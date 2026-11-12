Le succès de l'huile d'olive croate dépasse l'offre nationale

La Croatie s'est forgé une réputation exceptionnelle pour son huile d'olive de grande qualité, mais sa production représente moins de la moitié de la quantité consommée sur son marché intérieur.

Les producteurs croates ont remporté 128 distinctions sur 144 candidatures présentées au Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC 2026, dont 103 médailles d’or et 25 d’argent, poursuivant ainsi une remarquable série de distinctions internationales.

Pourtant, selon les chiffres de la Commission européenne, la production croate est estimée à seulement 4 226 tonnes pour la campagne 2025/26, contre une consommation nationale de 8 600 tonnes. Ce déficit illustre le contraste entre le succès du pays dans le domaine de l’huile d’olive haut de gamme et sa capacité de production limitée.

Selon une analyse publiée par Financije.hr, la production croate d’huile d’olive a chuté d’environ 27 % en 2025, passant d’environ 63 000 hectolitres à moins de 46 000 hectolitres. Les importations ont frôlé les 60 000 hectolitres, soit une hausse de 62 % par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi la production nationale.

Les chiffres du commerce extérieur montrent que ce déséquilibre se poursuit en 2026. S'appuyant sur le ministère croate de l'Agriculture, Financije.hr a indiqué que le pays avait importé 1 996 tonnes d'huile d'olive pour une valeur de près de 10 millions d'euros au cours des cinq premiers mois de l'année, tandis qu'il n'avait exporté que 155 tonnes pour une valeur de 1,77 million d'euros. Le déficit commercial qui en a résulté a dépassé 8,2 millions d'euros.

Ce déficit d’approvisionnement ne reflète pas seulement les fluctuations entre les récoltes. La culture de l’olivier en Croatie est principalement concentrée en Istrie et en Dalmatie, où de nombreux producteurs exploitent des parcelles petites ou morcelées et dépendent fortement du travail manuel. L’augmentation de la production dans ces exploitations pose des défis auxquels les exploitations plus grandes et plus mécanisées d’autres régions de la Méditerranée ne sont pas confrontées dans la même mesure.

OPG Nikolic, une exploitation familiale située près de Šibenik en Dalmatie, en est un exemple. La famille a remis en état des oliveraies négligées et cultive désormais environ 1 000 oliviers, principalement de la variété autochtone Oblica, dont la récolte se fait entièrement à la main. Lors de la dernière récolte, une quinzaine de membres de la famille ont passé près d’un mois à cueillir environ 25 tonnes d’olives.

« Nous voulons que les gens comprennent d’où vient l’huile d’olive de haute qualité et combien de travail et de passion se cachent derrière », a déclaré à Olive Oil Times Mladena Nikolic, qui gère le marketing et les ventes de l’exploitation.

Ante Nikolic (à gauche) et Hrvoje Nikolic en compagnie des jeunes Antonio et Leon dans l’oliveraie familiale près de Šibenik, en Dalmatie, où la famille Nikolic a restauré des oliveraies à l’abandon et développé une entreprise d’huile d’olive primée, fondée sur une production à petite échelle et une récolte manuelle.

Cette approche à forte intensité de main-d’œuvre a toutefois ses limites. M. Nikolic a indiqué qu’il devenait de plus en plus difficile de trouver des travailleurs prêts à effectuer des récoltes physiquement exigeantes.

Même lorsque les rendements s’améliorent, les coûts de production peuvent réduire considérablement les bénéfices des producteurs. Dans un récent rapport de l’Olive Oil Times, un producteur dalmate a chiffré à 2 040 € les dépenses directes nécessaires pour récolter et transformer suffisamment d’olives afin de produire environ 250 litres d’huile. Vendre l’huile à 20 € le litre générerait 5 000 € de recettes, soit un bénéfice de 2 960 € après déduction de ces dépenses, mais avant de prendre en compte la main-d’œuvre du producteur ou celle des membres de sa famille.

Cette réalité économique explique en partie pourquoi de nombreux producteurs croates préfèrent tirer davantage de revenus de quantités d’huile relativement modestes plutôt que de rivaliser avec les plus grands producteurs mondiaux en termes de prix ou de volume. Leur approche met l’accent sur les variétés locales distinctives, la vente directe, un positionnement haut de gamme et le tourisme lié à l’huile d’olive.

Mira Lepur, experte croate en développement et en stratégie de marque, a fait valoir en 2025 que le pays avait besoin d’une stratégie plus coordonnée associant l’huile d’olive au tourisme, à l’identité culturelle et au développement durable.

Avec des millions de visiteurs internationaux qui se rendent en Croatie chaque année, Mme Lepur considère le tourisme comme un moyen pour les petits producteurs d’atteindre des consommateurs qu’ils ne pourraient jamais approvisionner par les seuls canaux d’exportation conventionnels. Une bouteille rapportée chez elle par un visiteur, a-t-elle déclaré, peut devenir une ambassadrice de l’huile d’olive croate.

« La Croatie ne s’imposera pas à coups de litres, mais elle peut s’imposer goutte à goutte », a déclaré Mme Lepur.

L’accent mis sur l’identité régionale recueille également un soutien au-delà des frontières croates. Des producteurs et des experts en huile d’olive de Croatie, de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine et du Monténégro ont proposé un label de qualité « Joyaux de l’Adriatique » pour les huiles d’olive extra vierges haut de gamme. Cette initiative vise à distinguer les huiles de l’Adriatique orientale grâce à des normes communes en matière de composition chimique, d’analyse sensorielle et de traçabilité, tout en préservant leur identité nationale et celle de leurs producteurs.

L’augmentation de la production nationale reste une autre priorité. Des initiatives régionales ont appelé à la restauration des oliveraies abandonnées, à la mise en place de nouvelles plantations et au développement de l’irrigation de précision ainsi que d’autres technologies susceptibles d’améliorer les rendements et la résilience. Ces mesures pourraient contribuer à réduire le déficit d’approvisionnement de la Croatie, même si leur impact dépendra de l’ampleur des investissements et de leur adoption.

Pour de nombreux producteurs, cependant, l’opportunité la plus immédiate réside dans le renforcement de la valeur de l’huile qu’ils produisent déjà. Des années de reconnaissance internationale ont contribué à faire de l’huile d’olive croate un produit haut de gamme, mais les distinctions à elles seules ne suffisent pas à couvrir les coûts de culture, de récolte et de mise sur le marché de cette huile.

Pour le marché intérieur, les importations resteront nécessaires tant que la consommation dépassera largement la production. Pour les agriculteurs croates, la question la plus cruciale est de savoir si la valeur attribuée à la qualité pourra augmenter suffisamment pour assurer la pérennité des exploitations et des familles qui la produisent.