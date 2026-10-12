Μια ανασκόπηση διερευνά τον ρόλο του ελαιολάδου στη μείωση της γνωστικής έκπτωσης

Μια νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να προστατεύουν τη γνωστική λειτουργία, μειώνοντας τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και τον αγγειακό κίνδυνο.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση ερευνών εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τήρηση της μεσογειακής διατροφής και η κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μπορεί να επηρεάσει θετικά τη γνωστική υγεία.

Βασιζόμενοι σε μετα-αναλύσεις που αφορούσαν 730.000 συμμετέχοντες και σε πρόσφατα ευρήματα από απεικονίσεις μαγνητικού συντονισμού, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλοί από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η κατανάλωση ελαιολάδου και η μεσογειακή διατροφή προάγουν την καρδιαγγειακή υγεία και μειώνουν τη φλεγμονή, μετριάζουν επίσης τις επιπτώσεις της ήπιας γνωστικής εξασθένησης, της νόσου του Αλτσχάιμερ και της αγγειακής άνοιας.

Αναλύοντας τα δεδομένα, οι ερευνητές διερεύνησαν τις επιπτώσεις της τήρησης της μεσογειακής διατροφής στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές επιδράσεις του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, τον ρόλο του ελαιολάδου στην πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς και διάφορους άλλους δείκτες υγείας.

«Εν ολίγοις, η μελέτη δείχνει ότι το ελαιόλαδο και η μεσογειακή διατροφή περιέχουν αντιφλεγμονώδεις πολυφαινόλες και άλλα συστατικά που δημιουργούν μια συστηματική απόκριση για τον μετριασμό των αγγειακών παραγόντων κινδύνου, προσφέροντας παράλληλα άμεσες νευροπροστατευτικές επιδράσεις που συμβάλλουν στην πρόληψη της εμφάνισης της άνοιας», δήλωσε ο Aitor González-Cidad, κύριος συγγραφέας της μελέτης και φοιτητής ιατρικής του έκτου έτους στο Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων.

Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη για επιπλέον κλινικές δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο υποστηρικτικός διατροφικός ρόλος του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία στους ηλικιωμένους.

«Μελλοντικές έρευνες πρέπει να προσδιορίσουν πώς αυτοί οι μηχανισμοί μεταφράζονται σε κλινικές πρακτικές, απομονώνοντας το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και τις πολυφαινόλες του», έγραψαν.

Ξεκινώντας από τον ρόλο της βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας στη γνωστική εξασθένηση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παρουσίαζαν χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και παχυσαρκίας, δύο παράγοντες που συνδέονται στενά με καρδιαγγειακές παθήσεις και συμπτώματα αγγειακών παθήσεων που σχετίζονται με τη γνωστική εξασθένηση.

Επιπλέον, οι ερευνητές επισήμαναν ότι η μεσογειακή διατροφή επηρεάζει άμεσα τους κύριους παθογόνους παράγοντες μιας από τις κύριες αιτίες των καρδιαγγειακών παθήσεων, της αθηροσκλήρωσης, η οποία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της αγγειακής άνοιας.

Η τήρηση της μεσογειακής διατροφής επέτυχε αυτό το αποτέλεσμα μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας τα λιπιδαιμικά προφίλ και μειώνοντας τη φλεγμονή.

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης τον ρόλο της μεσογειακής διατροφής και του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην αγγειακή υγεία, η επιδείνωση της οποίας συνδέεται άμεσα με την αγγειακή άνοια, τον δεύτερο πιο συνηθισμένο τύπο άνοιας μετά τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, οι εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου, της χρόνιας εγκεφαλικής ισχαιμίας και της υποφλοιώδους ισχαιμίας των μικρών αγγείων, αποτελούν την κύρια αιτία της αγγειακής άνοιας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής συνδέεται με την πρόληψη του ισχαιμικού και του αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης της αγγειακής άνοιας, προσθέτοντας ότι η μεσογειακή διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας και της λειτουργίας των εγκεφαλοαγγείων μέσω της βελτίωσης αυτών των μεταβολικών παραμέτρων

Οι ερευνητές υπογράμμισαν περαιτέρω τον συγκεκριμένο ρόλο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου σε αυτή την προστασία, σημειώνοντας ότι μια παρατηρητική μελέτη σε 239 ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο έδειξε υψηλότερα ποσοστά πλήρους αρτηριακής επαναδιανοίξεως με την κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου σε σύγκριση με την τήρηση της μεσογειακής διατροφής συνολικά.

