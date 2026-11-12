Hırvatistan’ın Zeytinyağı Başarısı, Ülke İçindeki Arzını Aşıyor

Hırvatistan, yüksek kaliteli zeytinyağıyla olağanüstü bir ün kazanmıştır; ancak iç pazarda tüketilen miktarın yarısından azını üretmektedir.

Hırvat üreticiler, 2026 NYIOOC Dünya Zeytinyağı Yarışması’nda 144 katılımcı arasından 128 ödül kazandı; bunların 103’ü Altın, 25’i Gümüş Ödül’dü. Böylece, uluslararası alanda tanınırlık konusunda olağanüstü bir başarı serisini sürdürdüler.

Ancak Avrupa Komisyonu verilerine göre, 2025/26 hasat yılında Hırvatistan’ın üretimi sadece 4.226 ton olarak tahmin edilirken, iç tüketim ise 8.600 tondur. Bu eksiklik, ülkenin kaliteli zeytinyağı alanındaki başarısı ile sınırlı üretim kapasitesi arasındaki çelişkiyi ortaya koymaktadır.

Financije.hr tarafından yayınlanan bir analize göre, Hırvatistan’ın zeytinyağı üretimi 2025 yılında yaklaşık yüzde 27 oranında düşerek 63.000 hektolitreden 46.000 hektolitrenin altına geriledi. İthalat, bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 60.000 hektolitreye yaklaşarak yurt içi üretimi aştı.

Dış ticaret rakamları, bu dengesizliğin 2026 yılına kadar devam ettiğini gösteriyor. Financije.hr, Hırvatistan Tarım Bakanlığı’na atıfta bulunarak, ülkenin yılın ilk beş ayında yaklaşık 10 milyon avro değerinde 1.996 ton zeytinyağı ithal ettiğini, buna karşılık sadece 1,77 milyon avro değerinde 155 ton ihracat yaptığını bildirdi. Sonuçta ortaya çıkan ticaret açığı 8,2 milyon avroyu aştı.

Arzdaki bu açık, sadece hasat dönemleri arasındaki dalgalanmalardan ibaret değildir. Hırvatistan’daki zeytin yetiştiriciliği büyük ölçüde Istria ve Dalmaçya bölgelerinde yoğunlaşmaktadır; bu bölgelerde birçok üretici küçük veya parçalı arazilerde üretim yapmakta ve büyük ölçüde el emeğine dayanmaktadır. Bu tür çiftliklerde üretimi genişletmek, Akdeniz’in diğer bölgelerindeki daha büyük ve daha mekanize işletmelerin aynı derecede karşılaşmadığı zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Dalmaçya’daki Šibenik yakınlarında faaliyet gösteren aile işletmesi OPG Nikolic, buna bir örnek teşkil ediyor. Aile, bakımsız kalmış zeytinlikleri yeniden canlandırdı ve şu anda çoğunluğu yerli Oblica çeşidi olan yaklaşık 1.000 zeytin ağacını tamamen elle hasat ederek yetiştiriyor. Bir önceki hasat döneminde, yaklaşık 15 aile üyesi, yaklaşık 25 ton zeytini toplamak için neredeyse bir ay harcadı.

“İnsanların yüksek kaliteli zeytinyağının nereden geldiğini ve bunun arkasında ne kadar emek ve tutku yattığını anlamalarını istiyoruz,” diye konuştu çiftliğin pazarlama ve satışını yöneten Mladena Nikolic, Olive Oil Times’a.

Ante Nikolic (solda) ve Hrvoje Nikolic, Dalmaçya’nın Šibenik yakınlarındaki aileye ait zeytin çiftliğinde küçük Antonio ve Leon ile birlikte. Nikolic ailesi, bu bölgede bakımsız kalmış zeytinlikleri yeniden canlandırmış ve küçük ölçekli, elle hasat edilen üretime dayalı, ödüllü bir zeytinyağı işletmesi kurmuştur.

