« Du point de vue de la production, l’année a été bonne », a déclaré à Olive Oil Times Domenico Buondioli, oléiculteur de quatrième génération à Carpino, sur la péninsule du Gargano, dans les Pouilles.

On ne peut pas attendre des agriculteurs qu’ils supportent les coûts liés aux avantages qu’ils apportent à la société. Le paysage est un bien public, mais le coût d’entretien des oliveraies traditionnelles incombe à l’oléiculteur. – Gabriele Scozzafava, Université de Florence

Les températures estivales exceptionnellement élevées ont limité les infestations de mouches de l’olivier dans la région. Pourtant, ces conditions de culture favorables n’ont guère contribué à apaiser les inquiétudes du secteur.

« C’est dommage que les choses aient pris cette tournure », a déclaré M. Buondioli, décrivant une saison marquée par la chute des prix de l’huile d’olive, d’importants stocks invendus et une incertitude généralisée parmi les oléiculteurs et les mouliniers à l’approche de la récolte 2026/27.

Sous l’effet de la reprise de la production dans le bassin méditerranéen, les prix de l’huile d’olive sur les marchés nationaux et internationaux ont fortement chuté. Selon l’Institut des services pour le marché agricole et alimentaire (ISMEA), le prix moyen à l’origine de l’huile d’olive extra vierge italienne s’élevait à 4,75 € le kilogramme en octobre 2026, soit une baisse de 47,6 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Des ouvriers ramassent les olives fraîchement récoltées dans des filets dans les oliveraies de la famille Buondioli, dans les Pouilles, où la hausse des coûts de main-d’œuvre vient s’ajouter à la pression exercée par la chute des prix de l’huile d’olive.

Les stocks d’huile d’olive en Italie sont également nettement plus élevés qu’il y a un an. Le dernier rapport de l’inspection de la qualité alimentaire et de la lutte contre la fraude du ministère italien de l’Agriculture fait état de 194 539 tonnes métriques en stock à la fin du mois d’octobre, soit une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente.

En octobre, des oléiculteurs, des mouliniers et des coopératives ont manifesté dans les Pouilles contre la chute des prix. Parmi les organisateurs, le comité «Orgoglio Olivicolo» a réclamé la reconnaissance officielle d’une crise sectorielle, une traçabilité plus stricte des importations et des contrôles antifraude renforcés, ainsi que des mesures d’entreposage d’urgence pour soutenir les prix à la production.

« Les raisons qui sous-tendent ces manifestations sont tout à fait justifiées », a déclaré M. Buondioli. « Le problème tient en partie au moment choisi et en partie à l’organisation. Le moment coïncidait avec une période où, soit on récolte les olives, soit on les perd. »

« À mon avis, il faut distinguer deux produits : l’huile d’olive de base et l’huile d’olive de qualité », a-t-il ajouté. « Les manifestations de ces derniers jours concernaient essentiellement le produit de base. »

Selon Angelo Frascarelli, professeur d’économie agricole à l’université de Pérouse, les tendances actuelles des prix doivent être considérées dans le contexte des conditions de marché exceptionnelles de ces dernières années.

Les prix de l’huile d’olive extra vierge italienne ont oscillé entre 4,20 et 4,30 € le kilogramme au cours du premier semestre 2022, avant de grimper au-delà de 9,50 € en raison de graves pénuries de production qui ont touché l’Espagne et d’autres producteurs méditerranéens.

« La question est la suivante : pourquoi les prix ont-ils augmenté ? Pourquoi un produit qui valait 4,20 € est-il passé à 9,70 € ? », a-t-il déclaré, expliquant que la pénurie d’huile d’olive standard sur les marchés internationaux avait également fait grimper les prix italiens.

«Les producteurs en sont venus à croire que c’était le juste prix. Mais ce n’était pas le cas», a déclaré M. Frascarelli. «Il a suffi que l’Espagne et les pays méditerranéens reprennent leur production.»

Le cours actuel de 4,75 € n’est donc pas loin du niveau de 4,20 à 4,30 € dont M. Frascarelli se souvient avant la flambée des prix.

L’Espagne, premier producteur mondial d’huile d’olive, prévoit une production d’environ 1,6 million de tonnes pour la campagne 2026/27, soit 23 % de plus que lors de la saison précédente.

En revanche, selon des prévisions d’octobre rapportées par Olive Oil Times, la production italienne d’huile d’olive devrait se situer entre 270 000 et 290 000 tonnes pour 2026/27, soit environ 20 % de moins que la saison précédente, malgré les conditions favorables décrites par M. Buondioli dans le Gargano.

M. Buondioli a estimé que la récolte à elle seule pouvait coûter à une exploitation oléicole bien établie de sa région entre 3 et 3,50 € par kilogramme d’huile d’olive finalement produite. Il a décrit une opération de récolte mobilisant cinq ouvriers et du matériel mécanique pouvant coûter environ 1 200 € pour une seule journée. Ces dépenses n’incluent pas les coûts annuels liés à la gestion des oliveraies et au broyage.