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παράγει μοναδικές αγγειακές επιδράσεις, διαφορετικές από εκείνες που επιτυγχάνονται με τη μεσογειακή διατροφή μόνη της.

Ξεχωριστά, οι ερευνητές αναγνώρισαν τη μείωση του οξειδωτικού στρες ως έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς μέσω των οποίων η μεσογειακή διατροφή και η κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου επηρεάζουν θετικά τη γνωστική υγεία

Σημείωσαν ότι το οξειδωτικό στρες αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στη γήρανση του εγκεφάλου και στη νευροεκφυλισμό, καθιστώντας το έτσι σημαντικό στόχο για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην επιβράδυνση της γνωστικής παρακμής.

Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει διαπιστώσει ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο και η εγκεφαλική ισχαιμία, που εμφανίζονται όταν μειώνεται η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, μπορούν να επιδεινώσουν περαιτέρω το οξειδωτικό στρες και τη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, διαδικασίες που συνδέονται με τη νευρωνική βλάβη και τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Μέσω της ανάλυσής τους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των επιδράσεων χάρη στις αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών C και E, οι οποίες μειώνουν το οξειδωτικό στρες και έχουν συνδεθεί με βελτιωμένα γνωστικά αποτελέσματα.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν τον ρόλο του ελαϊκού οξέος, της υδροξυτυροσόλης και της ελαιοκανθάλης στη μείωση του οξειδωτικού στρες, στην ενίσχυση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και στη ρύθμιση των φλεγμονωδών αλυσιδωτών αντιδράσεων που εμπλέκονται στην εγκεφαλική νόσο των μικρών αγγείων, η οποία «συνδέεται στενά» με την παθογένεση της αγγειακής άνοιας.

Πρόσθεσαν ότι οι θετικές επιδράσεις του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην περιφέρεια της μέσης, στα τριγλυκερίδια, στη γλυκόζη νηστείας, στη λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL) και στους συστηματικούς φλεγμονώδεις παράγοντες συνδέονται επίσης άμεσα με τη μείωση του εγκεφαλοαγγειακού κινδύνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δρα ως ισχυρός ενισχυτής της υγείας των μιτοχονδρίων, αυξάνοντας την παραγωγή ΑΤΡ και βελτιώνοντας τις γνωστικές επιδόσεις σε μοντέλα αρουραίων.

Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων λόγω της μειωμένης φλεγμονής και της βελτιωμένης ενδοθηλιακής λειτουργίας. Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες της αγγειακής άνοιας.

Εξετάζοντας συγκεκριμένα τον ρόλο της κατανάλωσης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και της γνωστικής δυσλειτουργίας, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν περαιτέρω ότι οι αντιφλεγμονώδεις μηχανισμοί που προέρχονται από δίαιτες πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα , αντιοξειδωτικά και τις πολυφαινόλες που περιέχονται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μειώνουν σημαντικά την ιντερλευκίνη-6, μια προφλεγμονώδη κυτοκίνη που σχετίζεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Αποδεικνύοντας πώς οι θετικές συσχετίσεις του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με τη γνωστική υγεία είναι αλληλένδετες, οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτές οι ενώσεις βελτιώνουν τη μιτοχονδριακή λειτουργία, η οποία με τη σειρά της μειώνει το οξειδωτικό στρες και βελτιώνει την ενδοθηλιακή λειτουργία.

