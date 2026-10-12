Artigo analisa o papel do azeite de oliva na redução do declínio cognitivo

Uma nova revisão científica analisa como o azeite de oliva extravirgem e a dieta mediterrânea podem proteger a função cognitiva ao reduzir a inflamação, o estresse oxidativo e o risco vascular.

Uma revisão de pesquisas recente examina como a adesão à dieta mediterrânea e o consumo de azeite de oliva extravirgem podem afetar positivamente a saúde cognitiva.

Com base em metanálises envolvendo 730 mil participantes e evidências recentes de imagens por ressonância magnética, os pesquisadores concluíram que muitos dos mecanismos pelos quais o consumo de azeite de oliva e a dieta mediterrânea promovem a saúde cardiovascular e reduzem a inflamação também atenuam os impactos do comprometimento cognitivo leve, da doença de Alzheimer e da demência vascular.

Ao analisar os dados, os pesquisadores investigaram os impactos da adesão à dieta mediterrânea sobre os fatores de risco cardiovasculares, os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes do azeite de oliva extravirgem, o papel do azeite de oliva na prevenção do AVC e vários outros indicadores de saúde.

“Em resumo, o estudo mostra que o azeite de oliva e a dieta mediterrânea contêm polifenóis anti-inflamatórios e outros componentes que geram uma resposta sistêmica para atenuar os fatores de risco vasculares, ao mesmo tempo em que oferecem efeitos neuroprotetores diretos para ajudar a prevenir o início da demência”, afirmou Aitor González-Cidad, principal autor do estudo e estudante do sexto ano de medicina na Universidade do País Basco.

No entanto, os pesquisadores enfatizaram a necessidade de ensaios clínicos adicionais controlados por placebo para confirmar o papel nutricional benéfico do azeite de oliva extravirgem no declínio cognitivo associado à idade em idosos.

“Pesquisas futuras devem determinar como esses mecanismos se traduzem na prática clínica, isolando o azeite de oliva extravirgem e seus polifenóis”, escreveram eles.

Começando pelo papel da melhoria da saúde cardiovascular no comprometimento cognitivo, os pesquisadores descobriram que os pacientes que seguiam a dieta mediterrânea com azeite de oliva extravirgem apresentavam menor risco de hipertensão e obesidade, ambas fortemente associadas a doenças cardiovasculares e a sintomas de doenças vasculares ligados ao comprometimento cognitivo.

Além disso, os pesquisadores indicaram que a dieta mediterrânea influencia diretamente os principais fatores patogênicos de uma das principais causas de doenças cardiovasculares, a aterosclerose, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da demência vascular.

A adesão à dieta mediterrânea alcançou isso por meio da redução da pressão arterial, da melhora dos perfis lipídicos e da redução da inflamação.

Os pesquisadores também investigaram o papel da dieta mediterrânea e do azeite de oliva extravirgem na saúde vascular, cuja deterioração está diretamente associada à demência vascular, o segundo tipo mais comum de demência, depois da doença de Alzheimer.

De acordo com a literatura científica, as doenças cerebrovasculares, incluindo acidente vascular cerebral, isquemia cerebral crônica e doença dos pequenos vasos subcorticais, são a principal causa da demência vascular.

Os pesquisadores descobriram que a adesão à dieta mediterrânea está associada à prevenção do AVC isquêmico e hemorrágico, o que, por sua vez, reduz a incidência de demência vascular, acrescentando que a dieta mediterrânea ajuda a preservar a integridade e a função cerebrovasculares ao melhorar esses parâmetros metabólicos

Os pesquisadores destacaram ainda o papel específico do azeite de oliva extravirgem nessa proteção, observando que um estudo observacional com 239 pacientes com AVC isquêmico mostrou taxas mais elevadas de recanalização arterial completa com o consumo de azeite de oliva extravirgem do que com a adesão geral à dieta mediterrânea.

Essa descoberta sugeriu que o azeite de oliva extravirgem produz efeitos vasculares únicos, distintos daqueles obtidos apenas com a dieta mediterrânea.

Separadamente, os pesquisadores identificaram a redução do estresse oxidativo como um dos mecanismos mais significativos por meio dos quais a dieta mediterrânea e o consumo de azeite de oliva extravirgem impactam positivamente a saúde cognitiva

Eles observaram que o estresse oxidativo é um fator-chave no envelhecimento cerebral e na neurodegeneração, tornando-se um alvo importante para intervenções destinadas a retardar o declínio cognitivo.

A literatura científica identificou que o acidente vascular cerebral e a isquemia cerebral, que ocorrem quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido, podem agravar ainda mais o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial, processos associados a danos neuronais e à doença de Alzheimer.

Por meio de sua análise, os pesquisadores descobriram que a dieta mediterrânea pode ajudar a combater esses efeitos por meio de seus compostos antioxidantes, incluindo as vitaminas C e E, que reduzem o estresse oxidativo e têm sido associadas a melhores resultados cognitivos.

