Une étude examine le rôle de l'huile d'olive dans la réduction du déclin cognitif

Une nouvelle étude scientifique examine comment l'huile d'olive extra vierge et le régime méditerranéen pourraient protéger les fonctions cognitives en réduisant l'inflammation, le stress oxydatif et les risques vasculaires.

Une récente synthèse de recherches examine comment le respect du régime méditerranéen et la consommation d’ huile d’olive extra vierge peuvent avoir un effet positif sur la santé cognitive.

S'appuyant sur des méta-analyses portant sur 730 000 participants et sur des données récentes issues de l'imagerie par résonance magnétique, les chercheurs ont conclu que bon nombre des mécanismes par lesquels la consommation d'huile d'olive et le régime méditerranéen favorisent la santé cardiovasculaire et réduisent l'inflammation atténuent également les effets des troubles cognitifs légers, de la maladie d'Alzheimer et de la démence vasculaire.

En analysant ces données, les chercheurs ont étudié les effets du respect du régime méditerranéen sur les facteurs de risque cardiovasculaires, les effets anti-inflammatoires et antioxydants de l’huile d’olive extra vierge, le rôle de l’huile d’olive dans la prévention des AVC, ainsi que plusieurs autres indicateurs de santé.

« En résumé, l’étude montre que l’huile d’olive et le régime méditerranéen contiennent des polyphénols anti-inflammatoires et d’autres composants qui déclenchent une réponse systémique visant à atténuer les facteurs de risque vasculaires, tout en offrant des effets neuroprotecteurs directs contribuant à prévenir l’apparition de la démence », a déclaré Aitor González-Cidad, auteur principal de l’étude et étudiant en sixième année de médecine à l’Université du Pays basque.

Les chercheurs ont toutefois souligné la nécessité de mener des essais cliniques supplémentaires contrôlés par placebo afin de confirmer le rôle nutritionnel bénéfique de l’huile d’olive extra vierge dans le déclin cognitif lié à l’âge chez les personnes âgées.

« Les recherches futures devront déterminer comment ces mécanismes se traduisent en pratique clinique en isolant l’huile d’olive extra vierge et ses polyphénols », ont-ils écrit.

En commençant par le rôle de l’amélioration de la santé cardiovasculaire dans les troubles cognitifs, les chercheurs ont constaté que les patients suivant le régime méditerranéen et consommant de l’huile d’olive extra vierge présentaient un risque moindre d’hypertension et d’obésité, deux facteurs étroitement associés aux maladies cardiovasculaires et aux symptômes vasculaires liés aux troubles cognitifs.

De plus, les chercheurs ont indiqué que le régime méditerranéen influence directement les principaux facteurs pathogènes de l’athérosclérose, l’une des causes majeures des maladies cardiovasculaires, qui joue un rôle fondamental dans le développement de la démence vasculaire.

Le respect du régime méditerranéen a permis d’y parvenir en réduisant la tension artérielle, en améliorant le profil lipidique et en diminuant l’inflammation.

Les chercheurs ont également étudié le rôle du régime méditerranéen et de l’huile d’olive extra vierge sur la santé vasculaire, dont la détérioration est directement associée à la démence vasculaire, le deuxième type de démence le plus courant après la maladie d’Alzheimer.

Selon la littérature scientifique, les maladies cérébrovasculaires, notamment les AVC, l’ischémie cérébrale chronique et l’ischémie sous-corticale due à une atteinte des petits vaisseaux, constituent la principale cause de démence vasculaire.

Les chercheurs ont constaté que le respect du régime méditerranéen est lié à la prévention des AVC ischémiques et hémorragiques, ce qui réduit à son tour l’incidence de la démence vasculaire. Ils ont ajouté que le régime méditerranéen contribue à préserver l’intégrité et la fonction cérébrovasculaires en améliorant ces paramètres métaboliques

Les chercheurs ont en outre souligné le rôle spécifique de l’huile d’olive extra vierge dans cette protection, notant qu’une étude observationnelle portant sur 239 patients victimes d’un AVC ischémique a montré des taux plus élevés de recanalisation artérielle complète avec la consommation d’huile d’olive extra vierge qu’avec l’adhésion globale au régime méditerranéen.

Ce résultat suggère que l’huile d’olive extra vierge produit des effets vasculaires uniques, distincts de ceux obtenus avec le régime méditerranéen seul.

Par ailleurs, les chercheurs ont identifié la réduction du stress oxydatif comme l’un des mécanismes les plus significatifs par lesquels le régime méditerranéen et la consommation d’huile d’olive extra vierge ont un impact positif sur la santé cognitive

Ils ont noté que le stress oxydatif est un facteur clé du vieillissement cérébral et de la neurodégénérescence, ce qui en fait une cible importante pour les interventions visant à ralentir le déclin cognitif.

La littérature scientifique a mis en évidence que les accidents vasculaires cérébraux et l’ischémie cérébrale, qui surviennent lorsque le flux sanguin vers le cerveau est réduit, peuvent aggraver davantage le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial, des processus associés aux lésions neuronales et à la maladie d’Alzheimer.

Grâce à leur analyse, les chercheurs ont découvert que le régime méditerranéen pourrait contribuer à contrer ces effets grâce à ses composés antioxydants, notamment les vitamines C et E, qui réduisent le stress oxydatif et ont été associés à une amélioration des fonctions cognitives.