Domenico Buondioli ramasse des olives fraîchement récoltées dans les oliveraies de sa famille dans les Pouilles, où la hausse des coûts de production et la baisse des prix de l’huile d’olive réduisent les marges des producteurs.

M. Buondioli a souligné la forte hausse, ces dernières années, des coûts liés au carburant agricole, à la main-d’œuvre, à l’entretien du matériel et à l’emballage.

« Tout a augmenté », a déclaré M. Buondioli. « Le prix des bouteilles a augmenté, celui des cartons a augmenté, celui des étiquettes a augmenté, celui des bouchons a augmenté. » Il a cité l’exemple d’une pièce de machine dont le coût de remplacement était passé de 260 à 560 euros.

Ces difficultés n’affectent pas tous les producteurs italiens de la même manière. M. Frascarelli a mis en garde contre le risque de considérer l’oléiculture italienne comme un système de production homogène.

Il a identifié trois grandes catégories, chacune confrontée à des conditions économiques différentes : les oliveraies « héroïques » entretenues dans des zones difficiles telles que les versants escarpés ou en terrasses ; les oliveraies traditionnelles à mécanisation limitée ; et les exploitations modernes, plus productives, qui ont investi dans la technologie et l’efficacité.

« La perspective de ne pas récolter d’olives concerne principalement la deuxième catégorie, qui se situe à la limite entre la rentabilité et les pertes d’exploitation, surtout à une époque où la main-d’œuvre est de plus en plus difficile à trouver », a-t-il déclaré, en référence aux oliveraies traditionnelles.

« Le problème aujourd’hui tient peut-être moins aux prix qu’aux coûts, en particulier aux coûts de main-d’œuvre », a déclaré Gabriele Scozzafava, économiste agricole à l’université de Florence, à Olive Oil Times. « Au-delà de la charge financière, il y a aussi la difficulté à trouver des travailleurs. La récolte manuelle est devenue particulièrement difficile. »

Dans une étude récente, M. Scozzafava et son collègue chercheur Tommaso Fantechi ont examiné la viabilité économique à long terme des oliveraies traditionnelles, intensives et à très haute densité dans une région vallonnée de Toscane.

Dans cette étude, on a estimé que les oliveraies traditionnelles produisaient 400 kilogrammes d’huile d’olive par hectare, avec des coûts de récolte annuels de 1 800 € par hectare. Les oliveraies à très haute densité, en revanche, étaient supposées produire 1 500 kilogrammes par hectare, avec des coûts de récolte annuels de 1 000 € par hectare.

Selon le modèle des chercheurs, la viabilité économique sans le soutien de la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne nécessiterait un prix de l’huile d’olive de 9,60 € par kilogramme pour les oliveraies traditionnelles de ces collines toscanes, contre 6,97 € pour les systèmes intensifs et 4,13 € pour les systèmes à très haute densité.

M. Frascarelli a déclaré que les indications géographiques et la différenciation des produits peuvent aider les producteurs à obtenir des prix plus élevés, mais que la certification à elle seule n’offre aucune garantie.

« La différenciation est certainement la voie la plus prometteuse, à condition que les consommateurs la reconnaissent », a-t-il déclaré.

Les données de l’ISMEA pour octobre 2026 montrent que l’huile d’olive extra vierge certifiée sous l’appellation d’origine protégée (AOP) « Terra di Bari » était cotée en moyenne à 4,59 € le kilogramme. Au cours du même mois, l’huile d’olive bénéficiant de l’indication géographique protégée (IGP) « Toscano » s’est vendue en moyenne à 12 € le kilogramme, tandis que l’huile d’olive AOP « Garda » a atteint 14 €.

Bien qu’une moyenne nationale pour l’huile d’olive extra vierge italienne ne soit pas directement comparable au cours d’une AOP spécifique, le prix de 4,59 € de l’AOP « Terra di Bari » était inférieur à la moyenne nationale de 4,75 € établie par l’ISMEA pour l’huile d’olive extra vierge italienne ce mois-là.

M. Frascarelli a fait remarquer qu’une offre abondante et une reconnaissance moindre de la part des consommateurs peuvent maintenir les huiles certifiées à des niveaux proches des prix courants du marché.

«La gestion collective de l’offre pourrait permettre aux producteurs de négocier directement avec l’industrie et les détaillants et d’obtenir un certain avantage en termes de prix, même s’il n’est pas substantiel», a ajouté M. Frascarelli.

Pour M. Buondioli, dont l’entreprise familiale produit de l’huile d’olive extra vierge biologique, convaincre les consommateurs italiens de payer plus cher pour la qualité reste un défi majeur.

Domenico Buondioli, oléiculteur de quatrième génération dans les Pouilles, explique que les conditions de récolte favorables ont été éclipsées par la chute des prix de l’huile d’olive et la hausse des coûts de production.

