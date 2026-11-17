Die Türkei steuert auf eine Rekordernte bei Olivenöl zu; ersten Schätzungen zufolge wird die nationale Produktion im Erntejahr 2026/27 zwischen 400.000 und 500.000 Tonnen liegen.

Experten führen diese Prognose darauf zurück, dass die Olivenbäume in ihrem Wechselzyklus gerade ein „Ertragsjahr“ erreichen und dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr Bäume gepflanzt wurden.

„Da die vor etwa 20 Jahren gepflanzten Olivenbäume nun in die Produktion eintreten und die Ernte dadurch steigt, wird deutlich, dass die von der Türkei in den letzten Jahren gebrochenen Produktionsrekorde kein Zufall sind“, sagte Mustafa Tan, Vorsitzender des Türkischen Nationalrats für Oliven und Olivenöl (UZZK).

Sinkende Olivenölpreise in Verbindung mit steigenden Arbeitskosten führen dazu, dass Erzeuger in einigen Regionen die Oliven möglicherweise an den Bäumen lassen, da die Ernte mehr kosten würde, als die Ernte einbringen würde. – Ece Er Aydin, Gründerin von Olizzi

Offiziellen Schätzungen zufolge gibt es in der Türkei etwa 200 Millionen Olivenbäume, verglichen mit 90 Millionen vor 15 Jahren. Daten des Türkischen Statistischen Amtes (TÜİK) deuten jedoch darauf hin, dass etwa 155 Millionen Bäume fruchttragend sind. Ein Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) untersucht ebenfalls die wachsende landwirtschaftliche Produktionskapazität des Landes.

Diese Prognose erfolgt vor dem Hintergrund einer Änderung bei der Erstellung offizieller Vorhersagen. Das türkische Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft hat den Prozess von der UZZK übernommen, die laut türkischen Medienberichten seit 2007 die Produktionsschätzungen koordiniert hatte.

Der Aufschwung folgt auf ein enttäuschendes Erntejahr 2025/26, in dem Dürre und der natürliche Wechselzyklus der Bäume die Produktion unter 300.000 Tonnen hielten.

Im Erntejahr 2024/25 bezifferten offizielle Schätzungen die Olivenölernte der Türkei auf einen Rekordwert von 475.000 Tonnen, obwohl die endgültigen Ertragsschätzungen voneinander abwichen.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und einige Branchenexperten schätzten die Produktion in dieser Saison nach Prognosen einer Rekordernte eher auf rund 400.000 Tonnen.

In dieser Saison könnten günstige Bedingungen die türkische Olivenölproduktion auf einen neuen Höchststand treiben.

„Aufgrund unserer eigenen Einschätzungen erwarten wir, dass die nationale Olivenölproduktion in der Saison 2026/2027 etwa 500.000 bis 550.000 Tonnen erreichen wird“, sagte Murat Akman, geschäftsführender Gesellschafter bei Artem Oliva, einem der größten Olivenölproduzenten und -exporteure der Türkei, gegenüber der „Olive Oil Times“.

Akman wies jedoch darauf hin, dass es sich bei den Zahlen noch um vorläufige Angaben handele. Die tatsächliche Erzeugungsmenge hänge davon ab, wie viel der Olivenernte in die Ölproduktion fließe, wie hoch der Ölgehalt der Früchte sei und wie der Erntefortschritt ausfalle.

Er wies zudem darauf hin, dass eine größere Ernte nicht zwangsläufig höhere Gewinne für Erzeuger und Produzenten bedeute.

„Die Produktionskosten sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen, insbesondere die Kosten für Erntehelfer, landwirtschaftliche Betriebsmittel, Energie und Finanzierung“, sagte er.

„Gleichzeitig übt die Erwartung eines reichlichen Angebots Abwärtsdruck auf die Olivenölpreise am Ursprungsort aus“, fügte Akman hinzu. „In einigen Anbauregionen nähern sich die aktuellen Großhandelspreise Berichten zufolge den Produktionskosten an oder fallen sogar darunter.“

Die Erzeugerpreise für natives Olivenöl extra liegen in der Türkei weiterhin unter 5 Euro pro Liter und reichen von 195 türkischen Lira (3,51 Euro) in Nazilli über 220 Lira (3,96 Euro) in Aydın bis hin zu 274 Lira (4,94 Euro) in Edremit.

Ece Er Aydin, Gründerin des in Izmir ansässigen Unternehmens Olizzi, stimmte zu, dass die Türkei auf eine Rekordernte zusteuern könnte. Sie teilte Akmans Bedenken hinsichtlich schrumpfender Gewinnmargen.

„Die dringlichste Herausforderung ist die Rentabilität der Erzeuger“, erklärte Aydin gegenüber der Olive Oil Times.

„Sinkende Olivenölpreise in Verbindung mit steigenden Arbeitskosten führen dazu, dass Erzeuger in einigen Regionen die Oliven möglicherweise an den Bäumen lassen, da die Ernte mehr kosten würde, als die Ernte einbringen würde.“

Aydin, eine zertifizierte Olivenölverkosterin, erklärte, die Branche habe neben dem Produktionswachstum auch erhebliche Qualitätsfortschritte erzielt.

