište.

Za domaće tržište uvoz će ostati potreban sve dok potrošnja znatno premašuje proizvodnju. Za hrvatske uzgajivače, važnije je pitanje može li vrijednost pridana kvaliteti porasti dovoljno da održi gospodarstva i obitelji koje je proizvode.