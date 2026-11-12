Kroatiens Erfolg beim Olivenöl übertrifft das heimische Angebot

Kroatien hat sich einen hervorragenden Ruf für hochwertiges Olivenöl erworben, produziert jedoch weniger als die Hälfte der Menge, die auf dem heimischen Markt verbraucht wird.

Kroatische Erzeuger erhielten beim NYIOOC World Olive Oil Competition 2026 für 144 eingereichte Proben 128 Auszeichnungen, darunter 103 Gold- und 25 Silbermedaillen, und setzten damit ihre bemerkenswerte Serie internationaler Anerkennungen fort.

Zahlen der Europäischen Kommission schätzen die kroatische Produktion für das Erntejahr 2025/26 jedoch auf lediglich 4.226 Tonnen, verglichen mit einem Inlandsverbrauch von 8.600 Tonnen. Diese Lücke verdeutlicht den Kontrast zwischen dem Erfolg des Landes bei hochwertigem Olivenöl und seiner begrenzten Produktionskapazität.

Laut einer von Financije.hr veröffentlichten Analyse sank die kroatische Olivenölproduktion im Jahr 2025 um etwa 27 Prozent, von rund 63.000 Hektolitern auf weniger als 46.000 Hektoliter. Die Importe beliefen sich auf fast 60.000 Hektoliter, was einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die inländische Produktion überstieg.

Die Außenhandelszahlen zeigen, dass sich dieses Ungleichgewicht bis ins Jahr 2026 fortsetzt. Unter Berufung auf das kroatische Landwirtschaftsministerium berichtete Financije.hr, dass das Land in den ersten fünf Monaten des Jahres 1.996 Tonnen Olivenöl im Wert von fast 10 Millionen Euro importierte, während es lediglich 155 Tonnen im Wert von 1,77 Millionen Euro exportierte. Das daraus resultierende Handelsdefizit belief sich auf über 8,2 Millionen Euro.

Die Versorgungslücke spiegelt mehr als nur Schwankungen zwischen den Ernten wider. Der kroatische Olivenanbau konzentriert sich größtenteils auf Istrien und Dalmatien, wo viele Erzeuger kleine oder zersplitterte Parzellen bewirtschaften und stark auf Handarbeit angewiesen sind. Die Ausweitung der Produktion auf solchen Betrieben birgt Herausforderungen, mit denen größere, stärker mechanisierte Betriebe in anderen Teilen des Mittelmeerraums nicht in gleichem Maße konfrontiert sind.

OPG Nikolic, ein Familienbetrieb in der Nähe von Šibenik in Dalmatien, ist ein Beispiel dafür. Die Familie hat vernachlässigte Olivenhaine wiederhergestellt und bewirtschaftet nun etwa 1.000 Olivenbäume, vorwiegend der einheimischen Sorte „Oblica“, wobei die Ernte vollständig von Hand erfolgt. Bei der letzten Ernte waren etwa 15 Familienmitglieder fast einen Monat lang damit beschäftigt, rund 25 Tonnen Oliven zu ernten.

„Wir möchten, dass die Menschen verstehen, woher hochwertiges Olivenöl stammt und wie viel Arbeit und Leidenschaft dahinterstecken“, erklärte Mladena Nikolic, die für Marketing und Vertrieb des Betriebs zuständig ist, gegenüber der Olive Oil Times.

Ante Nikolic (links) und Hrvoje Nikolic mit den kleinen Antonio und Leon auf dem Olivenhof der Familie in der Nähe von Šibenik in Dalmatien, wo die Familie Nikolic vernachlässigte Haine wiederhergestellt und ein preisgekröntes Olivenölunternehmen aufgebaut hat, das auf kleinräumiger, von Hand geernteter Produktion basiert.

Der arbeitsintensive Ansatz stößt jedoch auch an seine Grenzen. Nikolic sagte, es werde immer schwieriger, Arbeitskräfte zu finden, die bereit seien, die körperlich anstrengende Erntearbeit zu verrichten.

