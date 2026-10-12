Pregled istražuje ulogu maslinovog ulja u smanjenju kognitivnog pada

Novi znanstveni pregled ispituje kako ekstra djevičansko maslinovo ulje i mediteranska prehrana mogu štititi kognitivnu funkciju smanjenjem upale, oksidativnog stresa i vaskularnog rizika.

Nedavni pregled istraživanja ispituje kako pridržavanje mediteranske prehrane i konzumacija ekstra djevičanskog maslinovog ulja mogu pozitivno utjecati na kognitivno zdravlje.

Oslanjajući se na meta-analize koje su obuhvatile 730.000 sudionika i najnovije dokaze iz magnetske rezonancije, istraživači su zaključili da mnogi mehanizmi kojima konzumacija maslinovog ulja i mediteranska prehrana promiču kardiovaskularno zdravlje i smanjuju upalu također ublažavaju učinke blagog kognitivnog oštećenja, Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije.

Analizirajući podatke, istraživači su ispitali utjecaj pridržavanja mediteranske prehrane na kardiovaskularne čimbenike rizika, protuupalna i antioksidativna djelovanja ekstradjevičanskog maslinovog ulja, ulogu maslinovog ulja u prevenciji moždanog udara te nekoliko drugih zdravstvenih pokazatelja.

"Ukratko, studija pokazuje da maslinovo ulje i mediteranska prehrana sadrže protuupalna polifenole i druge sastojke koji stvaraju sustavni odgovor za ublažavanje vaskularnih čimbenika rizika, istovremeno nudeći izravne neuroprotektivne učinke koji pomažu u sprječavanju pojave demencije", rekao je Aitor González-Cidad, glavni autor studije i student medicine šeste godine na Sveučilištu Baskije.

Međutim, istraživači su naglasili potrebu za dodatnim kliničkim ispitivanjima s placebom kako bi se potvrdila poticajna uloga prehrane s dodatkom djevičanskog maslinovog ulja u kognitivnom opadanju povezanom sa starenjem kod starijih osoba.

"Buduća istraživanja moraju utvrditi kako se ti mehanizmi prenose u kliničku praksu izoliranjem ekstra djevičanskog maslinovog ulja i njegovih polifenola", napisali su.

Počevši od uloge poboljšanja kardiovaskularnog zdravlja u kognitivnom oštećenju, istraživači su otkrili da pacijenti koji su slijedili mediteransku prehranu s dodatkom djevičanskog maslinovog ulja imaju niži rizik od hipertenzije i pretilosti, koje su snažno povezane s kardiovaskularnim bolestima i simptomima vaskularnih bolesti povezanih s kognitivnim oštećenjem.

Nadalje, istraživači su naveli da mediteranska prehrana izravno utječe na glavne patogene čimbenike jednog od glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti, ateroskleroze, koja igra temeljnu ulogu u razvoju vaskularne demencije.

Pridržavanje mediteranske prehrane postiglo je to smanjenjem krvnog tlaka, poboljšanjem lipidnog profila i smanjenjem upale.

Istraživači su također istražili ulogu mediteranske prehrane i ekstradjevičanskog maslinovog ulja na zdravlje krvnih žila, čije je pogoršanje izravno povezano s vaskularnom demencijom, drugim najčešćim tipom demencije nakon Alzheimerove bolesti.

Prema znanstvenoj literaturi, cerebrovaskularna bolest, uključujući moždani udar, kroničnu cerebralnu ishemiju i subkortikalnu iskemijsku bolest malih žila, primarni je uzrok vaskularne demencije.

Istraživači su otkrili da je pridržavanje mediteranske prehrane povezano s prevencijom ishemijskog i hemoragičnog moždanog udara, što zauzvrat smanjuje incidenciju vaskularne demencije, dodajući da mediteranska prehrana pomaže u očuvanju integriteta i funkcije cerebrovaskularnog sustava poboljšanjem ovih metaboličkih parametara

Istraživači su dodatno istaknuli specifičnu ulogu ekstradjevičanskog maslinovog ulja u toj zaštiti, napominjući da je jedna opservacijska studija na 239 pacijenata s ishemijskim moždanim udarom pokazala veće stope potpune rekanalizacije arterija uz upotrebu ekstradjevičanskog maslinovog ulja nego uz opću pridržavanost mediteranske prehrane.

Ovaj je nalaz sugerirao da ekstra djevičansko maslinovo ulje proizvodi jedinstvene vaskularne učinke, odvojene od onih dobivenih samom mediteranskom prehranom.

Zasebno su istraživači istaknuli da je smanjenje oksidativnog stresa jedan od najznačajnijih mehanizama putem kojih mediteranska prehrana i konzumacija ekstradjevičanskog maslinovog ulja pozitivno utječu na kognitivno zdravlje

Napomenuli su da je oksidativni stres ključni čimbenik starenja mozga i neurodegeneracije, što ga čini važnom metom za intervencije usmjerene na usporavanje kognitivnog pada.

Znanstvena literatura je utvrdila da moždani udar i cerebralna ishemija, koja nastaje kada je protok krvi u mozak smanjen, mogu dodatno pogoršati oksidativni stres i mitohondrijsku disfunkciju, procese povezane s oštećenjem neurona i Alzheimerovom bolešću.

Svojom su analizom istraživači otkrili da mediteranska prehrana može pomoći u suprotstavljanju tim učincima putem svojih antioksidativnih spojeva, uključujući vitamine C i E, koji smanjuju oksidativni stres i povezani su s poboljšanim kognitivnim ishodima.