Η βελτιωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία, με τη σειρά της, οδηγεί τον οργανισμό σε πιο υγιείς μεταβολικούς φαινοτύπους και ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με το μεταβολισμό των λιπιδίων και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μεταξύ άλλων μηχανισμών

Επιστρέφοντας στον ρόλο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στη γνωστική εξασθένηση, οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι προκλινικές δοκιμές δείχνουν ότι οι πολυφαινόλες ενδέχεται να επηρεάζουν την υπερφωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau και τις συσσωματώσεις της αμυλοειδούς βήτα, δύο βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές διερεύνησαν επίσης τη σχέση μεταξύ των πολυφαινολών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και της γνωστικής έκπτωσης.

Διαπίστωσαν ότι η υδροξυτυροσόλη, η ολεοκανθάλη, η ολεουροπεΐνη και η λουτεολίνη έχουν όλες συνδεθεί σε προκλινικές μελέτες με τη ρύθμιση βασικών μηχανισμών της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η ολεοκανθάλη και η ολεουροπεΐνη αναστέλλουν τη συναρμολόγηση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς-βήτα σε νευροτοξικά ολιγομερή και ίνες και διευκολύνουν την αποσυσσωμάτωση των προ-σχηματισμένων αμυλοειδών δομών.

Η ολεοκανθάλη έχει επίσης αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί την αυτοφαγική διαδικασία που βοηθά στην απομάκρυνση των κυτταρικών υπολειμμάτων και στη βελτίωση της μιτοχονδριακής λειτουργίας, προσφέροντας προστασία από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Αυτές οι πολυφαινόλες έχουν επίσης μειώσει τη φωσφορυλίωση και τη συσσωμάτωση της πρωτεΐνης tau, ενώ άλλες φαινολικές ενώσεις έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη χρόνια νευροφλεγμονή, μειώνοντας την ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων και τα επίπεδα των φλεγμονωδών κυτοκινών.

Αυτές οι φαινολικές ενώσεις έχουν επίσης αποδειχθεί ότι αναστέλλουν τις οδούς p38 MAPK, οι οποίες εμπλέκονται στο οξειδωτικό στρες και τη νευροεκφυλισμό, και ότι συμβάλλουν στη διακοπή του κύκλου τοξικότητας του αμυλοειδούς, μειώνοντας τον νευρικό θάνατο.

Από τα εξαιρετικά επιστημονικά θέματα έως τα πιο καθημερινά, οι ερευνητές εξέτασαν επίσης την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στον ύπνο και τη διάθεση.

Διαπίστωσαν ότι η αυστηρότερη τήρηση της μεσογειακής διατροφής συσχετίζεται με βελτιωμένη ποιότητα ύπνου και πιο σταθερό ύπνο, «παρέχοντας έναν εύλογο μηχανισμό νευροπροστασίας», καθώς ο κακός ύπνος έχει συνδεθεί με γνωστική εξασθένηση και κίνδυνο άνοιας.

Πρόσθεσαν ότι η τήρηση της μεσογειακής διατροφής βελτιώνει τους δείκτες φλεγμονής και οξειδωτικού στρες, υποδηλώνοντας ευεργετική επίδραση στην άπνοια ύπνου και βελτιωμένη γλυμφική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του ύπνου για τη γνωστική λειτουργία.

Με περαιτέρω έρευνα επί του θέματος να αναμένεται να δημοσιευθεί τους επόμενους μήνες, οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να εξετάσουν πιο σοβαρά την ενσωμάτωση της μεσογειακής διατροφής σε θεραπευτικά προγράμματα για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης.

«Η μεσογειακή διατροφή θα πρέπει να τονίζεται από τους κλινικούς ιατρούς στις μελλοντικές διατροφικές και μη φαρμακολογικές στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον μετριασμό των πρωταρχικών παραγόντων κινδύνου για άνοια», έγραψαν.

«Ενώ τα γενικά οφέλη της μεσογειακής διατροφής είναι καλά τεκμηριωμένα, υπάρχει ανάγκη να συντεθούν τα πιο πρόσφατα δεδομένα, που χρονολογούνται από το 2020, σχετικά με τους συγκεκριμένους νευροπροστατευτικούς μηχανισμούς του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παρεμβάσεις συσχετίζονται με μετρήσιμα κλινικά αποτελέσματα», κατέληξαν οι ερευνητές.