„Viele Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, haben in moderne Mahlanlagen investiert und ihre Anlagen modernisiert, wodurch die Verarbeitung präziser geworden ist und außergewöhnliche native Olivenöle extra hergestellt werden können“, sagte sie.

Trotz unbeständiger Wetterbedingungen und Wasserknappheit in einigen Anbaugebieten sieht Aydin Chancen für weiteres Wachstum durch die Stärkung der Präsenz türkischen Olivenöls im Ausland.

„Die Chance für die Türkei besteht darin, sich international einen noch besseren Ruf für Qualität aufzubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Herstellung dieser Qualität für die Menschen, die dahinter stehen, wirtschaftlich tragfähig bleibt“, sagte sie.

In Balıkesir, in der nordwestlichen Marmara-Region, wird die Olivenölproduktion in dieser Saison voraussichtlich etwa 40.000 Tonnen erreichen.

Die lokale Erzeugerin Nermin Gökduman sagte, sinkende Olivenölpreise und stetig steigende Kosten hielten einige Landwirte davon ab, ihre Olivenhaine zu ernten.

„Die Ernte deckt die Produktionskosten nicht, und in diesem Jahr werden viele Landwirte [ihre Oliven] nicht gemeinsam mit ihren Familien ernten“, sagte Gökduman. „Leider besteht die Möglichkeit, dass ihre Ernte in den Hainen zurückbleibt.“

Andere Erzeuger in der Region gaben an, dass die Tageslöhne für Olivenpflücker in diesem Jahr auf fast 1.500 türkische Lira (27 €) gestiegen sind, gegenüber 900 Lira (17,20 €) im Vorjahr.

Eine große Ernte könnte der Türkei zudem deutlich mehr Olivenöl für den Export bescheren. Doch die jüngste Exportentwicklung des Landes war schwach.

Die türkischen Olivenölexporte gingen von Januar bis September 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53 Prozent auf lediglich 15.700 Tonnen zurück.

Zum Vergleich: Im Erntejahr 2022/23 exportierte die Türkei 146.000 Tonnen Olivenöl im Wert von mehr als 700 Millionen US-Dollar (627 Millionen Euro).

Produzenten, die zuvor mit der Olive Oil Times gesprochen hatten, betonten die Notwendigkeit, eine stärkere Identität für türkisches Olivenöl auf den internationalen Märkten aufzubauen.

Um die Exporte anzukurbeln, fordert der Verband der Oliven- und Olivenölexporteure der Ägäis (EZZIB) die Beseitigung der Handelshemmnisse, mit denen türkische Erzeuger konfrontiert sind.

Der Verband hat die Europäische Union aufgefordert, ihre zollfreie Einfuhrquote für Olivenöl aus der Türkei von 100 Tonnen auf mindestens 60.000 Tonnen anzuheben.

Natives Olivenöl extra und natives Olivenöl, das aus der Türkei außerhalb dieser Quote in die EU importiert wird, unterliegt einem Zoll von 1,12 € pro Kilogramm.

Da die Erzeugerpreise in den Olivenöl produzierenden Ländern der EU in dieser Saison bei etwa 3,50 bis 4,50 € liegen, machen die Zölle nach Angaben von Experten etwa ein Drittel des Produktwerts aus, was türkisches Olivenöl für europäische Importeure und Großabnehmer weniger wettbewerbsfähig macht.

EZZIB hat zudem die Abschaffung eines zusätzlichen Zolls von 12,5 Prozent auf türkische Produkte gefordert, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden – neben Spanien und Italien eines der wichtigsten Exportziele für türkisches Olivenöl.

Der Vorsitzende des Verbandes, Mehmet Emre Uygun, bezeichnete das Vereinigte Königreich als einen weiteren vielversprechenden Markt. Die Türkei und das Vereinigte Königreich haben seit 2021 ein Freihandelsabkommen, und Uygun erklärte, dass bevorstehende Verhandlungen den Weg für zollfreie türkische Olivenölexporte ebnen könnten.

Im Verlauf der Ernte betonen die Erzeuger, dass ein besserer Zugang zu ausländischen Märkten von entscheidender Bedeutung sein wird.

„Die Saison 2026/27 stellt für die türkische Olivenölindustrie sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung dar“, sagte Akman.

„Eine höhere Produktion könnte die Position der Türkei auf den internationalen Märkten stärken, insbesondere durch eine Verbesserung der Lieferverfügbarkeit und der preislichen Wettbewerbsfähigkeit“, fügte er hinzu. „Allerdings wird der Wettbewerb durch andere Produzenten aus dem Mittelmeerraum, insbesondere Spanien, ein wichtiger Faktor bleiben.“

Akman erklärte, die Branche müsse den Schwerpunkt auf wertschöpfende und markengebundene Exporte statt auf Massengutlieferungen legen, ihre Öle durch Qualität differenzieren und langfristige Beziehungen zu internationalen Abnehmern aufbauen.

„Letztendlich sollte eine Rekordernte nicht nur daran gemessen werden, wie viel Olivenöl wir produzieren, sondern auch daran, wie viel Wert diese Produktion für die dahinter stehenden Landwirte und Unternehmen schafft“, schloss er.