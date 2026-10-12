La Jordanie table sur une reprise du marché de l'huile d'olive alors que les moulins se préparent pour la récolte

La production d'huile d'olive en Jordanie devrait presque doubler pour atteindre 30 000 tonnes, ce qui pourrait relancer les exportations et faire baisser les prix après la récolte difficile de l'année dernière.

La Jordanie se prépare à une forte reprise de la production d’huile d’olive, les responsables gouvernementaux et les représentants du secteur prévoyant une production qui devrait presque doubler par rapport à la saison précédente.

Khalil Al-Amro, secrétaire général adjoint au ministère de l’Agriculture chargé de la commercialisation et de la qualité des produits agricoles, a déclaré que les premières estimations sur le terrain laissaient entrevoir une production pouvant atteindre environ 30 000 tonnes métriques au cours de la campagne agricole 2026/27, alors que les besoins nationaux annuels s’élèvent à environ 27 000 tonnes. Ces prévisions pourraient ouvrir la voie à des exportations.

Selon l’Office jordanien des statistiques, la production d’huile d’olive est tombée à 16 342 tonnes métriques au cours de la campagne agricole 2025/26, soit une baisse de 54,4 % par rapport aux 35 828 tonnes de la saison précédente.

L’institut a indiqué que la quantité d’olives transformées était passée de 184 903 à 84 154 tonnes. La production d’huile d’olive était également inférieure de 34,4 % à la moyenne historique du pays pour la période 2012-2024, qui s’établit à 24 923 tonnes.

Le cycle naturel d’alternance de production de l’olivier et les variations des précipitations ont été identifiés comme les principaux facteurs à l’origine des fluctuations de la production. La récolte de 2025 a été la plus faible enregistrée depuis 2009.

Les représentants du secteur ont publié des prévisions de production globalement similaires, bien que leurs estimations de la consommation intérieure divergent.

Fayad Al-Ziyoud, membre de l’Association jordanienne des producteurs et exportateurs de produits oléicoles et du comité consultatif du Conseil oléicole international, a estimé la production totale d’olives pour la nouvelle campagne agricole entre 220 000 et 230 000 tonnes.

Environ 30 000 tonnes d’olives seraient destinées à la production d’olives de table, tandis qu’environ 200 000 tonnes seraient transformées en huile.

M. Al-Ziyoud prévoit une production d’huile d’olive comprise entre 28 000 et 31 000 tonnes. Sur la base de son estimation basse de la consommation intérieure, qu’il a évaluée entre 24 000 et 25 000 tonnes par an, il a anticipé un excédent exportable de 4 000 à 5 000 tonnes.

Il a également indiqué que les importations, qui avaient été autorisées pour pallier la pénurie de la saison dernière, ne seraient plus nécessaires. Les restrictions à l’exportation d’olives non transformées resteraient en vigueur afin de protéger la transformation nationale.

Le ministère de l’Agriculture a autorisé les moulins à olives du pays à démarrer leurs activités le 15 octobre et a donné instruction aux autorités agricoles régionales de veiller au respect de cette date d’ouverture. Le broyage avant cette date est interdit en vertu de la réglementation régissant l’exploitation des moulins à olives.

Selon Taysir Najdawi, président de l’Association des propriétaires et producteurs de moulins à huile d’olive, 153 moulins agréés à travers la Jordanie se préparent à recevoir les olives.

L’amélioration des précipitations a contribué à renforcer les espoirs concernant la nouvelle récolte, en particulier dans les régions oléicoles du nord de la Jordanie.

À Ajloun, l’une des principales zones de production du pays, le directeur agricole Sitan Sarhan a fait état d’environ 600 millimètres de précipitations au cours de la dernière saison des pluies. La province prévoit de récolter environ 43 000 tonnes d’olives sur quelque 8 600 hectares d’oliveraies.

Parallèlement à ces conditions météorologiques plus favorables, les autorités ont poursuivi leurs efforts pour améliorer la protection des cultures et la qualité des olives.

En avril, le ministère de l’Agriculture a lancé son programme national de lutte intégrée contre les ravageurs de l’olivier à l’horizon 2026, distribuant 35 000 pièges collants jaunes à des fins de surveillance et de lutte, et organisant 16 sessions de formation à l’intention des agriculteurs.

Cette initiative fait suite à une campagne nationale en faveur du secteur oléicole, déjà évoquée par Olive Oil Times, qui visait à lutter contre la mouche de l’olivier, à réduire les résidus de pesticides et à améliorer les pratiques agricoles.

Rien qu’à Ajloun, les autorités agricoles ont indiqué avoir distribué plus de 3 000 pièges alimentaires et 3 000 pièges colorés dans le cadre des efforts de lutte intégrée contre les ravageurs.