Os pesquisadores destacaram o papel do ácido oleico, do hidroxitirosol e do oleocanthal na redução do estresse oxidativo, no aprimoramento da função endotelial e na modulação das cascatas inflamatórias implicadas na doença dos pequenos vasos cerebrais, que está “intimamente relacionada” à patogênese da demência vascular.

Eles acrescentaram que os efeitos positivos do azeite de oliva extravirgem sobre a circunferência da cintura, os triglicerídeos, a glicemia em jejum, a lipoproteína de alta densidade (HDL) e os fatores inflamatórios sistêmicos também estão diretamente ligados à redução do risco cerebrovascular.

Os pesquisadores também descobriram que o azeite de oliva extravirgem atua como um potente potenciador da saúde mitocondrial, aumentando a geração de ATP e melhorando os índices cognitivos em modelos com ratos.

Além disso, acrescentaram que a adesão à dieta mediterrânea tem sido associada a um menor risco de acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos devido à redução da inflamação e à melhora da função endotelial. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas da demência vascular.

Analisando especificamente o papel do consumo de azeite de oliva extravirgem e do comprometimento cognitivo, os pesquisadores confirmaram ainda que os mecanismos anti-inflamatórios de dietas ricas em ácidos graxos monoinsaturados , antioxidantes e polifenóis presentes no azeite de oliva extravirgem reduzem significativamente a interleucina-6, uma citocina pró-inflamatória associada à doença de Alzheimer.

Demonstrando como as associações positivas do azeite de oliva extravirgem com a saúde cognitiva estão interligadas, os pesquisadores afirmaram que esses compostos melhoram a função mitocondrial, o que também reduz o estresse oxidativo e melhora a função endotelial.

A melhora na função endotelial, por sua vez, leva o corpo a fenótipos metabólicos mais saudáveis e modula a expressão de genes relacionados ao metabolismo lipídico e à sensibilidade à insulina, entre outros mecanismos

Voltando ao papel do azeite de oliva extravirgem no comprometimento cognitivo, os pesquisadores destacaram que ensaios pré-clínicos mostram que os polifenóis podem influenciar a hiperfosforilação da proteína tau e as agregações de beta-amilóide, dois mecanismos fisiopatológicos centrais da doença de Alzheimer.

Os pesquisadores também investigaram a relação entre os polifenóis do azeite de oliva extravirgem e o declínio cognitivo.

Eles descobriram que o hidroxitirosol, o oleocanthal, a oleuropeína e a luteolina foram todos associados, em estudos pré-clínicos, à modulação de mecanismos-chave da doença de Alzheimer.

Mais especificamente, eles descobriram que o oleocanthal e a oleuropeína inibem a formação de oligômeros e fibrilas neurotóxicas da proteína beta-amilóide e facilitam a desagregação de estruturas amilóides pré-formadas.

Também foi demonstrado que o oleocanthal ativa o processo autofágico, que ajuda a eliminar detritos celulares e a melhorar a função mitocondrial, protegendo contra a doença de Alzheimer.

Esses polifenóis reduziram de forma semelhante a fosforilação e a agregação da proteína tau, enquanto outros compostos fenólicos demonstraram reduzir a neuroinflamação crônica ao diminuir a ativação microglial e reduzir os níveis de citocinas inflamatórias.

Esses compostos fenólicos também demonstraram inibir as vias da p38 MAPK, que estão envolvidas no estresse oxidativo e na neurodegeneração, e ajudar a quebrar o ciclo de toxicidade amilóide, reduzindo a morte neural.

Do altamente científico ao mais cotidiano, os pesquisadores também examinaram o impacto da dieta mediterrânea no sono e no humor.

Eles descobriram que uma maior adesão à dieta mediterrânea estava associada a melhor qualidade do sono e a um sono mais estável, “proporcionando um mecanismo plausível para a neuroproteção”, já que o sono de má qualidade tem sido associado ao comprometimento cognitivo e ao risco de demência.

Eles acrescentaram que a adesão à dieta mediterrânea melhora os marcadores de inflamação e estresse oxidativo, sugerindo um impacto benéfico na apneia do sono e na melhoria da circulação glinfática durante o sono, o que favorece a função cognitiva.

Com novas pesquisas sobre o assunto previstas para serem publicadas nos próximos meses, os pesquisadores afirmaram que os médicos deveriam considerar mais seriamente a incorporação da dieta mediterrânea aos programas de tratamento para pessoas em risco de comprometimento cognitivo.

“A dieta mediterrânea deve ser enfatizada pelos médicos em futuras estratégias alimentares e não farmacológicas especificamente concebidas para mitigar os principais fatores de risco para a demência”, escreveram eles.

“Embora os benefícios gerais da dieta mediterrânea estejam bem documentados, há a necessidade de sintetizar os dados mais recentes, que datam de 2020, sobre os mecanismos neuroprotetores específicos do azeite de oliva extravirgem e como essas intervenções se correlacionam com resultados clínicos mensuráveis”, concluíram os pesquisadores.