Les chercheurs ont souligné le rôle de l’acide oléique, de l’hydroxytyrosol et de l’oléocanthal dans la réduction du stress oxydatif, l’amélioration de la fonction endothéliale et la modulation des cascades inflammatoires impliquées dans la maladie des petits vaisseaux cérébraux, qui est « étroitement liée » à la pathogenèse de la démence vasculaire.

Ils ont ajouté que les effets positifs de l’huile d’olive extra vierge sur le tour de taille, les triglycérides, la glycémie à jeun, les lipoprotéines de haute densité (HDL) et les facteurs inflammatoires systémiques sont également directement liés à une réduction du risque cérébrovasculaire.

Les chercheurs ont également constaté que l’huile d’olive extra vierge agit comme un puissant stimulant de la santé mitochondriale, en augmentant la production d’ATP et en améliorant les scores cognitifs chez des modèles murins.

De plus, ils ont précisé que le respect du régime méditerranéen a été associé à un risque moindre d’AVC hémorragiques grâce à une inflammation réduite et à une meilleure fonction endothéliale. L’AVC est l’une des principales causes de démence vasculaire.

En examinant plus particulièrement le rôle de la consommation d’huile d’olive extra vierge et des troubles cognitifs, les chercheurs ont en outre confirmé que les mécanismes anti-inflammatoires issus d’une alimentation riche en acides gras monoinsaturés , en antioxydants et en polyphénols présents dans l’huile d’olive extra vierge réduisent significativement l’interleukine-6, une cytokine pro-inflammatoire associée à la maladie d’Alzheimer.

Démontrant à quel point les effets bénéfiques de l’huile d’olive extra vierge sur la santé cognitive sont étroitement liés, les chercheurs ont indiqué que ces composés améliorent la fonction mitochondriale, ce qui réduit également le stress oxydatif et améliore la fonction endothéliale.

L’amélioration de la fonction endothéliale, à son tour, oriente l’organisme vers des phénotypes métaboliques plus sains et module l’expression des gènes liés au métabolisme lipidique et à la sensibilité à l’insuline, entre autres mécanismes.

Revenant sur le rôle de l’huile d’olive extra vierge dans les troubles cognitifs, les chercheurs ont souligné que des essais précliniques montrent que les polyphénols pourraient influencer l’hyperphosphorylation de la protéine tau et les agrégats de bêta-amyloïde, deux mécanismes physiopathologiques centraux de la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs ont également étudié la relation entre les polyphénols de l’huile d’olive extra vierge et le déclin cognitif.

Ils ont découvert que l’hydroxytyrosol, l’oléocanthal, l’oleuropéine et la lutéoline ont tous été associés, dans des études précliniques, à la modulation de mécanismes clés de la maladie d’Alzheimer.

Plus précisément, ils ont constaté que l’oléocanthal et l’oleuropéine inhibent l’assemblage de la protéine bêta-amyloïde en oligomères et fibrilles neurotoxiques et facilitent la désagrégation des structures amyloïdes déjà formées.

Il a également été démontré que l’oléocanthal active le processus autophagique qui contribue à éliminer les débris cellulaires et à améliorer la fonction mitochondriale, offrant ainsi une protection contre la maladie d’Alzheimer.

Ces polyphénols ont également réduit la phosphorylation et l’agrégation de la protéine tau, tandis que d’autres composés phénoliques se sont avérés capables de réduire la neuroinflammation chronique en diminuant l’activation microgliale et en abaissant les taux de cytokines inflammatoires.

Il a également été démontré que ces composés phénoliques inhibent les voies p38 MAPK, impliquées dans le stress oxydatif et la neurodégénérescence, et contribuent à briser le cycle de toxicité amyloïde, réduisant ainsi la mort neuronale.

Du domaine hautement scientifique à des aspects plus terre-à-terre, les chercheurs ont également examiné l’impact du régime méditerranéen sur le sommeil et l’humeur.

Ils ont constaté qu’une adhésion plus stricte au régime méditerranéen était associée à une meilleure qualité de sommeil et à un sommeil plus stable, « offrant ainsi un mécanisme plausible de neuroprotection », car un mauvais sommeil a été associé à des troubles cognitifs et au risque de démence.

Ils ont ajouté que le respect du régime méditerranéen améliorait les marqueurs de l’inflammation et du stress oxydatif, ce qui suggère un effet bénéfique sur l’apnée du sommeil et une meilleure circulation glymphatique pendant le sommeil, favorable aux fonctions cognitives.

Alors que de nouvelles recherches sur le sujet devraient être publiées dans les mois à venir, les chercheurs ont déclaré que les cliniciens devraient envisager plus sérieusement d’intégrer le régime méditerranéen dans les programmes de traitement destinés aux personnes présentant un risque de troubles cognitifs.

« Le régime méditerranéen devrait être mis en avant par les cliniciens dans les futures stratégies alimentaires et non pharmacologiques spécifiquement conçues pour atténuer les principaux facteurs de risque de démence », ont-ils écrit.

« Si les bienfaits généraux du régime méditerranéen sont bien documentés, il est nécessaire de synthétiser les données les plus récentes, datant de 2020, concernant les mécanismes neuroprotecteurs spécifiques de l’huile d’olive extra vierge et la manière dont ces interventions sont corrélées à des résultats cliniques mesurables », ont conclu les chercheurs.