Cette hausse de la production devrait également influencer les prix intérieurs de l’huile d’olive, même si les producteurs et les exploitants de moulins continuent de faire face à des coûts d’exploitation élevés.

M. Najdawi prévoit des prix de détail compris entre 90 (113,20 €) et 110 (138,36 €) dinars jordaniens pour un bidon traditionnel de 16 litres d’huile d’olive, en fonction de la qualité et des conditions du marché.

Cela marquerait une baisse par rapport aux 130 à 150 dinars enregistrés lors de la saison précédente, lorsque la forte chute de la production avait fait grimper les prix.

Dans une récente interview accordée à Roya News, M. Najdawi a indiqué que les frais de broyage avaient augmenté de 0,10 dinar par kilogramme d’huile d’olive produite, après être restés inchangés pendant environ 12 ans.

Selon M. Najdawi, les frais antérieurs de 0,65 dinar par kilogramme avaient été maintenus malgré la hausse des coûts d’exploitation. Le passage à 0,75 dinar ajouterait environ deux dinars au coût de broyage d’un bidon d’huile d’olive.

M. Najdawi a attribué une partie de ces pressions sur les coûts aux pièces de rechange et aux machines importées, qui ne sont pas fabriquées localement. Al-Ziyoud a estimé que les agriculteurs devaient faire face à des coûts de production d’au moins 75 à 80 dinars par boîte d’huile d’olive.

L’impact final sur les prix à la consommation dépendra des volumes de production réels, de la qualité des olives récoltées et de la demande au cours de la saison.

L’approche de la récolte a également relancé le débat sur les pratiques agricoles traditionnelles, en particulier la coutume très répandue consistant à attendre les premières pluies d’automne avant de cueillir les olives.

Connue localement sous le nom de « shtwat al-zaytoun », ou « pluie d’olives », cette pratique reflète une croyance de longue date selon laquelle les précipitations augmentent la teneur en huile du fruit.

Cependant, les spécialistes agricoles interrogés par l’agence de presse jordanienne Petra, dont M. Al-Ziyoud, ont exhorté les producteurs à se concentrer plutôt sur la maturité des fruits. Ils ont expliqué que les précipitations peuvent augmenter la teneur en eau des fruits sans pour autant augmenter leur teneur en huile.

Alors que les moulins s’apprêtent à démarrer leurs activités, les autorités jordaniennes redoublent également d’efforts pour protéger les consommateurs contre la fraude à l’huile d’olive.

Le ministère de l’Agriculture a exhorté les consommateurs à acheter de l’huile d’olive auprès de producteurs de confiance, de moulins agréés et de détaillants reconnus, les mettant en garde contre les offres suspectes à bas prix et les produits d’origine incertaine.

En août, l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments et des médicaments (ANSSA) et des représentants du secteur ont discuté de mesures de protection supplémentaires pour la saison à venir, notamment des mesures visant à améliorer la traçabilité, à indiquer la saison de production sur les étiquettes et à restreindre la vente de boîtes métalliques vides.

Parmi les recommandations figure un appel lancé aux consommateurs afin qu’ils perforent les boîtes de conserve vides d’huile d’olive avant de les jeter. Cette mesure vise à empêcher que ces contenants ne soient réutilisés pour vendre des produits frelatés, donnant ainsi aux consommateurs un rôle à jouer dans la protection de l’authenticité de l’huile d’olive jordanienne.

Pour les agriculteurs d’Ajloun, la reprise attendue revêt une importance particulière après la récolte difficile de l’année dernière.

En octobre 2025, alors que la récolte précédente commençait, Jamil Abu Wissam, un agriculteur local, avait déclaré au journal jordanien Al-Ghad que certains moulins n’avaient pas encore reçu suffisamment d’olives pour commencer à fonctionner. De nombreux oliviers portaient si peu de fruits que les producteurs ne pouvaient même pas subvenir aux besoins de leur propre foyer.

Certains agriculteurs, a-t-il expliqué, avaient décidé de ne pas récolter les quelques olives restantes sur leurs arbres, craignant que cet effort n’endommage les branches et ne compromette la saison suivante.

S’adressant à nouveau à Al-Ghad en septembre 2026, Abu Wissam a décrit le regain d’espoir suscité par la récolte à venir, qui fournit aux familles de l’huile d’olive et des olives en conserve pour leur propre consommation, ainsi qu’un revenu provenant de la vente du surplus.

« Tout le monde attend avec impatience les bienfaits d’un arbre qui s’accroche aux coteaux d’Ajloun depuis des siècles », a déclaré Abu Wissam à Al-Ghad.