Selbst wenn sich die Erträge verbessern, können die Produktionskosten die Erlöse der Erzeuger erheblich schmälern. In einem kürzlich erschienenen Bericht der Olive Oil Times berechnete ein dalmatinischer Erzeuger direkte Kosten in Höhe von 2.040 Euro für die Ernte und Verarbeitung von genügend Oliven, um etwa 250 Liter Öl herzustellen. Der Verkauf des Öls zu 20 € pro Liter würde Einnahmen in Höhe von 5.000 € generieren, wovon nach Abzug dieser Kosten 2.960 € übrig blieben – noch bevor die Arbeitsleistung des Erzeugers oder die Arbeit von Familienmitgliedern berücksichtigt wird.

Diese wirtschaftlichen Gegebenheiten erklären, warum viele kroatische Erzeuger darauf setzen, mit relativ kleinen Ölmengen höhere Erlöse zu erzielen, anstatt mit den weltweit größten Produzenten in Preis oder Menge zu konkurrieren. Ihr Ansatz setzt auf unverwechselbare lokale Sorten, Direktverkauf, eine Premium-Positionierung und den Olivenöltourismus.

Die kroatische Entwicklungs- und Markenexpertin Mira Lepur argumentierte im Jahr 2025, dass das Land eine besser koordinierte Strategie brauche, die Olivenöl mit Tourismus, kultureller Identität und Nachhaltigkeit verknüpft.

Angesichts von Millionen internationaler Besucher, die jedes Jahr nach Kroatien kommen, sieht Lepur im Tourismus eine Möglichkeit für kleine Erzeuger, Verbraucher zu erreichen, die sie über herkömmliche Exportkanäle allein niemals beliefern könnten. Eine Flasche, die ein Besucher mit nach Hause nimmt, könne zu einem Botschafter für kroatisches Olivenöl werden, sagte sie.

„Kroatien wird nicht mit Litern gewinnen, aber es kann Tropfen für Tropfen gewinnen“, sagte Lepur.

Die Betonung der regionalen Identität findet auch über Kroatiens Grenzen hinaus zunehmend Unterstützung. Erzeuger und Olivenölexperten aus Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro haben ein Qualitätssiegel namens „Juwelen der Adria“ für hochwertige native Olivenöle extra vorgeschlagen. Die Initiative zielt darauf ab, Öle aus der östlichen Adria durch gemeinsame chemische, sensorische und Rückverfolgbarkeitsstandards auszuzeichnen und gleichzeitig ihre nationale Identität sowie die Identität der Erzeuger zu bewahren.

Die Steigerung der heimischen Produktion bleibt eine weitere Priorität. Regionale Initiativen fordern die Wiederherstellung verlassener Olivenhaine, die Anlage neuer Pflanzungen sowie den Ausbau von Präzisionsbewässerung und anderen Technologien, die Erträge und Widerstandsfähigkeit verbessern könnten. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, Kroatiens Versorgungslücke zu verringern, auch wenn ihre Wirkung vom Umfang der Investitionen und der Umsetzung abhängen würde.

Für viele Erzeuger liegt die unmittelbarere Chance jedoch darin, den Wert des Öls, das sie bereits produzieren, zu steigern. Jahrelange internationale Anerkennung hat dazu beigetragen, kroatisches Olivenöl als Premiumprodukt zu etablieren, doch Auszeichnungen allein decken nicht die Kosten für Anbau, Ernte und die Vermarktung dieses Öls.

Für den heimischen Markt werden Importe so lange notwendig bleiben, wie der Verbrauch die Produktion deutlich übersteigt. Für die kroatischen Erzeuger ist die entscheidendere Frage, ob der mit der Qualität verbundene Wert so weit steigen kann, dass die Betriebe und Familien, die das Öl produzieren, davon leben können.