« Si vous trouvez une huile d’olive extra vierge à 5 € le litre en rayon au supermarché, et une autre à 12 €, vous pouvez imaginer ce qui se passe », a-t-il déclaré.

« En Italie, tout le monde a un oncle ou un cousin dont on fait confiance à l’huile d’olive », a déclaré M. Buondioli. « Le bouche-à-oreille compte plus que quelqu’un qu’on ne connaît pas et qui essaie de nous vendre un produit. »

En conséquence, son entreprise familiale s’est de plus en plus tournée vers les marchés internationaux. « Nous produisons de la qualité, et nous l’exportons essentiellement », a-t-il déclaré.

Dora Desantis, présidente du groupe «huile d’olive» au sein d’Assitol, l’association italienne de l’industrie des huiles alimentaires, a déclaré que le secteur était confronté à ses propres pressions.

« Lorsque les prix baissent, la valeur des actions des entreprises diminue, et celles-ci peuvent se retrouver à vendre sur un marché qui ne reconnaît plus leurs coûts d’achat initiaux », a-t-elle déclaré à Olive Oil Times.

Selon elle, les demandes des détaillants visant à faire baisser les prix de gros compliquent également la planification et les investissements.

« Nous demandons aux détaillants de réfléchir à l’utilisation continue de l’huile d’olive extra vierge comme produit d’appel dans le cadre de promotions à des prix inférieurs au coût de revient », a-t-elle déclaré. « Le risque est qu’un prix exceptionnellement bas devienne ce que les consommateurs perçoivent comme normal. »

La contribution des oliveraies traditionnelles et « héroïques » va bien au-delà de la production d’huile d’olive.

« Nous ne pouvons pas attendre des agriculteurs qu’ils supportent les coûts liés aux avantages qu’ils apportent à la société. Le paysage est un bien public, mais le coût d’entretien des oliveraies traditionnelles incombe à l’exploitant », a déclaré Mme Scozzafava.

Les oliveraies traditionnelles peuvent contribuer à la préservation du paysage, à la conservation de la biodiversité et à la protection des versants grâce aux murs en pierres sèches. Ces avantages, souvent décrits par les économistes comme des externalités positives, ne se traduisent pas nécessairement par des prix plus élevés pour l’huile d’olive produite.

L’étude Scozzafava–Fantechi a estimé que, même avec les aides actuelles de la PAC, les oliveraies traditionnelles sont confrontées à un déficit de rentabilité annuel d’environ 950 € par hectare par rapport aux systèmes intensifs, et de 3 104 € par rapport aux vergers à très haute densité.

Ces chiffres pourraient aider à orienter les aides publiques, mais M. Scozzafava a souligné qu’ils ne mesurent pas la valeur des avantages environnementaux et culturels, ce qui nécessite une évaluation spécifique à chaque site.

Il a également averti que la modernisation à elle seule ne peut combler cet écart. Une mécanisation limitée, le vieillissement de la population agricole et une assistance technique insuffisante restent des obstacles importants, rendant indispensable une intervention publique ciblée pour préserver les paysages oliveraies économiquement vulnérables.

Pour Mme Desantis, préserver l’oléiculture italienne signifie également protéger la diversité de ses cultivars et des profils régionaux de l’huile d’olive. Or, les vergers modernes et hautement mécanisés reposent souvent sur une gamme limitée de variétés.

« Si nous voulons que la modernisation évite une perte progressive de notre identité variétale, nous devons investir dans la recherche », a-t-elle déclaré. « Dans certaines régions, nous pouvons améliorer considérablement la compétitivité grâce à l’innovation, à la mécanisation et à une meilleure organisation de la production. Dans d’autres régions, de nombreuses interventions s’avèrent beaucoup plus difficiles. »

Pour ces territoires, Mme Desantis a appelé à la mise en place de politiques publiques ciblées visant à préserver les paysages, la biodiversité et le patrimoine culturel, dont la valeur dépasse le cadre de la production d’huile d’olive.

« Nous devons avoir le courage de reconnaître qu’il n’y a pas un seul avenir possible pour l’oléiculture italienne », a-t-elle déclaré.

La loi de soutien à l’agriculture ColtivaItalia, définitivement adoptée par le Sénat le 4 novembre, alloue 300 millions d’euros à des mesures en faveur du secteur oléicole dans le cadre du Plan national pour l’olivier 2026-2030.

L’ISMEA a également mis en place 40 millions d’euros de prêts à taux zéro pour les moulins à huile confrontés à des problèmes de trésorerie.

Ces deux mesures répondent à des besoins d’investissement structurel ou de trésorerie, mais aucune ne garantit directement aux producteurs des prix plus élevés.

Mme Desantis a déclaré que l’Italie devait décider du type d’oléiculture qu’elle souhaitait développer, en reconnaissant que des territoires différents nécessiteraient des solutions différentes.

« Sinon, nous risquons de promettre aux oléiculteurs un niveau de rémunération que le marché seul ne peut garantir », a-t-elle conclu.