Istraživači su istaknuli ulogu oleinske kiseline, hidroksitirosola i oleokantala u smanjenju oksidativnog stresa, poboljšanju endotelske funkcije i modulaciji upalnih kaskada uključenih u cerebrovaskularnu bolest malih žila, koja je "usko povezana" s patogenezom vaskularne demencije.

Dodali su da su pozitivni učinci ekstradjevičanskog maslinovog ulja na opseg struka, trigliceride, glukozu natašte, lipoprotein visoke gustoće (HDL) i sustavne upalne čimbenike također izravno povezani sa smanjenim cerebrovaskularnim rizikom.

Istraživači su također otkrili da ekstra djevičansko maslinovo ulje djeluje kao snažan pojačivač zdravlja mitohondrija, povećavajući proizvodnju ATP-a i poboljšavajući kognitivne rezultate u modelima na štakorima.

Nadalje, dodali su da je pridržavanje mediteranske prehrane povezano s nižim rizikom od hemoragičnih moždanih udara zbog smanjenog upala i poboljšane endotelijske funkcije. Moždani udar je jedan od glavnih uzroka vaskularne demencije.

Posebno proučavajući ulogu konzumacije ekstra djevičanskog maslinovog ulja i kognitivnog oštećenja, istraživači su dodatno potvrdili da protuupalni mehanizmi iz prehrane bogate mononezasićenim masnim kiselinama , antioksidansima i polifenolima koji se nalaze u ekstra djevičanskom maslinovom ulju značajno smanjuju interleukin-6, proinflamatorni citokin povezan s Alzheimerovom bolešću.

Pokazujući kako su pozitivne poveznice ekstra djevičanskog maslinovog ulja s kognitivnim zdravljem isprepletene, istraživači su rekli da ta spojeva poboljšavaju mitohondrijsku funkciju, što također smanjuje oksidativni stres i poboljšava endotelnu funkciju.

Poboljšana endotelna funkcija zauzvrat prebacuje tijelo na zdravije metaboličke fenotipe i modulira ekspresiju gena povezanih s metabolizmom lipida i osjetljivošću na inzulin, između ostalih mehanizama

Vraćajući se na ulogu ekstra djevičanskog maslinovog ulja u kognitivnom oštećenju, istraživači su istaknuli da preklinička ispitivanja pokazuju kako polifenoli mogu utjecati na hiperfosforilaciju tau proteina i agregaciju beta-amiloida, dva ključna patofiziološka mehanizma Alzheimerove bolesti.

Istraživači su također istražili odnos između polifenola ekstra djevičanskog maslinovog ulja i kognitivnog pada.

Otkrili su da su hidroksitirosol, oleokanthal, oleuropein i luteolin u prekliničkim studijama povezani s moduliranjem ključnih mehanizama Alzheimerove bolesti.

Točnije, otkrili su da oleokanthal i oleuropein inhibiraju sklapanje proteina beta-amiloida u neurotoksične oligomere i fibrile te olakšavaju razgradnju prethodno formiranih amiloidnih struktura.

Također je pokazano da oleocanthal aktivira autofagijski proces koji pomaže u uklanjanju staničnog otpada i poboljšava mitohondrijsku funkciju, štiteći tako od Alzheimerove bolesti.

Ovi polifenoli na sličan su način smanjili fosforilaciju i agregaciju tau proteina, dok je kod drugih fenolnih spojeva pokazano da smanjuju kroničnu neuroupalu smanjenjem aktivacije mikroglije i snižavanjem razine upalnih citokina.

Također je pokazano da ovi fenolni spojevi inhibiraju p38 MAPK putove, koji su uključeni u oksidativni stres i neurodegeneraciju, te pomažu u prekidanju ciklusa amiloidne toksičnosti, smanjujući neuronsku smrt.

Od vrlo znanstvenih do onih svakodnevnijih, istraživači su također ispitali utjecaj mediteranske prehrane na san i raspoloženje.

Otkrili su da je veće pridržavanje mediteranske prehrane povezano s poboljšanom kvalitetom sna i stabilnijim snom, "čime se pruža vjerojatan mehanizam za neuroprotekciju", budući da je loš san povezan s kognitivnim oštećenjem i rizikom od demencije.

Dodali su da pridržavanje mediteranske prehrane poboljšava markere upale i oksidativnog stresa, što upućuje na blagotvoran učinak na apneju u snu i poboljšanu glimfatičku cirkulaciju tijekom spavanja za kognitivnu funkciju.

S obzirom na to da će daljnja istraživanja o toj temi biti objavljena u nadolazećim mjesecima, istraživači su rekli da bi kliničari trebali ozbiljnije razmotriti uključivanje mediteranske prehrane u programe liječenja za osobe s rizikom od kognitivnog oštećenja.

"Kliničari bi trebali naglašavati mediteransku prehranu u budućim prehrambenim i nefarmakološkim strategijama posebno osmišljenima za ublažavanje primarnih čimbenika rizika za demenciju", napisali su.

"Iako su opće koristi mediteranske prehrane dobro dokumentirane, potrebno je sintetizirati najnovije podatke, koji sežu do 2020. godine, o specifičnim neuroprotektivnim mehanizmima ekstra djevičanskog maslinovog ulja i o tome kako te intervencije koreliraju s mjerljivim kliničkim ishodima", zaključili su istraživači.