Emek yoğun bu yaklaşımın da sınırları var. Nikolic, fiziksel olarak zorlu hasat işlerini yapmaya istekli işçi bulmanın giderek zorlaştığını belirtti.

Verim arttığında bile, üretim maliyetleri üreticilerin kârını önemli ölçüde azaltabilir. Olive Oil Times’ın yakın tarihli bir raporunda, bir Dalmaçyalı üretici, yaklaşık 250 litre yağ üretmeye yetecek miktarda zeytini hasat etmek ve işlemek için 2.040 avroluk doğrudan masraf hesapladı. Yağı litre başına 20 avroya satmak 5.000 avro gelir getirecek ve bu giderler düşüldükten sonra, ancak üreticinin emeği veya aile üyelerinin çalışması hesaba katılmadan önce 2.960 avro kalacaktır.

Bu ekonomik gerçekler, birçok Hırvat üreticinin fiyat veya hacim açısından dünyanın en büyük üreticileriyle rekabet etmek yerine, nispeten az miktardaki zeytinyağından daha fazla kazanç elde etmeye odaklanmasının nedenini açıklamaya yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, kendine özgü yerel çeşitleri, doğrudan satışı, premium konumlandırmayı ve zeytinyağı turizmini ön plana çıkarıyor.

Hırvat kalkınma ve markalaşma uzmanı Mira Lepur, 2025 yılında ülkenin zeytinyağını turizm, kültürel kimlik ve sürdürülebilirlikle birleştiren daha koordineli bir stratejiye ihtiyacı olduğunu savundu.

Her yıl Hırvatistan’a gelen milyonlarca uluslararası ziyaretçi göz önüne alındığında, Lepur turizmi, küçük üreticilerin yalnızca geleneksel ihracat kanalları yoluyla asla ulaşamayacakları tüketicilere ulaşmalarının bir yolu olarak görüyor. Bir ziyaretçinin evine götürdüğü bir şişe, Hırvat zeytinyağının elçisi haline gelebilir, dedi.

Lepur, “Hırvatistan litrelerle kazanamayacak, ancak damla damla kazanabilir” dedi.

Bölgesel kimliğe verilen önem, Hırvatistan sınırlarının ötesinde de destek buluyor. Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek ve Karadağ’dan üreticiler ve zeytinyağı uzmanları, birinci sınıf sızma zeytinyağları için “Adriyatik’in Mücevherleri” adlı bir kalite mührü önerdi. Bu girişim, ulusal ve üretici kimliklerini korurken, ortak kimyasal, duyusal ve izlenebilirlik standartları aracılığıyla Doğu Adriyatik’ten gelen yağları ayırt etmeyi amaçlıyor.

Yurtiçi üretimi artırmak da bir başka öncelik olmaya devam ediyor. Bölgesel girişimler, terk edilmiş zeytinliklerin yeniden canlandırılması, yeni dikim alanlarının oluşturulması ve verimi ile dayanıklılığı artırabilecek hassas sulama ve diğer teknolojilerin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Bu önlemler, Hırvatistan’ın arz açığını azaltmaya yardımcı olabilir, ancak etkileri yatırımın ölçeğine ve uygulamaya geçirilme düzeyine bağlı olacaktır.

Bununla birlikte, birçok üretici için daha acil fırsat, halihazırda ürettikleri zeytinyağının değerini artırmakta yatmaktadır. Yıllardır süren uluslararası tanınırlık, Hırvat zeytinyağının birinci sınıf bir ürün olarak kabul edilmesine katkıda bulunmuştur; ancak ödüller tek başına, yetiştirme, hasat ve zeytinyağını pazara sunma maliyetlerini karşılamaya yetmemektedir.

İç pazar açısından, tüketim üretimi önemli ölçüde aştığı sürece ithalat gerekli olmaya devam edecektir. Hırvat üreticiler için asıl önemli soru, kaliteye atfedilen değerin, zeytinyağı üreten çiftlikleri ve aileleri ayakta tutacak kadar artıp artmayacağıdır.